Автоматизации Home Assistant: триггеры, условия и Trace

Home Assistant · Автоматизации · YAML · Trace Автоматизации Home Assistant: триггеры, условия, действия, режимы и Trace Как перейти от первой автоматизации в визуальном редакторе к надёжным сценариям: правильно выбрать trigger, проверить conditions, собрать actions, управлять повторными запусками и понять по Trace, почему устройство не сработало.

Trigger Когда запускать сценарий Condition Можно ли выполнять сейчас Action Что сделать и куда направить команду

Основы Как работает автоматизация: When, And if, Then do Автоматизация - набор правил, по которым Home Assistant реагирует на событие или изменение. В современном визуальном редакторе это три основные области: When (когда), And if (если) и Then do (что сделать). Сработал trigger → Проверены conditions → Выполнены actions Например: датчик движения перешёл в состояние on ; в помещении сейчас темно; Home Assistant включает свет. Если условие «темно» не выполняется, actions не запускаются. Главное различие Trigger реагирует в определённый момент. Condition проверяет состояние в момент запуска. То, что условие стало истинным позже, само по себе не запустит автоматизацию. Перед сложными сценариями полезно разобраться, откуда берутся devices, entities и helpers: структура Home Assistant: entities, areas и helpers.

Практика Как создать автоматизацию в визуальном редакторе Откройте Settings → Automations & scenes, затем создайте новую автоматизацию. Интерфейс позволяет выбрать объект, событие или общий trigger, добавить условия и действия без ручного редактирования YAML. Назовите автоматизацию по смыслу: «Коридор: свет по движению», а не «Automation 47». В блоке When добавьте событие или изменение конкретной entity. В And if укажите только действительно необходимые условия. В Then do выберите action и его target: entity, device, area, floor или label. Проверьте режим выполнения, сохраните и протестируйте сценарий. Откройте Trace и убедитесь, что прошла нужная ветка, а команда дошла до устройства. Необязательно начинать с YAML Для простых схем визуального редактора достаточно. YAML нужен, когда требуется точная проверяемая логика, сложные шаблоны или переносимые примеры.

When Какие триггеры есть в Home Assistant Trigger - это событие, которое инициирует проверку условий. Для разных интеграций редактор может предлагать специализированные варианты вроде «Дверь открыта» или «Температура превысила порог»; существуют и общие типы triggers. Триггер Сценарий Что учитывать State changed Дверь off → on Срабатывает на переход, а не на всё время открытой двери. Numeric state Температура пересекла 28 °C Порог пересекается; постоянное значение выше порога не запускает его повторно. Time / Time pattern Ежедневно в 22:30 или каждые 5 минут Проверяйте часовой пояс и частоту повторов. Sun Закат или рассвет со смещением Рассчитывается по местоположению HA. Event / Device Кнопка, событие интеграции Зависит от реальной модели устройства. MQTT Появился payload в topic Учитывайте retained-публикации, payload и QoS. Template Выражение стало истинным Проверяйте шаблон и его исходные entities. Home Assistant Запуск системы Не все интеграции и devices мгновенно готовы после старта. Не злоупотребляйте time_pattern Запуск каждую минуту с проверкой условия не заменяет корректный state/numeric trigger, если можно реагировать на точное событие.

State State changed: from, to и неожиданные unavailable Для бинарного датчика обычные состояния часто выглядят как on и off . Но после перезагрузки или потери связи он может пройти через unknown или unavailable . triggers: - trigger: state entity_id: binary_sensor.hallway_motion to: "on" Такой trigger реагирует на переход в on независимо от предыдущего состояния. Если добавить from: "off" , переход unavailable → on уже не подойдёт. Проверяйте реальные значения Названия «движение обнаружено» и «нет движения» в UI - это представление. В логике YAML используйте фактический state entity, который можно посмотреть в инструментах разработчика.

