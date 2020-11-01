Шаблоны Home Assistant: Jinja, сенсоры и availability

Home Assistant · Jinja · Template Sensor · Availability Шаблоны Home Assistant: Jinja, template sensors и защита от unknown/unavailable Как читать состояния и атрибуты, безопасно считать значения, создавать виртуальные датчики и двоичные сенсоры, выбирать state-based или trigger-based обновление и не превращать сбой реального датчика в ложные 0 °C или 0 Вт.

Jinja Формулы и условия внутри шаблона Template entity Новый sensor или binary_sensor из данных HA Availability Защита от ложного значения при отказе источника

Зачем это нужно Когда Home Assistant действительно нужен Jinja Стандартные integrations дают готовые entities. Но не всегда есть именно тот показатель, который нужен: средняя температура нескольких комнат, признак хотя бы одного открытого окна, сумма потребления нескольких линий или удобный текст для уведомления. Для этого Home Assistant использует шаблонизатор Jinja со своими функциями для работы со states. Исходные entities → Jinja-выражение → Новая entity / условие / текст Сам Jinja не заменяет датчики, integrations или автоматику. Он преобразует данные, которые уже доступны Home Assistant. Если можно настроить действие обычной state condition в визуальном редакторе, отдельный шаблон не обязателен. Что полезно знать заранее Прежде чем писать Jinja, изучите devices, entities, attributes и helpers. Один неверный entity_id превращает правильную формулу в неправильный результат.

Синтаксис Три конструкции Jinja: {{ }}, {% %} и {# #} Для первого знакомства достаточно трёх форм. Выражения выводят результат, управляющие блоки задают логику, комментарии не попадают в итоговое значение. Запись Назначение Пример {{ ... }} Подставить результат {{ 2 + 2 }} {% ... %} Условие, цикл, переменная {% if ... %} {# ... #} Комментарий {# пояснение #} {% set room = 'Кухня' %} {% if is_state('light.kitchen', 'on') %} В комнате {{ room }} свет включён {% else %} Свет выключен {% endif %} Выражение в {{ }} возвращает строковое представление результата. Это важно: даже если числовой sensor выглядит как число, его state при чтении через states() является строкой.

Источники данных Как правильно читать state: states() и is_state() Безопаснее использовать функции Home Assistant, а не обращаться к вложенным полям объекта через цепочку states.sensor.name.state . В момент старта HA или отключения integration нужной entity может ещё не быть. {{ states('sensor.living_room_temperature') }} {{ is_state('light.kitchen', 'on') }} {{ is_state('binary_sensor.front_door', 'on') }} states('...') возвращает текстовое значение state, а is_state() проверяет точное совпадение. Например, is_state('light.kitchen', 'on') вернёт логическое True или False, но не включит свет. Не путайте с интерфейсом В UI датчик открытия может показываться как «Открыто», но реальный state обычно on . Используйте вкладку States в инструментах разработчика, а не подпись на карточке.

Надёжность unknown, unavailable и отсутствующая entity unknown означает, что значение неизвестно; unavailable обычно указывает на недоступный источник. Если entity вообще отсутствует, функция states('id') тоже не даст пригодного числа. Для решений важно распознавать такие случаи. Проверка Что делает Когда использовать has_value(id) False для отсутствующей, unknown или unavailable entity Когда требуется содержательное значение is_number(states(id)) Проверяет, что state можно преобразовать в конечное число Перед арифметикой и числовыми сравнениями states(id) Читает строковый state Для диагностики, текста и дальнейшей обработки is_state(id, value) Проверяет точное состояние Для простых логических условий {{ has_value('sensor.outdoor_temperature') }} {{ is_number(states('sensor.outdoor_temperature')) }} {{ 'Датчик доступен' if has_value('sensor.outdoor_temperature') else 'Нет данных' }} Ключевой принцип has_value() не гарантирует числовое значение: sensor может быть доступным, но возвращать текст. Для чисел дополнительно проверяйте is_number() .

Типы данных Как правильно переводить state в число Значение sensor приходит как строка: "22.6" . Для сложения, деления и сравнения его нужно явно преобразовать в число. {% set raw = states('sensor.outdoor_temperature') %} {% if is_number(raw) %} Температура: {{ raw | float | round(1) }} °C {% else %} Температура недоступна {% endif %} Фильтры float(0) и int(0) полезны, но число в скобках означает резервное значение при ошибке. Оно должно соответствовать физическому смыслу. Данные Стоит ли подменять отказ нулём? Почему Количество событий Иногда допустимо Ноль может быть естественной альтернативой, но зависит от сценария. Температура воздуха Обычно нет 0 °C является реальной температурой и может вызвать ложное управление отоплением. Мощность линии Обычно нет 0 Вт означает выключенную нагрузку, но отсутствие телеметрии не доказывает её отключение. Напряжение Нет для защитной автоматики 0 В при сбое обмена не равен измеренному отсутствию напряжения. Не путайте «без ошибок» и «верно» | float(0) предотвращает исключение преобразования, но может скрыть потерю данных. В template sensor лучше использовать availability и проверку is_number() .

