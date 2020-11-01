Автоматизации Home Assistant: триггеры, условия и Trace

Автоматизации Home Assistant: триггеры, условия, действия, режимы и Trace
Как перейти от первой автоматизации в визуальном редакторе к надёжным сценариям: правильно выбрать trigger, проверить conditions, собрать actions, управлять повторными запусками и понять по Trace, почему устройство не сработало.
Как работает автоматизация: When, And if, Then do
Автоматизация - набор правил, по которым Home Assistant реагирует на событие или изменение. В современном визуальном редакторе это три основные области: When (когда), And if (если) и Then do (что сделать).
Например: датчик движения перешёл в состояние
on; в помещении сейчас темно; Home Assistant включает свет. Если условие «темно» не выполняется, actions не запускаются.
Trigger реагирует в определённый момент. Condition проверяет состояние в момент запуска. То, что условие стало истинным позже, само по себе не запустит автоматизацию.
Перед сложными сценариями полезно разобраться, откуда берутся devices, entities и helpers: структура Home Assistant: entities, areas и helpers.
Как создать автоматизацию в визуальном редакторе
Откройте Settings → Automations & scenes, затем создайте новую автоматизацию. Интерфейс позволяет выбрать объект, событие или общий trigger, добавить условия и действия без ручного редактирования YAML.
- Назовите автоматизацию по смыслу: «Коридор: свет по движению», а не «Automation 47».
- В блоке When добавьте событие или изменение конкретной entity.
- В And if укажите только действительно необходимые условия.
- В Then do выберите action и его target: entity, device, area, floor или label.
- Проверьте режим выполнения, сохраните и протестируйте сценарий.
- Откройте Trace и убедитесь, что прошла нужная ветка, а команда дошла до устройства.
Для простых схем визуального редактора достаточно. YAML нужен, когда требуется точная проверяемая логика, сложные шаблоны или переносимые примеры.
Какие триггеры есть в Home Assistant
Trigger - это событие, которое инициирует проверку условий. Для разных интеграций редактор может предлагать специализированные варианты вроде «Дверь открыта» или «Температура превысила порог»; существуют и общие типы triggers.
|Триггер
|Сценарий
|Что учитывать
|State changed
|Дверь
off → on
|Срабатывает на переход, а не на всё время открытой двери.
|Numeric state
|Температура пересекла 28 °C
|Порог пересекается; постоянное значение выше порога не запускает его повторно.
|Time / Time pattern
|Ежедневно в 22:30 или каждые 5 минут
|Проверяйте часовой пояс и частоту повторов.
|Sun
|Закат или рассвет со смещением
|Рассчитывается по местоположению HA.
|Event / Device
|Кнопка, событие интеграции
|Зависит от реальной модели устройства.
|MQTT
|Появился payload в topic
|Учитывайте retained-публикации, payload и QoS.
|Template
|Выражение стало истинным
|Проверяйте шаблон и его исходные entities.
|Home Assistant
|Запуск системы
|Не все интеграции и devices мгновенно готовы после старта.
Запуск каждую минуту с проверкой условия не заменяет корректный state/numeric trigger, если можно реагировать на точное событие.
State changed: from, to и неожиданные unavailable
Для бинарного датчика обычные состояния часто выглядят как
on и
off. Но после перезагрузки или потери связи он может пройти через
unknown или
unavailable.
triggers:
- trigger: state
entity_id: binary_sensor.hallway_motion
to: "on"
Такой trigger реагирует на переход в
on независимо от предыдущего состояния. Если добавить
from: "off", переход
unavailable → on уже не подойдёт.
Названия «движение обнаружено» и «нет движения» в UI - это представление. В логике YAML используйте фактический state entity, который можно посмотреть в инструментах разработчика.
Numeric state и выдержка for: почему автоматизация не срабатывает
Numeric trigger не запускается бесконечно, пока число находится выше порога: он реагирует на пересечение. Пороги
above и
below являются строгими: при точном равенстве границе она не считается пересечённой.
triggers:
- trigger: numeric_state
entity_id: sensor.bathroom_humidity
above: 70
for: "00:02:00"
В примере влажность должна перейти выше 70 и оставаться там две минуты. Если уже при создании правила значение было 75, новое пересечение порога не произошло.
