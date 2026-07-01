Электрокотёл или тепловой насос: что выгоднее для дома
Электрическое отопление

Электрокотёл или тепловой насос: что выгоднее для частного дома

Электрокотёл дешевле и проще установить. Тепловой насос требует больших вложений, но может передавать дому в несколько раз больше тепла, чем потребляет электроэнергии. Реальный выбор зависит от теплопотерь, температуры подачи, климата, тарифа, резервного ТЭНа и стоимости всей системы.

Главный ответ

Для небольшого хорошо утеплённого дома с умеренным годовым расходом электрокотёл может быть рациональнее из-за низкой цены входа. Для постоянно жилого дома с большим потреблением тепла тепловой насос часто заметно снижает расход, особенно с водяным тёплым полом или увеличенными низкотемпературными радиаторами. Сравнивать нужно сезонную работу, а не один рекламный COP.

Электрокотёл и тепловой насос: краткое сравнение

КритерийЭлектрокотёлТепловой насос
Цена входаОтносительно низкаяВысокая, особенно у грунтовых систем
РасходПримерно равен требуемому количеству теплаОбычно ниже за счёт переноса тепла
МорозМощность почти не зависит от улицыУ воздушных моделей мощность и COP меняются
Температура подачиЛегко работает с высокой температурой в пределах паспортаНаиболее эффективен при низкой подаче
Тёплый полПодходитОптимальный режим
Старые радиаторыОбычно подходятМогут потребовать увеличения
ОхлаждениеНетУ многих моделей есть
ОбслуживаниеСравнительно простоеКомпрессор, хладагент, наружный блок, гидравлика
РезервСам является прямым электронагревомТЭН, отдельный котёл или другой источник
Сравнивать нужно полностью готовые системы, которые обеспечивают одинаковую температуру в одном и том же доме.

Чем принципиально отличаются системы

Электрокотёл

Прямой нагрев

Электроэнергия превращается в тепло и передаётся теплоносителю. Для получения примерно 10 кВт·ч тепла потребуется около 10 кВт·ч электричества с учётом небольших вспомогательных затрат.

Тепловой насос

Перенос тепла

Компрессор забирает тепло у воздуха, грунта или воды и передаёт его системе отопления. Электричество расходуется на компрессор, вентиляторы, насосы и автоматику.

1 кВт·чэлектроэнергии
+
тепло средывоздух, грунт или вода
=
несколько кВт·чтепла для дома

COP и SCOP: какие цифры важны

Конкретный режимCOP = Qтепло / Wэлектричество

COP равный 4 означает, что в данной испытательной точке система передаёт около 4 кВт тепла при потреблении около 1 кВт. При другой погоде и температуре воды значение изменится.

COP

Показатель для конкретной наружной температуры, температуры подачи и режима компрессора.

SCOP

Сезонный коэффициент, учитывающий работу при разных температурах и нагрузках.

Почему рекламный COP нельзя переносить на всю зиму

  • его часто приводят при наружной температуре +7 °C;
  • вода может нагреваться только до 35 °C;
  • в мороз мощность и COP меняются;
  • горячая вода требует более высокой температуры;
  • размораживание снижает сезонный результат;
  • резервный ТЭН работает как электрокотёл.
Сравнивайте одинаковые точки. COP при +7 °C и воде 35 °C не подходит для прямого расчёта при морозе и подаче 55 °C.

Насколько тепловой насос снижает расход

Упрощённая сезонная оценкаW = Q / SCOP
Потребность дома в теплеЭлектрокотёлSCOP 2SCOP 3SCOP 4
10 000 кВт·ч≈ 10 000≈ 5000≈ 3330≈ 2500
18 000 кВт·ч≈ 18 000≈ 9000≈ 6000≈ 4500
25 000 кВт·ч≈ 25 000≈ 12 500≈ 8330≈ 6250

В реальном балансе отдельно учитывают ТЭН, бойлер, насосы, оттайку и режим ожидания.

Чем больше годовая потребность дома в тепле, тем больше абсолютная экономия кВт·ч.

Пример для дома с потребностью 18 000 кВт·ч тепла

Нужно дому18 000 кВт·ч
Электрокотёл≈ 18 000
ТН при SCOP 3≈ 6000
Разница≈ 12 000

Если часть сезона работает резервный нагреватель, результат ухудшается. Например, 15 000 кВт·ч тепла передаёт компрессор при SCOP 3, ещё 3000 кВт·ч даёт ТЭН.

ИсточникТеплоКоэффициентРасход
Компрессор15 000 кВт·чSCOP 35000 кВт·ч
ТЭН3000 кВт·чПрямой нагрев≈ 3000 кВт·ч
Итого18 000 кВт·чСмешанный режим≈ 8000 кВт·ч

Что происходит в мороз

У воздушного насоса одновременно растут теплопотери дома и ухудшаются условия забора тепла. Конкретная модель может снижать доступную мощность, увеличивать потребление и чаще включать размораживание.

