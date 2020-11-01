Bluetooth Proxy в Home Assistant: ESP32, ESPHome и BLE

Home Assistant · Bluetooth Low Energy · ESPHome Bluetooth Proxy в Home Assistant: настройка ESP32, ESPHome и подключение BLE-устройств Как расширить покрытие Bluetooth в квартире и доме без переноса сервера. Разбираем ESP32 по Wi-Fi и Ethernet, готовую прошивку без программирования, YAML, BTHome, active GATT, connection slots и поиск ошибок подключения. ESP32 / ESPHome BLE / GATT BTHome Wi-Fi / Ethernet 2026

Для BLE, не Bluetooth Classic Аудиоколонки и наушники через такой proxy не подключаются. Нет требований менять сервер Удалённые Bluetooth scanner работают через локальную сеть Home Assistant. Точная совместимость важнее цены Разные платы отличаются поддержкой GATT и числом соединений.

Основа Что такое Bluetooth Proxy в Home Assistant Bluetooth Proxy — сетевой адаптер Bluetooth Low Energy (BLE). Обычно это небольшая плата с ESPHome, которая улавливает радиопакеты от находящихся рядом датчиков и передаёт их Home Assistant через Wi-Fi либо Ethernet. Для некоторых устройств прокси также устанавливает активное GATT-соединение и позволяет выполнять команды. BLE-датчик / устройство Радиоканал 2,4 ГГц → ESPHome Bluetooth Proxy ESP32 / совместимая плата → Локальная сеть Wi-Fi или Ethernet → Home Assistant Bluetooth и нужная integration Прокси не работает как Zigbee-роутер и не создаёт отдельную Bluetooth mesh-сеть. Это удалённый Bluetooth-сканер, который использует обычную IP-сеть, чтобы передавать данные Home Assistant. Если на сервере уже есть USB Bluetooth-адаптер, их можно использовать параллельно. Сфера применения ограничена BLE. Bluetooth Classic (например, обычный аудиоканал наушников или колонок) интеграцией Bluetooth Home Assistant не поддерживается. Название Bluetooth Proxy не означает поддержку любого Bluetooth-оборудования.

Выбор решения Когда Bluetooth Proxy действительно нужен Home Assistant работает в серверной, а BLE-термометры и датчики находятся в дальних комнатах.

Дом двухэтажный, а железобетонные перекрытия мешают приёму от батарейных датчиков.

Home Assistant установлен в виртуальной машине либо Docker без удобной передачи USB-адаптера.

Нужно принимать BTHome или Xiaomi BLE broadcasts из нескольких частей дома.

Некоторые замки, термостаты и другие устройства требуют активного GATT-подключения через поддерживающую это интеграцию. Если BLE-устройства уже стабильно работают от встроенного адаптера на сервере, отдельный прокси не даст обязательного улучшения. Изменение архитектуры имеет смысл при проблемах покрытия, расположения сервера или числа активных соединений.

Совместимость Bluetooth Proxy, Zigbee и Matter Bridge — не одно и то же Технология Передача Для чего подходит Bluetooth Proxy BLE → IP → Home Assistant Расширение зоны приёма BLE, совместимые GATT-устройства Zigbee router Ретрансляция радиосети Zigbee Усиление Zigbee mesh между питающимися от сети роутерами Matter Bridge Представление поддерживаемых устройств в Matter Совместимость между экосистемами, а не усиление BLE Wi-Fi access point Wi-Fi между клиентами и локальной сетью Улучшение связи самого ESPHome-прокси О сравнении радиопротоколов и интеграциях рассказывают ZHA или Zigbee2MQTT и как работает Matter Bridge. Наличие Matter на упаковке устройства не означает, что к нему нужен Bluetooth Proxy: BLE у некоторых Matter-устройств применяется лишь во время первичного подключения.