Для управления устройствами с колеблющимися показаниями применяют разные пороги включения и выключения (гистерезис), чтобы избежать частых переключений.
Ожидание
for в trigger не переживает restart Home Assistant и reload automations. Для критично важного длительного отсчёта лучше хранить момент завершения в
input_datetime и использовать time trigger, а не полагаться на оперативный таймер.
Условия: AND, OR, NOT и проверка в момент запуска
Если на верхнем уровне добавлено несколько условий, по умолчанию должны выполняться все. Для альтернатив применяется OR, для отрицания - NOT. Кроме state/numeric/time можно использовать sun, zone и template conditions.
conditions:
- condition: state
entity_id: input_boolean.guest_mode
state: "off"
- condition: numeric_state
entity_id: sensor.hallway_illuminance
below: 30
Этот набор пропустит действия только тогда, когда гостевой режим выключен и освещённость ниже 30 (в единицах, которые сообщает датчик).
Сделать единственный trigger «датчик движения» и добавить условие «солнце уже зашло». Если движение произошло до заката, автоматизация после заката сама не включится: требуется ещё одно событие запуска или другая схема.
Actions и building blocks: выполнение по порядку
После успешной проверки условий Home Assistant выполняет actions сверху вниз. Action может вызвать функцию устройства, отправить уведомление, активировать scene или установить значение helper. Building blocks меняют ход выполнения:
if,
choose,
repeat,
delay,
wait и другие.
|Инструмент
|Когда нужен
|Action
|Одна конкретная команда: свет, уведомление, климат, helper.
|If-then / Else
|Два основных варианта исполнения.
|Choose / Default
|Несколько альтернативных веток.
|Repeat
|Повторение последовательности с контролем количества или условия.
|Delay
|Пауза на указанное время.
|Wait for trigger / template
|Ожидание следующего события или истинности выражения.
|Variables
|Сохранение вычисленного значения для дальнейших steps.
|Stop
|Явное завершение последовательности.
Trace может показать успешное выполнение action вызова, но это ещё не подтверждение физического включения реле. Для важных устройств проверяйте обратную связь отдельным sensor/state.
Entity, device, area, floor или label: куда отправлять действие
Для одиночного исполнительного устройства удобен точный
entity_id. Если нужно выключить весь свет помещения, область (area) уменьшает количество жёстко прописанных IDs. Но широкие targets нужно использовать осознанно.
|Target
|Когда выбирать
|Риск
|Entity
|Управление конкретной лампой или реле
|Потребуется обновить ID после миграции.
|Device
|Используются возможности одного устройства
|Привязка к device registry.
|Area
|Весь подходящий свет комнаты
|Новая entity в area может попасть в действие.
|Floor
|Операции на этаже
|Можно затронуть слишком много устройств.
|Label
|Функциональная группа
|Ошибка в метках меняет набор targets.
Подробнее о связях объектов: devices, entities, areas, labels и helpers.
Choose, trigger ID и одна автоматизация на несколько событий
Если сценарий должен по-разному реагировать на несколько событий, каждому trigger можно задать
id. В
choose можно выбрать нужную последовательность через
condition: trigger.
Например, движение запускает включение, а две минуты отсутствия движения - выключение. Это часто удобнее двух почти одинаковых автоматизаций.
Действие Run actions выполняет actions без нормального trigger context. Ветка Choose с условием по trigger ID при таком ручном запуске может не сработать. Для проверки нужен реальный или симулированный trigger.
Single, Restart, Queued и Parallel: какой режим выбрать
Режим отвечает на вопрос: что делать, если автоматизация сработала повторно, пока предыдущий запуск ещё не закончился. По умолчанию используется
single.
|Режим
|Повторное событие
|Подходящий сценарий
single
|Новый запуск пропускается
|Короткая простая последовательность, которую не надо прерывать.
restart
|Старый запуск останавливается, новый начинается
|Свет с задержкой выключения после последнего движения.
queued
|Запуск добавляется в очередь
|Устройство не должно получать команды параллельно.
parallel
|Новый запуск выполняется одновременно
|Независимые уведомления и задачи без конфликтующего состояния.
