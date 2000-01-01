НЕВА МТ 324: как снять показания E1.0.FF, T1 и T2

Инструкция по трёхфазному электросчётчику НЕВА МТ 324: как снять показания E1.0.FF, E1.1.FF и E1.2.FF Для общего текущего показания найдите экран E1.0.FF. При двухтарифном расчёте отдельно запишите E1.1.FF и E1.2.FF. Значение FF означает накопление на текущий момент, а окончание 00 относится к сохранённому показанию прошлого периода. НЕВА МТ 324 E1.0.FF E1.1.FF E1.2.FF L1, L2, L3 OFF LoAd умный счётчик НЕВА МТ 324 E1.1.FF T1L1L2L3 001284.36 kW·h ПРОСМОТР активная энергия 3 фазы

Ответ за одну минуту Как снять текущие показания 1 Дождитесь автоматической прокрутки или коротко нажимайте кнопку просмотра. 2 Для общей энергии найдите E1.0.FF и единицу kW·h. 3 Для дневного регистра найдите E1.1.FF. 4 Для ночного регистра найдите E1.2.FF. 5 Если форма принимает целые значения, вводите цифры до точки без округления вверх.

FF и 00 обозначают разные даты показания. FF показывает накопление на текущий момент. Кадр с окончанием 00 относится к значению, сохранённому на конец предыдущего месяца или суток. Для обычной текущей передачи нужен кадр FF.

Модельный ряд Какие исполнения НЕВА МТ 324 встречаются НЕВА МТ 324 является семейством трёхфазных многотарифных счётчиков. Полная маркировка показывает класс точности, вид учитываемой энергии, интерфейс, корпус, максимальный ток и наличие дополнительных функций. Обозначение Что означает Практическое значение A Учёт активной энергии На дисплее нет части реактивных регистров AR Активная и реактивная энергия В меню больше экранов, поэтому важна единица kW·h E4 Интерфейс EIA-485 Возможен дистанционный обмен при подключённой системе RF / PL / GSM Радио, PLC или сотовый модем Техническая возможность автоматического сбора B Подсветка ЖКИ Экран легче читать в щите S Электронная пломба Открытие клеммной крышки фиксируется C Встроенные расцепители Счётчик может отключать нагрузку R Промежуточное реле управления Управляет внешним коммутационным аппаратом Часть исполнений уже снята с производства Это не означает, что установленный счётчик автоматически непригоден. Решение зависит от исправности, срока службы, поверки и статуса в расчётной системе.

Расшифровка ЖКИ Как устроен дисплей НЕВА МТ 324 E1.1.FF Обозначение параметра Вид энергии, тариф и период, к которому относится значение. 001284.36 Само показание Крупные цифры являются значением выбранного параметра. kW·h Единица измерения Подтверждает, что открыта активная энергия, а не мощность или напряжение. T2 L1 L2 L3 Тариф и фазы Дополнительные индикаторы показывают текущую зону и состояние линий. Положение десятичной точки зависит от исполнения. У трансформаторного счётчика после точки может отображаться больше разрядов, чем у прибора прямого включения.

Основные текущие накопители Что означают E1.0.FF, E1.1.FF и E1.2.FF E1.0.FF Общая активная энергия Текущее накопление без разделения по тарифам. E1.1.FF Тариф 1 Текущая активная энергия по первому тарифному регистру. E1.2.FF Тариф 2 Текущая активная энергия по второму тарифному регистру. E1.3.FF Тариф 3 Полупиковый или другой регистр при трёхзонном расписании. E1.4.FF Тариф 4 Дополнительный регистр, если он используется настройкой. E1.1.FF + E1.2.FF = E1.0.FF Равенство показано для типового двухтарифного режима. При активных T3 или T4 общий регистр включает и их накопление.

Текущие и архивные данные Чем окончание FF отличается от 00 ТЕКУЩЕЕ E1.1.FF 001284.36 kW·h Накопление по тарифу 1 на текущий момент. ПРОШЛЫЙ ПЕРИОД E1.1.00 001147.20 kW·h Значение, сохранённое на конец предыдущего месяца или суток. Коды с окончанием 00 полезны для проверки месячного расхода, но не должны автоматически заменять текущее значение FF при передаче.

