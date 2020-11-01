Уезжаю в отпуск: что выключить в щите, а что оставить

Отпуск и консервация дачи

Уезжаю надолго: что выключить в щите, а что оставить в квартире и на даче

Выключить всё — самое простое решение, но не всегда правильное: без питания останутся холодильник, защита от протечек, камеры, а зимой — котёл и обогрев труб. Оставить всё включённым тоже плохо: бойлер две недели греет воду впустую, а обогреватель работает без присмотра. Разбираем, какие линии выключать, какие оставлять и как сделать это одной кнопкой.

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01

Ответ за минуту

Что выключать, а что оставлять

Оставляют то, что защищает дом и рассчитано на круглосуточную работу: холодильник, защиту от протечек, охрану, роутер и камеры, а зимой — котёл и обогрев труб. Выключают то, что без присмотра может навредить или работает впустую: бойлер, стиральную и посудомоечную машины, обогреватели, тёплые полы, электронику и зарядки. Проще всего, когда в щите заранее разделены «неотключаемые» линии и всё остальное — тогда перед отъездом выключают один автомат или нажимают одну кнопку.

ON

Оставить

Холодильник, защита от протечек, роутер, камеры, охрана, умный дом.

OFF

Выключить

Бойлер, стиральная и посудомоечная машины, обогреватели, тёплые полы.

Зима

Котёл и трубы

В отапливаемом доме котёл, его насос и греющий кабель оставляют работать.

Вилки

Электроника — из розеток

Телевизор, компьютер, зарядки. Летом особенно: грозы и скачки напряжения.

Вода

Перекрыть краны

Стиральная и посудомоечная машины не должны стоять под давлением две недели.

1 кнопка

Мастер-выключатель

Кнопка «Ушёл» отключает всё лишнее и не трогает неотключаемые линии.

Не отключайте вводной автомат зимой, если в доме котёл, насос или обогрев труб

Полное отключение квартиры или дома зимой — это замёрзшие трубы, разорванный радиатор и испорченный котёл. Отключают выборочно — только те линии, которые не нужны.

02

Оставить или выключить

Таблица: квартира в отпуске и дача зимой

Потребитель Квартира, отпуск Дача зимой без проживания
Холодильник, морозильник Оставить Разморозить, вымыть, выключить, дверцу оставить приоткрытой
Защита от протечек Оставить Оставить, если в доме остаётся вода. Если вода слита — можно выключить
Роутер, камеры, охрана Оставить, лучше с ИБП Оставить, с ИБП и при необходимости 4G-роутером
Газовый котёл Зимой оставить, летом — по ситуации Оставить в режиме поддержания температуры или законсервировать систему по инструкции
Греющий кабель водопровода Оставить, если в трубах вода. Выключить, если система слита
Насос, насосная станция Выключить и слить воду, если дом не отапливается
Бойлер Выключить Выключить и слить воду, если дом не отапливается
Стиральная, посудомоечная машины Выключить, перекрыть воду Выключить, слить остатки воды по инструкции
Обогреватели, тёплые полы Выключить Дежурный обогрев — только прибором, рассчитанным на длительную работу, на своей исправной линии
Телевизор, компьютер, зарядки Вынуть вилки из розеток Вынуть вилки из розеток
Септик, станция очистки По инструкции производителя станции
Освещение Выключить; имитация присутствия — через умный дом Уличный свет — по фотореле или таймеру, если нужен

Решения по котлу, септику и консервации воды принимают по инструкциям конкретного оборудования.

03

Щит

Как понять, какой автомат что питает

02

Найдите холодильник

Часто он на одной группе с кухонными розетками. Тогда «выключить кухню» значит выключить и холодильник.

03

Найдите роутер, камеры и охрану

Если они на общей розеточной группе комнаты, её тоже нельзя выключать — или нужно переносить питание.

04

Отметьте котёл и защиту от протечек

Эти линии помечают отдельно и никогда не выключают «между делом».

05

Запишите порядок действий

Список «что выключать перед отъездом» на дверце щита экономит время и исключает ошибки.

Холодильник на одной линии с кухонными розетками

Это частая ситуация: выключить чайник и микроволновку, не выключив холодильник, нельзя. Решение — отдельная линия под холодильник. Подробнее — «Электрика под холодильник: отдельная линия и неотключаемое питание».

04

Одна кнопка

Мастер-выключатель «Ушёл»: всё лишнее — одной кнопкой

В щите ставят модульный контактор, через который проходят «отключаемые» группы: розетки, свет, бойлер, тёплые полы. Кнопка у входной двери или сценарий умного дома отключает их, а неотключаемые линии остаются под напряжением.

