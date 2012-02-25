Кому принадлежит Рунет в 2026 году: компании, трафик и облака

Интернет и инфраструктура · Аналитический гид · Обновлено 11 октября 2026 года Кому принадлежит Рунет: кто владеет сайтами, поиском, облаками и инфраструктурой интернета в России Яндекс, VK, Ростелеком, Сбер, Ozon, Wildberries, операторы связи и государственные структуры влияют на разные части российского интернета. Но кому именно принадлежит Рунет? Разбираем цепочки владения, реальные проценты, поисковый трафик, работу облачных сервисов, домены .RU и .РФ, полномочия регуляторов и права владельцев обычных сайтов.

Короткий ответ Весь Рунет не принадлежит ни одной компании, группе акционеров или государственному органу. У разных участников есть права на конкретные сайты, бренды, программное обеспечение, оборудование, сети, доменные реестры или договорные отношения с пользователями. Владение одной составляющей не означает владения всеми остальными. 70,33% Яндекс доля поисковых переходов из РФ, Statcounter, сентябрь 2026 28,12% Google та же методика и период 89% ВКонтакте месячный охват интернет-аудитории РФ, II квартал 2026 Не существует доли «всего Рунета» универсальный знаменатель для такой доли не определён Важно: первые два числа относятся к переходам из поисковых систем на сайты выборки, третье — к охвату людей. Складывать их и трактовать как проценты владения интернетом нельзя. Методика Statcounter; отчёт VK за II квартал 2026 года.

Что такое Рунет и где его границы Термин «Рунет» используют в нескольких смыслах. В узком смысле говорят о русскоязычных интернет-ресурсах; в территориальном — о пользовании интернетом в России; в инфраструктурном — о сетях, сервисах и доменной системе, обеспечивающих работу российского сегмента глобальной сети. Это не три идентичных набора объектов. Сайт на домене .ru может обслуживать пользователей за пределами России, а его сервер может находиться в другой стране.

может обслуживать пользователей за пределами России, а его сервер может находиться в другой стране. Российский интернет-магазин может работать на .com , .shop и других доменах.

, и других доменах. Зарубежный поисковик или видеохостинг может получать трафик от пользователей России, не становясь российской компанией.

Трафик российского абонента может проходить по сетям нескольких независимых операторов и обслуживаться инфраструктурой CDN. Поэтому вопрос «какой процент Рунета принадлежит Яндексу?» лишён определённого знаменателя: домены, пользователи, переходы из поиска, время просмотра, выручка и ёмкость сетей — разные величины.

Восемь уровней: что на самом деле можно «владеть» в интернете Уровень Что контролируют Чего это не означает 1. Домен Право администрировать конкретное доменное имя по правилам регистрации Собственности на весь домен верхнего уровня или все сайты в зоне 2. Сайт и контент Код, базу данных, дизайн, права на материалы в рамках закона и договоров Собственности на канал связи посетителя или поисковик 3. Онлайн-платформа Продукт, интерфейс, алгоритмы, правила сервиса Права собственности на все тексты, фото и файлы пользователей 4. Облачный сервис Вычислительную платформу, услуги хранения и доступ по договору Автоматического перехода исключительных прав на загруженные данные 5. ЦОД и сервер Здание, стойки, питание, охлаждение, оборудование в зависимости от схемы аренды Владения размещёнными у клиента веб-проектами 6. Сеть оператора Кабели, маршрутизаторы, радиосеть, автономную систему Владения содержимым сайтов, открываемых абонентом 7. Поиск и реклама Ранжирование, рекламные площадки, интерфейс выдачи Владения страницами, которые попали в выдачу 8. Регулирование Предусмотренные законом требования, надзор и специальные управленческие полномочия Права собственности регулятора на весь интернет Термины «принадлежит», «контролирует», «владеет акциями», «имеет право голоса», «является оператором» и «предоставляет услугу» нельзя использовать как синонимы.

