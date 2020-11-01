Видеодомофон перезагружается или зависает: причины и диагностика

Видеодомофон · перезагрузка · зависание · питание Видеодомофон перезагружается, зависает или сам включается: питание, замок, microSD, прошивка и перегрев Разбираем ситуации, когда видеодомофон внезапно перезапускается, зависает на заставке, перестаёт реагировать на сенсор, включается сам, теряет Wi-Fi или начинает сбоить только при открытии электрозамка. Причины часто повторяются: просадка питания, импульс от катушки замка, проблемная microSD, ошибка прошивки, перегрев или штатное событие детектора движения, которое принимают за неисправность. Перезапуск при открытии замка сначала проверяют питание, силовую цепь и защиту от самоиндукции Зависает только с microSD проверяют карту, формат, объём и работу без неё Сам включается экран это может быть вызов, движение, тревожный вход или штатное событие системы Разобрать неисправность в MAX Диагностика видеодомофона Проверить оборудование Сначала зафиксируйте момент сбоя при вызове;

при открытии замка;

при записи на microSD;

после нескольких часов работы;

строго в одно и то же время;

только при Wi-Fi/облачном соединении;

только когда жарко.

Диагностика по моменту сбоя Когда именно домофон зависает или перезагружается Симптом Что проверять первым Перезагрузка при открытии замка Отдельное питание замка, просадку напряжения, реле, диод/варистор, кабель Зависает после установки microSD Карту, формат, объём, класс/скорость, работу без карты Сам включается экран Детектор движения, вызов, alarm input, экранные уведомления, расписания Зависает через несколько часов Нагрев, питание, карта памяти, прошивка Рестарт строго ночью в одно время Запланированную перезагрузку, автоматическое обслуживание, питание После обновления не загружается Правильность прошивки и аппаратной ревизии Пропадает Wi-Fi, но локально работает Сеть, роутер, DNS, приложение, облачную регистрацию Полностью гаснет и оживает Сеть 230 В, встроенный/внешний БП, контакт питания Момент сбоя часто важнее модели. Если домофон стабилен часами и перезапускается ровно в момент открытия замка, причина намного чаще находится в питании и силовой цепи замка, чем в сенсорном экране или Wi-Fi.

Самый показательный симптом Почему видеодомофон перезагружается при открытии электрозамка Электромеханический замок является импульсной нагрузкой. В момент срабатывания он может потреблять заметный ток, а катушка создаёт импульс самоиндукции при отключении. Если питание панели и замка организовано неправильно, монитор или панель могут просесть по напряжению, потерять изображение или полностью перезапуститься. 01 Один слабый БП на всё При срабатывании замка напряжение проседает ниже рабочего уровня электроники. 02 Замок запитан от панели Ток замка проходит там, где должна работать только домофонная электроника. 03 Тонкий или длинный кабель Под нагрузкой падение напряжения становится намного больше. 04 Нет защиты катушки Импульс самоиндукции создаёт помеху при отключении замка. 05 Неправильное реле Управляющая и силовая цепи не развязаны так, как требуется системе. 06 Плохой контакт На слабой клемме напряжение проваливается именно в момент нагрузки. Tantos для iPanel прямо указывает: питание вызывной панели от монитора нельзя использовать для питания замка без дополнительных устройств. Для электромеханического замка требуется дополнительный источник или импульсный накопитель, а параллельно катушке при отсутствии штатной защиты ставится защитный элемент от самоиндукции. CISA через промежуточное реле Почему решение с отдельным силовым контактором разгружает выход панели. Домофон и замок на калитке Кабель, питание, ворота и типовые неисправности. Не лечите перезапуск увеличением напряжения «на глаз». Нужно измерять напряжение под нагрузкой, проверять ток замка, кабель и схему питания. Работы с блоками питания и силовой частью выполняет специалист.