Атрибуты Как читать атрибуты через state_attr() У entity есть один state и набор attributes. Например, climate может хранить режим как state, а заданную температуру в атрибуте temperature . {{ state_attr('climate.living_room', 'temperature') }} {{ is_state_attr('media_player.living_room', 'source', 'Spotify') }} Если атрибута нет, state_attr() возвращает None . Для вычислений проверяйте тип: {% set target = state_attr('climate.living_room', 'temperature') %} {{ 'Уставка: ' ~ (target | string) ~ ' °C' if is_number(target) else 'Уставка неизвестна' }} Для подключения устройств через MQTT атрибуты и состояния могут приходить по разным topics. Подробная модель описана в материале MQTT в Home Assistant: retained, QoS, LWT и broker.

Без YAML Template helper через интерфейс Home Assistant Для простого виртуального сенсора необязательно редактировать configuration.yaml . В актуальном Home Assistant можно создать template helper через Settings → Devices & services → Helpers → Create helper → Template. Выберите тип будущей entity, например Sensor или Binary sensor. Введите понятное имя и формулу состояния. Если это числовой sensor, задайте подходящую единицу, device class и state class. Добавьте availability, если соответствующее поле доступно в выбранном UI-хелпере. Сохраните, проверьте созданный sensor в States и подождите фактического обновления источника. UI умеет не все возможности YAML. Для trigger-based template, сложных условий, нескольких entities в одном блоке и некоторых дополнительных параметров удобнее YAML. Не требуется переводить работающий простой UI-helper в YAML без причины.

Современный формат Как задавать Template entities в configuration.yaml В 2026 году для новых YAML-сенсоров нужен корневой ключ template: . Внутри него размещаются блоки sensor: , binary_sensor: и другие типы. Старый sensor: - platform: template больше не поддерживается. template: - sensor: - name: "Температура кухни (копия)" unique_id: kitchen_temperature_copy_example default_entity_id: sensor.kitchen_temperature_copy device_class: temperature state_class: measurement unit_of_measurement: "°C" availability: > {{ is_number(states('sensor.kitchen_temperature')) }} state: > {{ states('sensor.kitchen_temperature') | float(none) }} Это полностью демонстрационный пример. Дублировать существующий sensor обычно не нужно; он показывает синтаксис, уникальный ID, единицы и доступность. default_entity_id задаёт предлагаемый ID при первом создании, если ID свободен; unique_id помогает управлять entity через registry. Перед изменением конфигурации Сделайте backup, проверьте YAML-конфигурацию штатными средствами и только потом перезагружайте template entities или Home Assistant. Если у вас уже есть template: , не создавайте второй независимый ключ на том же уровне: дополняйте существующий список.

Реальный пример №1 Средняя температура двух комнат без ложного нуля Допустим, есть два реальных датчика температуры. Если один теряет связь, новая entity не должна выдавать среднее между 22 °C и выдуманными 0 °C. Корректнее временно отметить среднее как недоступное. template: - sensor: - name: "Средняя температура жилых комнат" unique_id: average_living_rooms_temperature device_class: temperature state_class: measurement unit_of_measurement: "°C" availability: > {{ is_number(states('sensor.bedroom_temperature')) and is_number(states('sensor.living_room_temperature')) }} state: > {% set a = states('sensor.bedroom_temperature') | float(0) %} {% set b = states('sensor.living_room_temperature') | float(0) %} {{ ((a + b) / 2) | round(1) }} Сначала выполняется проверка обоих источников в availability , после чего выводится число. Резервное значение в числовом фильтре оставлено ради синтаксической устойчивости, но не должно интерпретироваться как измерение при отказе источника. Когда подход не подходит Если у датчиков разные зоны или очень разные условия, их среднее не является автоматически «температурой квартиры» для управления котлом. Логика климатического регулирования должна учитывать реальную схему датчиков и безопасное поведение.

