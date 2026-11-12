УМНЫЙ ДОМ · 17 НОЯБРЯ 2026 Шесть новинок освещения Aqara: Zigbee, Matter over Thread и выбор светильников 17 ноября Aqara сообщила о доступности шести новых решений для освещения. Часть линейки уже демонстрировалась на IFA 2026 в сентябре. Теперь появились конкретные характеристики серийных устройств: от ламп с небольшим цоколем до постоянной фасадной подсветки. 6 устройств Для комнат, террас и фасадов Два протокола Zigbee или Matter over Thread

Сравнение моделей

Модель и назначение Мощность и основные параметры Floor Lamp T1

Напольный светильник отражённого света 24 Вт; до 1000 лм; высота 1420 мм, основание Ø200 мм; 2000–9000 К и RGB LED Strip T2

Лента для контурной подсветки 24 В DC, 1 А; 24 Вт; 3, 5 или 10 м; 2000–9000 К и RGB LED Bulb T2

Лампа E14/E12 4,9 Вт; 100–250 В AC по карточке EU; белая 2700–6500 К или RGB CCT 2000–9000 К LED Downlight T2

Встраиваемый светильник EU 220–240 В AC; Ø120 мм, 10 Вт, 720–780 лм; Ø170 мм, 13 Вт, 1080–1200 лм; CRI 90 Permanent Outdoor Lights H1

Постоянная фасадная подсветка 24 В DC; 15/30/45 м, 30/60/90 световых точек; 16/30/43 Вт, 50 лм на точку Outdoor String Lights H1

Гирлянда для беседки и террасы 24 В DC; 15/30 м, 15/30 световых точек; 7,5/15 Вт; до 40 лм на точку

Приведены данные европейских карточек Aqara по состоянию на 18 ноября. У Downlight T2 существуют разные региональные исполнения и варианты белого либо цветного света. Диаметр корпуса не равен диаметру монтажного отверстия: сверяйте инструкцию конкретного артикула перед подготовкой потолка.

Какой светильник куда установить

Гостиная и спальня Floor Lamp T1 подходит для мягкой отражённой подсветки стены. LED Strip T2 удобна для ниши, мебели и контурного света. Обе модели не следует автоматически считать заменой основному освещению. Кухня и коридор Downlight T2 можно включить в систему общего света. Количество светильников выбирают по световому потоку, геометрии комнаты и требуемой освещённости, а не только по мощности. Люстры и бра LED Bulb T2 предназначена для подходящего патрона. Важно проверить цоколь, габариты колбы, напряжение и допустимость закрытого плафона. Дом и участок Permanent Outdoor Lights H1 рассчитана на стационарное размещение, Outdoor String Lights H1 на декоративное освещение зоны отдыха. Уличное исполнение не означает возможность погружения в воду.

Zigbee или Matter over Thread

Вариант Что потребуется Zigbee Совместимый шлюз. Для фирменных функций Aqara перечисляет M3, M100, M200, G350, G410 и G5 Pro с прошивкой от 4.5.8.0. Matter over Thread Matter-контроллер выбранной экосистемы и Thread Border Router. Эти роли могут выполняться одним устройством или разными. Bluetooth Указан в перечне радиоинтерфейсов. Не следует считать его самостоятельным универсальным способом управления без проверки инструкции.

Поддержка Matter не гарантирует доступ ко всем эффектам и сегментам подсветки в стороннем приложении. Проверяйте доступные функции для выбранной платформы. Для Home Assistant важна совместимость конкретного устройства и актуальной версии интеграции, а не только логотип протокола.

Что учитывать при наружном монтаже

Элемент Permanent H1 / String H1 Световая часть и контроллер IP65 / IP65 Адаптер IP67 / IP44 Диапазон температуры От −20 до +40 °C для обоих комплектов Допустимая влажность 0–85 %, без конденсации

Важно для Тульской области: при температуре ниже −20 °C производитель не гарантирует работу наружных комплектов. Особое внимание уделите размещению адаптера String H1 с IP44. Не оставляйте сетевые соединения под осадками, не наращивайте длину произвольными секциями. Сетевую часть и необходимые защитные устройства выбирает и устанавливает специалист.

Планирование питания и управления

Умные лампы и светильники должны сохранять питание для приёма команд. Обычный выключатель, полностью обесточивающий светильник, делает дистанционное управление недоступным до восстановления питания. В новом ремонте стоит заранее предусмотреть совместимое ручное управление и резервный сценарий. Не подключайте электронный светильник к фазовому диммеру без прямого подтверждения производителя.

Частые вопросы Можно ли использовать без шлюза Aqara? В режиме Thread нужен совместимый Matter-контроллер и пограничный маршрутизатор Thread. Возможности фирменного приложения и эффектов могут отличаться. Можно ли заменить адаптер любым блоком 24 В? Нет. Помимо напряжения важны тип тока, параметры защиты, разъёмы, полярность и допустимая мощность. Используйте комплектный или подтверждённый производителем адаптер. Нужно ли ждать появления в России? Анонс описывает международный выпуск. Наличие, региональная версия, цена и гарантийные условия в России не подтверждены.

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