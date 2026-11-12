УМНЫЙ ДОМ · 17 НОЯБРЯ 2026
Шесть новинок освещения Aqara: Zigbee, Matter over Thread и выбор светильников
17 ноября Aqara сообщила о доступности шести новых решений для освещения. Часть линейки уже демонстрировалась на IFA 2026 в сентябре. Теперь появились конкретные характеристики серийных устройств: от ламп с небольшим цоколем до постоянной фасадной подсветки.
Сравнение моделей
|Модель и назначение
|Мощность и основные параметры
|Floor Lamp T1
Напольный светильник отражённого света
|24 Вт; до 1000 лм; высота 1420 мм, основание Ø200 мм; 2000–9000 К и RGB
|LED Strip T2
Лента для контурной подсветки
|24 В DC, 1 А; 24 Вт; 3, 5 или 10 м; 2000–9000 К и RGB
|LED Bulb T2
Лампа E14/E12
|4,9 Вт; 100–250 В AC по карточке EU; белая 2700–6500 К или RGB CCT 2000–9000 К
|LED Downlight T2
Встраиваемый светильник
|EU 220–240 В AC; Ø120 мм, 10 Вт, 720–780 лм; Ø170 мм, 13 Вт, 1080–1200 лм; CRI 90
|Permanent Outdoor Lights H1
Постоянная фасадная подсветка
|24 В DC; 15/30/45 м, 30/60/90 световых точек; 16/30/43 Вт, 50 лм на точку
|Outdoor String Lights H1
Гирлянда для беседки и террасы
|24 В DC; 15/30 м, 15/30 световых точек; 7,5/15 Вт; до 40 лм на точку
Приведены данные европейских карточек Aqara по состоянию на 18 ноября. У Downlight T2 существуют разные региональные исполнения и варианты белого либо цветного света. Диаметр корпуса не равен диаметру монтажного отверстия: сверяйте инструкцию конкретного артикула перед подготовкой потолка.
Какой светильник куда установить
Гостиная и спальня
Floor Lamp T1 подходит для мягкой отражённой подсветки стены. LED Strip T2 удобна для ниши, мебели и контурного света. Обе модели не следует автоматически считать заменой основному освещению.
Кухня и коридор
Downlight T2 можно включить в систему общего света. Количество светильников выбирают по световому потоку, геометрии комнаты и требуемой освещённости, а не только по мощности.
Люстры и бра
LED Bulb T2 предназначена для подходящего патрона. Важно проверить цоколь, габариты колбы, напряжение и допустимость закрытого плафона.
Дом и участок
Permanent Outdoor Lights H1 рассчитана на стационарное размещение, Outdoor String Lights H1 на декоративное освещение зоны отдыха. Уличное исполнение не означает возможность погружения в воду.
Zigbee или Matter over Thread
|Вариант
|Что потребуется
|Zigbee
|Совместимый шлюз. Для фирменных функций Aqara перечисляет M3, M100, M200, G350, G410 и G5 Pro с прошивкой от 4.5.8.0.
|Matter over Thread
|Matter-контроллер выбранной экосистемы и Thread Border Router. Эти роли могут выполняться одним устройством или разными.
|Bluetooth
|Указан в перечне радиоинтерфейсов. Не следует считать его самостоятельным универсальным способом управления без проверки инструкции.
Поддержка Matter не гарантирует доступ ко всем эффектам и сегментам подсветки в стороннем приложении. Проверяйте доступные функции для выбранной платформы. Для Home Assistant важна совместимость конкретного устройства и актуальной версии интеграции, а не только логотип протокола.
Что учитывать при наружном монтаже
|Элемент
|Permanent H1 / String H1
|Световая часть и контроллер
|IP65 / IP65
|Адаптер
|IP67 / IP44
|Диапазон температуры
|От −20 до +40 °C для обоих комплектов
|Допустимая влажность
|0–85 %, без конденсации
Планирование питания и управления
Умные лампы и светильники должны сохранять питание для приёма команд. Обычный выключатель, полностью обесточивающий светильник, делает дистанционное управление недоступным до восстановления питания. В новом ремонте стоит заранее предусмотреть совместимое ручное управление и резервный сценарий. Не подключайте электронный светильник к фазовому диммеру без прямого подтверждения производителя.
Частые вопросы
Можно ли использовать без шлюза Aqara?
В режиме Thread нужен совместимый Matter-контроллер и пограничный маршрутизатор Thread. Возможности фирменного приложения и эффектов могут отличаться.
Можно ли заменить адаптер любым блоком 24 В?
Нет. Помимо напряжения важны тип тока, параметры защиты, разъёмы, полярность и допустимая мощность. Используйте комплектный или подтверждённый производителем адаптер.
Нужно ли ждать появления в России?
Анонс описывает международный выпуск. Наличие, региональная версия, цена и гарантийные условия в России не подтверждены.
Умное освещение в Туле
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Источники параметров: официальное сообщение Aqara от 17.11.2026, европейские карточки Floor Lamp T1, LED Strip T2, LED Bulb T2, LED Downlight T2, Permanent Outdoor Lights H1 и Outdoor String Lights H1.