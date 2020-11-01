Энергомера CE101: как снять показания и какие цифры вводить

Инструкция для однотарифного электросчётчика Энергомера CE101: как снять показания и какие цифры передавать CE101 является однотарифным счётчиком, поэтому для расчёта передаётся одно показание. У механического исполнения M6 крайняя правая цифра показывает десятые доли кВт·ч. Если поставщик принимает только целые значения, передавайте цифры до запятой, рамки или выделенного дробного разряда. CE101 R5 CE101 R5.1 CE101 S6 CE101 S10 145 M6 красная цифра ЖК-дисплей ЭНЕРГОМЕРА CE101 R5.1 0 0 2 8 0 9 целые кВт·ч 0,1 кВт·ч индикатор работы 145 M6

Короткий ответ Какие цифры передавать с CE101 Исполнение M6 Механическое отсчётное устройство Передавайте пять цифр слева от выделенного последнего барабана, если поле принимает целые кВт·ч. Последняя цифра справа является десятой долей. 0 0 2 8 0 9 Полное значение: 280,9 кВт·ч

Для целого поля: 280 Исполнение с ЖКИ Электронный дисплей Запишите число накопленной энергии в кВт·ч. Если форма принимает только целые значения, вводите цифры до точки или запятой. 000280.93 кВт·ч Полное значение: 280,93 кВт·ч

Для целого поля: 280

CE101 не показывает T1 и T2. Это однотарифная серия. Если личный кабинет требует два тарифных значения, проверьте заводской номер и модель прибора: к лицевому счёту могли быть привязаны данные другого или ранее установленного счётчика.

Проверьте корпус счётчика Чем отличаются CE101 R5, R5.1, S6 и S10 Буквы и цифры после названия CE101 указывают тип корпуса и вариант монтажа. Правило чтения показаний определяется в первую очередь не корпусом, а типом отсчётного устройства: механическим M6 или электронным ЖКИ. Исполнение Установка Варианты индикации Что важно пользователю CE101 R5 На DIN-рейку Механика M6, отдельные исполнения с ЖКИ Смотрите наличие M6 в полной маркировке CE101 R5.1 DIN-рейка или плоская поверхность Механика M6 либо ЖКИ Универсальный малогабаритный корпус CE101 S6 Плоская поверхность, щиток Механика M6 либо ЖКИ Более крупный корпус по сравнению с R5 CE101 S10 Установка в щиток Распространены механические исполнения M6 Может встречаться вариант на 60 или 100 А Смотрите полную маркировку Надпись «CE101» недостаточна. Для правильного чтения нужны корпус, токовое исполнение и обозначение отсчётного устройства, например: CE101 R5.1 145 M6.

Расшифровка обозначения Что означает CE101 R5.1 145 M6 CE101 Серия прибора Однофазный однотарифный счётчик активной электрической энергии. R5.1 Тип корпуса Универсальное крепление на DIN-рейку и плоскую поверхность. 1 Класс точности Класс точности 1 по ГОСТ 31819.21-2012. 4 Напряжение Номинальное напряжение 230 В. 5 Ток Базовый ток 5 А, максимальный 60 А. M6 Механический механизм Шестиразрядное механическое отсчётное устройство. Чем отличаются обозначения 145 и 148 В типовых исполнениях 145 означает 230 В и ток 5(60) А, а 148 означает 230 В и ток 10(100) А. Эти цифры не являются показаниями и не передаются поставщику. Что означает отсутствие M6 В маркировке производителя отсутствие буквенного обозначения отсчётного устройства обычно указывает на исполнение с жидкокристаллическим дисплеем. Точный вариант всё равно следует сверять по лицевой панели и формуляру.

CE101 с маркировкой M6 Как снять показания с механического счётчика Энергомера CE101 Шестиразрядный механизм M6 считает энергию в целых киловатт-часах слева от запятой и в десятых долях справа. Крайний барабан может быть выделен красной рамкой, другим цветом или визуальным разделителем. Показание на барабане 0 1 2 4 5 6 001245 слева от дробного разряда: 1245 целых кВт·ч. 6 справа: 0,6 кВт·ч. Полное показание: 1245,6 кВт·ч. Для поля в целых кВт·ч передаётся: 1245. Пошаговый порядок Сверьте модель и заводской номер с лицевым счётом. Найдите визуальную рамку, запятую или выделенный крайний правый барабан. Перепишите пять цифр слева от дробного разряда. Не учитывайте последний барабан, если форма принимает только целые кВт·ч. Не округляйте результат вверх. Сфотографируйте показание до отправки. Если барабан находится между цифрами Записывайте меньшую уже пройденную цифру, пока барабан полностью не перешёл к следующей. При несогласованном положении нескольких барабанов сделайте чёткое фото и направьте его поставщику для проверки.