Практический алгоритм Как правильно записать показания 1 Сверьте номер прибора Проверьте, что счётчик относится к вашему лицевому счёту. 2 Найдите E1.0.FF Запишите общее значение, если поставщик принимает одно поле. 3 Найдите E1.1.FF Запишите первый тариф отдельно. 4 Найдите E1.2.FF Запишите второй тариф отдельно. 5 Проверьте kW·h Не передавайте реактивную энергию, ток или мощность. 6 Сделайте фото На снимке должны одновременно читаться код и крупное значение.

Управление дисплеем Что делают короткое и длительное нажатия КОРОТКО Следующий кадр Кратковременное нажатие переключает выводимую информацию. УДЕРЖИВАТЬ Дополнительные меню Длительное нажатие открывает группы энергетических параметров, мощностей, параметров сети и времени. 1 МИНУТА Возврат к циклу Примерно через минуту после последнего нажатия счётчик возвращается к автоматической прокрутке. Длительное нажатие может также подтверждать включение реле Это возможно только в исполнениях с расцепителями и при разрешённом настройками способе подключения. Для обычного снятия показаний используйте короткие нажатия.

Целые и дробные кВт·ч Какие цифры передавать E1.1.FF · kW·h 001284.36 001284 - 1284 целых кВт·ч. 36 - 0,36 кВт·ч. Для целочисленного поля передаётся 1284. Не вводите 128436 вместо 1284,36.

Не округляйте вверх без прямого требования.

Начальные нули обычно не нужны.

Не вводите код E1.1.FF в числовое поле.

Проверьте, принимает ли форма дробную часть.

Многотарифный учёт Как соотносятся T1, T2 и T3 T1 Первый тариф При двухзонной настройке обычно соответствует дневной зоне. T2 Второй тариф При двухзонной настройке обычно соответствует ночной зоне. T3 Третий тариф При трёхзонной настройке может соответствовать полупиковой зоне. В Тульской области двухзонное расписание предусматривает дневную зону с 07:00 до 23:00 и ночную с 23:00 до 07:00. При трёхзонном учёте используются пик, полупик и ночь. Индикатор T2 не означает, что открыт E1.2.FF T2 в верхней строке может показывать тариф, действующий сейчас. Код слева определяет, к какому накопителю относится крупное число.

Трёхфазная сеть Что означают L1, L2 и L3 L1 Первая фаза Индикатор первого фазного канала. L2 Вторая фаза Индикатор второго фазного канала. L3 Третья фаза Индикатор третьего фазного канала. При подключённой нагрузке символы линий обычно светятся постоянно. При отсутствии нагрузки они могут мигать. Если один индикатор исчез и часть дома обесточилась, возможна потеря фазы или неисправность подключения. Не открывайте клеммную крышку Зафиксируйте дисплей, пофазные напряжения и состояние автоматов, доступных без снятия защитных крышек. Проверку вводной части выполняет специалист.

Специальные символы Что означают замок, трубка, батарея и стрелки 🔓 Открытый замок Разрешено программирование счётчика. ☎ Телефонная трубка Выполняется обмен по интерфейсу. 🔋 Батарея Напряжение внутренней батареи ниже допустимого уровня. ← → Направление энергии Показывает потребление из сети или отпуск энергии в сеть. РЕЛЕ Замкнутые контакты Нагрузка подключена встроенным аппаратом.

Диагностические экраны Напряжение, ток, мощность и коэффициент мощности U1, U2, U3 Фазные напряжения Текущее напряжение каждой фазы. I1, I2, I3 Токи Мгновенная нагрузка по фазам. P, P1-P3 Активная мощность Суммарная и пофазная мощность в текущий момент. PF Коэффициент мощности Суммарное или пофазное значение. F Частота Частота электрической сети. Эти параметры помогают диагностировать сеть, но не вводятся вместо накопленной энергии в кВт·ч.

