Ray-Ban Meta Gen 3 vs Meta Ray-Ban Display: сравнение

Ray-Ban Meta Gen 3* и Meta Ray-Ban Display* выглядят похожими, но относятся к двум разным классам AI-очков. Gen 3 делают ставку на камеру, open-ear звук и голосовой AI без визуального экрана. Display добавляют полноцветный дисплей в правую линзу и управление через Meta Neural Band с EMG.

Актуально на 30 сентября 2026 года. Ray-Ban Meta Gen 3 уже продаются как серийная линейка. Meta Ray-Ban Display доступны на части рынков и расширяют географию продаж в Европе осенью 2026 года. Для России официальная поддержка и полный набор Meta AI-функций не заявлены.

Ray-Ban Meta Gen 3 и Meta Ray-Ban Display: главное отличие

Разница между моделями начинается не с камеры и не с процессора, а с интерфейса.

Ray-Ban Meta Gen 3* Без дисплея. Пользователь взаимодействует с очками через голос, open-ear звук, сенсорное управление и камеру. Информация возвращается в основном аудио. Meta Ray-Ban Display* С цветным дисплеем в правой линзе. Очки могут показывать сообщения, навигацию, перевод, изображения, уведомления и визуальные ответы AI.

Поэтому Gen 3 логичнее рассматривать как максимально незаметные повседневные AI-очки, а Display — как переход к визуальному интерфейсу перед глазами.

Сравнение Ray-Ban Meta Gen 3 и Meta Ray-Ban Display

Параметр Ray-Ban Meta Gen 3* Meta Ray-Ban Display* Дисплей Нет Полноцветный 600×600 в правой линзе Камера 12 Мп 12 Мп ultra-wide Фото 3024×4032 3024×4032, цифровой зум 3× Видео До 3K/30 fps До 3K/30 fps Аудио 2 open-ear динамика 2 open-ear динамика Микрофоны 6 6 Память 32 ГБ 32 ГБ Wi-Fi Wi-Fi 6 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 5.3 Автономность очков До 9 часов До 6 часов Управление Голос + сенсорное управление Голос + сенсорное управление + Meta Neural Band Навигация перед глазами Нет визуальной карты Да, на дисплее Субтитры и визуальный перевод Нет собственного дисплея Да Основная идея Максимально обычные на вид AI-очки AI-очки с персональным визуальным интерфейсом

Ray-Ban Meta Gen 3*: что изменилось в третьем поколении

Ray-Ban Meta Gen 3 — развитие уже зрелой серии smart glasses. В 2026 году линейка получила более тонкий дизайн, новые формы оправ и увеличенную автономность.

Для актуального Wayfarer Gen 3 официально заявлены:

12-Мп камера;

фото 3024×4032;

видео до 3K/30 fps;

два open-ear динамика;

массив из шести микрофонов;

32 ГБ памяти;

Wi-Fi 6;

Bluetooth 5.3;

до 9 часов работы на одном заряде;

работы на одном заряде; поддержка рецептурных линз для совместимых конфигураций.

Кроме Wayfarer, в линейке Gen 3 появились Aviator и Zena. То есть Meta* и Ray-Ban продолжают двигаться не в сторону отдельной «технической гарнитуры», а в сторону обычных очков, в которые встроена электроника.

Кому подходит Gen 3

тем, кто хочет снимать фото и видео от первого лица;

для звонков и музыки без наушников;

для голосового AI;

тем, кому не нужен экран перед глазами;

для длительного повседневного ношения;

тем, кому важен выбор привычных оправ и линз.

Meta Ray-Ban Display*: что это за модель

Meta Ray-Ban Display — более сложное устройство. В правую линзу встроен полноцветный дисплей 600×600 пикселей, видимый только владельцу очков.

По официальной спецификации модель также получила:

12-Мп ultra-wide камеру;

фото 3024×4032;

цифровой зум 3×;

видео 3K/30 fps;

два open-ear динамика;

шесть микрофонов;

32 ГБ памяти;

Wi-Fi 6E;

Bluetooth 5.3;

до 6 часов работы;

Transitions-линзы в актуальных конфигурациях;

управление через Meta Neural Band.

Стартовая цена комплекта в США составляет 799 долларов, причём в комплект входят сами очки и Neural Band.

Что реально даёт дисплей 600×600

Главное преимущество Display заключается не в самом факте наличия экрана, а в изменении сценария взаимодействия.

Gen 3 могут озвучить информацию. Display могут показать её непосредственно перед глазами.

Сообщения Текст и мультимедийные сообщения можно просматривать без телефона в руке. Навигация Маршрут и подсказки отображаются на дисплее, включая пошаговую навигацию. Перевод Переведённая речь и текст могут выводиться как визуальные субтитры. Камера Дисплей позволяет использовать предварительный просмотр кадра и просматривать снятые изображения. AI Ответы Meta AI* можно получать не только голосом, но и визуально. Медиа Интерфейс может показывать обложки, изображения и другую сопутствующую информацию.