Через контактор в щите Силовое отключение выбранных групп. Работает без интернета и приложений.
Через умный дом Сценарий «Ушёл»: свет, реле, уведомления, имитация присутствия.
Гибридный вариант Контактор отключает силовые линии, умный дом — свет и сценарии.
Проверка перед выходом Индикатор у кнопки показывает, что группы действительно отключены.

Подробно — «Неотключаемые линии в умном доме: что нельзя выключать кнопкой «Ушёл»».

05

Квартира

Чек-лист перед отпуском

Квартира с поквартирным газовым котлом

В ряде новостроек Тулы — например, в ЖК «Жукова Парк», «Балтийский», «Современник» — отопление поквартирное, от газового котла. Уезжая зимой, котёл не выключают, а оставляют в экономичном режиме. Котёл без питания не работает — поэтому его линию и ИБП не трогают. Подробнее — «ИБП для газового котла в новостройках Тулы».

06

Дача на зиму

Как законсервировать электрику дачи на зиму

01

Решить: отапливать или консервировать

От этого зависит всё остальное: работает ли котёл, нужна ли вода в трубах, что можно выключить полностью.

02

Вода

Если дом не отапливается — выключить насос и слить воду из системы. Если отапливается — оставить котёл и греющий кабель на водопроводе.

03

Бойлер и техника

Выключить бойлер и слить из него воду, слить остатки воды из стиральной машины по инструкции — иначе вода замёрзнет и повредит прибор.

04

Отключить ненужные группы

Розетки, свет в доме, баню, мастерскую — выключить автоматами в щите.

05

Оставить охрану и связь

Камеры, охранную панель, роутер — с ИБП. Датчик температуры в доме, если остаётся отопление.

06

Защита в щите

Реле напряжения и УЗИП: после аварий на линии напряжение при включении может скакать, а оборудование работает без вас.

По теме: греющий кабель для водопровода, электрика для септика и насосов, резервное питание частного дома.

07

Контроль на расстоянии

Как узнать, что дома всё в порядке

230

Пропало питание

Умное реле, розетка или контроллер с ИБП присылают уведомление, когда пропадает и появляется напряжение.

Температура

Датчик в доме предупредит, если остановился котёл и температура падает к нулю.

H₂O

Протечка

Датчики под мойкой, стиральной машиной и котлом закрывают краны и присылают сообщение.

CAM

Камеры

С ИБП на роутере и регистраторе — работают и при коротком отключении света.

кВт·ч

Показания счётчика

Расход в пустом доме должен быть небольшим и ровным. Резкий рост — что-то осталось включённым. Как найти — «вырос расход электроэнергии».

По теме: недорогой умный дом на даче, видеонаблюдение на даче без постоянного интернета.

08

Возвращение

Что проверить, когда вернулись

Порядок действий

  • включать автоматы по одной группе, а не все сразу;
  • проверить холодильник: не было ли разморозки;
  • проверить котёл, роутер, камеры и датчики;
  • на даче сначала осмотреть трубы, потом включить насос и заполнить систему;
  • бойлер включать только после того, как он заполнен водой.

Опасные признаки

  • запах гари у щита или розеток;
  • автомат не взводится или сразу отключается;
  • УЗО срабатывает на линии насоса или улицы;
  • вода на полу возле техники;
  • следы грызунов на кабелях — на даче это частая история.
Не включайте пустой бойлер

Нагревательный элемент без воды перегревается и выходит из строя за считанные минуты. Сначала откройте воду и дождитесь, пока из горячего крана пойдёт вода без воздуха, и только потом включайте бойлер.

Если за время отсутствия отключался свет — «После отключения света: как восстановить роутер, NAS и умный дом».

09

Ошибки

Типовые ошибки перед отъездом

01

Выключили вводной зимой

Остановился котёл — замёрзли трубы.

02

Выключили «кухню»

Вместе с розетками отключился холодильник.

03

Бойлер грел две недели

Впустую потраченная электроэнергия.

04

Стиралка под давлением

Кран открыт, шланг лопнул — протечка к соседям.

05

Обогреватель «на всякий случай»

Прибор без защиты работает без присмотра.

06

Выключили роутер

Камеры и датчики работают, но сообщить не могут.

07

Включили пустой бойлер

После слива на даче — сгорел нагревательный элемент.

08

Автоматы не подписаны

Выключили не то, что планировали.

09

Электроника в розетках летом

Гроза и скачок напряжения без хозяев.

10

Стоимость

Что сделать в щите и сколько это стоит

Цены — из прайс-листа «Свет Будет» на момент публикации. Разделение линий и кнопку «Ушёл» считаем по фото щита.

Монтаж модульного контактора с подключением
от 1 500 ₽

Основа кнопки «Ушёл»: отключает выбранные группы.

Установка реле напряжения 1Ф
1 500 ₽

Защищает холодильник и технику при скачках, пока вас нет. 3Ф — 2 500 ₽.