Блок питания Домофон может включаться, но всё равно иметь проблему с питанием Наличие изображения в режиме ожидания ещё не доказывает исправность блока питания. Под нагрузкой потребление растёт: включается экран, камера, Wi-Fi, запись на карту, динамик и реле. Слабый БП может держать дежурный режим и срываться именно в момент вызова или открытия. Встроенный БП У многих мониторов питание приходит напрямую от 100-240 В. Внешний DC Некоторые модели допускают отдельный низковольтный вход. PoE У IP-мониторов питание может идти по Ethernet. UPS Помогает переживать пропадание сети, но сам должен быть исправен и рассчитан по току. Например, Tantos Amelie HD SE потребляет до 6 Вт и может питаться от 100-240 В AC или 15 В DC. Dahua VTH2421FB-P допускает 12 В DC 1 А или стандартный PoE. Значит, подход к диагностике питания у этих систем разный. Slinex для резервного питания своих систем отдельно рекомендует UPS 12-14 В с током 1-3 А в зависимости от комплекта. Это хороший ориентир, почему «любой маленький адаптер 12 В» не является универсальным решением.

microSD Почему карта памяти способна вызывать зависание всего монитора Домофон постоянно обращается к карте при записи по вызову, движению или DVR. Повреждённая, слишком медленная, неправильно отформатированная или неподдерживаемая по объёму карта может давать ошибки файловой системы и зависания. Очень полезный тест Запустить без microSD Если без карты устройство стабильно работает несколько дней, подозрение на карту или файловую систему резко возрастает. Не менее важный тест Поставить заведомо исправную карту Она должна соответствовать объёму и требованиям конкретной модели. Пределы отличаются даже внутри одного бренда. Slinex SL-10N Cloud поддерживает SD до 256 ГБ, Slinex SQ-04M до 32 ГБ, а Tantos Joker HD Wi-Fi заявляет SDHC/SDXC 8-128 ГБ. Поэтому большая карта не автоматически лучше. Если монитор зависает только с установленной картой, не начинайте со сброса прошивки. Сначала проверьте работу без microSD, затем совместимый объём, форматирование средствами самого монитора, если производитель это предусматривает. Запись видеодомофона: microSD, DVR и NVR Отдельный материал про архив, карты памяти и режимы записи.

Экран «сам включается» Не каждый самопроизвольный запуск экрана является неисправностью Современный видеодомофон может реагировать не только на кнопку вызова. Детектор движения, тревожный вход, интерком, сетевое событие или экранное уведомление тоже способны вывести устройство из дежурного режима. Например, Slinex SQ-07MTHD поддерживает программную и аппаратную детекцию движения и может показывать экранные уведомления при детекции. В других моделях движение запускает автоматическую запись, даже если посетитель не нажимал кнопку. Детектор движения Проверьте выбранный канал и реакцию на движение. Alarm input Датчик или нестабильный контакт может генерировать события. Вторая панель Ложный или короткий вызов может приходить с другого входа. Интерком Другой монитор в системе может вызывать этот экран. Приложение Удалённая команда просмотра может активировать часть функций. Экран ожидания Часы или фоторамка могут быть штатным режимом, а не самовключением. Смотрите журнал событий. Если экран включился в 03:17, а в журнале в это же время есть motion/alarm/call, сначала разбирают источник события, а не питание монитора.

Прошивка Когда обновление помогает, а когда может сделать хуже Прошивка действительно исправляет ошибки, но обновлять видеодомофон нужно только файлом для точной модели и аппаратной ревизии. Akuvox в актуальной документации отдельно требует проверить hardware version перед обновлением, потому что разные аппаратные версии используют разные firmware-файлы. Повреждённый или неподходящий пакет может не пройти проверку или привести к некорректной работе. Плохая практика Скачать прошивку «для похожего C315/C316» с форума и прошить без проверки hardware revision. Правильная практика Записать точную модель, hardware revision, текущую версию и использовать официальный пакет производителя. У Slinex Smart Call для совместимых моделей поддерживаются OTA-обновления. У Akuvox часть моделей обновляется через web-интерфейс или облако. У Hikvision при проблемах совместимости поколений производитель иногда требует обновлять все элементы intercom-системы, а не только один монитор. Не выключайте питание во время обновления. И не начинайте прошивку, если устройство перезагружается из-за нестабильного БП. Сначала устраняется питание.

