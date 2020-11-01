Матрица NP73E: как снять показания 1.8.0, T1 и T2

Инструкция по трёхфазному счётчику Матрица NP73E: как снять показания 1.8.0, 1.8.1 и 1.8.2 Для общего показания дождитесь экрана A+ 1.8.0. При двухтарифном расчёте отдельно запишите 1.8.1 и 1.8.2. Передавать нужно крупное число в кВт·ч, а не код в верхней строке, напряжение, мощность или обратную энергию A-. NP73E.1-11-1 NP73E.2-12-1 A+ 1.8.0 1.8.1 и 1.8.2 L1, L2, L3 АСКУЭ реле нагрузки МАТРИЦА NP73E A+ 1.8.1 L1L2L3 001284.36 kW·h активная энергия ПРОСМОТР

Короткий ответ Как снять показания Матрица NP73E 1 Дождитесь автоматической смены экранов или коротко нажимайте пользовательскую кнопку. 2 Для общего расхода найдите A+ 1.8.0 и единицу kW·h. 3 Для тарифа 1 найдите A+ 1.8.1. 4 Для тарифа 2 найдите A+ 1.8.2. 5 Если форма принимает целые значения, вводите цифры до точки без округления вверх.

Код и показание находятся в разных частях дисплея. 1.8.1 обозначает тарифный регистр. Само показание расположено крупными цифрами ниже. Нельзя передавать число 181 вместо накопленных кВт·ч.

Серия счётчиков Какие модификации Матрица NP73E встречаются NP73E является семейством трёхфазных интеллектуальных счётчиков. Для бытовых домов и небольших объектов чаще встречаются приборы прямого включения, рассчитанные на ток до 80 или 100 А. На объектах с большей мощностью применяются исполнения через трансформаторы тока. Модель Тип включения Максимальный ток Что учитывать NP73E.1-11-1 Прямое 80 А Распространённая старая модель с PLC, оптопортом и реле нагрузки NP73E.2-12-1 Прямое 100 А Более новое исполнение, встречается с разными интерфейсами и датчиками NP73E.3-14-1 Через трансформаторы тока 5(10) А по вторичной цепи Нужно проверить, учтён ли коэффициент трансформации в показании и расчёте Другие NP73E Зависит от исполнения По паспорту Коды энергии обычно сохраняют общую логику, но набор экранов отличается Полная маркировка важнее внешнего вида Сфотографируйте строку после NP73E. Разные модификации отличаются током, интерфейсами, реле и способом включения.

Три зоны ЖКИ Как читать дисплей Матрица ВЕРХ Код и вид энергии Показываются A+, A-, OBIS-код, тариф или другой измеряемый параметр. ЦЕНТР Числовое значение Крупные цифры показывают кВт·ч, В, А, кВт или другую величину. НИЗ Фазы и состояние Отображаются активные фазы, флаги, реле, события и направление нагрузки. Состав и последовательность экранов задаются при параметризации. Поэтому два одинаковых корпуса могут показывать разный набор кадров.

Основные OBIS-коды Что означают 1.8.0, 1.8.1 и 1.8.2 1.8.0 Общая активная энергия A+ Суммарное потребление из сети по всем задействованным тарифам. 1.8.1 Активная энергия по тарифу 1 Первый тарифный накопитель. При типовой двухзонной настройке обычно используется как дневной. 1.8.2 Активная энергия по тарифу 2 Второй тарифный накопитель. При типовой настройке обычно используется как ночной. 1.8.3 Тариф 3 Используется при трёхзонном или другом многотарифном расписании. 1.8.4 Тариф 4 Дополнительный регистр, если он включён в тарифную программу. 1.8.1 + 1.8.2 = 1.8.0 Формула показана для распространённого двухтарифного режима. При использовании T3 или T4 общая энергия включает и эти регистры.

Пошаговая инструкция Как правильно записать показания 1 Сверьте модель и номер Убедитесь, что снимаете данные с прибора вашего лицевого счёта. 2 Найдите A+ 1.8.0 Запишите общую энергию, если поставщик принимает одно показание. 3 Найдите A+ 1.8.1 Запишите первый тариф отдельно. 4 Найдите A+ 1.8.2 Запишите второй тариф отдельно. 5 Проверьте единицу Рядом должно быть kW·h, а не kW, V, A или kvar·h. 6 Сделайте фото Код и крупное значение должны быть видны одновременно.

Ручная прокрутка Как листать экраны кнопкой После нажатия пользовательской кнопки дисплей включается и показывает заданные экраны. Каждое повторное короткое нажатие переводит к следующему кадру. Коротко нажмите доступную пользовательскую кнопку на лицевой панели. Дождитесь появления первого экрана. Повторяйте короткие нажатия до 1.8.0, 1.8.1 и 1.8.2. Не удерживайте кнопку без необходимости. Не нажимайте пломбируемую или скрытую сервисную кнопку. Кнопка может выполнять дополнительные функции В отдельных конфигурациях длительное нажатие связано с дополнительным дисплеем или подтверждением включения реле. Для обычных показаний достаточно коротких нажатий.

