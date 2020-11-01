Уезжаю в отпуск: что выключить в щите, а что оставить

В щите ставят модульный контактор, через который проходят «отключаемые» группы: розетки, свет, бойлер, тёплые полы. Кнопка у входной двери или сценарий умного дома отключает их, а неотключаемые линии остаются под напряжением.

Через контактор в щите Силовое отключение выбранных групп. Работает без интернета и приложений. Через умный дом Сценарий «Ушёл»: свет, реле, уведомления, имитация присутствия. Гибридный вариант Контактор отключает силовые линии, умный дом — свет и сценарии. Проверка перед выходом Индикатор у кнопки показывает, что группы действительно отключены.