Какие компании владеют крупнейшими сервисами Рунета Ниже перечислены значимые группы и их известные направления. Это не рейтинг по проценту всего интернета и не исчерпывающий реестр юридических лиц. Для каждого отдельного продукта юридический оператор, правообладатель и владелец холдинга могут различаться. Группа Сервисы / направления Какой тип влияния Яндекс Поиск, Карты, Диск, Почта, Браузер, Маркет, Go, Yandex Cloud Поиск, реклама, торговля, облака, прикладные сервисы VK ВКонтакте, Одноклассники, Дзен, VK Видео, MAX, Облако Mail, VK Cloud / VK Tech Социальные платформы, коммуникации, видео, облачные продукты Сбер Сбер ID, СберБанк Онлайн, GigaChat, цифровые экосистемные решения Финансовые, идентификационные и цифровые сервисы Газпром-Медиа RUTUBE, PREMIER и медийные активы холдинга Видео, онлайн-контент и медиадистрибуция Ozon Маркетплейс, финтех и связанные платформенные услуги Электронная торговля и расчёты Wildberries & Russ (РВБ) Wildberries, рекламно-технологические направления группы Электронная торговля, реклама и логистика Авито Объявления, услуги, недвижимость, автомобили, работа Классифайды и взаимодействие покупателей с продавцами Ростелеком, МТС, МегаФон, Билайн, Т2, ЭР-Телеком Фиксированный и мобильный доступ, магистрали, корпоративная связь Доставка интернет-трафика и инфраструктура Google, Apple, Microsoft и другие международные компании Поиск, облака, ОС, браузеры, магазины приложений и экосистемы Часть цифровой среды, используемой в России; не российские холдинги Важное обновление о RuStore Называть RuStore собственностью VK по состоянию на октябрь 2026 года уже некорректно. В отчёте за первое полугодие 2026 года VK сообщила о продаже 100% магазина приложений RuStore генеральному директору компании-разработчика Дмитрию Панкрушеву. Это показывает, почему корпоративные списки без даты быстро устаревают. Источник: VK, 13 августа 2026 года. Другая распространённая ошибка — записывать RUTUBE в активы VK только потому, что у обеих компаний есть видеоплатформы. На официальном сайте «Газпром-Медиа» RUTUBE указан как актив холдинга.

Кому принадлежат сами холдинги: акционеры, контроль и права голоса Бренд платформы — не имя её конечного владельца. Между сервисом и человеком или организацией, владеющими долей капитала, могут находиться несколько юридических лиц. Плюс голосующие акции не всегда равны обычным акциям по влиянию на решения. Яндекс: структура акционеров По данным МКПАО «Яндекс» на 27 июля 2026 года, 70,09% уставного капитала приходится на категорию «основные акционеры», 4,41% — на администраторов программы мотивации, 25,50% — на акции в свободном обращении. В категорию основных акционеров включена доля команды менеджеров в размере 16,43%. Компания отдельно указывает, что ни у одного акционера нет контролирующей доли. Следовательно, число 70,09% не является «долей одного владельца Яндекса». Официальное раскрытие Яндекса. VK: капитал и голоса VK — публичная компания с несколькими крупными пакетами и акциями разных классов. Поэтому долю акций в капитале нельзя автоматически приравнивать к доле голосов. Структура участия через «МФ-Технологии» и другие инвестиционные юридические лица требует анализа актуального раскрытия, а исторические сведения о собственниках нельзя выдавать за неизменные. Финансовые и корпоративные материалы VK. Ozon: конкретный срез вместо слухов По структуре капитала на 1 марта 2026 года, опубликованной по данным отчётности Ozon, АО «О23» принадлежало 34,95%, АФК «Система» — 31,8%, прочим акционерам — 33,25%. Пакет «О23» связан со структурами Александра Чачавы. Это доли в Ozon, не во всём Рунете. Сведения о возможных сделках не следует считать завершившимися без подтверждения. Интерфакс со ссылкой на отчётность Ozon, 10.04.2026. Wildberries: два уровня владения В опубликованной на июль 2026 года структуре ООО «РВБ» 65% принадлежит ООО «Вайлдберриз», а 35% — ООО «Стинн». Для определения конечных бенефициаров необходимо дальше раскрывать участников этих юридических лиц. Такой процент характеризует капитал РВБ, но не количество заказов и не часть всего интернета. Разбор цепочки по корпоративным данным. Доли акций, голоса на собрании, доля выручки и число пользователей показывают разные характеристики компании. Даже 100% участия в юридическом лице не означает владения данными его клиентов безотносительно законодательства и договоров.