Десятичная точка Какие цифры передавать A+ 1.8.1 · kW·h 001284.36 001284 - 1284 целых кВт·ч. 36 - 0,36 кВт·ч. Для целочисленного поля передаётся 1284. Не передавайте 128436 вместо 1284,36.

Не округляйте вверх без прямого требования.

Начальные нули обычно не нужны.

Не вводите сам код 1.8.1 в поле показания.

Проверьте формат точки или запятой в личном кабинете.

Направление энергии Что означают A+ и A- A+ Потребление из сети Для обычного дома это основной расчётный регистр потреблённой активной энергии. A- Отдача в сеть Используется при обратном направлении энергии, например при генерации или особенностях схемы. Коды группы 2.8.x относятся к обратной активной энергии. Не передавайте их вместо 1.8.x, если лицевой счёт требует обычное потребление.

Трёхфазный ввод Что означают L1, L2 и L3 L1 Первая фаза Наличие напряжения и участие первого измерительного канала. L2 Вторая фаза Состояние второго фазного входа. L3 Третья фаза Состояние третьего фазного входа. Если один символ раньше отображался, а затем исчез, возможны пропадание фазы, отключение линии, неисправность соединения или изменение режима индикации. Не открывайте клеммную крышку для проверки фазы Зафиксируйте экран и параметры напряжения. Проверку вводных цепей должен выполнять специалист или сетевая организация.

Не перепутайте величины Напряжение, ток, мощность и частота 230.4 V Напряжение Текущее напряжение выбранной фазы. 4.82 A Ток Мгновенная нагрузка фазного канала. 1.06 kW Мощность Текущая мощность, а не накопленная энергия. 50.01 Hz Частота Частота электрической сети. Для передачи показаний требуется значение в kW·h. Показатель в kW отвечает на вопрос, какая нагрузка работает сейчас.

Контроль начисления Как рассчитать расход за месяц 1.8.1 1380 - 1245 = 135 кВт·ч Расход по тарифу 1 1.8.2 742 - 677 = 65 кВт·ч Расход по тарифу 2 ИТОГО 135 + 65 = 200 кВт·ч Общее потребление Сравнивайте только одинаковые коды за разные даты. Нельзя вычитать прошлый 1.8.0 из текущего 1.8.1.

PLC и АСКУЭ Передаёт ли Матрица показания автоматически Счётчики NP73E могут работать в составе АИИС «Матрица» и обмениваться данными по силовой линии или дополнительным интерфейсам. Но наличие PLC-модема не гарантирует, что оператор продолжает опрашивать конкретный прибор. Передача работает В кабинете указаны свежая дата опроса, правильный номер и актуальные регистры. Передача прекратилась Канал связи, маршрутизатор или совместимость системы могли измениться. Показания временно передают вручную. Прибор работает автономно Он продолжает учитывать энергию, но данные не поступают в центр автоматически. Форумы подтверждают типовую проблему старых систем Пользователи NP73E.1-11-1 сообщают, что автоматический опрос ранее работал, а после изменения оборудования или протокола показания пришлось передавать вручную. Проверяйте фактическую дату обновления, а не только наличие надписи АСКУЭ.

Управление нагрузкой Почему встроенное реле отключает электричество Многие исполнения имеют силовое реле до 80 или 100 А. Оно может использоваться для дистанционного управления, ограничения мощности и защитного отключения по заданным условиям. Команда оператора Отключение или ограничение выполнено через систему учёта. Превышение мощности Нагрузка превысила запрограммированный предел. Напряжение вне диапазона Счётчик может отключить нагрузку по настроенному защитному условию. Событие схемы Некорректное направление тока или иной контролируемый параметр вызвал срабатывание. Не обходите реле перемычкой Уточните причину отключения у владельца системы. Самовольное вмешательство опасно и фиксируется журналом событий.

Трансформаторное включение Нужно ли умножать показания на коэффициент Для NP73E прямого включения бытовой пользователь обычно передаёт значение дисплея без дополнительного умножения. Для исполнений через трансформаторы тока порядок зависит от параметризации и расчётной схемы. Коэффициент внесён в счётчик На дисплее уже показана первичная энергия. Дополнительное умножение не требуется. Коэффициент применяет система Дисплей может показывать вторичное значение, а расчёт выполняется программно. Порядок неизвестен Проверьте акт допуска, коэффициенты трансформаторов и расчётные документы. Не умножайте показание «на всякий случай» Ошибочный коэффициент может увеличить переданный расход в десятки или сотни раз.