Threshold Numeric state и выдержка for: почему автоматизация не срабатывает Numeric trigger не запускается бесконечно, пока число находится выше порога: он реагирует на пересечение. Пороги above и below являются строгими: при точном равенстве границе она не считается пересечённой. triggers: - trigger: numeric_state entity_id: sensor.bathroom_humidity above: 70 for: "00:02:00" В примере влажность должна перейти выше 70 и оставаться там две минуты. Если уже при создании правила значение было 75, новое пересечение порога не произошло. Для управления устройствами с колеблющимися показаниями применяют разные пороги включения и выключения (гистерезис), чтобы избежать частых переключений. Важно при перезагрузке Ожидание for в trigger не переживает restart Home Assistant и reload automations. Для критично важного длительного отсчёта лучше хранить момент завершения в input_datetime и использовать time trigger, а не полагаться на оперативный таймер.

And if Условия: AND, OR, NOT и проверка в момент запуска Если на верхнем уровне добавлено несколько условий, по умолчанию должны выполняться все. Для альтернатив применяется OR, для отрицания - NOT. Кроме state/numeric/time можно использовать sun, zone и template conditions. conditions: - condition: state entity_id: input_boolean.guest_mode state: "off" - condition: numeric_state entity_id: sensor.hallway_illuminance below: 30 Этот набор пропустит действия только тогда, когда гостевой режим выключен и освещённость ниже 30 (в единицах, которые сообщает датчик). Частая ошибка Сделать единственный trigger «датчик движения» и добавить условие «солнце уже зашло». Если движение произошло до заката, автоматизация после заката сама не включится: требуется ещё одно событие запуска или другая схема.

Then do Actions и building blocks: выполнение по порядку После успешной проверки условий Home Assistant выполняет actions сверху вниз. Action может вызвать функцию устройства, отправить уведомление, активировать scene или установить значение helper. Building blocks меняют ход выполнения: if , choose , repeat , delay , wait и другие. Инструмент Когда нужен Action Одна конкретная команда: свет, уведомление, климат, helper. If-then / Else Два основных варианта исполнения. Choose / Default Несколько альтернативных веток. Repeat Повторение последовательности с контролем количества или условия. Delay Пауза на указанное время. Wait for trigger / template Ожидание следующего события или истинности выражения. Variables Сохранение вычисленного значения для дальнейших steps. Stop Явное завершение последовательности. Не путайте выполнение и результат Trace может показать успешное выполнение action вызова, но это ещё не подтверждение физического включения реле. Для важных устройств проверяйте обратную связь отдельным sensor/state.

Targets Entity, device, area, floor или label: куда отправлять действие Для одиночного исполнительного устройства удобен точный entity_id . Если нужно выключить весь свет помещения, область (area) уменьшает количество жёстко прописанных IDs. Но широкие targets нужно использовать осознанно. Target Когда выбирать Риск Entity Управление конкретной лампой или реле Потребуется обновить ID после миграции. Device Используются возможности одного устройства Привязка к device registry. Area Весь подходящий свет комнаты Новая entity в area может попасть в действие. Floor Операции на этаже Можно затронуть слишком много устройств. Label Функциональная группа Ошибка в метках меняет набор targets. Подробнее о связях объектов: devices, entities, areas, labels и helpers.

Ветвления Choose, trigger ID и одна автоматизация на несколько событий Если сценарий должен по-разному реагировать на несколько событий, каждому trigger можно задать id . В choose можно выбрать нужную последовательность через condition: trigger . Например, движение запускает включение, а две минуты отсутствия движения - выключение. Это часто удобнее двух почти одинаковых автоматизаций. Отладка manual run Действие Run actions выполняет actions без нормального trigger context. Ветка Choose с условием по trigger ID при таком ручном запуске может не сработать. Для проверки нужен реальный или симулированный trigger.