Холоднее воздух

Компрессор работает с большей разницей температур.

Выше нагрузка дома

Здание теряет больше тепла.

Оттайка

Часть энергии тратится на размораживание наружного теплообменника.

Когда подключается резерв

Определяют температуру, при которой теплопроизводительности компрессора недостаточно для покрытия теплопотерь. Дефицит компенсирует встроенный ТЭН, отдельный электрокотёл или другой источник.

Фраза «работает до -25 °C» не означает полную паспортную мощность при -25 °C. Нужна таблица теплопроизводительности при требуемой температуре подачи.

Почему температура подачи влияет на эффективность

Чем горячее вода, тем больше работа компрессора и тем ниже COP. Поэтому подача 30-35 °C обычно выгоднее, чем 55-65 °C.

РежимПриборыОценка
30-35 °CВодяной тёплый полНаиболее благоприятный
40-45 °CУвеличенные радиаторы, фанкойлыХороший компромисс
50-55 °CЧасть радиаторных системЭффективность снижается
60 °C и вышеСтарые небольшие радиаторыНужна специальная модель и честный расчёт
Сначала проверяют отопительные приборы, затем выбирают насос.

Радиаторы или водяной тёплый пол

Тёплый пол

Оптимальный режим

  • большая поверхность;
  • низкая подача;
  • ровная работа;
  • погодозависимое управление.
Радиаторы

Нужна проверка

  • теплоотдача при 40-50 °C;
  • размеры приборов;
  • расход и балансировка;
  • погодная кривая.

Старые радиаторы иногда можно оставить, если их площадь достаточна. Высокотемпературная модель способна давать горячую воду, но преимущество перед котлом уменьшается.

Типы тепловых насосов

ТипИсточникПлюсыОграничения
Воздух-водаНаружный воздухНет скважин, подходит к водяной системеЗависит от погоды, оттайка, наружный блок
Грунт-водаГрунтовый контурСтабильный источникДорогое бурение или земляные работы
Вода-водаВодаПотенциально высокая эффективностьКачество воды, дебит, разрешительные вопросы
Воздух-воздухНаружный воздухНизкая цена, отопление и охлаждениеНе работает с водяными радиаторами

Почему тепловой насос дороже

Электрокотёл
  • котёл;
  • силовая линия;
  • насос и бак при необходимости;
  • подключение;
  • термостат.
Воздух-вода
  • наружный и внутренний блоки;
  • гидромодуль;
  • резервный ТЭН;
  • бойлер;
  • трассы и дренаж;
  • электрика;
  • пусконаладка.

Скрытые затраты

  • замена радиаторов;
  • увеличение выделенной мощности;
  • буферная ёмкость;
  • подогрев дренажа;
  • защита моноблока от замерзания;
  • сервис после гарантии.

Как считать окупаемость

Простая оценкаСрок = доплата / годовая экономия

Доплата равна разнице между полной стоимостью теплового насоса и полной стоимостью электрокотельной системы. Годовая экономия зависит от разницы кВт·ч и фактического тарифа.

Расход котла18 000 кВт·ч в год
Расход насоса7000 кВт·ч с учётом резерва
Экономия11 000 кВт·ч в год
Деньги11 000 × средняя цена кВт·ч
Не верьте сроку окупаемости без исходных данных. Нужны теплопотери, сезонная модель и полная смета.

Электросеть и выделенные 15 кВт

Число «12 кВт» в названии обычно означает тепловую мощность в определённой точке, а не постоянное электрическое потребление. Для щита нужны максимальный ток компрессора, мощность ТЭНа и количество вводов.

Компрессорпеременная нагрузка
Резервный ТЭН3-9 кВт и более
Гидромодульнасосы и автоматика
Бойлеркомпрессор или ТЭН
Наружный блоквентилятор и подогревы
Домкухня, скважина, сауна

15 кВт иногда достаточно при ограничении ТЭНа и управлении приоритетами. Иногда не хватает из-за одновременной работы компрессора, ТЭНа, бойлера и кухни.

Кабель и защиту выбирают по монтажному руководству конкретной модели.

Резервный ТЭН или отдельный электрокотёл

РешениеПлюсыОграничения
Встроенный ТЭНУправляется автоматикой, мало местаМожет занимать большую часть лимита мощности
Отдельный электрокотёлСамостоятельный резерв, проще заменитьДополнительные затраты и гидравлика
Другой источникСнижает прямой электронагревТопливо, дымоход и обслуживание
Гибрид часто рационален: насос покрывает основную часть сезона, котёл работает только в пики и при аварии.

Горячая вода

Для ГВС нужна более высокая температура, поэтому COP ниже, а санитарный прогрев может выполнять ТЭН. Проверяют объём бойлера, теплообменник, время нагрева, приоритет ГВС и мощность дополнительного нагревателя.