Радиопротокол BLE advertisements и активное GATT-соединение При выборе оборудования важно различать два режима работы BLE: Advertisements Датчик периодически передаёт короткий рекламный пакет с данными. Для получения показаний не требуется устанавливать двухстороннее соединение. Многие BTHome и Xiaomi BLE-датчики работают именно так. Active GATT Home Assistant через интеграцию инициирует соединение, получает значения характеристик либо отправляет команды. Для этого прокси должен поддерживать активные соединения и иметь свободный connection slot. Режим active scan означает отправку scan requests для получения дополнительных рекламных данных, а active: true у bluetooth_proxy — разрешение GATT-соединений. Это разные настройки и их нельзя путать.

Оборудование Что выбрать: ESP32, Ethernet, Raspberry Pi Pico W Контроллер / устройство BLE-рекламные пакеты Активный GATT Замечания Классический ESP32 с ESPHome Да Да Наиболее понятный вариант для готового ESPHome Bluetooth Proxy ESP32 + Ethernet / PoE Да Да Стабильный IP-канал, не делит Wi-Fi-радио с BLE; Ethernet-зависимая прошивка RP2040/RP2350 с подходящим BLE Да Да, при поддерживаемой платформе Максимум 3 connection slots, проверяйте прошивку BK72xx / LN882x Да Нет Advertisement-only, нельзя включить GATT-соединения Shelly Gen2+ как proxy Да Нет В Home Assistant используется для advertisements, без активного BLE GATT USB Bluetooth-адаптер у сервера Да Зависит от адаптера и интеграции Без отдельного сетевого узла, но может быть неудобен с VM Не все платы ESP32 одинаковы. Официальный готовый проект ESPHome Generic ESP32 предназначен для классического ESP32, а не для любого ESP32-C3/S3. Для другой платы выбирайте сборку и board profile по её документации. Не выбирайте плату только по словам Bluetooth 5 или BLE. Совместимость зависит от платформы ESPHome, типа радио, памяти, прошивки и конкретной интеграции Home Assistant. Отдельная плата с плохим питанием и нестабильным Wi-Fi не сделает датчики надёжнее.

Масштабирование Connection slots: сколько устройств можно подключить одновременно Количество активно подключённых устройств ограничивается слотами. Для ESP32 Bluetooth Proxy значение connection_slots по умолчанию составляет 3. Для RP2040/RP2350 максимум также равен трём. На ESP32 поддерживается максимум девять слотов, но ESPHome рекомендует обычно не превышать пяти из-за памяти и стабильности. Ethernet-прокси нередко выдерживает четыре слота. Устройство, постоянно удерживающее GATT-соединение, занимает слот всё время. Кратковременно опрашиваемые устройства освобождают слот после обмена. Пассивные advertising-датчики BTHome слот активного GATT не занимают. Пять BLE-термометров не обязательно требуют пяти слотов. Число сенсоров в эфире нельзя напрямую приравнивать к числу одновременно открытых GATT-соединений.

Размещение Wi-Fi против Ethernet и PoE для Bluetooth Proxy Критерий Wi-Fi Ethernet / PoE Монтаж Нужны USB-питание и покрытие Wi-Fi Нужен кабель Ethernet, для PoE — подходящая плата/питание Радиоресурс На ESP32 Wi-Fi и BLE могут конкурировать за 2,4 ГГц BLE не делит эфир с сетевым uplink Стабильность сети Зависит от сигнала, роуминга, помех, питания Обычно более предсказуемый канал Доступность платы Классический ESP32 обычно проще найти Нужно подбирать конкретную Ethernet-плату и firmware Работа в закрытом металлическом щите Плохая идея из-за экранирования Кабель помогает передаче в сеть, но BLE всё равно требует радиопокрытия Если прокси должен находиться в слабой Wi-Fi-зоне, лучше обеспечить качественную беспроводную сеть или использовать Ethernet. Однако PoE-кабель сам по себе не решает проблему BLE-приёма, если прокси спрятан за металлом.

Радиопокрытие Где размещать BLE-прокси в квартире или доме Ближе к проблемным датчикам, а не обязательно рядом с сервером.

