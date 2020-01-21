Wallbox 11/22 кВт заряжает медленнее: 8 причин

Wallbox на 11 или 22 кВт заряжает электромобиль медленнее: где ограничивается мощность
Надпись «11 кВт» или «22 кВт» на зарядной станции означает её максимальную техническую возможность, а не гарантированную мощность при каждом подключении автомобиля. Реальная AC-зарядка ограничивается самым слабым звеном: вводом дома, настройкой EVSE, динамическим управлением нагрузкой, кабелем, числом фаз, бортовым зарядным устройством автомобиля и условиями, которые задаёт сам автомобиль.
Типичная мощность уже подсказывает, где искать ограничение
какую максимальную AC-мощность и сколько фаз поддерживает именно ваш автомобиль? Проверять Wallbox раньше автомобиля часто бессмысленно.
Как устроена AC-зарядка дома
При домашней AC-зарядке Wallbox не преобразует переменный ток в постоянный для тяговой батареи. Он управляет безопасным подключением и сообщает автомобилю максимально допустимый ток. Преобразование AC/DC выполняет бортовое зарядное устройство автомобиля.
Поэтому реальная мощность приблизительно определяется так:
P ≈ 230 × I
16 А ≈ 3,7 кВт · 32 А ≈ 7,4 кВт
P ≈ 3 × 230 × I
3 × 16 А ≈ 11 кВт · 3 × 32 А ≈ 22 кВт
Это расчётные ориентиры. Фактическая мощность немного меняется вместе с напряжением, потерями и алгоритмом автомобиля.
Бортовое зарядное устройство автомобиля слабее Wallbox
Это одна из самых частых причин «медленной» зарядки, при которой всё оборудование полностью исправно.
Например, Wallbox способен отдавать 22 кВт, но onboard charger автомобиля рассчитан только на 11 кВт. В этом случае станция не может заставить автомобиль принять 22 кВт.
Аналогично автомобиль с однофазным AC charger на 7,4 кВт не начнёт заряжаться на 11 кВт только потому, что подключён к трёхфазной станции.
Смотрите именно AC charging
Максимальные 100, 150 или 250 кВт в характеристиках автомобиля обычно относятся к DC fast charging и ничего не говорят о домашней AC-мощности.
Комплектации могут отличаться
У одной модели автомобиля в разных рынках и версиях может отличаться бортовое зарядное устройство. Проверяйте руководство и конкретный VIN/комплектацию.
Производители автомобилей сами указывают этот предел. Например, Tesla отдельно объясняет, что onboard charger преобразует AC в DC и что разные версии автомобилей имеют разные максимальные возможности AC-зарядки.
Автомобиль заряжается по одной фазе вместо трёх
Трёхфазный Wallbox ещё не означает, что автомобиль использует все три фазы.
Если ожидалось около 11 кВт, а фактически стабильно видно 3,5–3,7 кВт, один из первых вопросов — действительно ли автомобиль принимает три фазы и присутствуют ли все три фазы на EVSE.
Почему может пропасть одна или две фазы
- автомобиль конструктивно однофазный по AC;
- ошибка подключения линии;
- сработал или отключён один из полюсов защитного аппарата;
- неисправность контактора или клеммного соединения;
- ошибка кабеля или разъёма;
- ограничение конкретного режима станции или автомобиля.
Не снимайте крышки и не измеряйте 230/400 В на силовых клеммах самостоятельно.
В самой станции установлен меньший лимит тока
У Wallbox обычно есть несколько уровней ограничения. Максимум модели — только верхняя граница.
Производитель Wallbox прямо указывает, что пользовательский power limit нельзя поднять выше максимума, заданного инсталлятором для конкретной электрической линии.
Dynamic Load Management специально снижает мощность
Если установлен счётчик или токовые датчики DLM, Wallbox следит за общей нагрузкой дома и отдаёт электромобилю только оставшийся запас.
Поэтому вечером Wallbox может заряжать слабее, когда включены духовка, варочная панель, бойлер и отопление, а ночью автоматически поднять ток.
Признаки, что ограничивает именно DLM
- мощность растёт после отключения крупной бытовой нагрузки;
- ночью зарядка быстрее, чем вечером;
- ток изменяется ступенчато или плавно вместе с нагрузкой дома;
- в приложении видна активная функция load management;
- установлен отдельный измеритель или токовые датчики для EVSE.
Это не неисправность, если DLM настроен корректно. Его задача как раз в том, чтобы не перегрузить ввод.
Предел должен соответствовать реальной выделенной мощности, вводному аппарату, кабелю и схеме объекта. Настройка выше допустимого может лишить систему смысла.
Ограничение кабеля или разъёма
Для станции с розеткой Type 2 съёмный кабель является отдельным элементом цепочки. Он имеет собственный допустимый ток и кодирование, которое учитывается системой зарядки.
Если EVSE способна на больший ток, чем допускает подключённый кабель, зарядка должна ограничиваться безопасным значением.
Что проверить
- номинал кабеля по маркировке или паспорту;
- однофазный он или трёхфазный;
- нет ли переходников, которые меняют возможности подключения;
- нет ли загрязнения, повреждения или перегрева контактов;
- нет ли сильного нагрева вилки или разъёма при длительной зарядке.
Зарядку нужно остановить и проверить оборудование. Не чистите и не ремонтируйте силовые контакты под напряжением.
Ограничение установлено в самом автомобиле
Многие электромобили позволяют уменьшить AC current, установить расписание или задать домашнюю точку зарядки с отдельными параметрами.
