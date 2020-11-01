Запись видеодомофона: движение, microSD, NVR и архив 24/7

Записывает ли видеодомофон постоянно: запись по движению, вызову, на microSD и NVR
Что на самом деле означает «видеодомофон с записью». Разбираем четыре разных режима: фото и ролик по вызову, запись по движению, DVR по расписанию и круглосуточный архив на видеорегистратор. Отдельно рассматриваем Hikvision, Dahua, Slinex и Tantos, карты памяти, типичные ограничения и неисправности.
«Домофон записывает» может означать четыре совершенно разные функции
Это главный источник путаницы. На карточке товара может быть написано «запись видео», но это ещё не означает непрерывный архив у двери.
Запись по вызову
Посетитель нажал кнопку, монитор автоматически сохранил фото или короткий видеоролик. Это базовая память событий, а не видеонаблюдение.Подходит:
чтобы понять, кто звонил, пока никого не было дома.
Запись по движению
Домофон начинает запись, когда камера или программный детектор обнаруживает движение. Посетителю не нужно нажимать кнопку.Подходит:
для двери квартиры, крыльца и калитки с умеренной активностью.
DVR по расписанию
Некоторые мониторы умеют писать выбранный канал непрерывными периодами по расписанию. Это уже ближе к регистратору, но возможности зависят от модели.Подходит:
если отдельный NVR не нужен, а требуется локальный архив одного или нескольких каналов.
NVR / полноценный архив
IP-панель добавляется в сетевой видеорегистратор как камера. Можно настроить постоянную или событийную запись, хранение на HDD и единый архив с остальными камерами.Подходит:
для частного дома, бизнеса и серьёзного видеонаблюдения.
Событийная запись и полноценный видеорегистратор решают разные задачи.
Что даёт microSD в мониторе или вызывной панели
Самый простой сценарий. Некоторые мониторы могут хранить небольшое количество кадров даже во встроенной памяти без карты.
При звонке создаётся короткий файл. Длительность и количество файлов зависят от модели.
При наличии поддерживаемого детектора на карту пишутся ролики активности у панели или камеры.
Часть IP-домофонов позволяет посетителю оставить видеосообщение, если хозяин не ответил.
Архив остаётся в самом мониторе/панели. Он не зависит от NVR, но физически находится вместе с устройством.
У некоторых поколений запись на карте можно посмотреть только на самом мониторе, а не удалённо со смартфона.
При этом объём и тип карты должны соответствовать ограничениям конкретного монитора. Большая карта, которую модель официально не поддерживает, не является улучшением.
Как работает запись по движению
Движение определяет сам монитор по изменению изображения. Такой способ чувствителен к свету, теням, дождю, снегу и деревьям.
У IP-систем событие может формировать сама вызывная станция и передавать его монитору или NVR.
Некоторые мониторы умеют начать запись от отдельного датчика движения или тревожного входа.
Простой программный детектор реагирует на изменение картинки. Если перед калиткой деревья, фары, снег или постоянно ходят люди, архив может быстро заполниться бесполезными событиями.
Что важно проверить
- какой канал выбран для детекции;
- умеет ли модель писать один канал или несколько;
- нужен ли дежурный режим монитора;
- пишется ли звук вместе с видео;
- есть ли предзапись нескольких секунд до события;
- что происходит при переполнении карты;
- можно ли просмотреть архив через приложение.
Может ли видеодомофон записывать постоянно 24/7
Может, но не любой. Нужно различать монитор с функцией DVR и систему, где наружная панель записывается на отдельный регистратор.
DVR внутри монитора
Некоторые модели Slinex и Tantos имеют полноценные или приближенные к DVR режимы: расписание, циклическая запись и несколько видеовходов.Плюс:
не нужен отдельный NVR.Минус:
архив и ресурсы ограничены монитором и картой памяти.
IP-панель → NVR
Для современной IP-системы это наиболее правильный вариант. Панель становится ещё одним видеоканалом регистратора.Плюс:
HDD, единый архив, гибкие расписания, резерв и поиск.Минус:
нужна совместимость панели и NVR, сеть и отдельный канал регистратора.