Температура Перегрев: редкая причина, которую легко проверить по закономерности Внутренние мониторы рассчитаны на работу в определённом диапазоне температуры. Например, для Tantos Amelie HD SE указан диапазон до +40 °C, для ряда Dahua VTH до +55 °C. Если монитор висит над радиатором, в закрытой нише, рядом с силовым оборудованием или на стене, сильно нагреваемой солнцем, реальная температура корпуса может быть выше комнатной. Сбой только вечером Проверьте, не нагревается ли стена или оборудование рядом. После остывания работает Температурная зависимость становится более вероятной. В шкафу без вентиляции Нужно обеспечить условия, предусмотренные производителем. Круглый год одинаково Перегрев становится менее вероятной основной причиной. Сам по себе тёплый корпус ещё не доказывает перегрев. Важна повторяемая связь между температурой и сбоем.

Wi-Fi и IP Потеря приложения не всегда означает перезагрузку домофона Wi-Fi или IP-монитор может остаться полностью работоспособным локально, но исчезнуть из приложения. Пользователь воспринимает это как «домофон завис», хотя экран, панель и замок продолжают работать. Локально всё работает Приложение показывает Offline Проверяются Wi-Fi/Ethernet, DNS, роутер, Cloud/SIP и само приложение. Локально тоже не работает Экран завис или перезапустился Питание, microSD, прошивка и аппаратная часть становятся важнее сети. Akuvox среди причин проблем indoor monitor отдельно перечисляет неисправный сетевой кабель, перегруженный роутер, DNS и отсутствие Cloud-связи. Slinex Smart Call умеет присылать Offline Alert, если совместимое устройство потеряло интернет или питание. Видеодомофон не звонит на телефон Push, Offline, фоновые ограничения, Wi-Fi и Cloud.

Перезагрузка в одно время Если рестарт происходит строго по расписанию, это может быть штатная настройка В профессиональных IP-мониторах встречается функция Scheduled Reboot. Например, Akuvox позволяет настроить расписание перезагрузки через web-интерфейс. Признак штатного расписания: устройство перезагружается, например, каждую ночь в 03:00 или каждое воскресенье примерно в одно время и после запуска работает нормально. В такой ситуации сначала проверяют настройки обслуживания и журнал, а не меняют блок питания.

Завис на логотипе Что делать, если монитор не загружается дальше заставки Зафиксировать, что было перед сбоем. Обновление, отключение электричества, замена карты, гроза, установка нового оборудования. Отключить внешние факторы. Для моделей с картой проверить загрузку без microSD. Проверить стабильность питания. Особенно если одновременно подключены замки и дополнительные устройства. Не выполнять случайные factory reset. Сначала сохранить данные доступа и конфигурацию, если это возможно. Проверить официальную процедуру recovery. Она отличается по брендам и аппаратным ревизиям. Если устройство не загружается, обратиться в сервис. Особенно после неудачной прошивки. Многократное быстрое включение и выключение питания не является ремонтом. Если устройство зависает на старте, нужно определить причину, а не циклически «дёргать» питание.

По брендам На что обратить внимание у Tantos, Slinex, Hikvision, Dahua и Akuvox Tantos Замок и питание Для iPanel производитель требует отдельное питание замка и защиту катушки. У моделей с DVR проверяйте допустимую карту конкретного монитора. Slinex microSD и Cloud У разных моделей предел карты от 32 до 256 ГБ. Smart Call поддерживает OTA и Offline Alerts для совместимых устройств. Hikvision Совместимость прошивок При системных сбоях IP-intercom важны версии всех связанных устройств, а не только indoor station. Dahua 12 В / PoE У VTH встречается двойной вариант питания. Это помогает отделить проблему локального БП от PoE-сети. Akuvox Logs и Scheduled Reboot Есть системные логи, reboot/reset и расписание перезагрузки на поддерживаемых моделях.

