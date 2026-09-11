Новости зарядной инфраструктуры Стандарт «Россетей» для электрозарядных станций 2026 года: что изменилось для владельцев и монтажников Главный практический вывод: СТО 34.01-8.1-002-2026 нельзя автоматически считать общим требованием ко всем зарядным станциям в России. По доступному отраслевому сообщению он адресован организациям, которые создают, производят, поставляют и устанавливают ЭЗС для филиалов и дочерних обществ «Россетей». Для частного дома или независимого коммерческого объекта документ может служить техническим ориентиром, но сам по себе не определяет обязательную комплектацию каждой станции. Полный текст СТО и приказ о введении в доступных первичных источниках не обнаружены, поэтому заявления о конкретных схемах защиты, учёта и обслуживания требуют проверки по самому документу. СТО 2026 OCPP 2.0.1 ЭЗС Область применения Главное: Сообщение о новом стандарте подтверждено отраслевым источником, но первичный текст СТО пока недоступен для проверки. Владельцам частных объектов важнее фактические параметры сети, автомобиля и системы управления, а поставщикам объектов «Россетей» необходимо сверяться с официальной документацией закупки и полной редакцией стандарта.

Что произошло в августе 2026 года Отраслевой источник сообщил, что ПАО «Россети» утвердило СТО 34.01-8.1-002-2026 «Требования к электрозарядным станциям для электромобилей». По его данным, документ введён приказом от 4 августа 2026 года № 441 и заменил стандарт 2021 года. В сообщении названы станции переменного и постоянного тока, режимы заряда 2, 3 и 4, несколько семейств разъёмов и протокол OCPP 2.0.1 или выше для связи с системой верхнего уровня. Это показывает направление обновления: стандарт рассматривает не только силовую часть ЭЗС, но и её совместимость с централизованным управлением. На дату исследования, 10 сентября 2026 года, официальный полный текст СТО и первичный текст приказа № 441 в доступной выдаче не найдены. Поэтому подтверждены факт отраслевого сообщения и заявленная область применения, но не точные формулировки пунктов, исключения и переходные условия. Сведения Статус проверки Практический вывод СТО 34.01-8.1-002-2026 утверждён Сообщает отраслевой источник Новость можно учитывать, но перед договорным применением нужен первичный документ Дата и приказ № 441 Приведены во вторичном сообщении Не подменять пересказом официальную редакцию Замена версии 2021 года Указана источником Нельзя перечислить все отличия без сопоставления двух текстов Область действия для поставщиков объектов группы Сформулирована источником достаточно ясно Не распространять автоматически на любую частную ЭЗС Технические детали Доступны только в кратком пересказе Проверять по полному СТО и документации конкретного объекта

На кого распространяется стандарт Судя по опубликованному описанию, требования распространяются на организации, которые разрабатывают, производят, поставляют и устанавливают зарядные станции для филиалов и дочерних обществ «Россетей». Значит, непосредственное значение СТО имеет прежде всего внутри соответствующей цепочки закупки и реализации объектов. Частный владелец домашней станции не становится адресатом этого СТО только потому, что его дом подключён к электрической сети. Аналогично независимый монтажник, работающий на частном или коммерческом объекте вне проекта группы, не обязан считать любую модель без заявленного соответствия СТО непригодной. Иной вывод возможен, если применение стандарта прямо включено в техническое задание, договор, закупочную документацию или требования конкретной системы управления. Три разных сценария Объект филиала или дочернего общества «Россетей»: полный текст СТО и документы закупки становятся ключевыми исходными данными.

Коммерческая сеть другого оператора: определяющими будут его архитектура, серверная платформа, договорные требования и перечень совместимого оборудования.

Домашняя ЭЗС без диспетчерской платформы: выбор обычно зависит от автомобиля, доступной мощности, электроснабжения объекта, защиты и нужных функций, а не от корпоративного СТО. Маркетинговая фраза «соответствует новому стандарту» недостаточна. Нужны точное обозначение документа, редакция, состав проверенных функций и подтверждение того, к какой конфигурации станции относится заявление.