Повторный запуск Single, Restart, Queued и Parallel: какой режим выбрать Режим отвечает на вопрос: что делать, если автоматизация сработала повторно, пока предыдущий запуск ещё не закончился. По умолчанию используется single . Режим Повторное событие Подходящий сценарий single Новый запуск пропускается Короткая простая последовательность, которую не надо прерывать. restart Старый запуск останавливается, новый начинается Свет с задержкой выключения после последнего движения. queued Запуск добавляется в очередь Устройство не должно получать команды параллельно. parallel Новый запуск выполняется одновременно Независимые уведомления и задачи без конфликтующего состояния. В queued и parallel число запусков ограничивается max (по умолчанию 10). Для очереди учитываются и выполняющийся, и ожидающие запуски. Новый запуск попадает в очередь только если conditions прошли проверку в момент его возникновения. mode: queued max: 5 max_exceeded: warning Restart не всегда безопаснее Если сценарий управляет приводом, замком, клапаном или выполняет длинный последовательный процесс, restart может оборвать выполнение на середине. Режим выбирается по поведению оборудования, а не по привычке.

Ожидания Delay, wait_for_trigger и wait_template delay ждёт заданное время; wait_for_trigger ожидает новое событие после начала ожидания; wait_template может сразу продолжить выполнение, если выражение уже истинно. actions: - wait_for_trigger: - trigger: state entity_id: binary_sensor.door to: "off" timeout: "00:02:00" continue_on_timeout: false - action: persistent_notification.create data: title: "Дверь закрыта" message: "Подтверждено закрытие двери." Если дверь уже была закрыта до начала wait_for_trigger , ожидание не завершается немедленно. Если по таймауту продолжать нельзя, задайте continue_on_timeout: false ; без него по умолчанию последовательность продолжится даже после истечения времени. Restart обрывает waits После перезапуска Home Assistant длительный delay или wait не продолжится с прежнего места. Для гарантированного сценария после восстановления питания нужно хранить требуемое состояние и дополнительно реагировать на старт системы.

Данные Variables, templates и helpers Переменные позволяют вычислить значение один раз и использовать в нескольких действиях. Templates читают текущие states и attributes. Helpers дают возможность хранить пользовательские настройки между запусками. actions: - variables: target_temp: "{{ states('input_number.night_temperature') | float(20) }}" - action: persistent_notification.create data: title: "Ночная температура" message: "Заданная температура: {{ target_temp }} °C" В примере float(20) задаёт резервное значение, если helper временно вернул некорректное состояние. Однако для управления котлом или другим ответственным оборудованием резервную температуру нельзя выбирать случайно: проверяют реальную систему управления и ограничения устройства. Модель helpers подробно разобрана в отдельном руководстве по структуре Home Assistant. Сложные Jinja templates лучше разбирать отдельно, чтобы не превращать базовую статью об автоматизациях в справочник языка шаблонов.

Практические примеры Три примера YAML: движение, влажность, протечка Ниже - примеры структуры отдельной автоматизации в редакторе YAML. Это не полный файл configuration.yaml . Идентификаторы binary_sensor.* , sensor.* и light.* являются демонстрационными: замените их реальными entity ID своего Home Assistant. После вставки проверьте YAML и выполняйте безопасный тест. Пример 1. Освещение коридора alias: "Коридор: свет по движению" description: "Включение при движении, выключение после 2 минут тишины" triggers: - trigger: state entity_id: binary_sensor.hallway_motion to: "on" id: motion - trigger: state entity_id: binary_sensor.hallway_motion to: "off" for: "00:02:00" id: clear conditions: [] actions: - choose: - conditions: - condition: trigger id: motion sequence: - action: light.turn_on target: entity_id: light.hallway - conditions: - condition: trigger id: clear sequence: - action: light.turn_off target: entity_id: light.hallway mode: restart В одном сценарии два trigger ID. При движении свет включается, через две минуты непрерывного отсутствия движения - выключается. Состояния датчика должны действительно быть on/off . Выдержка for сбросится после reload/restart HA. Пример 2. Оповещение о влажности alias: "Ванная: высокая влажность" description: "Уведомление при устойчивом превышении порога" triggers: - trigger: numeric_state entity_id: sensor.bathroom_humidity above: 70 for: "00:02:00" conditions: [] actions: - action: persistent_notification.create data: title: "Влажность в ванной" message: "Влажность превышает 70 % более двух минут." mode: single Это уведомление внутри интерфейса HA, а не push на телефон. Оно запускается при пересечении порога, а не ежеминутно, пока влажность выше 70. Пример 3. Сигнал о протечке alias: "Протечка: локальное оповещение" triggers: - trigger: state entity_id: binary_sensor.bathroom_leak to: "on" conditions: [] actions: - action: persistent_notification.create data: title: "Обнаружена протечка" message: "Проверьте санузел и источник воды." mode: single Важная граница: этот сценарий только оповещает в HA. Для реального перекрытия воды нужны совместимые исполнительные устройства, обратная связь и отдельная автономная защита на случай отказа Home Assistant. Не копируйте примеры в рабочую систему без проверки В особенности для замков, котлов, клапанов, вводных контакторов и электрощитов. Изменение силовых цепей и настройку защитных устройств должен выполнять специалист.