AHD-панель → DVR
Отдельные аналоговые панели имеют постоянный видеовыход или дополнительное питание камеры для записи на DVR.Плюс:
можно сохранить 4-wire домофон.Минус:
нужна отдельная видеолиния/вход регистратора и подходящая панель.
Можно ли использовать вызывную панель как камеру NVR
|Тип панели
|Запись на регистратор
|Что требуется
|IP Hikvision
|Да, для совместимых поколений
|Сеть, свободный канал NVR, совместимая прошивка
|IP Dahua VTO
|Да
|VTO добавляется в NVR как сетевое устройство/камера
|IP-панель с ONVIF/RTSP
|Часто да
|Проверить поддержку потока и событий конкретной модели
|AHD/CVBS обычная 4-wire
|Не всегда
|Камера панели должна быть постоянно запитана и иметь доступный видеовыход
|Slinex ML-15HD/HR
|Предусмотрено конструкцией
|Отдельное питание камеры и вход DVR
Камера вызывной панели ориентирована прежде всего на лицо посетителя рядом с кнопкой. Отдельную IP-камеру можно расположить выше, получить более широкий обзор подхода, транспорта и участка.
Hikvision: запись по движению на monitor microSD и запись панели на NVR
У актуальных прошивок поддерживается запись на TF/microSD по детекции движения от вызывной панели. Функция зависит от аппаратной версии и прошивки.
Комплект может записывать видео по движению с наружной панели на карту памяти внутреннего монитора.
Детекция движения должна быть включена в панели, карта установлена в монитор, прошивка должна поддерживать функцию.
IP-вызывные станции Hikvision можно добавлять в совместимый NVR. В зависимости от поколения доступна постоянная или событийная запись.
у пользователя есть microSD, но движение не пишется, потому что функция не включена в наружной панели либо установлена старая прошивка монитора.
Dahua: VTH, VTO, microSD и NVR
Современные VTH умеют сохранять видео и снимки на microSD. У некоторых моделей карта поддерживается до 64 ГБ.
Отдельные текущие VTO имеют собственный слот microSD до 256 ГБ и могут хранить снимки/видеосообщения.
У ряда VTO можно автоматически сохранять снимок или ролик при вызове/разблокировке.
VTO добавляется в Dahua NVR как сетевой источник. После этого доступен live view и запись в архив регистратора.
Но набор протоколов и событий зависит от конкретной панели. Для проекта лучше проверить datasheet, а не предполагать совместимость по бренду.
Slinex: от записи событий до встроенного DVR
|Пример
|Что умеет
|Практический смысл
|SM-07N Cloud
|Записи вызовов, программной детекции, тревог, сообщений
|Хороший локальный событийный архив
|SM-07MHD
|Автоматическая запись видео со звуком по движению на microSD до 64 ГБ
|Недорогой вариант для контроля двери/калитки без NVR
|SL-10N Cloud
|Детекция движения по 4 каналам, карта до 256 ГБ, работа с AHD/IP камерами
|Ближе к мини-системе видеонаблюдения
|Sonik 7 AI
|Событийные записи плюс DVR по расписанию выбранных каналов
|Можно задать временные интервалы записи
|ML-15HD / ML-15HR
|Отдельное питание видеокамеры для постоянного вывода на DVR
|Полезно, если нужен отдельный внешний архив
Но функциональность сильно отличается по поколениям: у одного монитора только события, у другого запись по нескольким каналам, у третьего есть расписание. Смотрите именно руководство своей модели.
Tantos: Marilyn, Joker и ограничения записи по движению
Автоматическая и ручная запись фото/видео, детекция движения по одному каналу, microSD до 128 ГБ.
Видео по вызову и вручную обычно сохранялось короткими фрагментами. Запись по движению ограничивалась объёмом карты и одним выбранным каналом.
Умеет детектировать движение по нескольким каналам; предусмотрены разные режимы, включая запись выбранного канала с предзаписью нескольких секунд.
Современные версии могут автоматически делать фото и видео при вызове при установленной microSD.
запись по движению ведётся только в дежурном режиме. Если карта извлекалась или была неисправна, функцию иногда нужно включать заново вручную.