Не внутри металлического электрощита, серверного шкафа или закрытого корпуса без рассчитанной антенны.

На стабильном источнике питания с нормальным охлаждением и безопасным размещением.

Не вплотную к мощным 2,4-ГГц передатчикам и помехообразующему оборудованию.

Для двухэтажного дома попробуйте отдельный прокси на разных уровнях, но не ставьте несколько плат в нескольких сантиметрах друг от друга. Не существует гарантированной «дальности ESP32 30 метров»: она зависит от устройства, антенны, стен, расположения и препятствий. Проверяйте покрытие практически, наблюдая частоту поступления данных и пропадания устройств.

Практика Способ №1: установить готовую прошивку Bluetooth Proxy без YAML Официальный сайт ESPHome предоставляет Ready-Made Projects. Для совместимых устройств можно прошить Bluetooth Proxy через браузер с поддержкой WebSerial, не создавая YAML вручную. 1 Откройте официальные Ready-Made Projects ESPHome и выберите проект Bluetooth proxy. 2 Выберите свою точную модель платы. Для классической платы ESP32 используйте Generic ESP32, но не применяйте его автоматически к ESP32-C3/S3. 3 Подключите плату к компьютеру USB-кабелем передачи данных, разрешите браузеру доступ к устройству. 4 Следуйте мастеру прошивки. Укажите нужную Wi-Fi-сеть, если выбран Wi-Fi-вариант, или подключите Ethernet для совместимой платы. 5 После запуска откройте Home Assistant → Settings → Devices & services и подтвердите обнаружение ESPHome-устройства. 6 Проверьте интеграцию Bluetooth и появление ожидаемых BLE-устройств. Не начинайте с одновременного подключения десятков датчиков. Перепрошивка стирает существующую прошивку платы. Не прошивайте заново устройство, которое уже управляет реле, отоплением или иной нагрузкой, без понимания его назначения, резервной копии и безопасного режима оборудования.

YAML Способ №2: минимальный YAML для классического ESP32 Следующий пример предназначен для совместимой платы типа ESP32 DevKit (ESP32-WROOM) с Wi-Fi. Это пример нового устройства, а не универсальная замена конфигурации любого ESP32. Для другого типа board, framework или Ethernet используйте профиль конкретной платы. Пример ble-proxy-hall.yaml для ESPHome 2026 Скопируйте и адаптируйте esphome: name: ble-proxy-hall friendly_name: "BLE Proxy Hall" esp32: board: esp32dev framework: type: esp-idf logger: api: encryption: key: !secret ble_proxy_hall_api_key ota: - platform: esphome encryption: wifi: ssid: !secret wifi_ssid password: !secret wifi_password esp32_ble_tracker: bluetooth_proxy: Имена секретов должны быть созданы в secrets.yaml соответствующего ESPHome Device Builder. Ключ Native API представляет собой корректный base64-ключ, а не произвольный короткий пароль. Для OTA выбран актуальный формат платформы esphome с шифрованием, использующим API-ключ. Не копируйте пример поверх рабочей конфигурации устройства с GPIO и исполнительными выходами.

Безопасность Пароли Wi-Fi, API encryption и OTA Используйте отдельные секреты для SSID, Wi-Fi-пароля и ключа Native API. Не публикуйте secrets.yaml в открытом репозитории и не пересылайте конфигурации с действующим API-ключом без редактирования. Пример структуры secrets.yaml, без действительных значений Скопируйте и адаптируйте wifi_ssid: "My-IoT-WiFi" wifi_password: "REPLACE_WITH_REAL_WIFI_PASSWORD" ble_proxy_hall_api_key: "REPLACE_WITH_VALID_BASE64_KEY" В актуальной документации ESPHome рекомендовано шифрование OTA тем же ключом, который используется Native API, если конфигурация уже настроена под этот режим. Для существующего устройства с другим механизмом OTA миграцию сначала проверяйте по документации, чтобы не потерять доступ к обновлениям. Обновление по сети не требует доступа из интернета. Оставьте ESPHome API/OTA доступными лишь из доверенного сегмента домашней сети и не публикуйте их порты через router port forwarding.

