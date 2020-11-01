Запись видеодомофона: движение, microSD, NVR и архив 24/7
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Записывает ли видеодомофон постоянно: запись по движению, вызову, на microSD и NVR

Что на самом деле означает «видеодомофон с записью». Разбираем четыре разных режима: фото и ролик по вызову, запись по движению, DVR по расписанию и круглосуточный архив на видеорегистратор. Отдельно рассматриваем Hikvision, Dahua, Slinex и Tantos, карты памяти, типичные ограничения и неисправности.

4 разных режимавызов, движение, расписание/DVR и NVR
microSD ≠ NVRлокальная карта памяти не всегда пишет круглосуточно
IP удобнее для архивасетевую панель проще подключить к NVR
Подобрать систему с записью в MAX Монтаж видеодомофона в Туле Видеонаблюдение и NVR
Начнём с главного

«Домофон записывает» может означать четыре совершенно разные функции

Это главный источник путаницы. На карточке товара может быть написано «запись видео», но это ещё не означает непрерывный архив у двери.

Режим 1

Запись по вызову

Посетитель нажал кнопку, монитор автоматически сохранил фото или короткий видеоролик. Это базовая память событий, а не видеонаблюдение.

Подходит:

чтобы понять, кто звонил, пока никого не было дома.

Режим 2

Запись по движению

Домофон начинает запись, когда камера или программный детектор обнаруживает движение. Посетителю не нужно нажимать кнопку.

Подходит:

для двери квартиры, крыльца и калитки с умеренной активностью.

Режим 3

DVR по расписанию

Некоторые мониторы умеют писать выбранный канал непрерывными периодами по расписанию. Это уже ближе к регистратору, но возможности зависят от модели.

Подходит:

если отдельный NVR не нужен, а требуется локальный архив одного или нескольких каналов.

Режим 4

NVR / полноценный архив

IP-панель добавляется в сетевой видеорегистратор как камера. Можно настроить постоянную или событийную запись, хранение на HDD и единый архив с остальными камерами.

Подходит:

для частного дома, бизнеса и серьёзного видеонаблюдения.

Если вам нужен архив за несколько дней или недель, ищите не просто «домофон с microSD», а конкретный режим хранения.

Событийная запись и полноценный видеорегистратор решают разные задачи.

Локальная память

Что даёт microSD в мониторе или вызывной панели

Фото посетителей

Самый простой сценарий. Некоторые мониторы могут хранить небольшое количество кадров даже во встроенной памяти без карты.

Видео по вызову

При звонке создаётся короткий файл. Длительность и количество файлов зависят от модели.

Движение

При наличии поддерживаемого детектора на карту пишутся ролики активности у панели или камеры.

Голосовые сообщения

Часть IP-домофонов позволяет посетителю оставить видеосообщение, если хозяин не ответил.

Локальность

Архив остаётся в самом мониторе/панели. Он не зависит от NVR, но физически находится вместе с устройством.

Ограничения приложения

У некоторых поколений запись на карте можно посмотреть только на самом мониторе, а не удалённо со смартфона.

Для частой циклической записи выбирайте карту, рассчитанную на видеонаблюдение и постоянную перезапись.

При этом объём и тип карты должны соответствовать ограничениям конкретного монитора. Большая карта, которую модель официально не поддерживает, не является улучшением.

Запись без звонка

Как работает запись по движению

камера видит сценудетектор фиксирует изменениесоздаётся событиевидео сохраняется
Программная детекция

Движение определяет сам монитор по изменению изображения. Такой способ чувствителен к свету, теням, дождю, снегу и деревьям.

Детекция в панели

У IP-систем событие может формировать сама вызывная станция и передавать его монитору или NVR.

Аппаратный датчик

Некоторые мониторы умеют начать запись от отдельного датчика движения или тревожного входа.

Детектор движения домофона не всегда равен аналитике камеры видеонаблюдения.

Простой программный детектор реагирует на изменение картинки. Если перед калиткой деревья, фары, снег или постоянно ходят люди, архив может быстро заполниться бесполезными событиями.

Что важно проверить

  • какой канал выбран для детекции;
  • умеет ли модель писать один канал или несколько;
  • нужен ли дежурный режим монитора;
  • пишется ли звук вместе с видео;
  • есть ли предзапись нескольких секунд до события;
  • что происходит при переполнении карты;
  • можно ли просмотреть архив через приложение.
Главный вопрос

Может ли видеодомофон записывать постоянно 24/7

Может, но не любой. Нужно различать монитор с функцией DVR и систему, где наружная панель записывается на отдельный регистратор.

Вариант 1

DVR внутри монитора

Некоторые модели Slinex и Tantos имеют полноценные или приближенные к DVR режимы: расписание, циклическая запись и несколько видеовходов.

