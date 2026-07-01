Электрокотёл или тепловой насос: что выгоднее для дома

Электрокотёл или тепловой насос: что выгоднее для частного дома
Электрокотёл дешевле и проще установить. Тепловой насос требует больших вложений, но может передавать дому в несколько раз больше тепла, чем потребляет электроэнергии. Реальный выбор зависит от теплопотерь, температуры подачи, климата, тарифа, резервного ТЭНа и стоимости всей системы.
Для небольшого хорошо утеплённого дома с умеренным годовым расходом электрокотёл может быть рациональнее из-за низкой цены входа. Для постоянно жилого дома с большим потреблением тепла тепловой насос часто заметно снижает расход, особенно с водяным тёплым полом или увеличенными низкотемпературными радиаторами. Сравнивать нужно сезонную работу, а не один рекламный COP.
Электрокотёл и тепловой насос: краткое сравнение
|Критерий
|Электрокотёл
|Тепловой насос
|Цена входа
|Относительно низкая
|Высокая, особенно у грунтовых систем
|Расход
|Примерно равен требуемому количеству тепла
|Обычно ниже за счёт переноса тепла
|Мороз
|Мощность почти не зависит от улицы
|У воздушных моделей мощность и COP меняются
|Температура подачи
|Легко работает с высокой температурой в пределах паспорта
|Наиболее эффективен при низкой подаче
|Тёплый пол
|Подходит
|Оптимальный режим
|Старые радиаторы
|Обычно подходят
|Могут потребовать увеличения
|Охлаждение
|Нет
|У многих моделей есть
|Обслуживание
|Сравнительно простое
|Компрессор, хладагент, наружный блок, гидравлика
|Резерв
|Сам является прямым электронагревом
|ТЭН, отдельный котёл или другой источник
Чем принципиально отличаются системы
Прямой нагрев
Электроэнергия превращается в тепло и передаётся теплоносителю. Для получения примерно 10 кВт·ч тепла потребуется около 10 кВт·ч электричества с учётом небольших вспомогательных затрат.
Перенос тепла
Компрессор забирает тепло у воздуха, грунта или воды и передаёт его системе отопления. Электричество расходуется на компрессор, вентиляторы, насосы и автоматику.
COP и SCOP: какие цифры важны
COP равный 4 означает, что в данной испытательной точке система передаёт около 4 кВт тепла при потреблении около 1 кВт. При другой погоде и температуре воды значение изменится.
COP
Показатель для конкретной наружной температуры, температуры подачи и режима компрессора.
SCOP
Сезонный коэффициент, учитывающий работу при разных температурах и нагрузках.
Почему рекламный COP нельзя переносить на всю зиму
- его часто приводят при наружной температуре +7 °C;
- вода может нагреваться только до 35 °C;
- в мороз мощность и COP меняются;
- горячая вода требует более высокой температуры;
- размораживание снижает сезонный результат;
- резервный ТЭН работает как электрокотёл.
Насколько тепловой насос снижает расход
|Потребность дома в тепле
|Электрокотёл
|SCOP 2
|SCOP 3
|SCOP 4
|10 000 кВт·ч
|≈ 10 000
|≈ 5000
|≈ 3330
|≈ 2500
|18 000 кВт·ч
|≈ 18 000
|≈ 9000
|≈ 6000
|≈ 4500
|25 000 кВт·ч
|≈ 25 000
|≈ 12 500
|≈ 8330
|≈ 6250
В реальном балансе отдельно учитывают ТЭН, бойлер, насосы, оттайку и режим ожидания.
Пример для дома с потребностью 18 000 кВт·ч тепла
Если часть сезона работает резервный нагреватель, результат ухудшается. Например, 15 000 кВт·ч тепла передаёт компрессор при SCOP 3, ещё 3000 кВт·ч даёт ТЭН.
|Источник
|Тепло
|Коэффициент
|Расход
|Компрессор
|15 000 кВт·ч
|SCOP 3
|5000 кВт·ч
|ТЭН
|3000 кВт·ч
|Прямой нагрев
|≈ 3000 кВт·ч
|Итого
|18 000 кВт·ч
|Смешанный режим
|≈ 8000 кВт·ч
Что происходит в мороз
У воздушного насоса одновременно растут теплопотери дома и ухудшаются условия забора тепла. Конкретная модель может снижать доступную мощность, увеличивать потребление и чаще включать размораживание.