Счётчик далеко или на опоре Как смотреть показания через дисплей CIU С системой Матрица используются удалённые пользовательские дисплеи CIU7, CIU8 и другие совместимые устройства. Они информационно привязываются к конкретному счётчику и показывают его учётные данные на расстоянии. Проверьте привязку Серийный номер и адрес должны относиться к вашему счётчику. Проверьте сигнал Пустая шкала связи означает отсутствие устойчивого обмена. Листайте короткими нажатиями После соединения кнопка переводит к следующему параметру. Если дисплей не был привязан или потерял настройки, используйте руководство именно для его модели. Алгоритмы CIU7 и CIU8 отличаются.

Типовые вопросы пользователей Частые проблемы Матрица NP73E Передают код 1.8.0 Код обозначает регистр. Передавать нужно крупное число под ним. Путают 1.8.0 и 1.8.2 Первый код является суммой, второй относится к тарифу 2. Передают A- Обратная энергия не заменяет потребление A+. Вместо кВт·ч записывают кВт Мощность не является накопленным показанием. Пропала фаза Зафиксируйте L1-L3 и напряжение, не вскрывая клеммник. АСКУЭ не обновляется Проверьте дату опроса и временно передавайте вручную. Реле отключает дом Возможны лимит мощности, напряжение или команда системы. Показания резко выросли Проверьте точку и коэффициент трансформации. CIU не видит счётчик Проверьте батарейки, расстояние, адрес и совместимость дисплея. Что приложить к обращению фото полной маркировки и номера;

кадры 1.8.0, 1.8.1 и 1.8.2;

нижнюю строку с фазами и флагами;

дату последнего опроса в кабинете;

фото сообщения об отключении;

акт установки и коэффициенты трансформации;

видео автоматической прокрутки.

Паспортные сроки Поверка и срок службы 10 лет Межповерочный интервал Указан в паспортах распространённых NP73E.1-11-1 и NP73E.2-12-1. 20 лет Срок службы Минимальный срок в рассмотренных паспортах старых исполнений. 5 лет Гарантия изготовителя В паспортах указано 60 месяцев с даты ввода при соблюдении условий. Дату следующей поверки проверяют по заводскому номеру и сведениям Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений.

Работы выполняет специалист Что можно делать пользователю Можно читать открытый дисплей;

коротко нажимать пользовательскую кнопку;

фотографировать показания;

сверять данные с кабинетом;

пользоваться штатным CIU;

подавать обращение. Нельзя снимать пломбы;

открывать клеммную крышку;

касаться вводных проводников;

самостоятельно менять коэффициенты и тарифы;

обходить встроенное реле;

подключаться к служебному интерфейсу для записи данных. Техническая и нормативная основа ADDM.411152.351-11 ПС - паспорт NP73E.1-11-1.

- паспорт NP73E.1-11-1. ADDM.411152.403-03 ПС - паспорт NP73E.2-12-1.

- паспорт NP73E.2-12-1. Руководство счётчиков 7-й версии Matrix AMM - дисплей, OBIS-коды, регистры и реле.

- дисплей, OBIS-коды, регистры и реле. ГОСТ 31818.11-2012 и ГОСТ 31819.21-2012 - требования к статическим счётчикам.

и - требования к статическим счётчикам. Постановления Правительства РФ № 354, № 442 и № 890 - расчёты, коммерческий учёт и интеллектуальные системы.

FAQ Частые вопросы о Матрица NP73E Что означает 1.8.0? Общая активная энергия A+ по всем тарифам. Что означает 1.8.1? Активная энергия по тарифу 1. Что означает 1.8.2? Активная энергия по тарифу 2. Что передавать при двух тарифах? Передавайте значения 1.8.1 и 1.8.2 в соответствующие поля. Нужно ли вместе с T1 и T2 передавать 1.8.0? Только если поставщик отдельно запрашивает общую сумму. Какие цифры вводить при 001284.36? Для целочисленного поля вводите 1284. Что означает A+? Активная энергия, потреблённая объектом из сети. Что означает A-? Активная энергия обратного направления, от объекта в сеть. Почему исчез L2? Возможна потеря второй фазы или проблема подключения. Не вскрывайте прибор. Передаёт ли NP73E данные автоматически? Только при рабочей АСКУЭ, совместимом оборудовании и успешном опросе. Почему реле отключило дом? Возможны команда оператора, превышение мощности, напряжение вне пределов или защитное событие. Нужно ли умножать показания? Для прямого включения обычно нет. Для трансформаторного учёта проверьте расчётную схему. Как листать экраны? Коротко нажимайте пользовательскую кнопку на лицевой панели. Что делать, если CIU не показывает данные? Проверьте питание, сигнал, привязку и совместимость выносного дисплея. Можно ли самостоятельно включить реле? Только если это разрешено параметризацией и оператором. Обходить реле нельзя.