Плюс:

не нужен отдельный NVR.

Минус:

архив и ресурсы ограничены монитором и картой памяти.

Вариант 2

IP-панель → NVR

Для современной IP-системы это наиболее правильный вариант. Панель становится ещё одним видеоканалом регистратора.

Плюс:

HDD, единый архив, гибкие расписания, резерв и поиск.

Минус:

нужна совместимость панели и NVR, сеть и отдельный канал регистратора.

Вариант 3

AHD-панель → DVR

Отдельные аналоговые панели имеют постоянный видеовыход или дополнительное питание камеры для записи на DVR.

Плюс:

можно сохранить 4-wire домофон.

Минус:

нужна отдельная видеолиния/вход регистратора и подходящая панель.

Домофон + видеонаблюдение

Можно ли использовать вызывную панель как камеру NVR

Тип панелиЗапись на регистраторЧто требуется
IP HikvisionДа, для совместимых поколенийСеть, свободный канал NVR, совместимая прошивка
IP Dahua VTOДаVTO добавляется в NVR как сетевое устройство/камера
IP-панель с ONVIF/RTSPЧасто даПроверить поддержку потока и событий конкретной модели
AHD/CVBS обычная 4-wireНе всегдаКамера панели должна быть постоянно запитана и иметь доступный видеовыход
Slinex ML-15HD/HRПредусмотрено конструкциейОтдельное питание камеры и вход DVR
Для серьёзного охранного архива отдельная камера всё равно часто лучше.

Камера вызывной панели ориентирована прежде всего на лицо посетителя рядом с кнопкой. Отдельную IP-камеру можно расположить выше, получить более широкий обзор подхода, транспорта и участка.

Hikvision

Hikvision: запись по движению на monitor microSD и запись панели на NVR

DS-KH6320 / KH6350 / KH6351

У актуальных прошивок поддерживается запись на TF/microSD по детекции движения от вызывной панели. Функция зависит от аппаратной версии и прошивки.

DS-KIS603-P(C)

Комплект может записывать видео по движению с наружной панели на карту памяти внутреннего монитора.

Условия

Детекция движения должна быть включена в панели, карта установлена в монитор, прошивка должна поддерживать функцию.

NVR

IP-вызывные станции Hikvision можно добавлять в совместимый NVR. В зависимости от поколения доступна постоянная или событийная запись.

Типичная ошибка Hikvision:

у пользователя есть microSD, но движение не пишется, потому что функция не включена в наружной панели либо установлена старая прошивка монитора.

Dahua

Dahua: VTH, VTO, microSD и NVR

VTH-монитор

Современные VTH умеют сохранять видео и снимки на microSD. У некоторых моделей карта поддерживается до 64 ГБ.

VTO-панель

Отдельные текущие VTO имеют собственный слот microSD до 256 ГБ и могут хранить снимки/видеосообщения.

Вызов

У ряда VTO можно автоматически сохранять снимок или ролик при вызове/разблокировке.

NVR

VTO добавляется в Dahua NVR как сетевой источник. После этого доступен live view и запись в архив регистратора.

Современные Dahua VTO поддерживают RTSP/ONVIF у ряда моделей.

Но набор протоколов и событий зависит от конкретной панели. Для проекта лучше проверить datasheet, а не предполагать совместимость по бренду.

Slinex

Slinex: от записи событий до встроенного DVR

ПримерЧто умеетПрактический смысл
SM-07N CloudЗаписи вызовов, программной детекции, тревог, сообщенийХороший локальный событийный архив
SM-07MHDАвтоматическая запись видео со звуком по движению на microSD до 64 ГБНедорогой вариант для контроля двери/калитки без NVR
SL-10N CloudДетекция движения по 4 каналам, карта до 256 ГБ, работа с AHD/IP камерамиБлиже к мини-системе видеонаблюдения
Sonik 7 AIСобытийные записи плюс DVR по расписанию выбранных каналовМожно задать временные интервалы записи
ML-15HD / ML-15HRОтдельное питание видеокамеры для постоянного вывода на DVRПолезно, если нужен отдельный внешний архив
У Slinex слово DVR действительно может означать более серьёзную запись, чем обычные ролики по вызову.

Но функциональность сильно отличается по поколениям: у одного монитора только события, у другого запись по нескольким каналам, у третьего есть расписание. Смотрите именно руководство своей модели.

Tantos

Tantos: Marilyn, Joker и ограничения записи по движению

Marilyn HD Wi-Fi IPS

Автоматическая и ручная запись фото/видео, детекция движения по одному каналу, microSD до 128 ГБ.

Старые Marilyn HD Wi-Fi

Видео по вызову и вручную обычно сохранялось короткими фрагментами. Запись по движению ограничивалась объёмом карты и одним выбранным каналом.