Холоднее воздух
Компрессор работает с большей разницей температур.
Выше нагрузка дома
Здание теряет больше тепла.
Оттайка
Часть энергии тратится на размораживание наружного теплообменника.
Когда подключается резерв
Определяют температуру, при которой теплопроизводительности компрессора недостаточно для покрытия теплопотерь. Дефицит компенсирует встроенный ТЭН, отдельный электрокотёл или другой источник.
Почему температура подачи влияет на эффективность
Чем горячее вода, тем больше работа компрессора и тем ниже COP. Поэтому подача 30-35 °C обычно выгоднее, чем 55-65 °C.
|Режим
|Приборы
|Оценка
|30-35 °C
|Водяной тёплый пол
|Наиболее благоприятный
|40-45 °C
|Увеличенные радиаторы, фанкойлы
|Хороший компромисс
|50-55 °C
|Часть радиаторных систем
|Эффективность снижается
|60 °C и выше
|Старые небольшие радиаторы
|Нужна специальная модель и честный расчёт
Радиаторы или водяной тёплый пол
Оптимальный режим
- большая поверхность;
- низкая подача;
- ровная работа;
- погодозависимое управление.
Нужна проверка
- теплоотдача при 40-50 °C;
- размеры приборов;
- расход и балансировка;
- погодная кривая.
Старые радиаторы иногда можно оставить, если их площадь достаточна. Высокотемпературная модель способна давать горячую воду, но преимущество перед котлом уменьшается.
Типы тепловых насосов
|Тип
|Источник
|Плюсы
|Ограничения
|Воздух-вода
|Наружный воздух
|Нет скважин, подходит к водяной системе
|Зависит от погоды, оттайка, наружный блок
|Грунт-вода
|Грунтовый контур
|Стабильный источник
|Дорогое бурение или земляные работы
|Вода-вода
|Вода
|Потенциально высокая эффективность
|Качество воды, дебит, разрешительные вопросы
|Воздух-воздух
|Наружный воздух
|Низкая цена, отопление и охлаждение
|Не работает с водяными радиаторами
Почему тепловой насос дороже
- котёл;
- силовая линия;
- насос и бак при необходимости;
- подключение;
- термостат.
- наружный и внутренний блоки;
- гидромодуль;
- резервный ТЭН;
- бойлер;
- трассы и дренаж;
- электрика;
- пусконаладка.
Скрытые затраты
- замена радиаторов;
- увеличение выделенной мощности;
- буферная ёмкость;
- подогрев дренажа;
- защита моноблока от замерзания;
- сервис после гарантии.
Как считать окупаемость
Доплата равна разнице между полной стоимостью теплового насоса и полной стоимостью электрокотельной системы. Годовая экономия зависит от разницы кВт·ч и фактического тарифа.
|Расход котла
|18 000 кВт·ч в год
|Расход насоса
|7000 кВт·ч с учётом резерва
|Экономия
|11 000 кВт·ч в год
|Деньги
|11 000 × средняя цена кВт·ч
Электросеть и выделенные 15 кВт
Число «12 кВт» в названии обычно означает тепловую мощность в определённой точке, а не постоянное электрическое потребление. Для щита нужны максимальный ток компрессора, мощность ТЭНа и количество вводов.
15 кВт иногда достаточно при ограничении ТЭНа и управлении приоритетами. Иногда не хватает из-за одновременной работы компрессора, ТЭНа, бойлера и кухни.
Резервный ТЭН или отдельный электрокотёл
|Решение
|Плюсы
|Ограничения
|Встроенный ТЭН
|Управляется автоматикой, мало места
|Может занимать большую часть лимита мощности
|Отдельный электрокотёл
|Самостоятельный резерв, проще заменить
|Дополнительные затраты и гидравлика
|Другой источник
|Снижает прямой электронагрев
|Топливо, дымоход и обслуживание
Горячая вода
Для ГВС нужна более высокая температура, поэтому COP ниже, а санитарный прогрев может выполнять ТЭН. Проверяют объём бойлера, теплообменник, время нагрева, приоритет ГВС и мощность дополнительного нагревателя.
Охлаждение летом
Многие реверсивные модели могут охлаждать дом. Для этого нужны фанкойлы или другая подходящая система, автоматика и защита от конденсата. Подача холодной воды в пол без контроля точки росы опасна.