Реальный пример №2 Binary template sensor: хотя бы одно окно открыто Для охраны и вентиляции удобно иметь один агрегированный признак: есть ли открытые окна. Но если сенсор недоступен, нельзя автоматически считать, что все окна закрыты. template: - binary_sensor: - name: "В квартире открыто окно" unique_id: apartment_any_window_open device_class: opening availability: > {{ has_value('binary_sensor.kitchen_window') and has_value('binary_sensor.bedroom_window') }} state: > {{ is_state('binary_sensor.kitchen_window', 'on') or is_state('binary_sensor.bedroom_window', 'on') }} on здесь означает «открыто» только при условии, что именно так работает ваша интеграция. Проверить это нужно на реальном объекте: сделайте открытие и закрытие окна и убедитесь в двух корректных переходах. Для систем безопасности Этот пример удобен для уведомлений и пользовательских сценариев. Он не заменяет сертифицированную охранную систему или самостоятельные инженерные защиты.

Реальный пример №3 Суммарная мощность двух линий Если два электрических измерителя выдают активную мощность в ваттах, можно сложить их значения в отдельный sensor. Но только при одинаковых единицах и корректной телеметрии. template: - sensor: - name: "Суммарная мощность двух линий" unique_id: power_two_lines_total device_class: power state_class: measurement unit_of_measurement: "W" availability: > {{ is_number(states('sensor.line_1_power')) and is_number(states('sensor.line_2_power')) }} state: > {{ ((states('sensor.line_1_power') | float(0)) + (states('sensor.line_2_power') | float(0))) | round(1) }} Не путайте мощность W с накопленной энергией kWh : это разные физические величины. state_class: measurement здесь подходит для мгновенной мощности, но не для интегрального счётчика, который должен накапливать энергию. Важное ограничение Home Assistant, его шаблоны и Wi-Fi-датчики не являются средством электрической защиты, отключения аварийных токов или замены штатных защитных аппаратов. Монтаж и изменение схемы электрощита должен выполнять специалист.

Тип обновления State-based и trigger-based templates: принципиальная разница State-based template автоматически пересчитывается при изменении используемых entities. Trigger-based template пересчитывается только тогда, когда сработает явно указанный trigger (или набор triggers). Критерий State-based Trigger-based Обновление Когда меняются отслеживаемые данные Только по заданному событию или расписанию Типичный пример Текущая средняя температура Снимок значения раз в 10 минут Настройка UI Helper или YAML Как правило, YAML для сложных сценариев Зависимость от entities Выявляется по шаблону Её нужно выразить триггером, если требуется автоматический пересчёт После рестарта Рассчитывается по доступным данным Определённые state/attributes восстанавливаются; новый расчёт по trigger Распространённая ошибка В trigger-based sensor наличие states('sensor.x') в формуле само по себе НЕ означает пересчёт при каждом изменении sensor.x. Для этого нужен отдельный state trigger.

Реальный пример №4 Trigger-based sensor: снимок значения каждые десять минут Если вам действительно нужно фиксировать «последнее значение, взятое раз в 10 минут», создайте trigger-based template. Он будет отличаться от обычного непрерывно актуального датчика. template: - triggers: - trigger: time_pattern minutes: "/10" sensor: - name: "Температура улицы - снимок 10 минут" unique_id: outdoor_temp_snapshot_10min device_class: temperature state_class: measurement unit_of_measurement: "°C" availability: > {{ is_number(states('sensor.outdoor_temperature')) }} state: > {{ states('sensor.outdoor_temperature') | float(none) }} Trigger-based entity не обязана показывать самую свежую текущую температуру между срабатываниями time pattern. У неё может сохраняться предыдущий показатель до следующего trigger. Для обычной карточки температуры чаще нужен state-based вариант.

Автоматизации Jinja в template conditions и уведомлениях Шаблон может быть только условием внутри уже существующей автоматизации, без создания sensor. Например, разрешить действие, если пользовательский числовой порог превышен и данные доступны. conditions: - condition: template value_template: > {{ is_number(states('sensor.bathroom_humidity')) and is_number(states('input_number.humidity_limit')) and (states('sensor.bathroom_humidity') | float(0)) > (states('input_number.humidity_limit') | float(0)) }} Это фрагмент conditions: из automation, не отдельный файл. Он только проверяет текущее состояние в момент запуска. Если влажность превысит порог позже, одно лишь условие не вызовет повторный запуск. Не смешивайте trigger с condition Как работает сам запуск и зачем различать single , restart , queued и parallel , рассматривается отдельно в руководстве по автоматизациям.