Проверьте:
- не выбран ли Reduced / Low current;
- нет ли отдельного лимита для сохранённой геолокации;
- не действует ли расписание или отложенная зарядка;
- не установлен ли предел SOC;
- нет ли сообщения об ошибке AC charging;
- какую мощность или ток показывает сам автомобиль, а не только приложение Wallbox.
Если один и тот же автомобиль на другой исправной AC-станции также не принимает больше определённой мощности, ограничение с высокой вероятностью находится на стороне автомобиля или его настроек.
SOC батареи и температура тоже могут снизить мощность
Максимальная AC-мощность автомобиля — это верхний предел, а не обязательная постоянная величина до 100 %.
Система управления батареей может уменьшать мощность при:
- высоком уровне заряда;
- слишком холодной батарее;
- слишком высокой температуре;
- необходимости защиты отдельных компонентов;
- диагностической ошибке автомобиля.
Поэтому сравнивать две зарядные сессии корректнее при близком SOC и похожей температуре батареи.
Одна фаза перегружена, хотя суммарной мощности дома вроде хватает
Для трёхфазного ввода важна не только общая мощность. Если кухня, бойлер или другая крупная однофазная нагрузка уже сильно загрузила одну фазу, система управления зарядкой может ограничить ток по наиболее загруженной фазе.
Если допустимый ток ввода, например, 16 А на фазу, то трёхфазная EVSE уже не сможет добавить ещё 16 А по каждой фазе. Именно поэтому качественная DLM-система должна учитывать пофазную нагрузку.
Как понять, кто именно ограничивает зарядку
Проверьте паспорт автомобиля
Найдите максимальную AC charging power и число фаз. Не ориентируйтесь на максимальную DC-мощность.
Посмотрите установленный ток в автомобиле
Уберите пользовательское ограничение только в пределах допустимых настроек производителя.
Проверьте лимит Wallbox
Посмотрите пользовательский current limit и статус load management. Монтажный предел самостоятельно не увеличивайте.
Отключите крупные бытовые нагрузки для наблюдения
Если при выключении бойлера или плиты EV автоматически ускоряется, вероятнее всего работает DLM.
Проверьте кабель
Сверьте его ток, число фаз и совместимость со станцией и автомобилем.
Сравните ток по фазам
Эту проверку выполняет специалист по данным счётчика, станции или измерениям в электроустановке.
Сделайте контрольную сессию
Зафиксируйте SOC, температуру, мощность дома, ток EVSE и мощность автомобиля в один момент времени.
Что записать перед обращением к установщику
Марка, модель, год и комплектация автомобиля.
Максимальная AC-мощность автомобиля по документации.
Модель Wallbox и её номинал.
Какой ток выставлен в приложении EVSE.
Есть ли Dynamic Load Management и какой у него лимит.
Мощность/ток по фазам во время зарядки.
SOC батареи в момент измерения.
Какие мощные потребители работали в доме.
На какие требования ориентируются при AC-зарядке
ГОСТ IEC 61851-1-2017
Действующий стандарт устанавливает общие требования к проводным системам зарядки электрических транспортных средств, включая бортовое и внешнее зарядное оборудование.
ГОСТ 34695.21-1-2020
Действующий стандарт устанавливает требования электромагнитной совместимости для проводного подключения бортового зарядного устройства электромобиля к источнику переменного или постоянного тока.
Для конкретной установки дополнительно учитываются требования к электроустановке здания, защитным устройствам, кабелю, заземлению и документация производителя EVSE и автомобиля.
Что ещё прочитать
Wallbox установлен, но машина заряжается заметно медленнее ожидаемого?
Пришлите модель автомобиля, модель станции, её максимальную мощность, скрин текущего зарядного тока и фото закрытого электрощита. Если используется DLM, укажите модель счётчика или токовых датчиков и установленный лимит. По этим данным можно понять, где искать ограничение. Минимальный выезд и диагностика по Туле — от 5000 ₽.
Частые вопросы о мощности Wallbox
Почему Wallbox 22 кВт заряжает только на 11 кВт?
Самая частая причина — автомобиль принимает по AC максимум 11 кВт. Также возможны лимит EVSE, DLM, кабель или ограничения ввода.
Почему станция 11 кВт показывает только 3,7 кВт?
Это похоже на зарядку 16 А по одной фазе. Нужно проверить возможности onboard charger автомобиля, число используемых фаз и настройки EVSE.
Почему мощность зарядки то растёт, то падает?
Так может работать Dynamic Load Management, solar charging или система управления батареей автомобиля. Сравните изменение мощности с нагрузкой дома и SOC.
Можно ли просто увеличить ток Wallbox в приложении?
Только в пределах монтажного лимита и возможностей линии. Инсталляционный предел нельзя повышать без проверки кабеля, защиты и выделенной мощности.
Почему вечером зарядка медленнее, чем ночью?
Если работает DLM, вечером дом потребляет больше мощности, поэтому зарядке остаётся меньше доступного тока.
Может ли Type 2 кабель ограничить мощность?
Да. Кабель имеет собственный допустимый ток и должен соответствовать требуемой мощности и числу фаз.
Почему у машины заявлена быстрая зарядка 150 кВт, а дома только 11 кВт?
150 кВт обычно относится к DC fast charging. Домашний Wallbox работает на AC, и здесь предел задаёт отдельное бортовое зарядное устройство автомобиля.
Что прислать для диагностики?
Модель автомобиля и Wallbox, скрин мощности и тока, наличие DLM, текущий SOC, список работающих мощных нагрузок и фото закрытого электрощита.