Переиспользование Automation, script и scene: когда что использовать Automation определяет момент запуска и условия. Script хранит последовательность, которую можно вызывать из разных мест: автоматизаций, кнопок dashboard или голосовых команд. Scene задаёт нужные состояния набора устройств без встроенной условной логики. Объект Главная роль Пример Automation Когда и при каких условиях В 22:30 активировать ночной режим. Script Повторно используемая процедура Выключить свет и закрыть шторы. Scene Набор целевых состояний Освещение «Кино». Если одно действие повторяется в пяти автоматизациях, стоит подумать об отдельном script. Но не нужно превращать каждую команду light.turn_on в самостоятельный script.

Проверка Что такое Trace и как найти причину сбоя Trace показывает конкретный запуск: какой trigger сработал, прошли ли условия, какая ветка выполнялась, какие данные вычислялись и на каком шаге возникла ошибка. Откройте Settings → Automations & scenes и нужную автоматизацию. Откройте историю запусков (Traces) и выберите время возникновения проблемы. Проверьте поле Triggered by: событие или trigger ID. Посмотрите conditions: какое условие вернуло false. Проверьте выбранную ветку Choose, значения variables и target действия. Если действие завершилось ошибкой, сопоставьте его с Settings → System → Logs. При необходимости проверьте entity state и реальное поведение устройства. Home Assistant по умолчанию сохраняет пять последних traces каждого сценария. Для автоматизаций, написанных вручную в YAML, для доступности traces нужен id . При необходимости можно увеличить число записей через параметр trace.stored_traces . id: "hallway_motion_example" alias: "Коридор: диагностика" trace: stored_traces: 20 triggers: - trigger: state entity_id: binary_sensor.hallway_motion to: "on" actions: - action: light.turn_on target: entity_id: light.hallway mode: single Trace не является вечным журналом Не откладывайте анализ нестабильного сценария: при частых срабатываниях старые traces быстро вытесняются новыми. Для долгосрочного анализа сопоставляйте их с History и Logs.

Проверка Почему Run actions работает, а реальная автоматизация нет Кнопка Run actions специально пропускает triggers и условия верхнего уровня. Она также не формирует обычный объект trigger с его id . Поэтому успешный ручной запуск actions не доказывает, что автоматизация корректно сработает от датчика. Способ проверки Что реально проверяется Run actions Последовательность actions; главные trigger и conditions обходятся. Проверка condition в редакторе Результат условия на текущих данных. Реальное событие Trigger, conditions, actions и реальные trigger variables. Симуляция state/event в инструментах Путь, реагирующий на это изменение; затронуть может и другие автоматизации. Не имитируйте аварийные события на рабочем объекте без подготовки Симуляция изменения состояний способна активировать сразу несколько автоматизаций и реальные исполнительные устройства.