Интеграция Как прокси появляется в Home Assistant После запуска ESPHome-устройство должно добавиться через Settings → Devices & services → ESPHome. Если обнаружение работает, Home Assistant предложит настроить новое устройство. В отдельных сетях с VLAN/mDNS потребуется ручное добавление по IP-адресу. На уровне Home Assistant прокси работает через интеграцию Bluetooth, которая объединяет данные нескольких сканеров, в том числе локальных USB-адаптеров. BLE-датчик может появиться как обнаруженное устройство для отдельной интеграции: BTHome, Xiaomi BLE, SwitchBot, Ruuvi и других. Не пытайтесь добавлять каждый BLE-датчик как отдельное ESPHome-устройство. Сам прокси принадлежит ESPHome, а датчик подключается через собственную integration в Home Assistant.

BLE-датчики BTHome: как подключить передающие данные BLE-датчики BTHome — формат BLE advertising, в котором датчики могут передавать измерения без постоянного GATT-соединения. Интеграция BTHome в Home Assistant автоматически обнаруживает совместимые устройства, если Bluetooth работает и пакет дошёл до сканера. Проверьте питание сенсора и то, что он действительно передаёт BTHome в эфир.

Убедитесь, что Bluetooth Proxy подключён к Home Assistant.

В Settings → Devices & services найдите обнаруженный BTHome device.

Если сенсор шифрует advertising, интеграция запросит bindkey — 16-байтный ключ в формате 32 hex символа. Покупка «Bluetooth-датчика» ещё не гарантирует совместимость с BTHome. Устройства могут использовать проприетарные данные, другую систему шифрования или требовать собственного облака.

GATT Как включить или отключить активные GATT-соединения На платформах с поддержкой активных соединений параметр active: true у Bluetooth Proxy разрешает GATT. На ESP32 и совместимых RP2-платформах это значение по умолчанию включено. Если вам нужен лишь сбор BLE advertisements, можно выключить GATT: Фрагмент конфигурации: только advertising Скопируйте и адаптируйте esp32_ble_tracker: bluetooth_proxy: active: false В этом режиме прокси по-прежнему принимает BLE-пакеты, но через него нельзя устанавливать активные соединения с BLE-устройствами. На платформах BK72xx/LN882x GATT-подключения не поддерживаются в принципе, поэтому указание active: true вызовет ошибку валидации.

Масштабирование Расширение числа одновременных соединений: пример для ESP32 Ethernet Если у вас действительно имеется подходящая ESP32 Ethernet-плата и устройства удерживают несколько активных GATT-соединений, можно увеличить slots до четырёх. Но только после проверки ресурсов и совместимости платы. Фрагмент для конфигурации ESP32 с уже настроенным Ethernet Скопируйте и адаптируйте esp32_ble: max_connections: 4 esp32_ble_tracker: bluetooth_proxy: active: true connection_slots: 4 Это только фрагмент для готовой рабочей конфигурации ESP32 с Ethernet, а не самостоятельная прошивка. Параметр max_connections в ESPHome 2026 перенесён в esp32_ble ; старые гайды с ним внутри esp32_ble_tracker устаревают. Для обычного Wi-Fi-прокси сначала используйте стандартные три connection slots.

