Логи Home Assistant: ошибки, Debug Logging и диагностика

Home Assistant · диагностика · 2026 Логи и диагностика Home Assistant: System Log, Debug Logging, Repairs и Diagnostics Что делать, когда Home Assistant зависает, медленно запускается, теряет устройства или перестаёт выполнять сценарии. Разбираем, где найти первичную ошибку, как включить отладку одной интеграции, скачать безопасный диагностический пакет и проверить исправление.

Не удаляйте интеграцию первой Иначе можно потерять привязки устройств и исходную причину сбоя. DEBUG должен быть точечным Собирайте подробные данные для одной проблемной integration и затем отключайте отладку. Диагностика должна быть безопасной Проверяйте файлы перед отправкой: в них может содержаться информация о сети и доме.

Раздел 01 С чего начинать диагностику Home Assistant Если устройство стало unavailable , автоматизация не сработала или сервер начал тормозить, первым действием должно быть не удаление интеграции, а сбор фактов. Одно и то же сообщение «не работает» может означать проблему Home Assistant Core, отдельной интеграции, маршрутизатора, MQTT broker, сети Zigbee или самого устройства. 1. Симптом Что именно сломалось → 2. Время Когда впервые проявилось → 3. Logs Первичная ошибка → 4. Diagnostics Контекст интеграции → 5. Проверка Повторить и подтвердить исправление Особенно полезно зафиксировать точное время ошибки и часовой пояс, версию Home Assistant, тип установки (HA OS или Container), модель устройства и какие изменения были перед проблемой: обновление, изменение IP, замена USB-координатора, отключение питания или изменение правила firewall. Главное правило: сначала сохраните диагностические данные, затем вносите изменения. Перезапуск может временно скрыть ошибку и стереть полезный контекст из оперативных журналов.

Раздел 02 Разделяем уровни: Core, integration, устройство, сеть Home Assistant выступает связующим программным слоем. Он не может исправить всё, что происходит ниже по стеку. Для поиска первопричины нужно понять, какой участок перестал работать. Уровень Типичный симптом Где искать Home Assistant Core Интерфейс не загружается, ошибки во многих integrations System Logs, host/container logs, System information Integration Один сервис не подключается, authentication failed Devices & services, debug logging, diagnostics Устройство Один датчик недоступен, остальные работают Страница device, питание, firmware, radio/link Сеть Timeout, DNS error, connection refused, mDNS не обнаруживает устройство IP, DNS, VLAN, маршрутизатор, доступность портов Автоматизация Состояния верны, но команда не выполняется Automation Trace, triggers/conditions/actions Recorder / Storage История не обновляется, ошибки базы, переполнение диска Repairs, Statistics, storage, Recorder logs Структура устройств, entities и integrations разобрана отдельно: как устроены devices и entities Home Assistant.

Раздел 03 Где посмотреть System Log и полный журнал Главный путь в интерфейсе Home Assistant: Settings → System → Logs. Обычно сначала вы видите сводку предупреждений и ошибок, затем можете открыть полный журнал, включив Show raw logs или соответствующий режим интерфейса. Интеграция system_log по умолчанию хранит в краткой сводке последние 50 записей уровней warning/error. Более старые записи исчезают именно из краткого представления. Полный raw log содержит больше информации, включая сообщения других уровней при соответствующей настройке логирования. Начинайте со времени сбоя, а не с первой строки длинного файла.

Ищите имя проблемной integration и последовательность сообщений перед ошибкой.

Критично различать дату появления первой ошибки и время последнего повторения.

Сохраняйте raw log до удаления интеграции или перезапуска. Не путайте: изменение system_log.max_entries увеличивает размер краткой сводки, но не делает весь отладочный поток автоматически видимым. За уровни подробности отвечает logger .