Troubleshooting Алгоритм диагностики: автоматизация не работает Идите от источника события к исполнительному устройству, а не начинайте с удаления integration или изменения YAML наугад. Проверить, включена ли automation. Отключённая автоматизация может выполнять Run actions, но не реагировать на события. Посмотреть текущий state источника. Действительно ли binary_sensor сменил off на on ? Проверить History источника в момент проблемы: нет ли коротких переключений или unavailable . Открыть Trace. Если его нет, проверить условие запуска и статус automation. Если Trace остановился на condition, выяснить, какое именно значение было false. Если Trace остановился на action, проверить ошибку, target и доступность entity. Если видны предупреждения Already running , проверить mode и длительные waits. Если всё прошло без ошибки, сверить реальную обратную связь, команду и статус устройства. После обновления проверить изменения integration и сохранившиеся entity/device IDs. Изменить минимально необходимый блок и повторно проверить реальным событием. Симптом Вероятная причина Автоматизация не запускается Нет нового перехода, неверные from/to, automation выключена. Trigger есть, actions не выполняются Условие не прошло или завершилось на condition step. Вручную работает, с датчика нет Run actions пропускает triggers/conditions; отсутствует trigger data. Свет выключается слишком рано Неподходящий mode или неверно устроен delay/wait. После reboot не выдерживается for Ожидание не сохраняется при restart/reload. Неверная ветка Choose Неправильный trigger ID или нет trigger context при ручном запуске. Trace прошёл, лампа не горит Неверный target, unavailable device или физическая/интеграционная проблема. Слишком много запусков Дребезг sensor, дубли triggers, колебания у numeric threshold. Если проблема появилась именно после обновления, проверьте гайд об unavailable и неработающих автоматизациях после обновления, прежде чем удалять интеграцию.

Надёжность Что учесть для отопления, протечек, света и охраны Home Assistant - мощный координатор сценариев, но он зависит от питания, сервера, сети, radios и интеграций. Чем важнее функция, тем меньше она должна зависеть от одного процесса автоматизации. Свет. Должен сохранять понятное ручное управление при отказе HA или сети.

Должен сохранять понятное ручное управление при отказе HA или сети. Протечки. Основную защиту и возможность перекрытия воды проектируют с независимой логикой и проверяемой обратной связью.

Основную защиту и возможность перекрытия воды проектируют с независимой логикой и проверяемой обратной связью. Котёл и отопление. Заводские защиты и автоматика остаются первичными; HA не должен обходить безопасность газового или электрического оборудования.

Заводские защиты и автоматика остаются первичными; HA не должен обходить безопасность газового или электрического оборудования. Замки и доступ. Для отказа питания и сети должна быть предусмотрена штатная безопасная процедура.

Для отказа питания и сети должна быть предусмотрена штатная безопасная процедура. Измерения. Состояния unknown / unavailable не следует трактовать как доказательство нормальной работы.

Состояния / не следует трактовать как доказательство нормальной работы. Перезапуск. Если ожидание или таймер критичны, сохраняйте требуемый deadline/state в helper или отдельном надёжном контроллере. Отдельно разобрано: что должно работать, если Home Assistant недоступен, и примеры локальных сценариев для дома.

Архитектура Как организовать десятки автоматизаций, чтобы в них не запутаться Названия, areas, labels, helpers и единая схема логики важнее количества строк YAML. Практичный набор правил: Название начинать с помещения или подсистемы: «Ванная: вытяжка по влажности».

Не скрывать важную логику за длинным delay , когда можно использовать событие и for с понятными ограничениями.

, когда можно использовать событие и с понятными ограничениями. Выносить повторяющиеся сложные actions в scripts.

Не создавать 20 одинаковых шаблонов с разными жёсткими IDs, если можно использовать группы/areas.

Применять trigger IDs, если одна автоматизация действительно обрабатывает несколько событий.

При изменении entities проверять YAML, custom cards, Node-RED и внешние интеграции.

Документировать зависимости между helper, sensor, automation и исполнительным устройством.

Создавать backup перед крупными изменениями и обновлениями. Общая система именования описана в гиде по entities, devices и helpers; о рисках потери истории и увеличения базы см. Recorder, backups и storage.

Антипаттерны 12 ошибок при создании автоматизаций Путать trigger с условием, которое должно оставаться истинным.

Проверять только Run actions и считать, что trigger тоже работает.

Прописывать from: "off" там, где нужно учитывать возвращение из unavailable .

