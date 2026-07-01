Электрокотёл или тепловой насос: что выгоднее для дома

Электрокотёл и тепловой насос: краткое сравнение Критерий Электрокотёл Тепловой насос Цена входа Относительно низкая Высокая, особенно у грунтовых систем Расход Примерно равен требуемому количеству тепла Обычно ниже за счёт переноса тепла Мороз Мощность почти не зависит от улицы У воздушных моделей мощность и COP меняются Температура подачи Легко работает с высокой температурой в пределах паспорта Наиболее эффективен при низкой подаче Тёплый пол Подходит Оптимальный режим Старые радиаторы Обычно подходят Могут потребовать увеличения Охлаждение Нет У многих моделей есть Обслуживание Сравнительно простое Компрессор, хладагент, наружный блок, гидравлика Резерв Сам является прямым электронагревом ТЭН, отдельный котёл или другой источник Сравнивать нужно полностью готовые системы, которые обеспечивают одинаковую температуру в одном и том же доме.

Чем принципиально отличаются системы Электрокотёл Прямой нагрев Электроэнергия превращается в тепло и передаётся теплоносителю. Для получения примерно 10 кВт·ч тепла потребуется около 10 кВт·ч электричества с учётом небольших вспомогательных затрат. Тепловой насос Перенос тепла Компрессор забирает тепло у воздуха, грунта или воды и передаёт его системе отопления. Электричество расходуется на компрессор, вентиляторы, насосы и автоматику. 1 кВт·ч электроэнергии + тепло среды воздух, грунт или вода = несколько кВт·ч тепла для дома

COP и SCOP: какие цифры важны Конкретный режим COP = Q тепло / W электричество COP равный 4 означает, что в данной испытательной точке система передаёт около 4 кВт тепла при потреблении около 1 кВт. При другой погоде и температуре воды значение изменится. COP Показатель для конкретной наружной температуры, температуры подачи и режима компрессора. SCOP Сезонный коэффициент, учитывающий работу при разных температурах и нагрузках. Почему рекламный COP нельзя переносить на всю зиму его часто приводят при наружной температуре +7 °C;

вода может нагреваться только до 35 °C;

в мороз мощность и COP меняются;

горячая вода требует более высокой температуры;

размораживание снижает сезонный результат;

резервный ТЭН работает как электрокотёл. Сравнивайте одинаковые точки. COP при +7 °C и воде 35 °C не подходит для прямого расчёта при морозе и подаче 55 °C.

Насколько тепловой насос снижает расход Упрощённая сезонная оценка W = Q / SCOP Потребность дома в тепле Электрокотёл SCOP 2 SCOP 3 SCOP 4 10 000 кВт·ч ≈ 10 000 ≈ 5000 ≈ 3330 ≈ 2500 18 000 кВт·ч ≈ 18 000 ≈ 9000 ≈ 6000 ≈ 4500 25 000 кВт·ч ≈ 25 000 ≈ 12 500 ≈ 8330 ≈ 6250 В реальном балансе отдельно учитывают ТЭН, бойлер, насосы, оттайку и режим ожидания. Чем больше годовая потребность дома в тепле, тем больше абсолютная экономия кВт·ч.

Пример для дома с потребностью 18 000 кВт·ч тепла Нужно дому 18 000 кВт·ч Электрокотёл ≈ 18 000 ТН при SCOP 3 ≈ 6000 Разница ≈ 12 000 Если часть сезона работает резервный нагреватель, результат ухудшается. Например, 15 000 кВт·ч тепла передаёт компрессор при SCOP 3, ещё 3000 кВт·ч даёт ТЭН. Источник Тепло Коэффициент Расход Компрессор 15 000 кВт·ч SCOP 3 5000 кВт·ч ТЭН 3000 кВт·ч Прямой нагрев ≈ 3000 кВт·ч Итого 18 000 кВт·ч Смешанный режим ≈ 8000 кВт·ч

Что происходит в мороз У воздушного насоса одновременно растут теплопотери дома и ухудшаются условия забора тепла. Конкретная модель может снижать доступную мощность, увеличивать потребление и чаще включать размораживание. Холоднее воздух Компрессор работает с большей разницей температур. Выше нагрузка дома Здание теряет больше тепла. Оттайка Часть энергии тратится на размораживание наружного теплообменника. Когда подключается резерв Определяют температуру, при которой теплопроизводительности компрессора недостаточно для покрытия теплопотерь. Дефицит компенсирует встроенный ТЭН, отдельный электрокотёл или другой источник. Фраза «работает до -25 °C» не означает полную паспортную мощность при -25 °C. Нужна таблица теплопроизводительности при требуемой температуре подачи.