Контроль потребления Как рассчитать расход за месяц E1.1.FF 1380 - 1245 = 135 кВт·ч Расход по тарифу 1 E1.2.FF 742 - 677 = 65 кВт·ч Расход по тарифу 2 ИТОГО 135 + 65 = 200 кВт·ч Общее потребление Можно также сравнить текущий кадр FF с архивным кадром 00 того же регистра. Коды должны совпадать по виду энергии и тарифу.

Интеллектуальный учёт Передаёт ли НЕВА МТ 324 показания автоматически В зависимости от исполнения счётчик может иметь EIA-485, радиомодем, PLC, GSM, M-Bus, Ethernet, Wi-Fi или Bluetooth. Но наличие интерфейса само по себе не подтверждает рабочий автоматический сбор. Передача работает В кабинете есть свежая дата опроса, правильный номер и актуальные тарифы. Данные устарели Связь, УСПД или привязка к лицевому счёту требуют проверки. Прибор считает автономно Даже без передачи счётчик продолжает накапливать энергию в памяти. Сверьте заводской номер в кабинете.

Проверьте дату последнего автоматического опроса.

Сравните E1.0.FF, E1.1.FF и E1.2.FF.

При отсутствии обновления передайте показания вручную.

Не подключайтесь самостоятельно к служебному интерфейсу прибора поставщика.

Отключение нагрузки Что означают OFF LoAd, OFF LP, OFF LU и OFF LF OFF LoAd Команда по интерфейсу Нагрузка отключена командой удалённой системы. OFF LP Лимит мощности Превышено установленное ограничение потребляемой мощности. OFF LU Порог напряжения Напряжение вышло за заданный предел. OFF LF Магнитное воздействие В исполнении с соответствующей защитой зафиксировано магнитное поле. Что означают последние две цифры Код Разрешённый способ подключения 00 Только командой по интерфейсу 01 Длительным нажатием кнопки 10 Автоматически 11 Автоматически или длительным нажатием Не обходите расцепители перемычкой Сначала уменьшите нагрузку и уточните причину отключения. Восстановление возможно только способом, разрешённым конфигурацией счётчика и оператором системы.

Сервисная индикация Что делать, если появился код ошибки Исполнение НЕВА МТ 324 A OS может выводить двухсимвольный код ошибки в шестнадцатеричном формате. Это комбинация нескольких диагностических признаков, а не обычный номер тарифа. Сфотографируйте код ошибки и весь дисплей. Запишите полную модификацию счётчика. Проверьте наличие L1, L2 и L3. Не вскрывайте корпус и клеммную крышку. Обратитесь к владельцу прибора, поставщику или сервисной организации. Официальное руководство рекомендует при появлении такого кадра обращаться в сервис изготовителя, а не пытаться самостоятельно сбрасывать ошибку.

Трансформаторное включение Нужно ли умножать показания на коэффициент Счётчики прямого включения 5(60), 5(80) или 5(100) А обычно показывают расчётное значение без дополнительного умножения. Для трансформаторных исполнений руководство указывает отображение энергии во вторичных обмотках без учёта коэффициентов трансформации. Прямое включение Для бытового объекта дополнительный коэффициент обычно не применяется. Трансформаторы тока Расчёт может требовать коэффициент, указанный в акте допуска и договоре. Коэффициент уже применяет система Не умножайте показание повторно, если расчёт выполняется автоматически. Не определяйте коэффициент по внешнему виду Проверьте полную маркировку, акт допуска, номиналы трансформаторов и порядок расчёта.

Форумы и поисковые вопросы Частые проблемы пользователей Передают E1.1.FF как число Это код регистра. Передавать нужно крупное значение под ним. Путают FF и 00 FF является текущим накоплением, 00 архивом прошлого периода. Не могут найти все тарифы Используйте короткие нажатия или откройте меню энергетических параметров. Действующий T2 принимают за открытый регистр Ориентируйтесь на код E1.1.FF или E1.2.FF слева. Пропал L2 Возможна потеря фазы, неисправность линии или подключения. Автоматическая передача остановилась Проверьте дату опроса и временно передавайте вручную. Счётчик отключает дом Прочитайте сообщение OFF и уменьшите нагрузку. Показания выросли в десятки раз Проверьте десятичную точку и коэффициент трансформации. На экране код ошибки Сфотографируйте код и обратитесь в сервис без вскрытия прибора. Индикаторы фаз мигают При отсутствии нагрузки это может быть штатной индикацией. Экран не показывает информацию При наличии питания и пустом ЖКИ требуется проверка прибора специалистом. Светодиод мигает быстро Частота импульсов растёт вместе с мощностью нагрузки. Что приложить к обращению фото полной маркировки;

заводской номер;

кадры E1.0.FF, E1.1.FF и E1.2.FF;

кадр L1, L2 и L3;

сообщение OFF или код ошибки;

дату последнего опроса в кабинете;

акт установки и коэффициенты трансформации.