Рунет в процентах: какие цифры достоверны, а какие бессмысленны Самая корректная процентная иллюстрация для этого вопроса — структура одного определённого рынка. Например, Statcounter измеряет, с каких поисковых систем пользователи переходят на сайты с его измерительным кодом. Это не перепись всех российских сайтов и не подсчёт всех поисковых запросов. Доли переходов из поисковых систем, Россия, сентябрь 2026 70,33% Яндекс 28,12% Google 1,55% Остальные вместе В категорию «остальные» входят Bing (0,74%), Mail.ru (0,46%), DuckDuckGo (0,21%), Rambler (0,05%) и меньшие источники/округления. Statcounter, сентябрь 2026. Источник может уточнять данные в период контроля качества. Почему 70,33% — не «70% российского интернета» Представим 1000 переходов на сайты исследуемой выборки из поисковиков. В среднем при указанном распределении примерно 703 таких перехода будут отнесены к Яндексу, 281 — к Google, около 16 — к другим источникам. Но кроме поиска сайты получают прямые, рекламные, социальные и другие посещения. Пользователи одновременно читают страницы внутри приложений, смотрят видео, переписываются и используют облака. Эти действия не отражены как поисковые переходы. Что значит «ВКонтакте охватывает 89% аудитории» В отчётности VK за II квартал 2026 года среднемесячный охват ВКонтакте оценивался в 89% российской интернет-аудитории по данным Mediascope. Это означает, что пользователи из определённой исследовательской совокупности посещали платформу за соответствующий период. Один человек одновременно может пользоваться VK, Яндексом, Google и Ozon. Поэтому аудитории сервисов пересекаются и не образуют части одного 100-процентного круга. Отчёт VK; Mediascope. Какие ещё проценты измеряют в Рунете Метрика Что в знаменателе Для какого вопроса подходит Доля поисковых переходов Переходы с поисковых систем на сайты измеряемой выборки Из какого поиска поступает органический трафик Месячный охват (MAU/reach) Определённая исследуемая аудитория за месяц Сколько людей использовали площадку Среднесуточный охват (DAU/reach) Аудитория за типовой день периода Как часто используют сервис Доля времени (time spent) Учтённые минуты цифрового потребления Где пользователи проводят больше времени Доля рекламного рынка Определённые рекламные расходы или выручка Где сосредоточены рекламные бюджеты Доля капитала / голосов Акции конкретной компании / голоса по её акциям Кто влияет на корпоративные решения Доля сетевого трафика Объём байтов в определённой сети, периоде и точке измерения Нагрузка на инфраструктуру, но не права собственности

Кому принадлежит поисковый трафик: Яндексу, Google или владельцу сайта? Трафик — измерение посещений, а не самостоятельный объект собственности. Поисковик выбирает, какие страницы и в каком порядке отобразить в собственном интерфейсе; владелец сайта управляет страницами и может привлекать посетителей; пользователь самостоятельно принимает решение о переходе. Рекламодатель покупает размещение и переходы по правилам рекламной системы, но не становится владельцем посетителя. 1 Пользователь вводит запрос → 2 Поисковая система выдаёт результаты → 3 Браузер открывает выбранный сайт → 4 DNS и сети обеспечивают соединение При этом поисковик не обязан отправлять весь спрос на внешние сайты: он может показывать краткие ответы, карты, карточки товаров, рекламу и иные элементы на своей странице. Поэтому рост числа запросов не гарантирует роста переходов на ваш сайт. Откуда берутся посещения сайта Organic Search: неоплачиваемые переходы из поисковой выдачи Яндекса, Google и других поисковиков.