Joker HD Wi-Fi

Умеет детектировать движение по нескольким каналам; предусмотрены разные режимы, включая запись выбранного канала с предзаписью нескольких секунд.

Amelie Prime HD SE

Современные версии могут автоматически делать фото и видео при вызове при установленной microSD.

Очень важное ограничение старых Tantos Marilyn:

запись по движению ведётся только в дежурном режиме. Если карта извлекалась или была неисправна, функцию иногда нужно включать заново вручную.

Архив

Сколько дней хранится запись на видеодомофоне

Универсального ответа нет. Даже две системы с одинаковой картой 128 ГБ могут хранить архив совершенно по-разному.

Разрешение

1080p требует больше места, чем 720p или старый CVBS.

Кодек

H.265 обычно экономнее H.264 при сопоставимом качестве, если система его поддерживает.

Битрейт

Чем выше поток, тем быстрее расходуется память.

Количество каналов

Одна панель и четыре камеры дают принципиально разный объём архива.

Режим

Запись только по движению может храниться неделями, а постоянная запись заполнит ту же карту значительно быстрее.

Активность сцены

Калитка на тихой улице и дверь в оживлённом подъезде создают разное количество событий.

Для архива на недели лучше рассчитывать NVR с HDD, а не пытаться заменить его одной microSD.

Карта памяти удобна как локальная история событий и резерв, но полноценный регистратор проще масштабировать и обслуживать.

Диагностика

Почему видеодомофон не записывает: 15 частых причин

01Карта не определяется

Неподдерживаемый объём, формат, повреждение карты или плохой контакт.

02Карту вставили, но запись не появилась

Во многих моделях карту нужно форматировать в самом мониторе и отдельно включить режим записи.

03По звонку пишет, по движению нет

Детектор движения выключен или настроен не на тот канал.

04Hikvision не пишет движение

Проверить функцию в панели, версию прошивки монитора и аппаратную ревизию.

05Tantos Marilyn перестал писать после извлечения карты

На некоторых версиях детектор нужно снова включить вручную.

06Запись идёт только с одной камеры

Это может быть штатное ограничение конкретного монитора, а не неисправность.

07Много ложных событий

Дождь, снег, тени, деревья, фары, насекомые и слишком высокая чувствительность.

08Люди проходят, но записи нет

Неправильная зона, низкая чувствительность, плохое освещение или движение слишком короткое.

09Время на записях неправильное

Проверить часы, часовой пояс, синхронизацию приложения/NTP.

10Монитор зависает или перезагружается

Повреждённая или несовместимая microSD часто вызывает проблемы. Сначала проверить/заменить карту.

11NVR показывает live, но не пишет

Не настроено расписание записи, диск, событие или канал не включён в архив.

12NVR пишет видео без звука

Проверить, что поток панели настроен как Audio+Video и регистратор принимает аудио.

13AHD-панель видна только во время просмотра

Камера панели может не иметь постоянного питания. Для внешнего DVR нужна соответствующая схема или панель с отдельным питанием камеры.

14Архив нельзя посмотреть с телефона

Некоторые поколения приложений дают live view, но не удалённый доступ к записям microSD монитора.

15Старые записи не удаляются автоматически

Проверить режим циклической записи, формат карты и настройки конкретной модели.

Что выбрать

Какой вариант записи подходит именно вам

ЗадачаОптимальный вариантПочему
Посмотреть, кто звонилmicroSD + запись по вызовуПросто, недорого, не нужен регистратор
Видеть всех, кто проходил возле двериЗапись по движениюНе зависит от нажатия кнопки
Контролировать калитку днём по расписаниюМонитор с DVRМожно обойтись без отдельного NVR
Архив 24/7 за несколько дней/недельIP-панель + NVR + HDDСамый масштабируемый и предсказуемый вариант
Домофон + камеры участкаЕдиный NVRПанель и камеры находятся в одном архиве
Старый AHD-домофон и нужен архивПанель с постоянным видеовыходом + DVRМожно сохранить аналоговую систему
Для нового частного дома я бы закладывал IP-инфраструктуру и отдельный NVR, если архив действительно важен.

Монитор с microSD оставлять как дополнительную локальную память событий, а не как единственное хранилище.

Монтаж и настройка

Если нужна не просто картинка, а нормальный архив

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FAQ

Частые вопросы о записи на видеодомофоне

Записывает ли видеодомофон постоянно?

Не каждый. Большинство недорогих моделей записывают по вызову или движению. Для постоянной записи нужен монитор с DVR-функцией либо внешний NVR/DVR.

Может ли домофон записывать, если посетитель не нажал кнопку?

Да, если есть запись по движению, аппаратному датчику или постоянная запись.

Что лучше: запись по движению или постоянно?