Раздел 04 Как правильно читать строку журнала Запись лога обычно включает время, уровень важности, поток, namespace логгера и текст сообщения. Например: Условный пример сообщения, не реальный лог пользователя Скопируйте и адаптируйте под свою систему 2026-10-09 13:45:12 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.mqtt] Cannot connect to broker: connection refused Здесь важно не просто слово ERROR. Namespace указывает на MQTT, а причина connection refused подсказывает, что нужно проверить слушающий порт брокера, IP и сам сервер, а не начинать с переустановки всех датчиков Zigbee. Уровень Смысл Как реагировать DEBUG Детальная техническая информация Включать временно для нужной integration INFO Обычные сообщения о работе Полезны для понимания этапов запуска WARNING Необычное состояние, пока не обязательно отказ Оценивать в контексте повторяемости и функции ERROR Операция завершилась с ошибкой Определить источник и влияние на работу CRITICAL Тяжёлый отказ компонента Проверить устойчивость сервиса и безопасное состояние оборудования

Раздел 05 Repairs: что Home Assistant уже обнаружил сам Откройте Settings → System → Repairs. Здесь Home Assistant показывает проблемы, для которых есть известная рекомендация или процедура исправления: устаревшая конфигурация, несовместимость после обновления, несоответствия статистики, недоступные функции и другие случаи. Не каждое предупреждение в System Log станет Repairs issue и не каждый Repairs issue является серьёзным отказом. Это разные механизмы. Repairs следует использовать вместе с логами, а не вместо них. Полезные команды в меню Repairs System information : Core version, installation type, OS, Recorder, сеть и архитектура.

: Core version, installation type, OS, Recorder, сеть и архитектура. Integration startup time: помогает увидеть, какие integrations долго запускаются, если загрузка Home Assistant затягивается. В версиях Home Assistant 2026.8 и новее, например, перенос конфигурации HTTP из YAML в UI может сопровождаться соответствующим repair item. Удалять старый блок http: стоит только после проверки успешного импорта настроек в Settings → System → Network.

Раздел 06 Как включить Debug Logging только для одной интеграции Наиболее безопасный рабочий способ не требует редактирования YAML: Settings → Devices & services → нужная integration → меню ⋮ → Enable debug logging. 01 Включите debug logging в нужной integration. 02 Воспроизведите конкретный сбой: нажмите кнопку, отключите/включите устройство штатным способом, повторите запрос. 03 Вернитесь к integration и выберите Disable debug logging. 04 Скачайте предложенный файл журнала и проверьте, что именно в нём записано. Отладку рекомендуется выключать после сбора данных: подробные логи увеличивают нагрузку, занимают место и иногда содержат имена устройств, адреса, идентификаторы или части сетевого обмена. Не включайте DEBUG на весь Home Assistant постоянно. Вместо точной диагностики получите большой шумный лог, рост дисковой активности и затруднённый поиск исходной ошибки.

Раздел 07 Download diagnostics: чем файл отличается от логов Некоторые integrations умеют формировать специальный файл Diagnostics. Он содержит структурированный снимок конфигурации, устройств, возможностей, состояний и других параметров, полезных разработчику. Откройте Settings → Devices & services → integration → меню ⋮ → Download diagnostics. В поддерживающих это интеграциях можно также скачать diagnostics для конкретного device из карточки устройства. Не все integrations поддерживают diagnostics. Если пункта нет, это само по себе не свидетельствует о неисправности. Защита приватности: официальный механизм старается скрывать чувствительные поля, часто заменяя их на **REDACTED** . Однако перед передачей файла необходимо самостоятельно проверить его содержимое: там могут остаться IP-адреса, названия помещений, MAC, топология сети или другая информация.

Раздел 08 Logger: как временно изменить детализацию через YAML Если интерфейс integration не предоставляет нужного debug-режима, можно настроить logger: в configuration.yaml . Ниже пример для MQTT; остальные integrations продолжают работать на обычном уровне warning. configuration.yaml: отладка только MQTT Скопируйте и адаптируйте под свою систему logger: default: warning logs: homeassistant.components.mqtt: debug Указывать нужно именно logger namespace, а не произвольное название integration. Его можно увидеть в логе рядом с сообщением, например homeassistant.components.mqtt или custom_components.example . После правки проверьте YAML через Settings → Tools → YAML и выполните подходящий reload/restart. Не добавляйте второй отдельный корневой блок logger: , если он уже есть: объедините настройки в существующем.