там, где нужно учитывать возвращение из . Ожидать повторного запуска numeric trigger без нового пересечения порога.

Использовать один порог включения и выключения при шумном sensor.

Использовать single с длинным delay и терять последующие события.

с длинным delay и терять последующие события. Выбирать parallel для управляющего привода, которому нужна последовательность команд.

для управляющего привода, которому нужна последовательность команд. Не ограничивать очередь queued на частых событиях.

на частых событиях. Считать wait_for_trigger проверкой текущего состояния.

проверкой текущего состояния. Забывать, что for и waits прерываются при перезапуске.

и waits прерываются при перезапуске. Не проверять unknown и unavailable в Jinja.

и в Jinja. Делать облачный сценарий единственной защитой от аварии.

Чек-лист Что проверить перед включением новой автоматизации Все entity IDs существуют и доступны. Trigger соответствует фактическому состоянию или событию. Conditions проверяют нужную ситуацию именно в момент запуска. Action target не затрагивает лишних devices/areas/labels. Mode подходит, если событие повторится во время исполнения. Delay/wait имеют разумные timeout и поведение после рестарта. Протестированы нормальное и отказное состояния. Trace подтвердил нужную ветку и ожидаемые данные. Для ответственных систем предусмотрен ручной или автономный fallback.

Перелинковка Материалы, которые стоит читать вместе

Источники Техническая основа Материал подготовлен по официальной документации Home Assistant: Understanding automations, Automation triggers, Automation conditions, Building blocks and actions, Automation modes, Testing automations, Troubleshooting automations и Automation templates. Примеры ориентированы на синтаксис актуальной ветки Home Assistant 2026. Используются triggers , conditions , actions , trigger и action внутри элементов YAML. На живой системе примеры нужно сопоставлять с её версией и entities.

FAQ Частые вопросы об автоматизациях Home Assistant Как создать автоматизацию Home Assistant без YAML? Через Settings → Automations & scenes: выберите событие в When, условия в And if и действия в Then do, затем сохраните и проверьте Trace. Чем trigger отличается от condition? Trigger инициирует запуск в момент события. Condition проверяет текущее состояние после срабатывания trigger и не запускает сценарий самостоятельно. Почему автоматизация не срабатывает, если температура уже выше порога? Numeric state trigger реагирует на пересечение порога. Если значение уже было выше него, нового события пересечения не произошло. Что такое режим single? Если предыдущий запуск ещё идёт, новый пропускается. Это режим по умолчанию. Когда выбирать restart? Когда каждое новое событие должно отменять старое ожидание и начинать сценарий заново, например при управлении светом по движению. Чем queued отличается от parallel? Queued выполняет новые запуски последовательно, parallel запускает независимые копии одновременно. Что такое trigger ID? Идентификатор события запуска. Через него выбирают нужную ветку в choose или условие Triggered by. Почему Run actions работает, а automation нет? Run actions пропускает триггеры и условия верхнего уровня; сценарий мог вообще не получить нужное событие или не пройти conditions. Где посмотреть Trace? В списке автоматизаций или в редакторе соответствующей automation откройте историю запусков и выберите нужную запись. Сколько Trace хранит Home Assistant? По умолчанию пять последних traces на автоматизацию. Для YAML-автоматизаций нужен id, а число хранимых записей можно изменить через trace.stored_traces. Почему for перестал отсчитываться после перезагрузки? Ожидание for в trigger не переживает restart Home Assistant или reload automations. Для устойчивых дедлайнов используйте сохранённое время/состояние. Чем wait_for_trigger отличается от wait_template? Wait for trigger ждёт новое событие после начала ожидания, а wait template может сразу завершиться, если условие уже истинно. Можно ли заменить automation на script? Script хранит последовательность действий, но обычно не задаёт собственных автоматических триггеров. Automation решает, когда и при каких условиях вызвать эту последовательность. Можно ли доверить Home Assistant защиту от протечки? HA может участвовать в уведомлениях и автоматизации, но критичную защиту воды следует проектировать автономно и предусматривать работу при отказе сервера, сети или питания.