В
queued и
parallel число запусков ограничивается
max (по умолчанию 10). Для очереди учитываются и выполняющийся, и ожидающие запуски. Новый запуск попадает в очередь только если conditions прошли проверку в момент его возникновения.
mode: queued
max: 5
max_exceeded: warning
Если сценарий управляет приводом, замком, клапаном или выполняет длинный последовательный процесс, restart может оборвать выполнение на середине. Режим выбирается по поведению оборудования, а не по привычке.
Delay, wait_for_trigger и wait_template
delay ждёт заданное время;
wait_for_trigger ожидает новое событие после начала ожидания;
wait_template может сразу продолжить выполнение, если выражение уже истинно.
actions:
- wait_for_trigger:
- trigger: state
entity_id: binary_sensor.door
to: "off"
timeout: "00:02:00"
continue_on_timeout: false
- action: persistent_notification.create
data:
title: "Дверь закрыта"
message: "Подтверждено закрытие двери."
Если дверь уже была закрыта до начала
wait_for_trigger, ожидание не завершается немедленно. Если по таймауту продолжать нельзя, задайте
continue_on_timeout: false; без него по умолчанию последовательность продолжится даже после истечения времени.
После перезапуска Home Assistant длительный delay или wait не продолжится с прежнего места. Для гарантированного сценария после восстановления питания нужно хранить требуемое состояние и дополнительно реагировать на старт системы.
Variables, templates и helpers
Переменные позволяют вычислить значение один раз и использовать в нескольких действиях. Templates читают текущие states и attributes. Helpers дают возможность хранить пользовательские настройки между запусками.
actions:
- variables:
target_temp: "{{ states('input_number.night_temperature') | float(20) }}"
- action: persistent_notification.create
data:
title: "Ночная температура"
message: "Заданная температура: {{ target_temp }} °C"
В примере
float(20) задаёт резервное значение, если helper временно вернул некорректное состояние. Однако для управления котлом или другим ответственным оборудованием резервную температуру нельзя выбирать случайно: проверяют реальную систему управления и ограничения устройства.
Модель helpers подробно разобрана в отдельном руководстве по структуре Home Assistant. Сложные Jinja templates лучше разбирать отдельно, чтобы не превращать базовую статью об автоматизациях в справочник языка шаблонов.
Три примера YAML: движение, влажность, протечка
Ниже - примеры структуры отдельной автоматизации в редакторе YAML. Это не полный файл
configuration.yaml. Идентификаторы
binary_sensor.*,
sensor.* и
light.* являются демонстрационными: замените их реальными entity ID своего Home Assistant. После вставки проверьте YAML и выполняйте безопасный тест.
Пример 1. Освещение коридора
alias: "Коридор: свет по движению"
description: "Включение при движении, выключение после 2 минут тишины"
triggers:
- trigger: state
entity_id: binary_sensor.hallway_motion
to: "on"
id: motion
- trigger: state
entity_id: binary_sensor.hallway_motion
to: "off"
for: "00:02:00"
id: clear
conditions: []
actions:
- choose:
- conditions:
- condition: trigger
id: motion
sequence:
- action: light.turn_on
target:
entity_id: light.hallway
- conditions:
- condition: trigger
id: clear
sequence:
- action: light.turn_off
target:
entity_id: light.hallway
mode: restart
В одном сценарии два trigger ID. При движении свет включается, через две минуты непрерывного отсутствия движения - выключается. Состояния датчика должны действительно быть
on/off. Выдержка
for сбросится после reload/restart HA.
Пример 2. Оповещение о влажности
alias: "Ванная: высокая влажность"
description: "Уведомление при устойчивом превышении порога"
triggers:
- trigger: numeric_state
entity_id: sensor.bathroom_humidity
above: 70
for: "00:02:00"
conditions: []
actions:
- action: persistent_notification.create
data:
title: "Влажность в ванной"
message: "Влажность превышает 70 % более двух минут."
mode: single
Это уведомление внутри интерфейса HA, а не push на телефон. Оно запускается при пересечении порога, а не ежеминутно, пока влажность выше 70.
