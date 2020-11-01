13 октября 2026 · умный дом Apple HomeView и Home Collection: что нового для умного дома Экран управления, камеры, термостаты и оборудование доступа. Факты из официальных анонсов.

13 октября 2026 года Apple представила HomeView и отдельную линейку Home Collection, созданную вместе с LG Electronics и Schneider Electric. Для пользователей умного дома важны не только функции устройств, но и требования к домашней сети, электропитанию и совместимости.

HomeView: домашний экран

Apple представила HomeView с 7-дюймовым дисплеем Liquid Retina для связи, музыки, домашнего контроля и управления подключённым оборудованием. Компания сообщила о начале предзаказов 13 октября и доступности с 13 ноября 2026 года. Глобальные сроки не означают официальной доступности в России или поддержки всех функций в регионе.

Home Collection: что входит в линейку

Совместно с LG Electronics и Schneider Electric анонсированы домашние и наружные камеры, термостаты, температурные датчики, видеодверной звонок и электронный замок. Apple сообщила, что доступность линейки начнётся в декабре 2026 года, отдельных аксессуаров — в начале 2027 года.

Не стоит считать все ранее выпущенные модели этих производителей частью новой коллекции. Перед покупкой нужно сверять характеристики конкретного артикула.

Что предусмотреть при электромонтаже и монтаже слаботочных систем

Питание. Выделите места для розеток и резервирования маршрутизатора, камер и контроллеров.

Выделите места для розеток и резервирования маршрутизатора, камер и контроллеров. Сеть. Проверьте Wi-Fi-покрытие и возможность прокладки Ethernet к стационарным устройствам.

Проверьте Wi-Fi-покрытие и возможность прокладки Ethernet к стационарным устройствам. Домофония. Для видеозвонка и замка необходимо проверить взаимодействие, электропитание и местные ограничения установки.

Для видеозвонка и замка необходимо проверить взаимодействие, электропитание и местные ограничения установки. Отопление. Электрическая совместимость термостата с котлом и приводами устанавливается по документации; самостоятельное вмешательство в газовую автоматику недопустимо.

Нужно ли менять существующий контроллер?

Сам анонс HomeView не означает, что существующий Zigbee-шлюз, Home Assistant или проводная система управления стали несовместимыми. Всё зависит от поддержки протоколов и функций конкретных устройств. Планировать замену всей системы без проверки интеграций не следует.

Вопросы и ответы

Устройства уже доступны в Туле?

Официальные международные даты не подтверждают продажу конкретных моделей в России. Доступность нужно проверять отдельно.

HomeView обязателен для каждого устройства Home Collection?

Apple описывает работу аксессуаров через приложение Apple Home. Для конкретной модели порядок подключения нужно смотреть в инструкции.

Что можно подготовить до ремонта?

Размещение сетевого оборудования, проводку, кабельные маршруты, точки доступа, питание камер и место панели управления. Электромонтаж должен выполнять специалист.

Первоисточники

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