Время now(), today_at() и интервалы обновления Home Assistant поддерживает временные функции Jinja. now() возвращает текущее время в часовом поясе Home Assistant, utcnow() - время UTC, а today_at() формирует время сегодня. {{ now().strftime('%H:%M') }} {{ now().weekday() < 5 }} {{ today_at('22:00') }} State-based templates с now() автоматически пересчитываются примерно в начале каждой минуты, а не каждую секунду. Не используйте такой шаблон как секундный таймер или watchdog для критичного устройства.

Списки expand(), selectattr() и подсчёт включённого света Для группы ламп можно посчитать количество включённых entities, но заранее определите, что именно входит в группу. Универсальный перебор всех states без ограничения может быть дорогим на крупной инсталляции. {{ expand('light.home_lights') | selectattr('state', 'eq', 'on') | list | count }} В примере предполагается, что уже существует группа light.home_lights . expand() раскрывает участников, selectattr() оставляет entities со state on , а count подсчитывает их. Производительность Шаблоны, которые перебирают большое число entities, могут попадать под ограничения частоты пересчёта. Сужайте зависимости и используйте trigger-based модель, когда полный пересчёт не нужен каждую секунду.

Модель данных Почему state не подходит для длинного JSON или списка Состояние entity ограничено длиной 255 символов. Не сохраняйте в state длинный JSON, подробный лог или список сотен объектов: используйте attributes, отдельную сущность или профильную интеграцию. Даже если значение помещается в state, его следует делать семантически однозначным: температура - число с единицей и соответствующим device class; событие - binary или event; текстовое описание - отдельная строковая entity.

История State class, Recorder и долгосрочная статистика Параметры unit_of_measurement , device_class и state_class не просто украшают карточку. Они влияют на интерпретацию числа, историю и доступность долгосрочной статистики. Параметр Пример Роль unit_of_measurement °C , W , kWh Единица данных device_class temperature , power Физический тип измерения state_class measurement , total , total_increasing Модель статистической обработки Для мгновенной температуры или мощности типично measurement . Для накопительного счётчика энергии нужен соответствующий тип статистики и корректная модель сброса. Просто поставить state_class не означает автоматически получить физически правильный энергетический расчёт. При переполнении базы начните с анализа источников и Recorder: что разрослось в Home Assistant. Для оценки запаса используйте калькулятор хранилища Recorder.

Актуальность 2026 Почему legacy platform: template больше не работает В июне 2026 года Home Assistant окончательно удалил прежний формат template entities. Если старый гайд предлагает вложить platform: template в раздел sensor: или binary_sensor: , это устаревший способ. Устаревшая конструкция Современный подход sensor: - platform: template template: - sensor: value_template: у legacy sensor state: у современного template sensor friendly_name: name: и unique_id: Дублирование старого и нового sensor Аккуратная миграция с учётом entity_id, истории и зависимостей Не переписывайте конфигурацию без backup Сначала сохраните исходный YAML, запишите entity_id/unique_id и ссылки из automations и dashboards. Затем перенесите блоки в современный template: , проверьте конфигурацию и результаты работы. Не оставляйте обе версии одного sensor активными одновременно.

Ошибки Почему Jinja-шаблон ведёт себя неожиданно Чаще всего проблема не в синтаксисе, а в данных и выбранной модели обновления. Симптом Вероятная причина Проверка Вместо температуры 0 °C Использован float(0) при отсутствии источника is_number() и availability Sensor = unavailable Неверный ID или не проходит availability Developer Tools → States, Template Данные обновляются редко Trigger-based без нужных triggers Проверить triggers: Значение нечисловое Numeric sensor возвращает текст или unknown State должен быть числом или None После перезагрузки пусто Источник ещё не готов или trigger не сработал Дождаться integration / проверить модель Шаблон резко нагружает HA Перебор всех states при частых изменениях Сузить зависимости и частоту Новый sensor не появился Ошибки YAML, дубли unique_id, конфигурация не перезагружена Config validation и журнал ошибок История перестала продолжаться Изменился entity_id/уникальная идентичность Проверить registry, не удалять данные вслепую Если проблемы появились сразу после обновления Home Assistant, отдельно рассмотрите проверки интеграций и unavailable после обновления.

