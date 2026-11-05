5 ноября 2026 года «Электрорешения» сообщила об обновлении силовых разъёмов EKF PROXIMA. Главное изменение касается материала корпусов: производитель перешёл на полиамид, рассчитанный на более устойчивую эксплуатацию при механических воздействиях.

Какие изделия обновили

В сообщении производителя перечислены переносные вилки, переносные розетки и стационарные розетки наружной установки. В каждой из этих трёх категорий указано по шесть артикулов.

Линейка включает исполнения на номинальные токи 16 и 32 А и напряжения 220 и 380 В. Для обновлённых корпусов указана степень защиты IP44 и соответствие IEC 60309. Подбор конкретного изделия необходимо вести по полному артикулу и заводской документации.