Эксплуатационные сроки Межповерочный интервал и срок службы 16 лет Межповерочный интервал Указан для распространённых российских исполнений НЕВА МТ 324. 30 лет Средний срок службы Заявлен изготовителем для рассмотренных моделей. 280 000 ч Наработка до отказа Значение для ряда более новых исполнений. Точную дату следующей поверки проверяют по заводскому номеру в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений. У старых редакций и отдельных исполнений паспортные данные могут отличаться.

Безопасность и коммерческий учёт Что можно делать пользователю Можно читать открытый дисплей;

коротко нажимать пользовательскую кнопку;

фотографировать показания;

сверять тарифы и номер;

проверять доступные автоматы;

направлять обращение об ошибке. Нельзя снимать пломбы;

открывать клеммную крышку;

подтягивать вводные зажимы под напряжением;

обходить расцепители;

самостоятельно менять тарифы и лимиты;

вмешиваться в служебные интерфейсы. Техническая и нормативная основа ТАСВ.411152.005 РЭ - руководство по эксплуатации счётчиков НЕВА МТ 3.

- руководство по эксплуатации счётчиков НЕВА МТ 3. ГОСТ 31818.11-2012 - общие требования к аппаратуре учёта.

- общие требования к аппаратуре учёта. ГОСТ 31819.21-2012 - статические счётчики активной энергии классов 1 и 2.

- статические счётчики активной энергии классов 1 и 2. ГОСТ 31819.22-2012 - статические счётчики активной энергии классов 0,2S и 0,5S.

- статические счётчики активной энергии классов 0,2S и 0,5S. ГОСТ 31819.23-2012 - статические счётчики реактивной энергии.

- статические счётчики реактивной энергии. ГОСТ Р 58940-2020 - интеллектуальные системы учёта.

- интеллектуальные системы учёта. Постановления Правительства РФ № 354, № 442 и № 890 - расчёты и коммерческий учёт.

FAQ Частые вопросы о НЕВА МТ 324 Что означает E1.0.FF? Текущая активная энергия нарастающим итогом без разделения по тарифам. Что означает E1.1.FF? Текущее накопление активной энергии по тарифу 1. Что означает E1.2.FF? Текущее накопление активной энергии по тарифу 2. Чем E1.1.FF отличается от E1.1.00? FF является текущим значением, а 00 относится к сохранённому показанию прошлого периода. Как листать экраны? Коротко нажимайте пользовательскую кнопку на лицевой панели. Что делает длительное нажатие? Открывает дополнительные группы меню, а в отдельных режимах может подтверждать включение реле. Какие цифры вводить при 001284.36? Для целочисленного поля вводите 1284. Что передавать при двух тарифах? E1.1.FF и E1.2.FF в соответствующие поля. Что означают L1, L2 и L3? Это индикаторы трёх фазных каналов. Почему L1, L2 и L3 мигают? При отсутствии нагрузки это может быть штатной индикацией. Что означает OFF LP? Нагрузка отключена из-за превышения установленного лимита мощности. Что означает OFF LU? Нагрузка отключена из-за выхода напряжения за заданный предел. Что означает OFF LoAd? Отключение выполнено командой по интерфейсу. Передаёт ли счётчик показания автоматически? Только при рабочем интерфейсе, системе сбора и корректной привязке к лицевому счёту. Нужно ли умножать показания? Для прямого включения обычно нет. Для трансформаторного учёта нужно проверить расчётную схему. Что делать при коде ошибки? Сфотографировать дисплей и обратиться в сервис или к владельцу прибора без вскрытия корпуса.