Это уже намного ближе к концепции «информация всегда перед глазами», но по архитектуре Display всё ещё отличаются от полноценных пространственных AR/XR-систем.

Meta Neural Band*: как очки управляются мышцами руки

Самая необычная часть Display находится не в оправе, а на запястье.

Meta Neural Band использует электромиографию, или EMG. Браслет считывает электрические сигналы, возникающие при сокращении мышц кисти и запястья, и распознаёт небольшие движения руки.

Это позволяет:

перемещаться по интерфейсу;

выбирать элементы;

читать и отвечать на сообщения;

принимать вызовы;

выполнять действия без касания оправы;

использовать тактильную обратную связь браслета.

Для Neural Band заявлено до 18 часов автономной работы.

EMG не читает мысли. Браслет измеряет электрическую активность мышц. Он распознаёт физические намерения движения кисти и пальцев, а не содержание мыслей пользователя.

Камера: Gen 3 и Display снимают почти одинаково

По основным параметрам камеры устройства ближе друг к другу, чем может показаться.

У обеих моделей:

12-Мп камера;

фото 3024×4032;

видео до 3K/30 fps;

съёмка от первого лица.

У Display официально указан 3× цифровой зум и возможность использовать собственный экран как видоискатель.

Поэтому покупка Display только ради «лучшей камеры» не выглядит рациональной. Основная доплата идёт за дисплей и новую систему управления, а не за принципиально другой уровень съёмки.

Звук и микрофоны

Обе модели используют два open-ear динамика и массив из шести микрофонов.

Такой формат позволяет слышать музыку, навигацию и голосовые ответы, не закрывая слуховой канал обычными наушниками.

Для звонков шесть микрофонов используются для захвата голоса и обработки окружающего шума.

Gen 3 в этом отношении уже достаточно самостоятельны: отсутствие визуального дисплея не мешает использовать их как повседневную гарнитуру.

Автономность: Gen 3 работают дольше

до 9 ч Ray-Ban Meta Gen 3* Официально заявленное время работы на одном заряде. до 6 ч Meta Ray-Ban Display* Дополнительный дисплей увеличивает энергопотребление. до 18 ч Meta Neural Band* Браслет имеет собственный аккумулятор и заряжается отдельно.

Для человека, который хочет носить AI-очки почти весь рабочий день без визуального интерфейса, Gen 3 выглядят практичнее.

Display требуют компромисса: пользователь получает экран, но автономность самих очков уменьшается.

Навигация, перевод и сообщения: где Display принципиально удобнее

Навигация

Gen 3 могут давать голосовые подсказки, но Display показывают маршрут и визуальную информацию непосредственно перед глазами.

В сентябре 2026 года Meta* расширила навигацию Display, добавив новые hands-free сценарии, включая маршруты для велосипеда и информацию об общественном транспорте на поддерживаемых рынках.

Перевод

На Gen 3 перевод приходится в основном слушать. Display позволяют показывать перевод как субтитры прямо в линзе.

Для разговора на другом языке это принципиально более естественный сценарий.

Сообщения

Display позволяют увидеть текст сообщения и ответить, не доставая смартфон. Neural Band добавляет возможность выполнять часть действий небольшими жестами руки.

Именно в таких повседневных мелочах экран оказывается полезнее, чем в попытке имитировать большой AR-монитор.

Почему Meta Ray-Ban Display не стоит путать с полноценными AR/XR-очками

Наличие цветного экрана в линзе ещё не означает, что устройство является полноценной системой пространственной дополненной реальности.

Display предназначены прежде всего для компактного персонального интерфейса:

сообщения;

субтитры;

небольшие карты;

уведомления;

изображения;

короткие визуальные ответы.

Полноценные AR/XR-устройства решают другую задачу: отслеживают положение головы и тела в пространстве, закрепляют цифровые объекты в координатах помещения и позволяют работать с большим виртуальным окружением.

Подробно эту разницу мы разбирали в статье «AI-очки, AR, MR, VR и XR: в чём разница».

Ray-Ban Meta и Meta Ray-Ban Display в России

Для российского пользователя это один из главных практических вопросов.

Физически устройства могут попадать в Россию через параллельный импорт, однако наличие очков у продавца не гарантирует работу всех программных функций.

Перед покупкой нужно проверить:

доступность приложения Meta AI* для используемого региона аккаунта;

возможность авторизации;

работу AI-функций в нужной стране;

поддерживаемые языки;

работу карт и навигации;

обновления прошивки;

работу сообщений и сторонних приложений;

возможность изготовления рецептурных линз;

гарантийное обслуживание импортированной модели.

У Ray-Ban на официальных страницах прямо указано, что отдельные функции Meta AI* доступны только в определённых странах и языках.

Для России покупку стоит оценивать в два уровня. Первый — аппаратный: камера, звук, Bluetooth, память, сенсорное управление. Второй — облачный: Meta AI*, перевод, визуальные ответы, навигация и связанные сервисы. Именно второй уровень может быть ограничен регионом.