Пример 3. Сигнал о протечке
alias: "Протечка: локальное оповещение"
triggers:
- trigger: state
entity_id: binary_sensor.bathroom_leak
to: "on"
conditions: []
actions:
- action: persistent_notification.create
data:
title: "Обнаружена протечка"
message: "Проверьте санузел и источник воды."
mode: single
Важная граница: этот сценарий только оповещает в HA. Для реального перекрытия воды нужны совместимые исполнительные устройства, обратная связь и отдельная автономная защита на случай отказа Home Assistant.
В особенности для замков, котлов, клапанов, вводных контакторов и электрощитов. Изменение силовых цепей и настройку защитных устройств должен выполнять специалист.
Automation, script и scene: когда что использовать
Automation определяет момент запуска и условия. Script хранит последовательность, которую можно вызывать из разных мест: автоматизаций, кнопок dashboard или голосовых команд. Scene задаёт нужные состояния набора устройств без встроенной условной логики.
|Объект
|Главная роль
|Пример
|Automation
|Когда и при каких условиях
|В 22:30 активировать ночной режим.
|Script
|Повторно используемая процедура
|Выключить свет и закрыть шторы.
|Scene
|Набор целевых состояний
|Освещение «Кино».
Если одно действие повторяется в пяти автоматизациях, стоит подумать об отдельном script. Но не нужно превращать каждую команду
light.turn_on в самостоятельный script.
Что такое Trace и как найти причину сбоя
Trace показывает конкретный запуск: какой trigger сработал, прошли ли условия, какая ветка выполнялась, какие данные вычислялись и на каком шаге возникла ошибка.
- Откройте Settings → Automations & scenes и нужную автоматизацию.
- Откройте историю запусков (Traces) и выберите время возникновения проблемы.
- Проверьте поле Triggered by: событие или trigger ID.
- Посмотрите conditions: какое условие вернуло false.
- Проверьте выбранную ветку Choose, значения variables и target действия.
- Если действие завершилось ошибкой, сопоставьте его с Settings → System → Logs.
- При необходимости проверьте entity state и реальное поведение устройства.
Home Assistant по умолчанию сохраняет пять последних traces каждого сценария. Для автоматизаций, написанных вручную в YAML, для доступности traces нужен
id. При необходимости можно увеличить число записей через параметр
trace.stored_traces.
id: "hallway_motion_example"
alias: "Коридор: диагностика"
trace:
stored_traces: 20
triggers:
- trigger: state
entity_id: binary_sensor.hallway_motion
to: "on"
actions:
- action: light.turn_on
target:
entity_id: light.hallway
mode: single
Не откладывайте анализ нестабильного сценария: при частых срабатываниях старые traces быстро вытесняются новыми. Для долгосрочного анализа сопоставляйте их с History и Logs.
Почему Run actions работает, а реальная автоматизация нет
Кнопка Run actions специально пропускает triggers и условия верхнего уровня. Она также не формирует обычный объект
trigger с его
id. Поэтому успешный ручной запуск actions не доказывает, что автоматизация корректно сработает от датчика.
|Способ проверки
|Что реально проверяется
|Run actions
|Последовательность actions; главные trigger и conditions обходятся.
|Проверка condition в редакторе
|Результат условия на текущих данных.
|Реальное событие
|Trigger, conditions, actions и реальные trigger variables.
|Симуляция state/event в инструментах
|Путь, реагирующий на это изменение; затронуть может и другие автоматизации.
Симуляция изменения состояний способна активировать сразу несколько автоматизаций и реальные исполнительные устройства.
Алгоритм диагностики: автоматизация не работает
Идите от источника события к исполнительному устройству, а не начинайте с удаления integration или изменения YAML наугад.
- Проверить, включена ли automation. Отключённая автоматизация может выполнять Run actions, но не реагировать на события.