Установка УЗИП
2 500 ₽

Защита от импульсных перенапряжений при грозе.

Установка автомата 1П с подключением
600 ₽

Выделить отдельную линию под холодильник или роутер.

УЗО или дифавтомат 2П с подключением
1 100 ₽

Защита линий насоса, улицы и влажных зон.

Прокладка 3-жильного кабеля до 4 мм²
130 ₽/м

Отдельная линия под холодильник или котёл.

С чего начать

Сфотографируйте щит и перечислите, что должно работать без вас. Часто хватает подписать автоматы и перенести холодильник или роутер на свою группу. Кнопка «Ушёл» нужна, если уезжаете часто или в доме много линий.

11

Нормативы

На что опираться

Правила противопожарного режима

Постановление Правительства РФ № 1479, пункт 35: запрещено оставлять без присмотра включённые электроприборы, кроме тех, которые по документации изготовителя могут или должны работать круглосуточно.

Инструкции оборудования

Котёл, бойлер, септик, насос и стиральная машина: режимы длительного отсутствия, консервация, слив воды и порядок повторного включения.

Холодильник можно, обогреватель — только если так сказано в инструкции

Холодильник, роутер, котёл и защита от протечек рассчитаны на круглосуточную работу. Бытовой обогреватель, бойлер и утюг — нет, если изготовитель прямо не допускает длительную работу без присмотра.

12

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Неотключаемые линии в умном доме

Что нельзя выключать кнопкой «Ушёл» и как это устроить в щите.

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Кнопка «Ушёл», неотключаемые линии и сценарии отключения.

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Сборка и модернизация щитов

Разделим группы, подпишем автоматы, добавим реле напряжения.

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FAQ

Частые вопросы

Нужно ли выключать электричество, уезжая в отпуск?

Не всё. Выключают бойлер, стиральную и посудомоечную машины, обогреватели, тёплые полы и электронику. Оставляют холодильник, защиту от протечек, роутер, камеры и охрану, а зимой — котёл.

Можно ли выключить вводной автомат в квартире перед отпуском?

Летом — можно, если в квартире нет газового котла, продуктов в холодильнике и защиты от протечек, которой нужно питание. Но тогда не будут работать и охрана с камерами. Зимой в квартире с поквартирным котлом — нельзя.

Можно ли оставлять холодильник включённым на время отпуска?

Да, холодильник рассчитан на круглосуточную работу. Надёжнее, если в щите стоит реле напряжения, а холодильник на своей линии, которую не выключают вместе с кухонными розетками.

Нужно ли выключать бойлер?

Да. Две недели держать горячую воду незачем. На даче без отопления бойлер ещё и сливают, чтобы вода в нём не замёрзла. После возвращения его включают только заполненным.

Нужно ли вынимать вилки из розеток?

Телевизор, компьютер, приставки и зарядки — да, особенно летом, когда бывают грозы. Выключатель на удлинителе или сетевом фильтре — не то же самое, что вынутая вилка.

Что оставить включённым на даче зимой?

Если дом отапливается — котёл, его насос, греющий кабель на водопроводе, охрану, камеры и роутер с ИБП, датчик температуры. Если дом законсервирован и вода слита — охрану и связь, остальное можно выключить.

Можно ли оставить обогреватель на +5 °C на даче?

Только прибор, который по инструкции допускает длительную работу без присмотра, на исправной отдельной линии с защитой и лучше с удалённым контролем температуры. Обычный бытовой обогреватель без присмотра оставлять нельзя.

Как узнать, что пропал свет, пока меня нет?

Поставьте умное реле или розетку, контроллер умного дома или GSM-модуль с питанием от ИБП. Они пришлют уведомление, когда напряжение пропадёт и вернётся.

Как сделать кнопку «выключить всё» у двери?

В щите ставят модульный контактор, через который проходят отключаемые группы, а у двери — кнопку или выключатель управления. Холодильник, котёл, защиту от протечек, роутер и охрану подключают мимо контактора.

Что делать с котлом, если уезжаю зимой?

Не выключать. Переведите котёл в экономичный режим по инструкции, проверьте, что его линия и ИБП в порядке, и по возможности настройте удалённый контроль температуры.

Что сделать с насосом и водой на даче?

Если дом не отапливается — выключить насос и слить воду из труб, бойлера и техники. Если отапливается — оставить насос и греющий кабель, а дом держать выше нуля.

Уезжаете надолго?

Разделим щит на «можно выключить» и «должно работать»

Пришлите фото щита и перечислите, что должно работать без вас. Подпишем автоматы, выделим неотключаемые линии, при необходимости поставим кнопку «Ушёл» и реле напряжения, и заранее назовём стоимость.

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