Настройка радио Auto, Active и Passive: режим сканирования BLE Для ESPHome Bluetooth Proxy последних версий Home Assistant предоставляет выбор Auto, Active или Passive через настройки конкретного ESPHome-устройства. Рекомендуемое значение для большинства систем — Auto: прокси преимущественно слушает эфир пассивно и ненадолго включает активное сканирование, когда интеграции требуются дополнительные данные. Режим Что происходит Когда выбирать Auto Основное время пассивное сканирование, при необходимости активные запросы Базовый выбор Active Постоянные scan requests для дополнительных BLE-данных Если интеграции реально необходим активный scan Passive Приём пакетов без scan requests Когда необходима экономия батарей датчиков и поддерживаются нужные данные Active scanning увеличивает расход батарей BLE-устройств. Согласно документации Home Assistant, Auto может уменьшать связанную со сканированием нагрузку на батарейные датчики примерно на 95–96% по сравнению с постоянно активным сканированием. Это не означает экономию на 95% всего энергопотребления устройства. Режим сканирования не равен GATT. Даже прокси с active: false на уровне bluetooth_proxy может принимать активные scan responses, если аппаратная платформа поддерживает это в BLE tracker.

Несколько точек Можно ли установить несколько Bluetooth Proxy Да. Home Assistant агрегирует BLE-рекламные пакеты от нескольких сканеров, выбирая подходящие пути для поддерживаемых BLE-соединений. Это позволяет улучшить покрытие квартиры, разных этажей и удалённых помещений. Количество сканеров ограничено прежде всего производительностью хоста и сети, а не фиксированным малым числом. Но установка трёх прокси вплотную друг к другу не даст тройного радиуса: их лучше разносить по реальным зонам приёма. Для активных GATT-устройств важны доступные connection slots и устойчивость конкретного пути. Если датчики продолжат теряться, оцените не только RSSI, но и реальные пропуски измерений, совместимость выбранной интеграции и занятость слотов.

Домашняя сеть Работа в разных VLAN: mDNS, firewall и ESPHome API ESPHome Proxy передаёт данные Home Assistant по IP-сети. Если прокси находится в IoT VLAN, а Home Assistant в другом сегменте, маршрутизация и правила firewall должны разрешать необходимые соединения. mDNS discovery в разных подсетях может потребовать отражателя либо ручной настройки устройства по IP. Обычно для Native API ESPHome используется TCP 6053, но реальный порт определяется конфигурацией и версией. OTA также требует доступности выбранного механизма обновления. Не нужно ради обнаружения прокси полностью открывать IoT-сегмент в LAN. Порядок работы с discovery и изоляцией подробно описан в материале Home Assistant и IoT в разных VLAN: mDNS, SSDP и Matter.

Диагностика Прокси найден, но стал unavailable: что проверить 1 Питание платы: нет ли постоянных перезагрузок при сканировании или активных BLE-соединениях? 2 Адрес ESPHome и доступность Native API из подсети Home Assistant. 3 Wi-Fi RSSI, роуминг между точками доступа и нестабильный USB-блок питания. 4 Наличие ошибок API encryption key или изменений в прошивке. 5 Не блокируют ли mDNS/firewall добавление после переноса в другую VLAN? 6 Есть ли повторяющиеся ошибки ESPHome BLE stack, memory и connection slots в журнале устройства? Если сам прокси постоянно отключается от Wi-Fi, сначала устраняйте сетевую проблему, а не перепривязывайте датчики. Инструкция по поиску первопричины в логах Home Assistant поможет отличить сетевую ошибку от ошибки integration.

Диагностика датчиков Bluetooth Proxy онлайн, но датчики не появились Симптом Возможная причина Проверка В HA есть ESPHome, но нет BLE devices Нет интеграции Bluetooth или BLE-совместимого устройства Проверьте Bluetooth и отдельную integration датчика Только некоторые датчики видны Разный протокол advertising, шифрование или плохое покрытие Документация сенсора, bindkey, расстояние Термометры работают, замок не подключается Нет GATT или заняты connection slots Тип платы, active, slots, журнал соединения Показания появляются редко Радиопомехи, сканирование, частота передачи датчика Размещение, Auto/Passive, батарейка После обновления исчезли BLE devices Изменения ESPHome/HA, API или BLE stack Release notes, логи, backup конфигурации Помните: BLE advertising не является командой «передать данные немедленно». Батарейный сенсор может иметь собственный интервал публикации, и принудительное опрашивание через прокси не всегда поддерживается.