Раздел 09 Как поменять уровень логирования без постоянной правки файла Home Assistant предоставляет action logger.set_level . Его можно вызвать от имени администратора в Settings → Tools → Actions, выбрав действие Logger и отредактировав YAML. Включение DEBUG для MQTT Скопируйте и адаптируйте под свою систему action: logger.set_level data: homeassistant.components.mqtt: debug Вернуть обычный уровень Скопируйте и адаптируйте под свою систему action: logger.set_level data: homeassistant.components.mqtt: warning Временные уровни, установленные action, сбрасываются при следующем перезапуске Home Assistant, если они не сохранены в основной конфигурации. Это удобно для диагностики без постоянного роста логов.

Раздел 10 System Log и Logger: в чём принципиальная разница logger определяет, какие сообщения выводятся и с какой подробностью. system_log собирает предупреждения и ошибки для просмотра в интерфейсе. Поэтому «в журнале только предупреждения» не означает, что INFO/DEBUG совсем недоступны. Если для собственного сценария нужно реагировать на системные события warning/error, system_log может публиковать system_log_event , но по умолчанию эта функция отключена. configuration.yaml: увеличить краткую сводку и включить события Скопируйте и адаптируйте под свою систему system_log: max_entries: 100 fire_event: true Если требуется отправлять пользователю именно полезные сообщения об ошибке, способы доставки и ограничения подробно разобраны в руководстве по уведомлениям Home Assistant на Android и iPhone. Системные события не нужно автоматически пересылать все подряд. Поток WARNING/ERROR может оказаться большим, включать конфиденциальные строки и сам породить петлю уведомлений. Настраивайте фильтрацию конкретных ситуаций и защищайте каналы доставки.

Раздел 12 Если не срабатывает автоматизация: когда нужен Trace Когда устройство доступно и вручную выполняет action, но сценарий молчит, переходите к Automation Trace. Трассировка показывает, какой trigger вызвал запуск, какие conditions были проверены и какая action ветка выбрана. Однако ручной Run actions не является полноценным тестом условий запуска. Он проверяет действия, а не доказывает, что физический trigger срабатывает и conditions проходят. Подробные разборы choose , single/restart/queued/parallel , for и ожиданий есть в материале Автоматизации Home Assistant: триггеры, условия и Trace.

Раздел 13 History и Recorder: как восстановить хронологию события История entities помогает ответить, что Home Assistant видел до ошибки. Например, изменилось ли состояние датчика, падала ли связь, когда появилась команда включения реле. История зависит от Recorder. По умолчанию детальные изменения хранятся 10 дней. Для подходящих sensor entities существует долгосрочная статистика, но она агрегирована по времени и не заменяет подробный журнал каждого события. Если Recorder исключает определённую entity, искать её прошлые состояния в History бесполезно. Также нельзя считать, что отсутствие записи гарантирует отсутствие реального физического события: Home Assistant мог быть выключен или устройство могло не передать данные. При проблемах с местом на диске или базой смотрите диагностику Recorder, backups и storage.

Раздел 14 Как проверить CPU, память и диск без SSH Интеграция System Monitor может показать потребление CPU, RAM, диска, сетевой трафик и некоторые дополнительные метрики. Добавляется через Settings → Devices & services → Add integration → System monitor. Важно: диагностические entities System Monitor по умолчанию отключены. После добавления integration включите только те сенсоры, которые реально нужны. Набор зависит от типа установки, операционной системы и доступности аппаратных датчиков. Симптом Что посмотреть Что не следует предполагать Долгий отклик панели CPU, memory, сеть, время старта integrations Не всякая задержка вызвана слабым процессором Home Assistant периодически падает RAM, swap, дисковый объём, журналы host/container Высокий CPU не всегда причина рестарта История перестала записываться Свободный диск и Recorder logs Не надо сразу удалять всю базу Камеры тормозят Network throughput, поток камер и NVR Проблема может находиться вне HA Если Home Assistant работает в Docker или VM, показатели System Monitor могут описывать окружение контейнера/виртуальной машины, а не физический сервер целиком. Для host-level диагностики сравнивайте их с метриками гипервизора или NAS.