CE101 без обозначения M6 Как снять показания с CE101 с ЖК-дисплеем Электронное отсчётное устройство показывает накопленную энергию в кВт·ч. В распространённых исполнениях дробная часть отделена точкой или запятой и может содержать сотые доли киловатт-часа. кВт·ч 000845.37 000845 - целые кВт·ч. 37 - сотые доли. Полное значение: 845,37 кВт·ч. Для целочисленного поля: 845. Кнопки для просмотра тарифов не нужны: CE101 однотарифный. Если на конкретном исполнении отображаются дополнительные служебные символы, ориентируйтесь на значение накопленной энергии и единицу кВт·ч. Целые значения 845 Передаются цифры до точки или запятой. Дробные значения разрешены 845,37 Передаётся полное значение в формате формы.

Разбор частого примера Что означает показание 002809 на CE101 R5.1 145 M6 Если это механическое исполнение M6 и последняя цифра находится справа от рамки или условной запятой, число читается не как 2809 и не как 28 090. 0 0 2 8 0 9 00280 целых кВт·ч + 0,9 кВт·ч = 280,9 кВт·ч Если личный кабинет принимает только целые значения, передайте 280. Производитель в официальном ответе рекомендует передавать значение до рамки, а дробная часть будет учтена в следующем расчётном периоде.

Передача данных Как понять, вводить ли цифры после запятой Поле принимает только целое число Передавайте целую часть Для 1245,6 вводится 1245. Для 845,37 также вводится 845. Форма допускает дробь Передавайте полное значение Используйте один или два дробных знака в зависимости от дисплея и формата формы. Поле требует фиксированное число знаков Проверьте подсказку Некоторые системы требуют начальные нули. Не определяйте формат только по длине строки. Счётчик недавно заменили Сверьте акт установки Начальное показание нового прибора может быть не нулевым из-за заводской поверки. Не приписывайте дробный разряд к целому числу без разделителя.

Не округляйте показание вверх без прямого требования.

Не передавайте заводской номер вместо показания.

Сохраняйте фото и подтверждение приёма данных.

Контроль начисления Как рассчитать расход электроэнергии за месяц CE101 показывает накопленное потребление с момента ввода прибора в эксплуатацию. Чтобы определить расход за месяц, вычтите предыдущее показание из текущего. Текущее 1245 кВт·ч − Предыдущее 1110 кВт·ч = Расход 135 кВт·ч Для ориентировочной стоимости умножьте месячный расход на действующую ставку. Если в регионе применяются диапазоны потребления, итоговая сумма может рассчитываться по нескольким ценовым уровням.

Световой индикатор Почему светодиод CE101 горит или периодически гаснет В руководстве CE101 R5.1 указано: при наличии напряжения и отсутствии нагрузки светодиод постоянно светится, а при подключении нагрузки периодически гаснет. Частота импульсов связана с током нагрузки. Светится постоянно На прибор подано напряжение, заметная нагрузка отсутствует или очень мала. Периодически гаснет Счётчик регистрирует потребление. При росте нагрузки импульсы становятся чаще. Не светится При наличии напряжения это может быть признаком неисправности индикатора или счётчика. Не оценивайте точность учёта только по визуальной частоте мигания. Для проверки необходима известная нагрузка, выдержанный интервал времени и корректный расчёт, а при споре требуется установленная процедура проверки прибора.

Не перепутайте маркировку Какие цифры нельзя передавать вместо показаний 012345678901234 Заводской номер Идентифицирует конкретный прибор. 145 Код исполнения Означает класс, напряжение и токовую модификацию. 5(60) А Базовый и максимальный ток Электрическая характеристика счётчика. 230 В Номинальное напряжение Параметр сети, для которой рассчитан прибор. 3200 имп./кВт·ч Постоянная счётчика Используется при поверке и технической проверке. 1.0 Класс точности Не является количеством потреблённой энергии.

Частые ситуации Почему показания CE101 не принимаются или кажутся неправильными Передано 12456 вместо 1245 Дробная цифра M6 была ошибочно присоединена к целой части. Сразу направьте поставщику заявление и приложите фото. Показание меньше предыдущего Сверьте заводской номер, замену прибора, начальные нули и положение дробного разряда. Личный кабинет требует T1 и T2 CE101 однотарифный. Возможно, в системе остались данные прежнего многотарифного счётчика. Механический барабан застрял Не стучите по корпусу и не пытайтесь прокручивать механизм. Зафиксируйте показание и работу индикатора на видео. ЖК-дисплей погас При наличии электроснабжения это может означать неисправность дисплея или электроники. Счётчик считает слишком быстро Проверьте, не перепутана ли дробная часть. Затем оцените постоянно работающие нагрузки и состояние внутренней сети. После замены вырос долг Сверьте конечное показание старого прибора и начальное показание нового в акте замены. Показания долго не передавались Начисления могли выполняться по среднему потреблению или нормативу. Передайте актуальное значение и запросите сверку. Не совпадает номер прибора В общем щите легко перепутать соседние счётчики. Проверяйте номер по документам, а не только по номеру квартиры на наклейке. Что приложить к обращению фотографию прибора целиком;

крупный план отсчётного устройства;

заводской номер;

дату и время съёмки;

предыдущее принятое показание;

акт замены или допуска;

скриншот ошибки личного кабинета.