Алгоритм Как диагностировать шаблон: от входных данных до новой entity Найдите реальный source entity_id и проверьте state во вкладке States. Убедитесь, что исходный sensor сообщает правильную единицу измерения и фактическую величину. Проверьте states() , has_value() и is_number() в редакторе Template. Отдельно выполните формулу с нормальными данными и со случаем отказа источника. Если создаёте sensor, проверьте availability , device_class , state_class . Проверьте YAML и наличие единственного корректного template: в конфигурации. Разберитесь, должен ли sensor обновляться по state changes или по trigger. После reload проверьте итоговую entity, её state, history и при необходимости лог HA. Только затем используйте новый sensor в автоматизациях отопления, освещения или уведомлениях. Для критичного оборудования Не переносите штатную защиту котла, электропитания, пожарной сигнализации или исполнительных цепей в Jinja-шаблон. Home Assistant может дополнять мониторинг и управление, но защитные функции должны оставаться независимыми.

Практика Как применять шаблоны без усложнения системы Чаще всего достаточно одного небольшого вычисления, а не многослойной цепочки из нескольких templates. Для домашней системы полезны: Нормализация единиц измерения в отдельный sensor.

Проверка нескольких датчиков окна/двери для уведомления.

Контроль доступности источников до сложных сценариев.

Вычисление пользовательского порога из input_number.

Формирование читаемого текста уведомления из данных devices.

Создание данных для dashboard без дублирования интеграций. Саму логику сценариев лучше держать в automations и scripts, а информацию о режиме дома - в helpers. Подробности об организации всей системы находятся в гайде по entities, devices, areas и helpers.

Навигация Что читать вместе с этим гайдом

Документация На что опирается материал Технические примеры сверены с официальной документацией Home Assistant на октябрь 2026 года. Нормативные для этой платформы источники: Home Assistant: Template integration, современный YAML template: , state-based и trigger-based entities.

, state-based и trigger-based entities. Home Assistant: Working with states и функции states() , is_state() , state_attr() , has_value() , is_number() .

, , , , . Home Assistant: Template functions, dates and times, groups and lists.

Home Assistant 2026.6 release: удаление старых legacy template entities.

Home Assistant: Sensor state class и long-term statistics. Используйте примеры как основу и заменяйте демонстрационные ID реальными entities. Поведение specific integration всегда проверяется на вашем оборудовании.

FAQ Частые вопросы про шаблоны Home Assistant Что такое Jinja в Home Assistant? Язык шаблонов для вычислений, условий и формирования текстов. Home Assistant дополняет Jinja функциями работы с states, attributes, временем и устройствами. Чем template sensor отличается от обычного sensor? Обычный sensor получает данные от integration или устройства. Template sensor вычисляет собственное состояние из уже доступных данных, например среднюю температуру двух комнат. Как получить значение датчика? Используйте states('sensor.name') и проверьте реальный entity_id. Для логического сравнения состояния удобна функция is_state(). Что делать, если sensor показывает unavailable? Проверить источник, entity_id и integration; для числового template добавить availability и проверку is_number(), чтобы не подменять отказ ложным нулём. Чем has_value отличается от is_number? has_value исключает отсутствующие, unknown и unavailable. is_number дополнительно проверяет, можно ли превратить значение в конечное число. Всегда ли нужно ставить float(0)? Нет. Ноль как fallback допустим только когда он соответствует смыслу. Для температуры, напряжения или мощности при пропаже телеметрии обычно правильнее unavailable. Как создать template sensor без YAML? Через Settings → Devices & services → Helpers → Create helper → Template. Набор полей зависит от выбранного типа helper. Почему platform: template не работает в 2026 году? Legacy-синтаксис template entities удалён в Home Assistant 2026.6. Используйте современную интеграцию template: с sensor:, binary_sensor: и другими поддерживаемыми типами. В чём разница между state-based и trigger-based? State-based пересчитывается при изменении зависимостей, а trigger-based - только при явно указанных событиях или расписании. Нужно ли ставить state_class для температуры? Если нужна корректная долговременная статистика числового sensor, обычно используют state_class: measurement плюс правильные device_class и unit_of_measurement. Почему при перезапуске Home Assistant template sensor пустой? Исходный sensor может ещё не загрузиться, а trigger-based entity может ждать следующего запуска. Проверьте availability, конфигурацию и режим обновления. Можно ли шаблоном считать потребление электроэнергии? Можно объединять корректные данные источников, но нужно различать мгновенную мощность W и накопленную энергию kWh и использовать подходящую статистическую модель. Где проверить шаблон до сохранения? В Developer Tools → Template. Сначала проверьте входные entities, затем формулу и поведение при unavailable/unknown. Можно ли использовать Jinja для защитного отключения электричества? Не вместо штатных защит. Jinja подходит для пользовательского мониторинга и вспомогательной логики, а электробезопасность обеспечивается самостоятельными защитными устройствами и профессиональным монтажом.