Для двери квартиры обычно достаточно событийной записи. Для калитки, бизнеса или охранного архива надёжнее полноценный NVR.

Куда сохраняется видео домофона?

Во внутреннюю память, microSD монитора/панели либо на внешний NVR/DVR — зависит от модели.

Можно ли посмотреть, кто приходил, если меня не было дома?

Да, если монитор сохраняет фото/видео по вызову или движению.

Можно ли записывать звук вместе с видео?

Многие модели умеют, но это зависит от режима и канала. Для NVR также нужно включить аудио в видеопотоке.

Можно ли поставить карту 256 ГБ вместо 64 ГБ?

Только если производитель конкретной модели заявляет поддержку такого объёма. Иначе карта может не определиться или работать нестабильно.

Почему microSD не определяется?

Неподдерживаемый объём/формат, повреждение карты, плохой контакт или необходимость форматирования в мониторе.

Почему домофон пишет только после звонка?

У него может не быть детекции движения либо эта функция выключена.

Почему домофон не пишет движение ночью?

Проверьте чувствительность, освещение/ИК, выбранный канал и режим работы монитора.

Hikvision DS-KIS603-P(C) умеет писать по движению?

Да, для совместимых аппаратных версий и прошивок. Детекцию нужно включить в панели, а в монитор установить microSD.

Можно ли Hikvision подключить к NVR?

Совместимые IP-вызывные станции можно добавлять в Hikvision NVR как видеоканал для просмотра и записи.

Можно ли Dahua VTO записывать на NVR?

Да, для совместимых VTO это штатный сценарий. Панель добавляется в Dahua NVR как сетевой источник.

Можно ли хранить запись прямо в Dahua VTO?

У ряда моделей есть microSD, на которую могут сохраняться снимки и видеосообщения.

Что записывает Slinex SM-07N Cloud?

В его архиве разделяются вызовы, записи детекции движения, тревоги и сообщения.

Какой Slinex умеет работать как мини-регистратор?

У Slinex есть модели с DVR и многоканальной детекцией, например SL-10N Cloud; у Sonik 7 AI предусмотрена запись по расписанию.

Можно ли старую Slinex-панель писать на DVR?

Только если панель/схема позволяет получать постоянный видеосигнал. ML-15HD/ML-15HR специально имеют отдельное питание камеры для такого сценария.

Tantos Marilyn пишет по движению со всех камер?

У многих поколений Marilyn запись по детектору ограничена одним выбранным каналом. Нужно смотреть точную ревизию.

Что умеет Tantos Joker HD Wi-Fi?

Он поддерживает детекцию по нескольким входам и режимы записи, включая вариант с предзаписью нескольких секунд для выбранного канала.

Почему Tantos перестал писать после извлечения карты?

На некоторых Marilyn после возврата карты детекцию движения нужно включить заново вручную.

Можно ли смотреть записи microSD через смартфон?

Не всегда. Некоторые приложения поддерживают только live view и события, а архив карты просматривается на самом мониторе.

Почему видеодомофон создаёт сотни ложных записей?

Простой программный детектор реагирует на изменение изображения: фары, тени, снег, дождь, деревья и насекомых.

Как уменьшить ложные срабатывания?

Снизить чувствительность, изменить зону детекции, улучшить ракурс или использовать IP-камеру с более развитой аналитикой.

Сколько дней хранится архив на 128 ГБ?

Зависит от разрешения, битрейта, кодека, числа каналов и режима. Запись только по движению хранится значительно дольше постоянной.

Что произойдёт, когда карта заполнится?

Многие модели используют циклическую перезапись старых файлов, но конкретное поведение нужно проверить в руководстве.

Что надёжнее: microSD или NVR?

Для небольшого событийного архива microSD удобна. Для длительного и важного архива лучше NVR с HDD.

Можно ли одновременно писать домофон и обычные IP-камеры?

Да, если панель совместима с NVR и у регистратора есть свободные каналы.

Есть ли смысл ставить отдельную камеру, если камера уже есть в домофоне?

Часто да. Панель хорошо снимает лицо посетителя рядом с кнопкой, а отдельная камера даёт более широкий обзор подхода и участка.

Почему NVR пишет видео с панели без звука?

Нужно проверить настройки потока Audio+Video в панели и поддержку аудио выбранным каналом регистратора.

Можно ли оставить старый AHD-домофон и добавить архив?

Да, если вызывная панель имеет постоянный видеовыход либо заменяется на модель с отдельным питанием камеры для DVR.

До покупки

Сначала определите, какой архив вам реально нужен

Пришлите модель домофона или опишите задачу: квартира или дом, сколько дней нужен архив, нужна ли запись без звонка, есть ли камеры и NVR. Можно подобрать систему без переплаты за функции, которые потом не используются.

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