Что действительно изменилось относительно версии 2021 года Достоверно подтверждено только то, что версия 2026 года названа заменой стандарта 2021 года. Доступных данных недостаточно для постатейного сравнения: нет исходных формулировок обеих редакций, таблицы изменений и переходных положений. Наиболее заметная деталь в опубликованном пересказе – OCPP 2.0.1 или выше как протокол взаимодействия с системой верхнего уровня. Это существенно для сетевой зарядной инфраструктуры: версия протокола влияет на интеграцию станции с операторской платформой, удалённое управление, передачу статусов и дальнейшее развитие программной части. Однако без текста прежней редакции нельзя уверенно утверждать, что именно это положение впервые появилось в 2026 году или полностью заменило прежний вариант. Тема Что известно Чего нельзя утверждать Область применения Названы поставщики и монтажники объектов группы «Россети» Что действие расширено на всех владельцев ЭЗС OCPP Указана версия 2.0.1 или выше для системы верхнего уровня Что любая автономная станция обязана иметь серверное подключение Разъёмы Перечислены Type 1, Type 2, GB/T AC, GB/T DC, CHAdeMO, CCS1 и CCS2 Что каждый терминал должен иметь все разъёмы одновременно Электрическая часть Стандарт описывается как комплексный Точные номиналы, схемы и аппараты без первичного текста Переход со стандарта 2021 года Заявлена замена редакции Какие ранее начатые проекты должны перерабатываться Для рабочего сравнения нужно запросить обе редакции и составить таблицу «старый пункт, новый пункт, влияние на оборудование, влияние на монтаж, переходное условие». Новостной пересказ такой анализ не заменяет.

OCPP 2.0.1: когда он имеет практическое значение OCPP – протокол обмена данными между зарядной станцией и системой верхнего уровня, например операторской платформой. Формулировка источника привязана именно к этой связи. Поэтому корректнее читать её так: если ЭЗС должна работать с предусмотренной проектом системой верхнего уровня, интерфейс обмена должен соответствовать указанной версии или более новой версии, допустимой системой. Из этого не следует, что автономная домашняя станция обязательно должна постоянно подключаться к внешнему серверу. Если проект не предусматривает верхний уровень, применимость такого требования следует устанавливать по полному тексту СТО и заданию. Не следует также считать совместимыми два продукта лишь потому, что оба имеют надпись OCPP 2.0.1. Что проверить у сетевой станции Поддерживает ли прошивка именно OCPP 2.0.1, а не только 1.6.

Какие функции версии реализованы фактически и какие ограничены производителем.

Проверялась ли модель с выбранной серверной платформой.

Можно ли задать адрес сервера, сертификаты и параметры подключения без закрытого сервиса производителя.

Как станция ведёт себя при потере связи и восстанавливает ли сессию корректно.

Кто обновляет прошивку и сохраняются ли настройки после обновления.

Какие каналы связи доступны на объекте: Ethernet, сотовая сеть или другой предусмотренный интерфейс. Версия OCPP не описывает всю станцию. Она не подтверждает мощность, электрическую защиту, качество разъёма, точность учёта, климатическое исполнение или совместимость с конкретным автомобилем.

Разъёмы и режимы заряда: перечень не означает комплект «всё сразу» В отраслевом сообщении перечислены Type 1, Type 2, GB/T AC, GB/T DC, CHAdeMO, CCS1 и CCS2. Логически это перечень рассматриваемых интерфейсов для разных исполнений ЭЗС, а не доказательство требования установить их все на каждом корпусе. Станции переменного и постоянного тока решают разные задачи, а набор коннекторов выбирают с учётом транспорта, мощности и назначения точки. Для домашней зарядки обычно сначала определяют вход автомобиля и допустимый режим зарядки, затем выбирают кабель или розеточное исполнение EVSE. Для публичной или корпоративной площадки важен прогноз состава автопарка: один востребованный интерфейс может дать больше полезных сессий, чем набор редко используемых коннекторов, делящих общую мощность. Критерий Что выяснить до выбора Автомобиль Тип входа, допустимый AC/DC-заряд, максимальная принимаемая мощность Сценарий Дом, закрытый автопарк, гостевая парковка или публичная точка Мощность Выделенный объекту ресурс и возможность управления нагрузкой Кабель Встроенный либо съёмный, длина и размещение без натяжения Несколько портов Одновременная мощность, алгоритм её распределения, ограничения по сочетаниям Перспектива Какие автомобили вероятны на площадке в ближайшие годы Сервис Доступность кабелей, коннекторов, модулей связи и обновлений Наличие подходящего штекера ещё не означает совместимость. Нужно учитывать род тока, протокол обмена с автомобилем, напряжение, ток, предел мощности автомобиля и распределение мощности внутри многопортовой станции.

