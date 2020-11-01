Запись видеодомофона: движение, microSD, NVR и архив 24/7

чтобы понять, кто звонил, пока никого не было дома.

Посетитель нажал кнопку, монитор автоматически сохранил фото или короткий видеоролик. Это базовая память событий, а не видеонаблюдение.

для двери квартиры, крыльца и калитки с умеренной активностью.

Домофон начинает запись, когда камера или программный детектор обнаруживает движение. Посетителю не нужно нажимать кнопку.

Режим 3

DVR по расписанию

Некоторые мониторы умеют писать выбранный канал непрерывными периодами по расписанию. Это уже ближе к регистратору, но возможности зависят от модели.

если отдельный NVR не нужен, а требуется локальный архив одного или нескольких каналов.