Раздел 15 Home Assistant долго запускается: что искать Замерьте реальное время от запуска Core до доступности интерфейса и готовности ваших критичных integrations. В меню Settings → System → Repairs → ⋮ → Integration startup time есть информация, помогающая увидеть, какие компоненты запускаются медленно. Большое время подготовки одной integration: проверьте доступность её сервера, DNS, токенов и сети.

Много ошибок после отключения питания: дождитесь запуска маршрутизатора, DNS, MQTT и связанных серверов.

Медленный SSD или почти заполненный диск: проверьте host-level I/O и свободное место.

Перечень HACS компонентов большой и регулярно менялся: начните с последних установленных расширений. Не отключайте сразу все integrations и не удаляйте их записи. Лучше провести последовательную проверку по одному изменению с сохранением результатов. Если проблема возникла после смены версии, используйте отдельный алгоритм диагностики после обновления Home Assistant.

Раздел 16 Логи на Home Assistant OS: Core, Supervisor и host На Home Assistant OS в первую очередь используйте интерфейс. Если есть настроенный и защищённый доступ через SSH app, Home Assistant официально документирует чтение Core logs командой: Только чтение журнала Home Assistant Core Скопируйте и адаптируйте под свою систему ha core logs --follow Команда выше выводит новые строки по мере появления. Остановить наблюдение обычно можно Ctrl+C . Команды для Supervisor и host могут отличаться по правам и среде исполнения. Не требуется открывать отдельный debug SSH-порт хоста ради обычной диагностики. Не копируйте из старых форумов инструкции по root SSH на порт 22222. Это отдельный путь разработческой отладки HA OS с повышенными привилегиями, не предназначенный для стандартной пользовательской диагностики.

Раздел 17 Логи Home Assistant Container через Docker При установке Home Assistant в контейнере базовый источник данных — лог запущенного контейнера. На собственном Docker-host с соответствующими правами можно посмотреть последние сообщения: Чтение последних 15 минут; имя контейнера может отличаться Скопируйте и адаптируйте под свою систему docker logs --since 15m --tail 200 homeassistant Если контейнер называется иначе, узнайте реальное имя в интерфейсе управления Docker или системном списке контейнеров. Важное отличие от HA OS: в Container не предусмотрен встроенный Supervisor с управлением приложениями Home Assistant OS. Файл home-assistant.log для Container может находиться в каталоге конфигурации, но это зависит от настройки вывода журналов. Если задан HA_DISABLE_LOG_FILE=1 , файла не будет; тогда используйте Docker logs.

Раздел 18 Интерфейс вообще не открывается: порядок проверки 01 Проверьте питание, доступность устройства/VM и состояние сети, не выполняя опасных работ с электропитанием. 02 Проверьте доступ к локальному IP Home Assistant с доверенного компьютера и правильность используемого URL. 03 Если есть HA OS console/SSH app или Docker host, прочитайте startup logs и traceback ошибки. 04 Проверьте свободное место и доступность сетевых зависимостей, особенно после отключения питания. 05 Если недавно редактировали YAML, ищите сообщение о validation/config error прежде, чем трогать integrations. 06 Восстановление из backup рассматривайте после диагностики причины и оценки последствий отката. Не нужно делать многократные принудительные обесточивания мини-ПК или NAS. Это может усилить повреждение файловой системы и усложнить восстановление Recorder.

Раздел 19 Типичные ошибки: переводим сообщения на язык действий Фрагмент лога Что обычно означает Первая проверка Connection refused Удалённый сервис/порт не принимает TCP-подключение IP, порт, сервис слушает ли запросы, firewall Timeout Не получен ответ за отведённое время Маршрутизация, DNS, радио, нагрузка, availability Authentication failed / 401 Неверные или устаревшие credentials Пароль/token, срок действия, права 403 Forbidden Сервис отверг действие по политике доступа Права аккаунта, API scope, ограничения ModuleNotFoundError Код или зависимость недоступны Совместимость/custom integration, обновления Database is locked Конфликт доступа к базе Нагрузка Recorder, состояние диска, недавний crash Entity unavailable Нет подтверждённой связи или данных Здоровье integration, device, link, питание Invalid config Конфигурация не прошла проверку Tools → YAML, изменённые параметры Это предварительные направления диагностики, а не однозначные диагнозы. Например, timeout возможен при DNS-сбое, нестабильном Wi-Fi, перегруженном устройстве и блокировке firewall.