Эксплуатационные сроки Межповерочный интервал, гарантия и срок службы CE101 16 лет Межповерочный интервал Указан производителем для актуальных исполнений серии. 30 лет Средний срок службы Не означает, что любой прибор должен работать без проверки все 30 лет. 7 лет Гарантия новых выпусков Для счётчиков, произведённых с 1 мая 2019 года. Для более ранних выпусков производитель указывает 5 лет. Точную дату поверки и гарантийный статус следует проверять по заводскому номеру, формуляру и сведениям государственного реестра. Производитель предоставляет сервис проверки сроков и восстановления формуляра.

Работы должен выполнять специалист Что можно делать самостоятельно, а куда вмешиваться нельзя Пользователь может читать открытое отсчётное устройство;

фотографировать показание и номер;

передавать данные поставщику;

сравнивать текущий и прошлый расход;

подавать обращение о неисправности. Нельзя самостоятельно снимать или повреждать пломбы;

открывать клеммную крышку;

подтягивать соединения под напряжением;

менять схему подключения;

воздействовать на счётный механизм;

демонтировать прибор без установленной процедуры. Нормативная и техническая основа САНТ.411152.096 РЭ - руководство по эксплуатации CE101 R5.1.

- руководство по эксплуатации CE101 R5.1. Руководство по эксплуатации CE101 R5/S6 - разрядность, положение запятой и характеристики исполнений.

- разрядность, положение запятой и характеристики исполнений. ГОСТ 31818.11-2012 - общие требования к аппаратуре для измерения электрической энергии.

- общие требования к аппаратуре для измерения электрической энергии. ГОСТ 31819.21-2012 - требования к статическим счётчикам активной энергии классов точности 1 и 2.

- требования к статическим счётчикам активной энергии классов точности 1 и 2. ГОСТ 12.2.091-2012 - требования безопасности к электрическому измерительному оборудованию.

- требования безопасности к электрическому измерительному оборудованию. Постановление Правительства РФ № 354 - использование показаний индивидуальных приборов учёта при расчётах.

- использование показаний индивидуальных приборов учёта при расчётах. Постановление Правительства РФ № 442 - правила коммерческого учёта на розничных рынках электроэнергии. В клеммной части присутствует опасное напряжение Монтаж, проверка соединений и замена счётчика выполняются квалифицированным специалистом при соблюдении установленной процедуры отключения, допуска и пломбирования.

FAQ Частые вопросы об Энергомера CE101 Как снять показания CE101 R5.1 145 M6? Перепишите пять цифр слева от рамки или выделенного крайнего правого барабана. Последняя цифра M6 показывает десятые доли кВт·ч. Какие цифры передавать, если на счётчике 002809? Для механического M6 это 280,9 кВт·ч. Если поле принимает только целые значения, передайте 280. Нужно ли передавать цифру в красной рамке? Не нужно, если поставщик принимает целые киловатт-часы. Производитель рекомендует передавать значение до рамки. Что означает M6 в названии? M6 означает шестиразрядное механическое отсчётное устройство. Что означает 145 в маркировке? Это код класса точности 1, номинального напряжения 230 В и токового исполнения 5(60) А. Есть ли у CE101 тарифы T1 и T2? Нет. CE101 является однотарифной серией и показывает одно накопленное значение энергии. Как снять показания с CE101 с ЖК-дисплеем? Перепишите значение энергии в кВт·ч. Для формы в целых числах вводите цифры до точки или запятой. Почему светодиод постоянно горит? Для CE101 R5.1 это может быть нормальным режимом при наличии напряжения и отсутствии заметной нагрузки. Почему светодиод периодически гаснет? Так прибор формирует импульсы учёта при подключённой нагрузке. Частота связана с потребляемым током. Что делать, если передано 12456 вместо 1245? Сразу сообщите поставщику об ошибочном показании, приложите фото счётчика и укажите правильную цифру. Почему на новом счётчике уже есть показания? Небольшое начальное значение может появиться во время заводской поверки. В расчётах используется показание, зафиксированное в акте установки. Можно ли самостоятельно заменить CE101? Монтаж должен выполнять специалист, а ввод в расчёты, фиксация начального значения и пломбирование проводятся по установленной процедуре. Как узнать дату следующей поверки? Проверьте формуляр, сведения государственного реестра и сервис производителя по заводскому номеру.