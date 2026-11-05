5 ноября 2026 года «Электрорешения» сообщила об обновлении силовых разъёмов EKF PROXIMA. Главное изменение касается материала корпусов: производитель перешёл на полиамид, рассчитанный на более устойчивую эксплуатацию при механических воздействиях.
Какие изделия обновили
В сообщении производителя перечислены переносные вилки, переносные розетки и стационарные розетки наружной установки. В каждой из этих трёх категорий указано по шесть артикулов.
Линейка включает исполнения на номинальные токи 16 и 32 А и напряжения 220 и 380 В. Для обновлённых корпусов указана степень защиты IP44 и соответствие IEC 60309. Подбор конкретного изделия необходимо вести по полному артикулу и заводской документации.
Где такие разъёмы нужны
Силовые соединители такого типа используют для мобильного оборудования, строительных площадок, мастерских, производственных подключений и временно подключаемых электрических установок.
Усиленный корпус уменьшает риск повреждений при транспортировке и частом подключении, но не делает изделие неуязвимым. Контактные соединения, ввод кабеля и защита линии остаются ключевыми.
Чего не означает IP44
Маркировка IP44 не означает, что соединитель можно оставлять погружённым в воду или эксплуатировать в любых погодных условиях. Условия окружающей среды, правильное сочленение, состояние уплотнений и исполнение соответствующей ответной части нужно оценивать отдельно.
Для улицы, влажного помещения и агрессивной среды выбор делают с учётом реальной степени воздействия и требований производителя.
Что проверить до монтажа
Потребуются проверка числа полюсов и положения защитного контакта, номинального тока, напряжения, совместимости вилки и розетки, вводимого кабеля, защитного аппарата и реальной нагрузки.
Монтаж и испытания силовых линий выполняет квалифицированный специалист на отключённом оборудовании.
Частые вопросы
Подходят ли новые PROXIMA к старым разъёмам IEC 60309?
Совместимость необходимо сверять по конкретной модификации, числу полюсов, напряжению, положению защитного контакта и документации производителя.
Можно ли использовать IP44 под открытым дождём?
Нужна оценка конкретных условий и инструкции. IP44 не означает полную водонепроницаемость.