Обогреватель выбивает автомат: сколько можно включать в квартире

Пока не дали отопление или в угловой комнате холодно, в квартире появляются масляные радиаторы, конвекторы и тепловентиляторы. Каждый берёт 1,5–2,5 кВт часами подряд — это самая тяжёлая постоянная нагрузка для розеточной проводки. Разбираем, сколько обогревателей выдержит линия, почему выбивает автомат или УЗО, почему греется розетка и сколько стоит обогрев по тарифам Тулы.

Это не особенность мощного прибора, а перегрев контакта. Не переключайте обогреватель в соседнюю розетку «на пробу»: сначала проверьте розетку и линию. Подробно — в статье « Плавятся розетки и вилки у мощной техники ».

Два таких прибора — 17,4 А, уже больше номинала автомата и розетки на 16 А.

Это на всю группу розеток: всё, что работает на ней одновременно, складывается.

На одну розеточную линию с медным кабелем 2,5 мм² и автоматом 16 А можно рассчитывать примерно на 3,5 кВт — на все розетки этой линии вместе. На практике это один обогреватель до 2 кВт плюс мелкая техника. Второй обогреватель включают в розетку другой линии, а чайник, утюг и фен — не в ту же группу, пока работает обогреватель. Для всей квартиры есть ещё одно ограничение — вводной автомат и выделенная мощность.

02 Нагрузка на проводку Сколько обогревателей выдержит проводка

Мощность обогревателя указана на корпусе и в инструкции. Ток считают так: мощность ÷ 230. Дальше всё зависит от того, как в квартире поделены линии и что стоит в щите.

Ситуация Защита в щите Ориентир для обогревателей Современная проводка Розетки медным кабелем 2,5 мм², автомат 16 А или дифавтомат на каждую группу Около 3,5 кВт на группу: один обогреватель до 2 кВт и мелкая техника Отдельная линия Кабель 3×2,5 мм², автомат 16 А, УЗО Один прибор до 2,5–3 кВт без других нагрузок на линии Старый фонд Алюминиевая проводка, одна линия на несколько комнат, автомат 16 А, а иногда ошибочно 25 А Не больше одного обогревателя 1,5 кВт на линию и без чайника на ней. Лучше после проверки электриком Розетка на линии света Кабель 1,5 мм², автомат 10 А Около 2,2 кВт на весь свет и розетки. Обогреватель сюда не включают Вся квартира Вводной автомат и выделенная мощность по документам Сумма всего, что работает одновременно, не выше разрешённой мощности

Цифры — ориентир для исправной проводки. В старом фонде реальные возможности линии зависят от сечения, материала и состояния соединений — «на глаз» их не определить.

Как узнать, какие розетки на одной линии Включите в розетки ночники или зарядки и по одному выключайте автоматы в щите. Всё, что погасло вместе, — одна группа. Подробная инструкция — в гайде «Автоматы в щите не подписаны: как определить линии и сделать карту».