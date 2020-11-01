Уезжаю в отпуск: что выключить в щите, а что оставить

Отпуск и консервация дачи
Уезжаю надолго: что выключить в щите, а что оставить в квартире и на даче
Выключить всё — самое простое решение, но не всегда правильное: без питания останутся холодильник, защита от протечек, камеры, а зимой — котёл и обогрев труб. Оставить всё включённым тоже плохо: бойлер две недели греет воду впустую, а обогреватель работает без присмотра. Разбираем, какие линии выключать, какие оставлять и как сделать это одной кнопкой.
Ответ за минуту
Что выключать, а что оставлять
Оставляют то, что защищает дом и рассчитано на круглосуточную работу: холодильник, защиту от протечек, охрану, роутер и камеры, а зимой — котёл и обогрев труб. Выключают то, что без присмотра может навредить или работает впустую: бойлер, стиральную и посудомоечную машины, обогреватели, тёплые полы, электронику и зарядки. Проще всего, когда в щите заранее разделены «неотключаемые» линии и всё остальное — тогда перед отъездом выключают один автомат или нажимают одну кнопку.
Оставить
Холодильник, защита от протечек, роутер, камеры, охрана, умный дом.
Выключить
Бойлер, стиральная и посудомоечная машины, обогреватели, тёплые полы.
Котёл и трубы
В отапливаемом доме котёл, его насос и греющий кабель оставляют работать.
Электроника — из розеток
Телевизор, компьютер, зарядки. Летом особенно: грозы и скачки напряжения.
Перекрыть краны
Стиральная и посудомоечная машины не должны стоять под давлением две недели.
Мастер-выключатель
Кнопка «Ушёл» отключает всё лишнее и не трогает неотключаемые линии.
Полное отключение квартиры или дома зимой — это замёрзшие трубы, разорванный радиатор и испорченный котёл. Отключают выборочно — только те линии, которые не нужны.
Оставить или выключить
Таблица: квартира в отпуске и дача зимой
|Потребитель
|Квартира, отпуск
|Дача зимой без проживания
|Холодильник, морозильник
|Оставить
|Разморозить, вымыть, выключить, дверцу оставить приоткрытой
|Защита от протечек
|Оставить
|Оставить, если в доме остаётся вода. Если вода слита — можно выключить
|Роутер, камеры, охрана
|Оставить, лучше с ИБП
|Оставить, с ИБП и при необходимости 4G-роутером
|Газовый котёл
|Зимой оставить, летом — по ситуации
|Оставить в режиме поддержания температуры или законсервировать систему по инструкции
|Греющий кабель водопровода
|—
|Оставить, если в трубах вода. Выключить, если система слита
|Насос, насосная станция
|—
|Выключить и слить воду, если дом не отапливается
|Бойлер
|Выключить
|Выключить и слить воду, если дом не отапливается
|Стиральная, посудомоечная машины
|Выключить, перекрыть воду
|Выключить, слить остатки воды по инструкции
|Обогреватели, тёплые полы
|Выключить
|Дежурный обогрев — только прибором, рассчитанным на длительную работу, на своей исправной линии
|Телевизор, компьютер, зарядки
|Вынуть вилки из розеток
|Вынуть вилки из розеток
|Септик, станция очистки
|—
|По инструкции производителя станции
|Освещение
|Выключить; имитация присутствия — через умный дом
|Уличный свет — по фотореле или таймеру, если нужен
Решения по котлу, септику и консервации воды принимают по инструкциям конкретного оборудования.
Щит
Как понять, какой автомат что питает
Посмотрите подписи
Если их нет или они устарели — составьте карту щита. Как это сделать самому — в гайде «Автоматы в щите не подписаны».
Найдите холодильник
Часто он на одной группе с кухонными розетками. Тогда «выключить кухню» значит выключить и холодильник.
Найдите роутер, камеры и охрану
Если они на общей розеточной группе комнаты, её тоже нельзя выключать — или нужно переносить питание.
Отметьте котёл и защиту от протечек
Эти линии помечают отдельно и никогда не выключают «между делом».
Запишите порядок действий
Список «что выключать перед отъездом» на дверце щита экономит время и исключает ошибки.
