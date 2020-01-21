Wallbox 11/22 кВт заряжает медленнее: 8 причин

Сначала смотрим на цифру

Что показывает зарядка Что проверить первым

Около 2,3 кВт Примерно 10 А по одной фазе: пользовательский лимит, мобильная EVSE или ограничение автомобиля

Около 3,7 кВт Примерно 16 А по одной фазе: автомобиль может быть однофазным по AC или станция ограничена 16 А

Около 7,4 кВт Примерно 32 А по одной фазе: типичный предел однофазной AC-зарядки

Около 11 кВт Примерно 3 × 16 А: распространённый максимум трёхфазного onboard charger

Около 22 кВт Примерно 3 × 32 А: нужны станция, линия, ввод, кабель и автомобиль с поддержкой такой AC-мощности