неоплачиваемые переходы из поисковой выдачи Яндекса, Google и других поисковиков. Paid Search / Paid: переходы через рекламу с разметкой кампаний и учётом расходов.

переходы через рекламу с разметкой кампаний и учётом расходов. Direct: прямой или нераспознанный источник; эта категория не означает, что каждый посетитель вручную ввёл адрес.

прямой или нераспознанный источник; эта категория не означает, что каждый посетитель вручную ввёл адрес. Referral: переходы по ссылкам с других сайтов.

переходы по ссылкам с других сайтов. Organic Social: переходы из социальных платформ и мессенджеров, когда система аналитики способна определить источник.

переходы из социальных платформ и мессенджеров, когда система аналитики способна определить источник. Email, push, приложения: отдельные каналы при корректной UTM-разметке; часть посещений может попасть в Direct или другие группы.

отдельные каналы при корректной UTM-разметке; часть посещений может попасть в Direct или другие группы. Боты: обращения роботов к серверу. Они не тождественны человеческим посещениям и в разных инструментах учитываются по-разному. Почему цифры Яндекс Метрики, GA4, GSC и Яндекс Вебмастера различаются Яндекс Метрика и Google Analytics анализируют поведение посетителей на сайте, а Google Search Console и Яндекс Вебмастер показывают данные со стороны соответствующего поиска. Посещение, сеанс, пользователь, клик по результату, показ и поисковый запрос — разные сущности. Расхождения также вызывают согласие на аналитику, блокировщики, фильтрация ботов, часовые пояса, идентификация сеансов, атрибуция и ограничения видимости запросов. Для оценки реальной зависимости собственного проекта следует рассчитывать долю органических сеансов в общей посещаемости, отдельно долю переходов из Яндекса и Google, динамику поисковых показов и кликов, долю брендовых запросов, конверсии, а также трафик по конкретным страницам. Нельзя применять проценты общероссийского поиска к одному сайту без его собственной статистики.

Кому принадлежат облачные сервисы России и файлы внутри них «Облако» может означать пользовательский диск, хостинг виртуального сервера, корпоративную инфраструктуру (IaaS), платформу для разработчиков (PaaS), офисный сервис (SaaS) или систему резервного копирования. Разные услуги могут принадлежать одной группе, но работать на разных юридических, технических и договорных основаниях. Сервис / семейство Экосистема или поставщик Типичное назначение Яндекс Диск Яндекс Файлы, синхронизация, совместная работа Yandex Cloud Группа Яндекса Виртуальная инфраструктура, базы данных, прикладные облачные услуги Облако Mail Экосистема VK Пользовательские файлы и синхронизация VK Cloud / VK Tech Группа VK Корпоративная облачная платформа и IT-сервисы Облачные платформы Сбера Группа Сбера / специализированные поставщики Корпоративные вычисления и цифровые сервисы Selectel Selectel Серверы, ЦОД, облачная инфраструктура Облака телеком-операторов Ростелеком, МТС и другие участники Хостинг, виртуальная инфраструктура, корпоративные решения Google Drive, OneDrive, iCloud, Dropbox Соответствующие зарубежные компании Файлы, совместная работа и резервирование в рамках тарифа Кому принадлежат фотографии и документы, загруженные в облако Необходимо различать права на содержание, обработку персональных данных и владение серверным оборудованием. Загрузка фотографии или проекта в онлайн-хранилище сама по себе не означает, что облачная компания стала обладателем всех исключительных прав на материал. Однако договор и условия использования могут предоставлять оператору определённые лицензии и полномочия по обработке, хранению и передаче данных. Конкретные права определяются применимым законодательством и условиями сервиса. Если файлы содержит персональные данные, важны роли оператора и лица, обрабатывающего данные по поручению, цели обработки и применимые требования. В частности, часть 5 статьи 18 Федерального закона № 152-ФЗ предусматривает ограничения на использование зарубежных баз данных при сборе персональных данных граждан РФ, с указанными в законе исключениями. Российская принадлежность бренда облака сама по себе не подтверждает соблюдение всех требований: значимы фактические процессы и договоры. Проверить текст нормы. Облако, синхронизация и резервная копия — не одно и то же При обычной синхронизации удаление или повреждение файла может распространиться на все устройства. Резервное копирование должно позволять восстановить прежнюю версию независимо от текущего состояния исходной папки. Для надёжной схемы следует предусматривать локальную копию, отдельную резервную копию, проверку восстановления, MFA и контроль доступа. Для NAS желательно учитывать риски одновременного отказа электропитания, контроллера и накопителей. Практические инструкции уже опубликованы отдельно: как не потерять файлы при сбое облака и как перенести данные между облачными хранилищами.