Почему температура подачи влияет на эффективность Чем горячее вода, тем больше работа компрессора и тем ниже COP. Поэтому подача 30-35 °C обычно выгоднее, чем 55-65 °C. Режим Приборы Оценка 30-35 °C Водяной тёплый пол Наиболее благоприятный 40-45 °C Увеличенные радиаторы, фанкойлы Хороший компромисс 50-55 °C Часть радиаторных систем Эффективность снижается 60 °C и выше Старые небольшие радиаторы Нужна специальная модель и честный расчёт Сначала проверяют отопительные приборы, затем выбирают насос.

Радиаторы или водяной тёплый пол Тёплый пол Оптимальный режим большая поверхность;

низкая подача;

ровная работа;

погодозависимое управление. Радиаторы Нужна проверка теплоотдача при 40-50 °C;

размеры приборов;

расход и балансировка;

погодная кривая. Старые радиаторы иногда можно оставить, если их площадь достаточна. Высокотемпературная модель способна давать горячую воду, но преимущество перед котлом уменьшается.

Типы тепловых насосов Тип Источник Плюсы Ограничения Воздух-вода Наружный воздух Нет скважин, подходит к водяной системе Зависит от погоды, оттайка, наружный блок Грунт-вода Грунтовый контур Стабильный источник Дорогое бурение или земляные работы Вода-вода Вода Потенциально высокая эффективность Качество воды, дебит, разрешительные вопросы Воздух-воздух Наружный воздух Низкая цена, отопление и охлаждение Не работает с водяными радиаторами

Почему тепловой насос дороже Электрокотёл котёл;

силовая линия;

насос и бак при необходимости;

подключение;

термостат. Воздух-вода наружный и внутренний блоки;

гидромодуль;

резервный ТЭН;

бойлер;

трассы и дренаж;

электрика;

пусконаладка. Скрытые затраты замена радиаторов;

увеличение выделенной мощности;

буферная ёмкость;

подогрев дренажа;

защита моноблока от замерзания;

сервис после гарантии.

Как считать окупаемость Простая оценка Срок = доплата / годовая экономия Доплата равна разнице между полной стоимостью теплового насоса и полной стоимостью электрокотельной системы. Годовая экономия зависит от разницы кВт·ч и фактического тарифа. Расход котла 18 000 кВт·ч в год Расход насоса 7000 кВт·ч с учётом резерва Экономия 11 000 кВт·ч в год Деньги 11 000 × средняя цена кВт·ч Не верьте сроку окупаемости без исходных данных. Нужны теплопотери, сезонная модель и полная смета.

Электросеть и выделенные 15 кВт Число «12 кВт» в названии обычно означает тепловую мощность в определённой точке, а не постоянное электрическое потребление. Для щита нужны максимальный ток компрессора, мощность ТЭНа и количество вводов. Компрессор переменная нагрузка Резервный ТЭН 3-9 кВт и более Гидромодуль насосы и автоматика Бойлер компрессор или ТЭН Наружный блок вентилятор и подогревы Дом кухня, скважина, сауна 15 кВт иногда достаточно при ограничении ТЭНа и управлении приоритетами. Иногда не хватает из-за одновременной работы компрессора, ТЭНа, бойлера и кухни. Кабель и защиту выбирают по монтажному руководству конкретной модели.

Резервный ТЭН или отдельный электрокотёл Решение Плюсы Ограничения Встроенный ТЭН Управляется автоматикой, мало места Может занимать большую часть лимита мощности Отдельный электрокотёл Самостоятельный резерв, проще заменить Дополнительные затраты и гидравлика Другой источник Снижает прямой электронагрев Топливо, дымоход и обслуживание Гибрид часто рационален: насос покрывает основную часть сезона, котёл работает только в пики и при аварии.

Горячая вода Для ГВС нужна более высокая температура, поэтому COP ниже, а санитарный прогрев может выполнять ТЭН. Проверяют объём бойлера, теплообменник, время нагрева, приоритет ГВС и мощность дополнительного нагревателя.

