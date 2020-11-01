Карта или брелок не открывает дверь: причины | Тула

СКУД · карта доступа · брелок · считыватель

Карта или брелок не открывает дверь: почему СКУД не видит идентификатор

Считыватель может совсем не реагировать на карту, подавать звуковой сигнал отказа, распознавать один брелок и игнорировать другой или принимать идентификатор, но не открывать замок. Это разные неисправности. Причина бывает в несовместимом формате, повреждённой карте, настройках доступа, линии считывателя, контроллере, реле или самом электрозамке.

Короткий ответ: если считыватель не подаёт никаких признаков, проверяют формат карты, питание, сам считыватель и линию связи. Если он реагирует, но доступ запрещён, проверяют наличие идентификатора в базе, срок действия, расписание, уровень доступа и состояние контроллера. Если доступ разрешён, но дверь не открывается, причина находится дальше по цепи: реле, питание замка, кабель или механика двери.