Охлаждение летом

Многие реверсивные модели могут охлаждать дом. Для этого нужны фанкойлы или другая подходящая система, автоматика и защита от конденсата. Подача холодной воды в пол без контроля точки росы опасна.

Шум, оттайка и наружный блок

  • учитывают уровень звука;
  • не ставят возле окон спальни;
  • защищают от схода снега;
  • обеспечивают свободный воздух;
  • отводят воду после оттайки;
  • оставляют доступ для сервиса.

Вода после размораживания не должна замерзать под вентилятором, на проходе или возле фундамента.

Обслуживание и надёжность

УзелЭлектрокотёлТепловой насос
Основной агрегатНагреватели и автоматикаКомпрессор и холодильный контур
НасосыОдин или несколькоНасосы и вентилятор
ЭлектроникаРеле, контакторы, платаИнвертор, датчики, платы
Крупный ремонтОбычно дешевлеКомпрессор и плата могут стоить дорого

Когда что выбрать

Чаще электрокотёл

Важна низкая цена входа

  • небольшой дом;
  • малый годовой расход;
  • периодическое отопление;
  • котёл как резерв;
  • высокотемпературные радиаторы;
  • простое обслуживание.
Чаще тепловой насос

Большой постоянный расход

  • нет доступного газа;
  • постоянное проживание;
  • водяной тёплый пол;
  • низкотемпературные радиаторы;
  • нужно охлаждение;
  • есть сервис.

Практичный вариант: насос покрывает основную сезонную нагрузку, электрокотёл закрывает пиковый мороз.

Типовые ошибки

Считать сезон по COP при +7 °C

Нужны таблицы при разных температурах и сезонная модель.

Выбирать насос по площади

Нужны теплопотери и температура подачи.

Не учитывать резервный ТЭН

В мороз он заметно увеличивает расход и нагрузку.

Оставлять радиаторы без расчёта

При низкой подаче их теплоотдача падает.

Считать 12 кВт в названии электрическим потреблением

Обычно это тепловая мощность в определённых условиях.

Не проверять ввод 15 кВт

Компрессор, ТЭН, бойлер и кухня могут превысить лимит.

Сравнивать только цену оборудования

Нужна стоимость монтажа, радиаторов, электрики, дренажа и резерва.

Не продумывать дренаж оттайки

Вода превращается в наледь и мешает оборудованию.

Чек-лист перед покупкой

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Нормативная и техническая основа

  • СП 525.1325800.2023 устанавливает правила проектирования теплонасосных систем на базе парокомпрессионных тепловых насосов с электрическим приводом.
  • СП 60.13330.2020 применяется к системам отопления, вентиляции и кондиционирования.
  • СП 50.13330.2024 применяется при оценке тепловой защиты и расчёте теплопотерь.
  • СП 256.1325800.2016 применяется к электроустановкам жилых и общественных зданий.
  • Документация изготовителя определяет мощность при разных температурах, подачу, вводы питания, защиту и резервный нагреватель.
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Частые вопросы

Что экономичнее?

Тепловой насос обычно потребляет меньше. Итог зависит от SCOP, температуры подачи и работы ТЭНа.

Во сколько раз меньше расход?

При SCOP 3 компрессорная часть расходует примерно втрое меньше прямого нагрева. С учётом резерва разница меньше.

Работает ли при -25 °C?

Некоторые модели работают, но не обязательно выдают полную мощность и высокий COP.

Нужен ли электрокотёл?

Не всегда. Резерв может обеспечить встроенный ТЭН. Отдельный котёл удобен как самостоятельный источник.

Подходит ли к старым радиаторам?

Иногда да, но нужно проверить их теплоотдачу при низкой температуре воды.

Что лучше для тёплого пола?

Тепловой насос особенно эффективен с водяным тёплым полом.

Хватит ли 15 кВт?

Зависит от компрессора, ТЭНа, бойлера и других нагрузок.

Как быстро окупится?

Без теплопотерь, сезонного расчёта и полной сметы срок назвать нельзя.

Что лучше для дачи?

При редком отоплении дорогой насос может не окупиться. Часто рациональнее котёл, конвекторы или воздух-воздух.

Можно ли греть горячую воду?

Да, если система поддерживает бойлер ГВС. При высокой температуре эффективность снижается.

Можно ли питать от генератора?

Только после проверки мощности, пусковых режимов, качества напряжения, фаз и отключения ТЭНа.

Воздух-вода или грунт-вода?

Воздух-вода дешевле установить, грунт-вода стабильнее, но требует дорогого контура.

Нужен ли буферный бак?

Не всегда. Решение зависит от минимального объёма, протока, зон и требований производителя.

Может ли охлаждать?

Многие реверсивные модели могут, если есть подходящие приборы и защита от конденсата.

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