Это частая ситуация: выключить чайник и микроволновку, не выключив холодильник, нельзя. Решение — отдельная линия под холодильник. Подробнее — «Электрика под холодильник: отдельная линия и неотключаемое питание».
Квартира
Чек-лист перед отпуском
В ряде новостроек Тулы — например, в ЖК «Жукова Парк», «Балтийский», «Современник» — отопление поквартирное, от газового котла. Уезжая зимой, котёл не выключают, а оставляют в экономичном режиме. Котёл без питания не работает — поэтому его линию и ИБП не трогают. Подробнее — «ИБП для газового котла в новостройках Тулы».
Дача на зиму
Как законсервировать электрику дачи на зиму
Решить: отапливать или консервировать
От этого зависит всё остальное: работает ли котёл, нужна ли вода в трубах, что можно выключить полностью.
Вода
Если дом не отапливается — выключить насос и слить воду из системы. Если отапливается — оставить котёл и греющий кабель на водопроводе.
Бойлер и техника
Выключить бойлер и слить из него воду, слить остатки воды из стиральной машины по инструкции — иначе вода замёрзнет и повредит прибор.
Отключить ненужные группы
Розетки, свет в доме, баню, мастерскую — выключить автоматами в щите.
Оставить охрану и связь
Камеры, охранную панель, роутер — с ИБП. Датчик температуры в доме, если остаётся отопление.
Защита в щите
Реле напряжения и УЗИП: после аварий на линии напряжение при включении может скакать, а оборудование работает без вас.
Проверить щит
Перед зимой — осмотр, подтяжка соединений, проверка нагрева автоматов. Что именно проверять — в статье «Обслуживание электрощита: что проверять раз в год».
Контроль на расстоянии
Как узнать, что дома всё в порядке
Пропало питание
Умное реле, розетка или контроллер с ИБП присылают уведомление, когда пропадает и появляется напряжение.
Температура
Датчик в доме предупредит, если остановился котёл и температура падает к нулю.
Протечка
Датчики под мойкой, стиральной машиной и котлом закрывают краны и присылают сообщение.
Камеры
С ИБП на роутере и регистраторе — работают и при коротком отключении света.
Управление котлом
Wi-Fi или GSM-модуль: поднять температуру к приезду или увидеть ошибку котла. Подробнее — «удалённое управление котлом».
Показания счётчика
Расход в пустом доме должен быть небольшим и ровным. Резкий рост — что-то осталось включённым. Как найти — «вырос расход электроэнергии».
Возвращение
Что проверить, когда вернулись
Порядок действий
- включать автоматы по одной группе, а не все сразу;
- проверить холодильник: не было ли разморозки;
- проверить котёл, роутер, камеры и датчики;
- на даче сначала осмотреть трубы, потом включить насос и заполнить систему;
- бойлер включать только после того, как он заполнен водой.
Опасные признаки
- запах гари у щита или розеток;
- автомат не взводится или сразу отключается;
- УЗО срабатывает на линии насоса или улицы;
- вода на полу возле техники;
- следы грызунов на кабелях — на даче это частая история.
Нагревательный элемент без воды перегревается и выходит из строя за считанные минуты. Сначала откройте воду и дождитесь, пока из горячего крана пойдёт вода без воздуха, и только потом включайте бойлер.
Ошибки
Типовые ошибки перед отъездом
Выключили вводной зимой
Остановился котёл — замёрзли трубы.
Выключили «кухню»
Вместе с розетками отключился холодильник.
Бойлер грел две недели
Впустую потраченная электроэнергия.
Стиралка под давлением
Кран открыт, шланг лопнул — протечка к соседям.
Обогреватель «на всякий случай»
Прибор без защиты работает без присмотра.
Выключили роутер
Камеры и датчики работают, но сообщить не могут.
Включили пустой бойлер
После слива на даче — сгорел нагревательный элемент.
Автоматы не подписаны
Выключили не то, что планировали.
Электроника в розетках летом
Гроза и скачок напряжения без хозяев.
Стоимость
Что сделать в щите и сколько это стоит
Цены — из прайс-листа «Свет Будет» на момент публикации. Разделение линий и кнопку «Ушёл» считаем по фото щита.