Приватность и безопасность

Обе линейки имеют камеру и массив микрофонов, поэтому вопросы приватности одинаково важны для Gen 3 и Display.

Перед использованием следует учитывать:

в кадр могут попадать люди, документы и экраны;

на объекте заказчика съёмку лучше согласовать заранее;

часть AI-функций использует облачную обработку;

нужно понимать, какие данные сохраняются в приложении и аккаунте;

индикатор записи не отменяет обязанности учитывать права окружающих.

Display дополнительно передают данные управления от Neural Band. Это не «чтение мыслей», но всё равно отдельный поток физиологических сигналов, который участвует во взаимодействии с устройством.

Smart glasses не являются защитными очками или другим СИЗ. При электромонтажных и других опасных работах следует применять сертифицированные средства защиты, необходимые для конкретной задачи. Камера, дисплей и AI не заменяют измерительные приборы и безопасную технологию работ.

Что практичнее для электрика, монтажника и инженера

Задача Gen 3 Display Фотофиксация Да, 12 Мп Да, 12 Мп + видоискатель Видео от первого лица До 3K/30 fps До 3K/30 fps Голосовые заметки Удобно Удобно Текстовый чек-лист перед глазами Нет Да, потенциально удобнее Навигация по объекту или городу В основном аудио Есть визуальный интерфейс Автономность Выше, до 9 часов Ниже, до 6 часов Привычность при постоянном ношении Выше Сложнее из-за дисплея и отдельного браслета

Для обычной фотофиксации и удалённой связи Display могут оказаться избыточными: камера у Gen 3 уже достаточно функциональна.

Display интереснее там, где действительно нужен визуальный интерфейс без телефона в руках: чек-лист, текст, перевод, сообщения или навигация.

Что выбрать: Ray-Ban Meta Gen 3 или Meta Ray-Ban Display

Выбирайте Gen 3, если экран перед глазами не нужен;

важнее автономность до 9 часов;

нужны камера, звонки, музыка и голосовой AI;

хочется максимально обычный внешний вид;

важен широкий выбор оправ и линз;

не хочется носить дополнительный браслет. Смотрите на Display, если нужны сообщения и текст перед глазами;

важна визуальная навигация;

нужны субтитры перевода;

хочется использовать дисплей как видоискатель;

интересно управление через EMG-жесты;

6 часов автономности достаточно.

Главный критерий простой: если вам не нужен собственный дисплей в линзе, Gen 3 рациональнее. Если визуальная информация перед глазами действительно меняет ваш сценарий использования, тогда Display дают возможности, которых у Gen 3 принципиально нет.

Для более широкого сравнения с Qwen, Xiaomi, Rokid и другими моделями смотрите наш материал «Лучшие умные и AI-очки 2026 года».

Частые вопросы

Есть ли экран у Ray-Ban Meta Gen 3? Нет. Gen 3 используют камеру, open-ear звук, микрофоны и голосовой AI, но собственного визуального дисплея перед глазами у них нет. Какое разрешение у Meta Ray-Ban Display? В правую линзу встроен полноцветный дисплей разрешением 600×600 пикселей. У какой модели лучше камера? По основным характеристикам камеры модели близки: обе используют 12-Мп сенсор и поддерживают видео до 3K/30 fps. У Display есть визуальный видоискатель и заявлен 3× цифровой зум. Что такое Meta Neural Band? Это браслет с EMG-сенсорами, который распознаёт электрическую активность мышц кисти и запястья и преобразует небольшие движения руки в команды для очков. Neural Band читает мысли? Нет. Он считывает сигналы мышц, связанные с физическим движением, а не содержание мыслей. Сколько работают Ray-Ban Meta Gen 3? Для Gen 3 официально заявлено до 9 часов на одном заряде. Реальное время зависит от съёмки, звонков, музыки и использования AI. Сколько работают Meta Ray-Ban Display? До 6 часов на одном заряде по официальной спецификации. Neural Band имеет отдельную батарею с заявленным временем до 18 часов. Meta Ray-Ban Display — это AR-очки? У них есть визуальный дисплей, но их правильнее считать AI-очками с персональным HUD, а не полноценной пространственной AR/XR-системой. Они не предназначены для большого пространственного виртуального окружения. Можно ли использовать эти очки в России? Импорт возможен, но полный набор функций может зависеть от региона аккаунта, приложения, языка и доступности Meta AI*. Перед покупкой это нужно проверять отдельно. Можно ли поставить рецептурные линзы? Ray-Ban предлагает рецептурные варианты для совместимых моделей и рынков. Возможность изготовления и установки линз для конкретной импортированной конфигурации следует уточнять до покупки. Что лучше для работы: Gen 3 или Display? Для съёмки и связи обычно достаточно Gen 3. Display полезнее, если действительно нужен текст, перевод, чек-листы или навигация непосредственно перед глазами.