Сколько дней хранится запись на видеодомофоне
Универсального ответа нет. Даже две системы с одинаковой картой 128 ГБ могут хранить архив совершенно по-разному.
1080p требует больше места, чем 720p или старый CVBS.
H.265 обычно экономнее H.264 при сопоставимом качестве, если система его поддерживает.
Чем выше поток, тем быстрее расходуется память.
Одна панель и четыре камеры дают принципиально разный объём архива.
Запись только по движению может храниться неделями, а постоянная запись заполнит ту же карту значительно быстрее.
Калитка на тихой улице и дверь в оживлённом подъезде создают разное количество событий.
Карта памяти удобна как локальная история событий и резерв, но полноценный регистратор проще масштабировать и обслуживать.
Почему видеодомофон не записывает: 15 частых причин
Неподдерживаемый объём, формат, повреждение карты или плохой контакт.
Во многих моделях карту нужно форматировать в самом мониторе и отдельно включить режим записи.
Детектор движения выключен или настроен не на тот канал.
Проверить функцию в панели, версию прошивки монитора и аппаратную ревизию.
На некоторых версиях детектор нужно снова включить вручную.
Это может быть штатное ограничение конкретного монитора, а не неисправность.
Дождь, снег, тени, деревья, фары, насекомые и слишком высокая чувствительность.
Неправильная зона, низкая чувствительность, плохое освещение или движение слишком короткое.
Проверить часы, часовой пояс, синхронизацию приложения/NTP.
Повреждённая или несовместимая microSD часто вызывает проблемы. Сначала проверить/заменить карту.
Не настроено расписание записи, диск, событие или канал не включён в архив.
Проверить, что поток панели настроен как Audio+Video и регистратор принимает аудио.
Камера панели может не иметь постоянного питания. Для внешнего DVR нужна соответствующая схема или панель с отдельным питанием камеры.
Некоторые поколения приложений дают live view, но не удалённый доступ к записям microSD монитора.
Проверить режим циклической записи, формат карты и настройки конкретной модели.
Какой вариант записи подходит именно вам
|Задача
|Оптимальный вариант
|Почему
|Посмотреть, кто звонил
|microSD + запись по вызову
|Просто, недорого, не нужен регистратор
|Видеть всех, кто проходил возле двери
|Запись по движению
|Не зависит от нажатия кнопки
|Контролировать калитку днём по расписанию
|Монитор с DVR
|Можно обойтись без отдельного NVR
|Архив 24/7 за несколько дней/недель
|IP-панель + NVR + HDD
|Самый масштабируемый и предсказуемый вариант
|Домофон + камеры участка
|Единый NVR
|Панель и камеры находятся в одном архиве
|Старый AHD-домофон и нужен архив
|Панель с постоянным видеовыходом + DVR
|Можно сохранить аналоговую систему
Монитор с microSD оставлять как дополнительную локальную память событий, а не как единственное хранилище.
Если нужна не просто картинка, а нормальный архив
Частые вопросы о записи на видеодомофоне
Записывает ли видеодомофон постоянно?
Не каждый. Большинство недорогих моделей записывают по вызову или движению. Для постоянной записи нужен монитор с DVR-функцией либо внешний NVR/DVR.
Может ли домофон записывать, если посетитель не нажал кнопку?
Да, если есть запись по движению, аппаратному датчику или постоянная запись.
Что лучше: запись по движению или постоянно?
Для двери квартиры обычно достаточно событийной записи. Для калитки, бизнеса или охранного архива надёжнее полноценный NVR.
Куда сохраняется видео домофона?
Во внутреннюю память, microSD монитора/панели либо на внешний NVR/DVR — зависит от модели.
Можно ли посмотреть, кто приходил, если меня не было дома?
Да, если монитор сохраняет фото/видео по вызову или движению.
Можно ли записывать звук вместе с видео?
Многие модели умеют, но это зависит от режима и канала. Для NVR также нужно включить аудио в видеопотоке.
Можно ли поставить карту 256 ГБ вместо 64 ГБ?