Подключение, защита, заземление, учёт и обслуживание Опубликованный пересказ не раскрывает точные требования СТО к кабельным линиям, аппаратам защиты, заземлению, счётчикам и регламенту обслуживания. Поэтому нельзя честно назвать конкретные номиналы или универсальную схему от имени нового стандарта. Эти сведения следует брать из полной редакции документа, руководства производителя и исходных данных объекта. Практическая проверка всё равно должна охватывать всю систему, а не только зарядный терминал. Электромобиль создаёт продолжительную нагрузку, поэтому значение имеют доступная мощность, отдельная линия, способ прокладки, расчётный ток, параметры защиты и состояние заземления. Для сетевой ЭЗС к этому добавляются связь, идентификация пользователей, учёт сессий и обслуживание программной части. Собрать исходные данные Определить мощность и интерфейс автомобиля, режим использования, число портов и требуемую скорость зарядки. Проверить электроснабжение Установить доступную мощность объекта и остальные длительные нагрузки; при дефиците рассмотреть динамическое ограничение зарядного тока. Согласовать электрическую часть Квалифицированный специалист подбирает линию, коммутацию, защиту и решение по заземлению по параметрам оборудования и объекта. Определить модель учёта Разделить технический учёт внутри станции, данные зарядных сессий и расчётный учёт объекта; это разные задачи. Проверить связь Уточнить протокол, сервер, канал передачи данных, работу без сети и ответственность за SIM-карту либо локальную сеть. Составить регламент Зафиксировать визуальные осмотры, очистку, проверку кабелей и коннекторов, журнал ошибок, обновления и порядок замены компонентов. Что осматривать без вскрытия оборудования Повреждения корпуса, кабеля, вилки и коннектора.

Следы перегрева, оплавления, влаги или механического удара.

Надёжность крепления станции и держателя кабеля.

Ошибки на дисплее или в приложении, повторяющиеся обрывы сессий.

Загрязнение контактов и свободное размещение кабеля без пережатия. Вскрытие электрощита, проверку защит, линии и заземления выполняет квалифицированный специалист. При запахе гари, нагреве, повреждении изоляции или попадании воды станцию следует вывести из использования штатным безопасным способом и передать на диагностику.

Что это меняет для владельцев в Туле и Тульской области Для владельца частного дома в Тульской области новый СТО не меняет выбор станции автоматически. Практическое решение по-прежнему начинается с автомобиля, доступной мощности ввода, характера отопления и других крупных нагрузок, места монтажа, длины линии и необходимости удалённого управления. Для коммерческого объекта влияние возможно в двух случаях: площадка создаётся для структуры группы «Россети» либо заказчик прямо включает СТО 34.01-8.1-002-2026 в техническое задание. Если объект принадлежит другому оператору, важнее его собственные требования к серверу, авторизации, учёту, оплате и технической поддержке. Короткий чек-лист перед покупкой Получить технические характеристики конкретной модификации, а не рекламное описание серии.

Сопоставить коннектор и мощность с автомобилем.

Проверить возможность ограничения тока или динамического управления нагрузкой.

Уточнить состав встроенных защит и требования производителя к внешней защите.

Проверить условия эксплуатации, степень защиты корпуса и допустимую температуру.

Для сетевой точки подтвердить OCPP-совместимость с выбранной платформой.

Уточнить доступность обновлений, запасных кабелей и сервисной диагностики.

Если заявлено соответствие СТО, запросить документальное основание и перечень проверенных требований. При выборе и монтаже EVSE в Туле и Тульской области можно привлечь специалиста для оценки существующей электрической системы, подбора решения и организации безопасного подключения. Такая оценка не заменяет официальную проектную документацию или сертификационную проверку, если они предусмотрены условиями конкретного объекта.

Итог: как применять новость без ошибочных выводов СТО 34.01-8.1-002-2026 выглядит как обновление корпоративных требований к зарядной инфраструктуре группы «Россети». Его основная практическая роль по доступным данным связана с поставками, установкой и интеграцией ЭЗС на объектах филиалов и дочерних обществ группы. Для частного владельца документ полезен как сигнал о развитии требований к управляемым зарядным сетям, но не как универсальный список обязательной комплектации. OCPP 2.0.1 относится к обмену с системой верхнего уровня; перечень разъёмов не доказывает необходимость установить их все; точные требования к защите, заземлению, учёту и обслуживанию нельзя восстанавливать по короткой новости. До публикации официального текста разумная позиция проста: не объявлять конкретную станцию соответствующей или несоответствующей СТО по одному признаку. Для закупки объекта группы нужно получить первичный документ и техническое задание. Для дома или независимой коммерческой площадки следует выбирать целостное решение под сеть, автомобиль, режим эксплуатации и систему управления. См. также: СП 3.13130.2026 по СОУЭ: что изменилось с 1 июня 2026 года.