Раздел 20 Кейс: MQTT показывает unavailable Сначала проверьте, действительно ли broker недоступен. Если Home Assistant видит ошибку соединения, необходимо проверять сетевую связь, IP/имя брокера, порт, аутентификацию и факт работы самого MQTT broker. Если подключение к broker есть, но конкретное устройство недоступно, проверьте его heartbeat/availability topic и время последнего сообщения. Причина может быть в device, Zigbee2MQTT или самом протоколе доставки, а не в Home Assistant Core. Подробности по сообщениям retained, QoS и LWT вынесены отдельно: MQTT в Home Assistant: retained, QoS и LWT.

Раздел 21 Кейс: Zigbee, Matter или Wi-Fi работают нестабильно При радиосбоях нельзя диагностировать только Home Assistant. Один и тот же датчик может периодически теряться из-за помех, питания, прошивки, топологии mesh или конфликтов сетевого оборудования. Сравните время проблемного события и лог radio stack/bridge.

Посмотрите, не исчезли ли сразу многие устройства после перезагрузки координатора.

Проверьте физическое питание и конфигурацию сети прежде, чем делать перепривязку устройств.

Если всё сломалось сразу после обновления, начните с compatibility notes и Repairs. Удаление и повторное добавление десятков устройств может привести к изменению entity IDs и поломке сценариев; это не первый шаг диагностики. При ошибках сторонних компонентов см. также как проверять интеграции HACS и их совместимость.

Раздел 22 Когда проблема действительно в Recorder и Statistics Если история пропала, а entities продолжают показывать актуальные значения, проверяйте Recorder отдельно от integrations. Обратите внимание на свободное место, ошибки записи базы и Settings → Tools → Statistics. Long-term statistics работают только для подходящих числовых sensors со state_class; смена unit или state_class может остановить накопление статистики. В Statistics можно увидеть ошибки и отдельные варианты исправления. Не нажимайте Delete statistics без backup. Удалённую долгосрочную статистику можно восстановить только из резервной копии. Исправление выброса и удаление данных — разные операции. Если база выросла и место заканчивается, смотрите как диагностировать переполнение Recorder и storage и как создать и проверить резервную копию Home Assistant.

Раздел 23 Что собрать перед обращением за помощью ✓ Версия Home Assistant Core и installation type ✓ Модель и версия прошивки проблемного устройства ✓ Время события с датой и часовым поясом ✓ Точный симптом: что должно было произойти и что произошло ✓ Изменения перед отказом: update, питание, сеть, настройки ✓ Фрагмент System Log до и после сбоя ✓ Debug log проблемной integration после воспроизведения ✓ Diagnostics или screenshot Repairs, если применимо ✓ Trace automation, если проблема в сценарии ✓ Результат повторной проверки после изменения одного параметра Точный формат данных важнее их объёма. Хорошее описание одной воспроизводимой ошибки с 30 строками нужного лога часто полезнее, чем гигантский архив, содержащий всю систему.

Раздел 24 Как безопасно отправлять логи и diagnostics специалисту Прежде чем передавать диагностические файлы третьей стороне, проверьте содержимое. В raw logs, конфигурациях и traces иногда встречаются токены, IP, имена пользователей, идентификаторы облачных устройств, email, геолокация, адреса камер и детали дома. Не передавайте полный backup без явной необходимости и согласованного безопасного канала.

Удаляйте или заменяйте секреты и идентифицирующие данные, не ломая диагностический контекст.

Не публикуйте исходный токен доступа или URL с секретным webhook.

Проверяйте, какие данные уже скрыла integration и какие остались.

Сохраняйте локальную неизменённую копию для собственного анализа. Дополнительные меры изложены в материале Безопасность Home Assistant: MFA, токены и удалённый доступ.

Раздел 25 Чего не стоит делать при диагностике Перезагружать сервер после каждого предупреждения, не зафиксировав ошибку.

Удалять integration и заново добавлять устройства только потому, что entity показывает unavailable.

Включать debug для всех namespaces на постоянной основе.

