Apple HomeView и Home Collection: что нового для умного дома
Экран управления, камеры, термостаты и оборудование доступа. Факты из официальных анонсов.
13 октября 2026 года Apple представила HomeView и отдельную линейку Home Collection, созданную вместе с LG Electronics и Schneider Electric. Для пользователей умного дома важны не только функции устройств, но и требования к домашней сети, электропитанию и совместимости.
HomeView: домашний экран
Apple представила HomeView с 7-дюймовым дисплеем Liquid Retina для связи, музыки, домашнего контроля и управления подключённым оборудованием. Компания сообщила о начале предзаказов 13 октября и доступности с 13 ноября 2026 года. Глобальные сроки не означают официальной доступности в России или поддержки всех функций в регионе.
Home Collection: что входит в линейку
Совместно с LG Electronics и Schneider Electric анонсированы домашние и наружные камеры, термостаты, температурные датчики, видеодверной звонок и электронный замок. Apple сообщила, что доступность линейки начнётся в декабре 2026 года, отдельных аксессуаров — в начале 2027 года.
Не стоит считать все ранее выпущенные модели этих производителей частью новой коллекции. Перед покупкой нужно сверять характеристики конкретного артикула.
Что предусмотреть при электромонтаже и монтаже слаботочных систем
- Питание. Выделите места для розеток и резервирования маршрутизатора, камер и контроллеров.
- Сеть. Проверьте Wi-Fi-покрытие и возможность прокладки Ethernet к стационарным устройствам.
- Домофония. Для видеозвонка и замка необходимо проверить взаимодействие, электропитание и местные ограничения установки.
- Отопление. Электрическая совместимость термостата с котлом и приводами устанавливается по документации; самостоятельное вмешательство в газовую автоматику недопустимо.
Нужно ли менять существующий контроллер?
Сам анонс HomeView не означает, что существующий Zigbee-шлюз, Home Assistant или проводная система управления стали несовместимыми. Всё зависит от поддержки протоколов и функций конкретных устройств. Планировать замену всей системы без проверки интеграций не следует.
Вопросы и ответы
Устройства уже доступны в Туле?
Официальные международные даты не подтверждают продажу конкретных моделей в России. Доступность нужно проверять отдельно.
HomeView обязателен для каждого устройства Home Collection?
Apple описывает работу аксессуаров через приложение Apple Home. Для конкретной модели порядок подключения нужно смотреть в инструкции.
Что можно подготовить до ремонта?
Размещение сетевого оборудования, проводку, кабельные маршруты, точки доступа, питание камер и место панели управления. Электромонтаж должен выполнять специалист.
Первоисточники
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