Радиопомехи Датчики «отваливаются» и появляются снова Для батарейных BLE-датчиков пропуск единичного advertising-пакета не обязательно означает полный отказ. Но регулярные пропадания на часы и ошибки GATT уже требуют диагностики. Проверьте расстояние, стены, корпус, положение платы и помехи в диапазоне 2,4 ГГц.

Сопоставьте время ошибки и сообщения Bluetooth integration в Home Assistant.

Не используйте металлический шкаф как место BLE-приёма.

Установите прокси рядом с датчиком на время теста. Улучшение приёма позволит отделить проблему радиопокрытия от программной ошибки.

Если GATT-соединение удерживается постоянно, оцените свободные slots и не увеличивайте их вслепую. Причины нестабильности разных беспроводных датчиков подробно разобраны в статье почему радиодатчики отваливаются: стены, металл, батарейки и помехи.

Журналы Где смотреть BLE-логи ESPHome и Home Assistant Диагностика обычно разделяется на два уровня: журнал самой ESPHome-платы и журнал интеграции Bluetooth/ESPHome в Home Assistant. В Device Builder ESPHome можно открыть logs устройства, а в Home Assistant включить временный debug для нужной integration. Фрагмент logger для короткой диагностики, не постоянной эксплуатации Скопируйте и адаптируйте logger: level: DEBUG logs: bluetooth_proxy: DEBUG bluetooth_connection: DEBUG На платах с ограниченными ресурсами подробный лог может ухудшить стабильность и создать значительный поток сообщений. После воспроизведения проблемы верните нормальный уровень логирования и сохраните небольшой релевантный фрагмент.

Безопасность Безопасность и обновления Bluetooth Proxy Не открывайте ESPHome API и OTA в интернет и не отключайте шифрование ради удобства.

Используйте доверенные firmware и храните исходный YAML/секреты в защищённом месте.

Обновляйте ESPHome после проверки совместимости конкретной платы и release notes.

Не ставьте неподтверждённую прошивку на устройство, которое одновременно отвечает за отопление или реле.

Помните, что прокси принимает радиоданные nearby BLE-устройств. Соблюдайте приватность пользователей и не используйте его для скрытого слежения. Общие рекомендации по токенам, правам и сегментации собраны в материале Безопасность Home Assistant: MFA, токены и удалённый доступ.

Проверка результата Как проверить, что новый прокси действительно помогает 1 Запишите список BLE-устройств, которые пропадали, и время последней потери связи. 2 Подключите один совместимый proxy в выбранной зоне, проверьте питание и сеть. 3 Посмотрите, получает ли Home Assistant данные от нужных BLE devices без ошибок. 4 Проверьте поведение устройств, которым нужен активный GATT, включая работу команд. 5 Сравните пропуски измерений до и после установки в сопоставимых условиях. 6 Если эффекта нет, не закупайте дополнительные платы, пока не установлена причина. Для инженерных сценариев важнее проверяемое уменьшение пропусков, чем просто факт появления нового устройства в интерфейсе.

Ошибки Типичные ошибки при настройке Bluetooth Proxy Покупать ESP32-C3/S3, рассчитывая применить готовую прошивку «Generic ESP32» без проверки совместимости.

Считать bluetooth_proxy.active: true режимом активного сканирования вместо GATT.

режимом активного сканирования вместо GATT. Пытаться включить активные соединения на платформах advertising-only.

Увеличивать connection_slots выше ресурсов платформы или без согласования с max_connections.

Ставить BLE Proxy внутрь металлического электрощита.

Игнорировать нестабильное Wi-Fi и винить Bluetooth-датчики.

Путать Home Assistant Bluetooth integration с ESPHome integration и пытаться добавить датчик как ESPHome node.

Открывать API или OTA наружу через port forwarding.

Перепрошивать существующий исполнительный контроллер без backup.

Ожидать работу Bluetooth Classic аудио или любую проприетарную BLE-экосистему без подходящей интеграции.