Охлаждение летом Многие реверсивные модели могут охлаждать дом. Для этого нужны фанкойлы или другая подходящая система, автоматика и защита от конденсата. Подача холодной воды в пол без контроля точки росы опасна.

Шум, оттайка и наружный блок учитывают уровень звука;

не ставят возле окон спальни;

защищают от схода снега;

обеспечивают свободный воздух;

отводят воду после оттайки;

оставляют доступ для сервиса. Вода после размораживания не должна замерзать под вентилятором, на проходе или возле фундамента.

Обслуживание и надёжность Узел Электрокотёл Тепловой насос Основной агрегат Нагреватели и автоматика Компрессор и холодильный контур Насосы Один или несколько Насосы и вентилятор Электроника Реле, контакторы, плата Инвертор, датчики, платы Крупный ремонт Обычно дешевле Компрессор и плата могут стоить дорого

Когда что выбрать Чаще электрокотёл Важна низкая цена входа небольшой дом;

малый годовой расход;

периодическое отопление;

котёл как резерв;

высокотемпературные радиаторы;

простое обслуживание. Чаще тепловой насос Большой постоянный расход нет доступного газа;

постоянное проживание;

водяной тёплый пол;

низкотемпературные радиаторы;

нужно охлаждение;

есть сервис. Практичный вариант: насос покрывает основную сезонную нагрузку, электрокотёл закрывает пиковый мороз.

Типовые ошибки Считать сезон по COP при +7 °C Нужны таблицы при разных температурах и сезонная модель. Выбирать насос по площади Нужны теплопотери и температура подачи. Не учитывать резервный ТЭН В мороз он заметно увеличивает расход и нагрузку. Оставлять радиаторы без расчёта При низкой подаче их теплоотдача падает. Считать 12 кВт в названии электрическим потреблением Обычно это тепловая мощность в определённых условиях. Не проверять ввод 15 кВт Компрессор, ТЭН, бойлер и кухня могут превысить лимит. Сравнивать только цену оборудования Нужна стоимость монтажа, радиаторов, электрики, дренажа и резерва. Не продумывать дренаж оттайки Вода превращается в наледь и мешает оборудованию.

Чек-лист перед покупкой Рассчитаны теплопотери Известна расчётная наружная температура Определена температура подачи Проверены радиаторы Получены таблицы мощности в мороз Проверены COP и SCOP Учтена оттайка Определена мощность ТЭНа Проверены выделенные 15 кВт Учтены остальные нагрузки Определены линии и защита Продумано место наружного блока Решены шум и дренаж Есть сервис и запчасти Посчитана полная стоимость Предусмотрен резерв

Нормативная и техническая основа СП 525.1325800.2023 устанавливает правила проектирования теплонасосных систем на базе парокомпрессионных тепловых насосов с электрическим приводом.

устанавливает правила проектирования теплонасосных систем на базе парокомпрессионных тепловых насосов с электрическим приводом. СП 60.13330.2020 применяется к системам отопления, вентиляции и кондиционирования.

применяется к системам отопления, вентиляции и кондиционирования. СП 50.13330.2024 применяется при оценке тепловой защиты и расчёте теплопотерь.

применяется при оценке тепловой защиты и расчёте теплопотерь. СП 256.1325800.2016 применяется к электроустановкам жилых и общественных зданий.

применяется к электроустановкам жилых и общественных зданий. Документация изготовителя определяет мощность при разных температурах, подачу, вводы питания, защиту и резервный нагреватель. Граница работ: расчёт теплонасосной системы, холодильный контур, гидравлика и пусконаладка выполняются профильными специалистами. Электрическая часть подключается по документации оборудования.

Тула и Тульская область Нужно подготовить электрику для теплового насоса? Поможем проверить выделенную мощность, ввод, электрощит, линии питания, резервный ТЭН, автоматы, УЗО, распределение по фазам и управление нагрузкой. Монтаж выполняется по документации выбранного оборудования. Выезд и диагностика - от 5000 ₽. При выполнении работ сумма засчитывается в стоимость. Гарантия 5 лет при рекомендованных материалах, 1 год при материалах заказчика. Написать в MAX Написать в Telegram