Порядок действий Как диагностировать зависания без хаотичной замены оборудования Запишите точный симптом. Перезагрузка, полный freeze, чёрный экран, Offline или самовключение. Найдите триггер. Вызов, замок, запись, движение, нагрев, Wi-Fi или время суток. Проверьте журнал событий. Для IP/Cloud-систем это особенно полезно. Если есть microSD, протестируйте без неё. Только при безопасном извлечении по инструкции. Если сбой при замке, остановитесь на силовой части. Не ищите прошивку, пока не проверено питание. Сравните локальную и облачную работу. Так отделяется сеть от самого монитора. Проверьте температуру и место монтажа. Не закрыт ли корпус и нет ли источника тепла. Запишите версию прошивки и hardware revision. До любых обновлений. Только потом обновляйте или сбрасывайте. По официальной инструкции конкретной модели. Если причина не найдена, нужна измерительная диагностика. Питание под нагрузкой, кабель, БП и аппаратная часть.

Чего не делать 14 ошибок при зависании видеодомофона 01 Сразу делают factory reset Теряют настройки, не выяснив исходную причину. 02 Игнорируют связь с замком Если рестарт совпадает с открытием, питание нужно проверять первым. 03 Питают замок от панели Электроника получает лишнюю импульсную нагрузку. 04 Не ставят защиту катушки Самоиндукция создаёт помеху в момент отключения. 05 Покупают самую большую microSD Монитор может не поддерживать этот объём. 06 Не тестируют без карты Пропускают очень простой способ локализовать зависание. 07 Прошивают «похожую модель» Hardware revision может отличаться. 08 Обновляют на нестабильном питании Это увеличивает риск неудачного обновления. 09 Путают Offline и reboot Облачный сервис может пропасть при полностью живом локальном домофоне. 10 Считают движение самовключением Экранное уведомление может быть штатной функцией. 11 Не смотрят время рестарта Пропускают Scheduled Reboot. 12 Закрывают монитор в нише Ухудшают охлаждение и обслуживание. 13 Много раз щёлкают автоматом Повторный запуск не устраняет причину зависания. 14 Меняют монитор до измерений Новый экран может начать перезагружаться на той же плохой линии питания.