Только если производитель конкретной модели заявляет поддержку такого объёма. Иначе карта может не определиться или работать нестабильно.
Почему microSD не определяется?
Неподдерживаемый объём/формат, повреждение карты, плохой контакт или необходимость форматирования в мониторе.
Почему домофон пишет только после звонка?
У него может не быть детекции движения либо эта функция выключена.
Почему домофон не пишет движение ночью?
Проверьте чувствительность, освещение/ИК, выбранный канал и режим работы монитора.
Hikvision DS-KIS603-P(C) умеет писать по движению?
Да, для совместимых аппаратных версий и прошивок. Детекцию нужно включить в панели, а в монитор установить microSD.
Можно ли Hikvision подключить к NVR?
Совместимые IP-вызывные станции можно добавлять в Hikvision NVR как видеоканал для просмотра и записи.
Можно ли Dahua VTO записывать на NVR?
Да, для совместимых VTO это штатный сценарий. Панель добавляется в Dahua NVR как сетевой источник.
Можно ли хранить запись прямо в Dahua VTO?
У ряда моделей есть microSD, на которую могут сохраняться снимки и видеосообщения.
Что записывает Slinex SM-07N Cloud?
В его архиве разделяются вызовы, записи детекции движения, тревоги и сообщения.
Какой Slinex умеет работать как мини-регистратор?
У Slinex есть модели с DVR и многоканальной детекцией, например SL-10N Cloud; у Sonik 7 AI предусмотрена запись по расписанию.
Можно ли старую Slinex-панель писать на DVR?
Только если панель/схема позволяет получать постоянный видеосигнал. ML-15HD/ML-15HR специально имеют отдельное питание камеры для такого сценария.
Tantos Marilyn пишет по движению со всех камер?
У многих поколений Marilyn запись по детектору ограничена одним выбранным каналом. Нужно смотреть точную ревизию.
Что умеет Tantos Joker HD Wi-Fi?
Он поддерживает детекцию по нескольким входам и режимы записи, включая вариант с предзаписью нескольких секунд для выбранного канала.
Почему Tantos перестал писать после извлечения карты?
На некоторых Marilyn после возврата карты детекцию движения нужно включить заново вручную.
Можно ли смотреть записи microSD через смартфон?
Не всегда. Некоторые приложения поддерживают только live view и события, а архив карты просматривается на самом мониторе.
Почему видеодомофон создаёт сотни ложных записей?
Простой программный детектор реагирует на изменение изображения: фары, тени, снег, дождь, деревья и насекомых.
Как уменьшить ложные срабатывания?
Снизить чувствительность, изменить зону детекции, улучшить ракурс или использовать IP-камеру с более развитой аналитикой.
Сколько дней хранится архив на 128 ГБ?
Зависит от разрешения, битрейта, кодека, числа каналов и режима. Запись только по движению хранится значительно дольше постоянной.
Что произойдёт, когда карта заполнится?
Многие модели используют циклическую перезапись старых файлов, но конкретное поведение нужно проверить в руководстве.
Что надёжнее: microSD или NVR?
Для небольшого событийного архива microSD удобна. Для длительного и важного архива лучше NVR с HDD.
Можно ли одновременно писать домофон и обычные IP-камеры?
Да, если панель совместима с NVR и у регистратора есть свободные каналы.
Есть ли смысл ставить отдельную камеру, если камера уже есть в домофоне?
Часто да. Панель хорошо снимает лицо посетителя рядом с кнопкой, а отдельная камера даёт более широкий обзор подхода и участка.
Почему NVR пишет видео с панели без звука?
Нужно проверить настройки потока Audio+Video в панели и поддержку аудио выбранным каналом регистратора.
Можно ли оставить старый AHD-домофон и добавить архив?
Да, если вызывная панель имеет постоянный видеовыход либо заменяется на модель с отдельным питанием камеры для DVR.
Сначала определите, какой архив вам реально нужен
Пришлите модель домофона или опишите задачу: квартира или дом, сколько дней нужен архив, нужна ли запись без звонка, есть ли камеры и NVR. Можно подобрать систему без переплаты за функции, которые потом не используются.