Шум, оттайка и наружный блок
- учитывают уровень звука;
- не ставят возле окон спальни;
- защищают от схода снега;
- обеспечивают свободный воздух;
- отводят воду после оттайки;
- оставляют доступ для сервиса.
Вода после размораживания не должна замерзать под вентилятором, на проходе или возле фундамента.
Обслуживание и надёжность
|Узел
|Электрокотёл
|Тепловой насос
|Основной агрегат
|Нагреватели и автоматика
|Компрессор и холодильный контур
|Насосы
|Один или несколько
|Насосы и вентилятор
|Электроника
|Реле, контакторы, плата
|Инвертор, датчики, платы
|Крупный ремонт
|Обычно дешевле
|Компрессор и плата могут стоить дорого
Когда что выбрать
Важна низкая цена входа
- небольшой дом;
- малый годовой расход;
- периодическое отопление;
- котёл как резерв;
- высокотемпературные радиаторы;
- простое обслуживание.
Большой постоянный расход
- нет доступного газа;
- постоянное проживание;
- водяной тёплый пол;
- низкотемпературные радиаторы;
- нужно охлаждение;
- есть сервис.
Практичный вариант: насос покрывает основную сезонную нагрузку, электрокотёл закрывает пиковый мороз.
Типовые ошибки
Считать сезон по COP при +7 °C
Нужны таблицы при разных температурах и сезонная модель.
Выбирать насос по площади
Нужны теплопотери и температура подачи.
Не учитывать резервный ТЭН
В мороз он заметно увеличивает расход и нагрузку.
Оставлять радиаторы без расчёта
При низкой подаче их теплоотдача падает.
Считать 12 кВт в названии электрическим потреблением
Обычно это тепловая мощность в определённых условиях.
Не проверять ввод 15 кВт
Компрессор, ТЭН, бойлер и кухня могут превысить лимит.
Сравнивать только цену оборудования
Нужна стоимость монтажа, радиаторов, электрики, дренажа и резерва.
Не продумывать дренаж оттайки
Вода превращается в наледь и мешает оборудованию.
Чек-лист перед покупкой
Полезные материалы по теме
Нормативная и техническая основа
- СП 525.1325800.2023 устанавливает правила проектирования теплонасосных систем на базе парокомпрессионных тепловых насосов с электрическим приводом.
- СП 60.13330.2020 применяется к системам отопления, вентиляции и кондиционирования.
- СП 50.13330.2024 применяется при оценке тепловой защиты и расчёте теплопотерь.
- СП 256.1325800.2016 применяется к электроустановкам жилых и общественных зданий.
- Документация изготовителя определяет мощность при разных температурах, подачу, вводы питания, защиту и резервный нагреватель.
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Частые вопросы
Что экономичнее?
Тепловой насос обычно потребляет меньше. Итог зависит от SCOP, температуры подачи и работы ТЭНа.
Во сколько раз меньше расход?
При SCOP 3 компрессорная часть расходует примерно втрое меньше прямого нагрева. С учётом резерва разница меньше.
Работает ли при -25 °C?
Некоторые модели работают, но не обязательно выдают полную мощность и высокий COP.
Нужен ли электрокотёл?
Не всегда. Резерв может обеспечить встроенный ТЭН. Отдельный котёл удобен как самостоятельный источник.
Подходит ли к старым радиаторам?
Иногда да, но нужно проверить их теплоотдачу при низкой температуре воды.
Что лучше для тёплого пола?
Тепловой насос особенно эффективен с водяным тёплым полом.
Хватит ли 15 кВт?
Зависит от компрессора, ТЭНа, бойлера и других нагрузок.
Как быстро окупится?
Без теплопотерь, сезонного расчёта и полной сметы срок назвать нельзя.
Что лучше для дачи?
При редком отоплении дорогой насос может не окупиться. Часто рациональнее котёл, конвекторы или воздух-воздух.
Можно ли греть горячую воду?
Да, если система поддерживает бойлер ГВС. При высокой температуре эффективность снижается.
Можно ли питать от генератора?
Только после проверки мощности, пусковых режимов, качества напряжения, фаз и отключения ТЭНа.
Воздух-вода или грунт-вода?
Воздух-вода дешевле установить, грунт-вода стабильнее, но требует дорогого контура.
Нужен ли буферный бак?
Не всегда. Решение зависит от минимального объёма, протока, зон и требований производителя.
Может ли охлаждать?
Многие реверсивные модели могут, если есть подходящие приборы и защита от конденсата.