Итоги Что в итоге выбрать для квартиры и частного дома Сценарий Практичное решение Один-два BLE-датчика рядом с сервером Начните с исправного локального Bluetooth-адаптера, proxy необязателен Датчики в дальней комнате квартиры Один ESPHome proxy на совместимой ESP32 в зоне датчиков Несколько этажей Разнесённые по этажам proxies, проверка реального покрытия Много постоянных BLE GATT-подключений Оценить slots, Ethernet proxy и необходимость отдельных узлов Home Assistant в Docker/VM без USB Bluetooth Сетевой proxy для уменьшения зависимости от USB passthrough Только BTHome advertisements Не усложнять GATT, достаточно advertisement-compatible proxy Если вы только начинаете работу с ESPHome, полезен материал ESPHome без пайки: устройства и локальная автоматика. Для понимания структуры integrations и devices в HA — entities, devices, areas и helpers.

Вопросы и ответы FAQ: Bluetooth Proxy, ESPHome и Home Assistant Что такое Bluetooth Proxy в Home Assistant? Это сетевой BLE-адаптер, обычно на ESPHome, который получает пакеты рядом с датчиками и передаёт данные в Home Assistant по Wi-Fi или Ethernet. Можно ли сделать Bluetooth Proxy на ESP32 без пайки? Да, для некоторых совместимых классических ESP32 есть официальный готовый проект ESPHome, устанавливаемый через браузер с WebSerial. Подходит ли любая плата ESP32? Нет. Нужно проверить модель и прошивку: готовый Generic ESP32 рассчитан на классический ESP32 и не распространяется автоматически на ESP32-C3/S3. Bluetooth Proxy поддерживает Bluetooth Classic? Нет. В рамках Home Assistant Bluetooth integration поддерживается BLE, а не обычное Bluetooth-аудио и другие Classic-профили. Чем отличается advertising от GATT? Advertising — передача коротких радиопакетов без соединения. GATT — активная двусторонняя связь для чтения, записи и команд. Что значит active: true в bluetooth_proxy? Это разрешение активных GATT-соединений на поддерживаемой платформе. Оно не равнозначно настройке active scanning. Сколько активных соединений поддерживает ESP32 Proxy? По умолчанию три слота. На ESP32 допустимо больше при корректных настройках и ресурсах, но без необходимости ESPHome не рекомендует увеличивать значение. Работают ли BLE-термометры без GATT? Многие BTHome и Xiaomi BLE датчики передают показания через advertisements и не требуют активных connection slots. Можно ли одновременно использовать USB Bluetooth и ESPHome Proxy? Да. Home Assistant собирает данные от нескольких Bluetooth scanner устройств. Почему Home Assistant не видит BLE-датчик через прокси? Возможны несовместимый формат данных, отсутствие нужной integration, шифрование без bindkey, радиопомехи или сетевой сбой. Лучше Wi-Fi или Ethernet Bluetooth Proxy? Wi-Fi проще разместить, Ethernet часто стабильнее и не конкурирует с BLE за Wi-Fi-радио на ESP32. Оба варианта требуют качественного питания. Как настроить proxy в другой VLAN? Нужны IP-маршрутизация, разрешённый Native API и корректная работа discovery либо ручное добавление по IP. Будет ли proxy работать без Home Assistant? Плата может продолжать сканирование, но данные не будут обрабатываться автоматизациями Home Assistant, пока сервер недоступен. Подходит ли Bluetooth Proxy для умного замка? Только если конкретный замок и его HA integration поддерживают работу через BLE proxy с активными GATT-соединениями. Нельзя считать это универсальной заменой фирменного хаба. Можно ли поставить два-три Bluetooth Proxy? Да. Размещайте их в разных зонах приёма, чтобы увеличить покрытие и доступность соединений, а не вплотную друг к другу. Как защитить Bluetooth Proxy? Используйте защищённый Native API, шифрование OTA, отдельную доверенную сеть, не открывайте порты наружу и храните ключи отдельно от публичных файлов.