- Посмотреть текущий state источника. Действительно ли
binary_sensorсменил
offна
on?
- Проверить History источника в момент проблемы: нет ли коротких переключений или
unavailable.
- Открыть Trace. Если его нет, проверить условие запуска и статус automation.
- Если Trace остановился на condition, выяснить, какое именно значение было false.
- Если Trace остановился на action, проверить ошибку, target и доступность entity.
- Если видны предупреждения
Already running, проверить
modeи длительные waits.
- Если всё прошло без ошибки, сверить реальную обратную связь, команду и статус устройства.
- После обновления проверить изменения integration и сохранившиеся entity/device IDs.
- Изменить минимально необходимый блок и повторно проверить реальным событием.
|Симптом
|Вероятная причина
|Автоматизация не запускается
|Нет нового перехода, неверные from/to, automation выключена.
|Trigger есть, actions не выполняются
|Условие не прошло или завершилось на condition step.
|Вручную работает, с датчика нет
|Run actions пропускает triggers/conditions; отсутствует trigger data.
|Свет выключается слишком рано
|Неподходящий mode или неверно устроен delay/wait.
|После reboot не выдерживается for
|Ожидание не сохраняется при restart/reload.
|Неверная ветка Choose
|Неправильный trigger ID или нет trigger context при ручном запуске.
|Trace прошёл, лампа не горит
|Неверный target, unavailable device или физическая/интеграционная проблема.
|Слишком много запусков
|Дребезг sensor, дубли triggers, колебания у numeric threshold.
Если проблема появилась именно после обновления, проверьте гайд об unavailable и неработающих автоматизациях после обновления, прежде чем удалять интеграцию.
Что учесть для отопления, протечек, света и охраны
Home Assistant - мощный координатор сценариев, но он зависит от питания, сервера, сети, radios и интеграций. Чем важнее функция, тем меньше она должна зависеть от одного процесса автоматизации.
- Свет. Должен сохранять понятное ручное управление при отказе HA или сети.
- Протечки. Основную защиту и возможность перекрытия воды проектируют с независимой логикой и проверяемой обратной связью.
- Котёл и отопление. Заводские защиты и автоматика остаются первичными; HA не должен обходить безопасность газового или электрического оборудования.
- Замки и доступ. Для отказа питания и сети должна быть предусмотрена штатная безопасная процедура.
- Измерения. Состояния
unknown/
unavailableне следует трактовать как доказательство нормальной работы.
- Перезапуск. Если ожидание или таймер критичны, сохраняйте требуемый deadline/state в helper или отдельном надёжном контроллере.
Отдельно разобрано: что должно работать, если Home Assistant недоступен, и примеры локальных сценариев для дома.
Как организовать десятки автоматизаций, чтобы в них не запутаться
Названия, areas, labels, helpers и единая схема логики важнее количества строк YAML. Практичный набор правил:
- Название начинать с помещения или подсистемы: «Ванная: вытяжка по влажности».
- Не скрывать важную логику за длинным
delay, когда можно использовать событие и
forс понятными ограничениями.
- Выносить повторяющиеся сложные actions в scripts.
- Не создавать 20 одинаковых шаблонов с разными жёсткими IDs, если можно использовать группы/areas.
- Применять trigger IDs, если одна автоматизация действительно обрабатывает несколько событий.
- При изменении entities проверять YAML, custom cards, Node-RED и внешние интеграции.
- Документировать зависимости между helper, sensor, automation и исполнительным устройством.
- Создавать backup перед крупными изменениями и обновлениями.
Общая система именования описана в гиде по entities, devices и helpers; о рисках потери истории и увеличения базы см. Recorder, backups и storage.
12 ошибок при создании автоматизаций
- Путать trigger с условием, которое должно оставаться истинным.
- Проверять только Run actions и считать, что trigger тоже работает.
- Прописывать
from: "off"там, где нужно учитывать возвращение из
unavailable.
- Ожидать повторного запуска numeric trigger без нового пересечения порога.
- Использовать один порог включения и выключения при шумном sensor.
- Использовать
singleс длинным delay и терять последующие события.