Основа кнопки «Ушёл»: отключает выбранные группы.
Защищает холодильник и технику при скачках, пока вас нет. 3Ф — 2 500 ₽.
Защита от импульсных перенапряжений при грозе.
Выделить отдельную линию под холодильник или роутер.
Защита линий насоса, улицы и влажных зон.
Отдельная линия под холодильник или котёл.
С чего начать
Сфотографируйте щит и перечислите, что должно работать без вас. Часто хватает подписать автоматы и перенести холодильник или роутер на свою группу. Кнопка «Ушёл» нужна, если уезжаете часто или в доме много линий.
Нормативы
На что опираться
Правила противопожарного режима
Постановление Правительства РФ № 1479, пункт 35: запрещено оставлять без присмотра включённые электроприборы, кроме тех, которые по документации изготовителя могут или должны работать круглосуточно.
Инструкции оборудования
Котёл, бойлер, септик, насос и стиральная машина: режимы длительного отсутствия, консервация, слив воды и порядок повторного включения.
Холодильник, роутер, котёл и защита от протечек рассчитаны на круглосуточную работу. Бытовой обогреватель, бойлер и утюг — нет, если изготовитель прямо не допускает длительную работу без присмотра.
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FAQ
Частые вопросы
Нужно ли выключать электричество, уезжая в отпуск?
Не всё. Выключают бойлер, стиральную и посудомоечную машины, обогреватели, тёплые полы и электронику. Оставляют холодильник, защиту от протечек, роутер, камеры и охрану, а зимой — котёл.
Можно ли выключить вводной автомат в квартире перед отпуском?
Летом — можно, если в квартире нет газового котла, продуктов в холодильнике и защиты от протечек, которой нужно питание. Но тогда не будут работать и охрана с камерами. Зимой в квартире с поквартирным котлом — нельзя.
Можно ли оставлять холодильник включённым на время отпуска?
Да, холодильник рассчитан на круглосуточную работу. Надёжнее, если в щите стоит реле напряжения, а холодильник на своей линии, которую не выключают вместе с кухонными розетками.
Нужно ли выключать бойлер?
Да. Две недели держать горячую воду незачем. На даче без отопления бойлер ещё и сливают, чтобы вода в нём не замёрзла. После возвращения его включают только заполненным.
Нужно ли вынимать вилки из розеток?
Телевизор, компьютер, приставки и зарядки — да, особенно летом, когда бывают грозы. Выключатель на удлинителе или сетевом фильтре — не то же самое, что вынутая вилка.
Что оставить включённым на даче зимой?
Если дом отапливается — котёл, его насос, греющий кабель на водопроводе, охрану, камеры и роутер с ИБП, датчик температуры. Если дом законсервирован и вода слита — охрану и связь, остальное можно выключить.
Можно ли оставить обогреватель на +5 °C на даче?
Только прибор, который по инструкции допускает длительную работу без присмотра, на исправной отдельной линии с защитой и лучше с удалённым контролем температуры. Обычный бытовой обогреватель без присмотра оставлять нельзя.
Как узнать, что пропал свет, пока меня нет?
Поставьте умное реле или розетку, контроллер умного дома или GSM-модуль с питанием от ИБП. Они пришлют уведомление, когда напряжение пропадёт и вернётся.
Как сделать кнопку «выключить всё» у двери?
В щите ставят модульный контактор, через который проходят отключаемые группы, а у двери — кнопку или выключатель управления. Холодильник, котёл, защиту от протечек, роутер и охрану подключают мимо контактора.
Что делать с котлом, если уезжаю зимой?
Не выключать. Переведите котёл в экономичный режим по инструкции, проверьте, что его линия и ИБП в порядке, и по возможности настройте удалённый контроль температуры.
Что сделать с насосом и водой на даче?
Если дом не отапливается — выключить насос и слить воду из труб, бойлера и техники. Если отапливается — оставить насос и греющий кабель, а дом держать выше нуля.
Уезжаете надолго?
Разделим щит на «можно выключить» и «должно работать»
Пришлите фото щита и перечислите, что должно работать без вас. Подпишем автоматы, выделим неотключаемые линии, при необходимости поставим кнопку «Ушёл» и реле напряжения, и заранее назовём стоимость.