Кто владеет сетями, кабелями, дата-центрами и точками обмена трафиком Физический интернет складывается из огромного числа независимых сетей. Доступ в квартиру предоставляет один оператор, магистральный транспорт может обеспечивать другой, точку обмена трафиком эксплуатирует третья организация, а данные нужного сайта размещены в отдельном ЦОД. При одном открытии страницы могут быть задействованы десятки технических участников. Операторы связи Ростелеком, МТС, МегаФон, Билайн, Т2, ЭР-Телеком и региональные провайдеры строят и используют сети связи. Они могут продавать доступ абонентам, услуги другим операторам, размещение оборудования и каналы передачи данных. Наличие у провайдера маршрутизатора на пути пакета не превращает его в владельца содержимого передаваемого веб-сайта. Точки обмена трафиком и автономные системы Internet Exchange (IX) — площадка, где сети согласованно обмениваются трафиком. Автономная система (AS) представляет сеть или группу сетей с единой политикой маршрутизации, а BGP позволяет обмениваться маршрутной информацией. MSK-IX сообщает о более чем 800 организациях, использующих её продукты. Это характеристика инфраструктурной площадки, а не доля собственности MSK-IX во всех подключённых сетях или во всём Рунете. Кому принадлежит ЦОД, если там расположен мой сервер Возможны colocation (клиент размещает собственное оборудование), аренда физического сервера, виртуальный сервер и управляемое облако. При colocation ЦОД обычно владеет зданием и инженерной инфраструктурой, клиент — своим оборудованием; при облаке оборудование может принадлежать поставщику, а клиент получает услуги и доступ к своим ресурсам по договору. В каждом случае ответственность за электропитание, сеть, операционную систему, обновления и резервные копии распределяется по-разному. Устройство инженерных систем разобрано в отдельном материале: что такое ЦОД, как он устроен и почему от него зависит интернет.

Кто управляет доменами .RU и .РФ, DNS и регистрацией сайтов АНО «Координационный центр доменов .RU/.РФ» выполняет функции национальной регистратуры (администратора доменов верхнего уровня) .RU и .РФ . Центр разрабатывает правила, аккредитует регистраторов и отвечает за деятельность национальных доменных зон в пределах своей компетенции. Техническая эксплуатация реестров и соответствующей DNS-инфраструктуры осуществляется с участием уполномоченного технического оператора. В составе учредителей Координационного центра присутствует Российская Федерация, её полномочия осуществляет Роскомнадзор. Важное изменение 2026 года: с 1 сентября 2026 года действует постановление Правительства РФ от 31.08.2026 № 1119 «Об утверждении Правил регистрации доменных имен», относящееся к национальным доменным зонам, охватываемым постановлением, включая .RU, .РФ и .SU. Правила предусматривают порядок регистрации и идентификации администратора. Новые требования не означают, что государство стало собственником всех сайтов в этих зонах. Официальная публикация постановления; документы Координационного центра. Чем отличаются регистратура, регистратор, администратор и хостинг Регистратура: обеспечивает правила и реестр конкретной доменной зоны.

обеспечивает правила и реестр конкретной доменной зоны. Регистратор: принимает заявки на регистрацию и обслуживает доменные имена по установленным правилам.