FAQ Частые вопросы о зависании и перезагрузке видеодомофона Почему видеодомофон сам перезагружается? Частые причины: нестабильное питание, нагрузка электрозамка, microSD, прошивка, температура или аппаратная неисправность. Почему домофон перезагружается при открытии замка? Сначала проверяют отдельное питание замка, просадку напряжения, кабель, реле и защиту от самоиндукции. Может ли электромеханический замок перезагружать монитор? Да, если схема питания или развязки выполнена неправильно. Почему нельзя питать замок от питания панели? Ток замка намного выше потребления электроники и способен вызвать просадку и помехи. Зачем диод или варистор на замке? Для подавления импульса самоиндукции катушки при отключении питания. Поможет ли промежуточное реле? Часто да, если нужно развязать слабую управляющую цепь панели и силовую цепь замка. Почему домофон зависает после установки microSD? Возможны неподдерживаемый объём, формат, низкая скорость или неисправность карты. Как проверить, виновата ли microSD? Сравнить работу устройства без карты и с другой заведомо исправной совместимой картой. Можно ли поставить microSD большего объёма, чем указано? Не стоит. Ограничение производителя нужно соблюдать. Почему карту видит компьютер, а домофон нет? Возможен неподдерживаемый формат файловой системы или объём. Нужно ли форматировать карту в домофоне? Если производитель предусматривает такую функцию, это предпочтительный вариант. Почему экран сам включается ночью? Проверьте детектор движения, alarm input, вызовы, интерком и экранные уведомления. Может ли движение включать экран? У некоторых моделей движение вызывает уведомление или запись. Конкретная реакция зависит от модели. Почему домофон включается без звонка? Источник события может быть не кнопкой вызова, а движением, датчиком, вторым монитором или сетевой командой. Почему видеодомофон зависает через несколько часов? Проверяют температуру, питание, карту памяти и прошивку. Может ли домофон перегреваться? Да, если фактические условия выходят за температурный диапазон производителя или корпус плохо вентилируется. Можно ли ставить монитор над батареей? Нежелательно. Лучше соблюдать нормальные условия эксплуатации и не добавлять постоянный источник тепла. Почему домофон рестартует каждый день в одно время? Проверьте Scheduled Reboot или другую функцию обслуживания, если модель её поддерживает. Есть ли Scheduled Reboot у Akuvox? У ряда indoor monitor Akuvox расписание перезагрузки настраивается через web-интерфейс. Почему после обновления домофон завис на логотипе? Возможна проблема пакета, аппаратной ревизии или самого процесса обновления. Можно ли прошивать файл от похожей модели? Нет. Проверяют точную модель и hardware revision. Нужно ли обновлять все устройства Hikvision одновременно? При некоторых проблемах совместимости поколений производитель рекомендует обновлять все связанные intercom-устройства. Стоит ли делать factory reset при первом зависании? Нет. Сначала лучше найти триггер, проверить питание, карту и журнал. Почему домофон Offline, но экран работает? Проблема может быть только в Wi-Fi, Ethernet, DNS, Cloud или приложении. Почему Wi-Fi пропадает после нескольких часов? Проверяют роутер, сигнал, DHCP/DNS, прошивку и перегрев сетевой части. Может ли роутер быть причиной? Да, для IP/Cloud-функций. Но локальная перезагрузка монитора чаще указывает на питание или само устройство. Что означает Offline Alert Slinex? Совместимое устройство потеряло интернет или питание, и приложение сообщает об этом. Почему монитор полностью гаснет и потом загружается? Это больше похоже на потерю питания или аппаратный restart, чем на обычную потерю Wi-Fi. Почему сенсор не реагирует, но видео продолжает идти? Возможен частичный завис интерфейса, проблема сенсорной панели или программный сбой. Что делать, если монитор завис на заставке? Зафиксировать предыдущее событие, проверить питание, microSD и официальную процедуру восстановления. Можно ли много раз выключать автомат для перезапуска? Это не устраняет причину и не должно использоваться как постоянный способ эксплуатации. Почему после грозы начались зависания? Возможны повреждения БП, линии или сетевого интерфейса. Нужна диагностика. Поможет ли ИБП? Он помогает при пропадании или просадках внешней сети, но не исправляет плохую схему питания замка. Как понять, что виноват блок питания? Ищут связь с нагрузкой, измеряют напряжение под нагрузкой и проверяют заведомо исправным подходящим источником. Можно ли просто поставить более мощный БП? Только если напряжение и схема соответствуют устройству. Нельзя менять параметры наугад. Почему перезапуск происходит только при вызове? В этот момент растёт нагрузка: включается экран, звук и панель. Проверяют питание и соединения. Почему перезапуск происходит только при записи? Проверяют microSD, файловую систему и питание монитора. Нужно ли менять монитор, если он зависает? Не сразу. Сначала исключают питание, замок, карту, сеть и программные причины. Когда уже нужен сервис? Если устройство зависает без внешних триггеров, не загружается после штатной проверки или имеет явный аппаратный дефект. Что прислать для диагностики? Модели устройств, видео сбоя, фото БП и замка, данные microSD, версию прошивки и точное описание момента зависания.

Не меняйте монитор до диагностики Если найти триггер, круг причин резко сужается Пришлите короткое видео момента сбоя и напишите, что происходит прямо перед ним: вызов, открытие замка, запись на карту, потеря Wi-Fi или просто проходит несколько часов. Написать в MAX Написать в Telegram