- Выбирать
parallelдля управляющего привода, которому нужна последовательность команд.
- Не ограничивать очередь
queuedна частых событиях.
- Считать
wait_for_triggerпроверкой текущего состояния.
- Забывать, что
forи waits прерываются при перезапуске.
- Не проверять
unknownи
unavailableв Jinja.
- Делать облачный сценарий единственной защитой от аварии.
Что проверить перед включением новой автоматизации
- Все entity IDs существуют и доступны.
- Trigger соответствует фактическому состоянию или событию.
- Conditions проверяют нужную ситуацию именно в момент запуска.
- Action target не затрагивает лишних devices/areas/labels.
- Mode подходит, если событие повторится во время исполнения.
- Delay/wait имеют разумные timeout и поведение после рестарта.
- Протестированы нормальное и отказное состояния.
- Trace подтвердил нужную ветку и ожидаемые данные.
- Для ответственных систем предусмотрен ручной или автономный fallback.
Техническая основа
Материал подготовлен по официальной документации Home Assistant: Understanding automations, Automation triggers, Automation conditions, Building blocks and actions, Automation modes, Testing automations, Troubleshooting automations и Automation templates.
Примеры ориентированы на синтаксис актуальной ветки Home Assistant 2026. Используются
triggers,
conditions,
actions,
trigger и
action внутри элементов YAML. На живой системе примеры нужно сопоставлять с её версией и entities.
Частые вопросы об автоматизациях Home Assistant
Как создать автоматизацию Home Assistant без YAML?
Через Settings → Automations & scenes: выберите событие в When, условия в And if и действия в Then do, затем сохраните и проверьте Trace.
Чем trigger отличается от condition?
Trigger инициирует запуск в момент события. Condition проверяет текущее состояние после срабатывания trigger и не запускает сценарий самостоятельно.
Почему автоматизация не срабатывает, если температура уже выше порога?
Numeric state trigger реагирует на пересечение порога. Если значение уже было выше него, нового события пересечения не произошло.
Что такое режим single?
Если предыдущий запуск ещё идёт, новый пропускается. Это режим по умолчанию.
Когда выбирать restart?
Когда каждое новое событие должно отменять старое ожидание и начинать сценарий заново, например при управлении светом по движению.
Чем queued отличается от parallel?
Queued выполняет новые запуски последовательно, parallel запускает независимые копии одновременно.
Что такое trigger ID?
Идентификатор события запуска. Через него выбирают нужную ветку в choose или условие Triggered by.
Почему Run actions работает, а automation нет?
Run actions пропускает триггеры и условия верхнего уровня; сценарий мог вообще не получить нужное событие или не пройти conditions.
Где посмотреть Trace?
В списке автоматизаций или в редакторе соответствующей automation откройте историю запусков и выберите нужную запись.
Сколько Trace хранит Home Assistant?
По умолчанию пять последних traces на автоматизацию. Для YAML-автоматизаций нужен id, а число хранимых записей можно изменить через trace.stored_traces.
Почему for перестал отсчитываться после перезагрузки?
Ожидание for в trigger не переживает restart Home Assistant или reload automations. Для устойчивых дедлайнов используйте сохранённое время/состояние.
Чем wait_for_trigger отличается от wait_template?
Wait for trigger ждёт новое событие после начала ожидания, а wait template может сразу завершиться, если условие уже истинно.
Можно ли заменить automation на script?
Script хранит последовательность действий, но обычно не задаёт собственных автоматических триггеров. Automation решает, когда и при каких условиях вызвать эту последовательность.
Можно ли доверить Home Assistant защиту от протечки?
HA может участвовать в уведомлениях и автоматизации, но критичную защиту воды следует проектировать автономно и предусматривать работу при отказе сервера, сети или питания.
Когда автоматизации есть, но система работает непредсказуемо
Проблему часто создаёт не сам YAML, а порядок запуска, неверный state, пропущенный trigger, конфликт режимов, недоступное устройство или зависимость от облака. При диагностике полезно разбирать конкретный Trace и цепочку «событие → условие → action → обратная связь».
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