для всех namespaces на постоянной основе. Считать предупреждение WARNING доказательством конкретной неисправности оборудования.

Отправлять логи с действующими токенами в открытые чаты.

Смешивать проблему Recorder с потерей сетевого соединения.

Принимать ручной Run actions за полный тест automation.

Вносить много изменений одновременно и потом гадать, какое помогло.

Удалять статистику, базу или backup без проверки последствий.

Продолжать управлять критичным оборудованием через нестабильную автоматизацию без локального безопасного fallback.

Раздел 26 Рабочий алгоритм: от симптома до проверенного исправления 1 Запишите факт. Время, симптомы, версия, затронутые функции. 2 Откройте Repairs и Logs. Найдите наиболее раннее релевантное сообщение. 3 Определите уровень. Core, integration, устройство, сеть, Recorder или automation. 4 Включите targeted Debug Logging. Только если обычного лога недостаточно. 5 Воспроизведите сбой. Получите diagnostics/trace, если доступны. 6 Исправьте одну причину. Не меняйте сразу десять параметров. 7 Проверьте результат. Повторите сценарий, выключите debug и сохраните краткий отчёт. Если после исправления остаётся ошибка, продолжайте со следующего слоя системы, а не начинайте диагностику с нуля.

Ответы на вопросы FAQ по логам и диагностике Home Assistant Где находятся логи Home Assistant? Откройте Settings → System → Logs. Там доступна краткая сводка предупреждений и ошибок, а также полный журнал в зависимости от режима просмотра. Чем System Log отличается от Debug Logging? System Log показывает собранные предупреждения и ошибки. Debug Logging увеличивает подробность сообщений конкретной интеграции, что помогает воспроизвести неисправность. Почему в System Log показываются только 50 последних ошибок? По умолчанию краткая сводка system_log хранит 50 последних warnings/errors. Для подробного расследования откройте raw logs и при необходимости временно включите debug. Как включить Debug Logging для MQTT или Zigbee? Откройте Settings → Devices & services, нужную интеграцию и её меню. Выберите Enable debug logging, воспроизведите проблему, затем Disable debug logging и сохраните журнал. Что такое Repairs в Home Assistant? Это раздел Settings → System → Repairs с выявленными системой проблемами и предложенными действиями по исправлению. Как скачать diagnostics интеграции? На странице интеграции Settings → Devices & services выберите меню ⋮ → Download diagnostics, если выбранная интеграция поддерживает эту возможность. Что делать, если Download diagnostics нет? Не каждая интеграция реализует diagnostics. Используйте logs, данные device/entity, сведения о версии и результаты воспроизведения ошибки. Как проверить, почему Home Assistant долго запускается? В Settings → System → Repairs через меню можно открыть Integration startup time. Дополнительно сравните логи запуска и ресурсы host. Как смотреть логи Home Assistant OS через SSH? В поддерживаемой среде SSH app используется команда ha core logs --follow. Не открывайте разработческий root SSH-доступ только ради обычной проверки. Где взять логи Home Assistant Container? Обычно можно использовать docker logs для контейнера Home Assistant или файл home-assistant.log, если вывод в файл не отключён. Почему после обновления появились unavailable? Возможны изменения протокола, интеграции, авторизации, устройств или сети. Начните с Repairs и Logs, а не с удаления всех устройств. Как понять, что проблема в автоматизации? Если entity доступна и action вручную работает, проверьте Automation Trace: событие запуска, условия, выбранную ветку и ошибки действий. Можно ли навсегда включить DEBUG? Технически возможно, но обычно не нужно: логи растут и могут содержать конфиденциальные данные. Рекомендуется кратковременная отладка нужной integration. Безопасно ли отправлять diagnostics в поддержку? Файл часто содержит редактированные данные, однако перед отправкой его необходимо проверить и удалить оставшиеся чувствительные параметры. Что делать, если график History не показывает старые данные? Проверьте Recorder, срок хранения и наличие long-term statistics. Не все entities поддерживают долговременную статистику. Нужно ли удалять базу Recorder, если HA тормозит? Нет. Сначала проверьте дисковое пространство, логи, нагрузку, конфигурацию Recorder и причину ошибок. До удаления данных сделайте backup.