принимает заявки на регистрацию и обслуживает доменные имена по установленным правилам. Администратор домена: лицо, на которое зарегистрировано конкретное доменное имя и которое осуществляет права и обязанности в отношении него.

лицо, на которое зарегистрировано конкретное доменное имя и которое осуществляет права и обязанности в отношении него. DNS-провайдер: отвечает за выбранные услуги разрешения или размещения DNS-записей, если они ему поручены.

отвечает за выбранные услуги разрешения или размещения DNS-записей, если они ему поручены. Хостинг-провайдер: предоставляет инфраструктуру для сайта или приложения. Международная ICANN координирует уникальные интернет-идентификаторы и корневую систему доменных имён, но сама подчёркивает, что не управляет содержимым всего интернета. DNS и маршрутизация необходимы для связности, но они не являются универсальным механизмом собственности на размещённый контент.

Государство, Роскомнадзор и «суверенный интернет»: кто что регулирует Государство имеет нормативные и надзорные полномочия в отношении связи, информации, персональных данных и работы отдельных элементов инфраструктуры. Эти полномочия отличаются от корпоративных прав на активы операторов связи и владельцев сайтов. Федеральный закон № 126-ФЗ «О связи», статья 65.1: предусматривает централизованное управление сетью связи общего пользования при установленных законом угрозах устойчивости, безопасности и целостности функционирования. Это специально ограниченный законом механизм управления, а не объявление интернета государственной собственностью.

предусматривает централизованное управление сетью связи общего пользования при установленных законом угрозах устойчивости, безопасности и целостности функционирования. Это специально ограниченный законом механизм управления, а не объявление интернета государственной собственностью. Постановление Правительства РФ № 1667 от 27.10.2025: содержит правила такого централизованного управления. Оно применяется в рамках установленных процедур.

содержит правила такого централизованного управления. Оно применяется в рамках установленных процедур. Федеральный закон № 149-ФЗ: регулирует отношения в сфере информации, информационных технологий и её защиты, в том числе отдельные процедуры ограничения доступа.

регулирует отношения в сфере информации, информационных технологий и её защиты, в том числе отдельные процедуры ограничения доступа. Федеральный закон № 152-ФЗ: устанавливает требования к обработке персональных данных.

устанавливает требования к обработке персональных данных. Постановление № 1119 от 31.08.2026: регулирует порядок регистрации доменных имён в предусмотренных им зонах. Технологические средства противодействия угрозам (ТСПУ), требования к маршрутизации в предусмотренных случаях и регулирование доступа — разные механизмы. Ни один из них сам по себе не создаёт единого права собственности на все серверы, домены, личные фотографии, медиаконтент и коммерческие сайты. Тексты норм: ст. 65.1 Закона № 126-ФЗ, постановление № 1667, ст. 18 Закона № 152-ФЗ.

Что это значит для владельца сайта, предпринимателя и обычного пользователя Допустим, у компании есть собственный сайт. Его домен обслуживает регистратор, сайт размещён на хостинге, посетители приходят из Яндекса и Google, форма связи открывает мессенджер, а резервная копия хранится на NAS. В такой конфигурации ни одна из сторон не получает автоматически прав собственности на весь бизнес или все данные другой стороны. Проверка цифровой независимости Проверить, на кого зарегистрирован домен, кто имеет доступ к регистратору, DNS и панели хостинга. Сохранить вне сайта полную копию файлов, базы данных, конфигурации и доступа к ключевым сервисам. Разделить роли владельца, подрядчика и администратора: не отдавать единственную учётную запись исполнителю. Измерять источники целевого трафика и заявок отдельно; не путать охват площадок с клиентским спросом. При использовании облачных хранилищ проверить договор, режим персональных данных, экспорт, версии файлов, восстановление и MFA. Для офиса или умного дома предусмотреть локальную работу критичных функций, резервное питание и ручной режим. Если задача связана с домашней сетью, локальным хранением и отказоустойчивостью, полезно также прочитать как работает умный дом без интернета. Для практической помощи в построении домашней сети и подборе решения можно использовать онлайн-услуги Electrikman.