Совместимость телефона с AR/XR-очками: как проверить

Главная ошибка при покупке AR/XR-очков для смартфона - ориентироваться только на разъём USB-C. Телефон может быстро заряжаться, передавать данные на скорости 10 Гбит/с и при этом вообще не уметь выводить изображение через USB-C. А даже если видеовыход есть, это ещё не гарантирует работу desktop mode, 3DoF, UltraWide, фирменного приложения, одновременной зарядки и защищённого видеоконтента.

Проверка в трёх слоях: 1. Телефон умеет выводить видео через USB-C. 2. Он способен нормально питать очки или работать через подходящий charging hub. 3. Конкретная модель телефона и версия ОС поддерживают нужные функции приложения производителя очков.

Совместимость телефона и AR/XR-очков: три разных уровня

Фраза «телефон совместим с очками» слишком общая. На практике нужно проверить три независимых уровня.

1 Видеосигнал Телефон должен уметь передавать DisplayPort-видео через USB-C или использовать другой поддерживаемый способ вывода. 2 Питание Очки без собственного аккумулятора получают питание от смартфона. Порт должен обеспечить нужный режим питания либо используется специальный hub. 3 Функции Фирменное приложение, 3DoF, UltraWide, multi-screen, Immersive 3D и другие возможности имеют собственные требования.

Телефон может пройти первый уровень и не пройти третий. Например, обычное зеркалирование работает, но фирменное приложение не поддерживает конкретный процессор или версию Android.

Поэтому правильный вопрос звучит так: «Будет ли мой телефон выводить обычную картинку в эти очки, и какие дополнительные функции будут доступны именно на этой связке?»

Почему наличие USB-C ничего не гарантирует

USB-C - форма разъёма, а не перечень его возможностей.

Через внешне одинаковый Type-C производитель может реализовать:

USB 2.0;

USB 3.x;

быструю зарядку;

USB Power Delivery;

DisplayPort Alt Mode;

USB4;

несколько функций одновременно.

Поэтому надпись USB 3.2 Gen 2, 10 Гбит/с сама по себе не говорит, что телефон умеет выводить видео.

Недостаточно USB-C 3.2 Gen 2, 10 Гбит/с, 65 Вт charging. Нужно подтверждение DisplayPort over USB-C, DP Alt Mode, wired external display или другой явно заявленный видеовыход.

Как проверить DisplayPort Alt Mode

Для прямого подключения большинства display glasses требуется, чтобы смартфон выводил DisplayPort-сигнал через USB-C.

XREAL One Series официально требует от подключённого устройства DP video output и питание около 5 В / 1 А. Rokid для прямого соединения Max 2 также требует DisplayPort over USB-C. VITURE использует тот же принцип для прямого подключения своих XR-очков.

Ищите такие формулировки

DisplayPort Alt Mode;

DisplayPort over USB-C;

DP output;

USB-C video output;

wired external display;

external monitor over USB-C.

Не считайте доказательством

USB 3.1;

USB 3.2;

10 или 20 Гбит/с;

Power Delivery;

быструю зарядку;

поддержку OTG;

наличие USB-C → HDMI кабелей в продаже.

Где искать подтверждение совместимости

Лучший порядок проверки:

Официальная документация производителя телефона. Официальная compatibility page производителя очков. Руководство пользователя телефона. Поддержка производителя, если формулировка неоднозначна. Реальные отзывы владельцев exact model, включая региональную версию и процессор.

Название серии недостаточно. В одной линейке могут существовать модели с проводным видеовыходом и без него. Даже суффиксы Pro, Ultra, FE, Lite, Neo или региональная версия могут менять возможности USB-C.

Самая надёжная проверка до покупки очков

Если смартфон уже у вас, не обязательно верить таблицам вслепую. Проверьте его как обычный источник изображения.

1 Возьмите USB-C монитор с поддержкой видеовхода либо заведомо исправный USB-C → HDMI/DisplayPort адаптер. 2 Подключите телефон. Используйте кабель, который точно умеет передавать видео. 3 Проверьте изображение. Должно появиться зеркалирование или desktop mode. 4 Проверьте звук. Это дополнительно подтверждает полноценный AV-выход.

Если телефон стабильно работает с обычным USB-C монитором через DisplayPort, вероятность базовой совместимости с очками намного выше.

Но это всё ещё не гарантирует все фирменные функции конкретной модели очков.

iPhone: какие модели поддерживают проводной внешний дисплей

С iPhone ситуация проще, потому что Apple прямо публикует список моделей с проводным выводом изображения по USB-C.

По состоянию на 30 сентября 2026 года Apple указывает поддержку внешних дисплеев через USB-C для:

семейства iPhone 15;

iPhone 16, кроме iPhone 16e;

iPhone 17, кроме iPhone 17e;

iPhone 18 Pro.

Apple использует протокол DisplayPort и заявляет подключение совместимых USB-C дисплеев до 4K 60 Гц.

Наличие USB-C у iPhone не является автоматическим доказательством видеовыхода. Например, Apple прямо исключает iPhone 16e и iPhone 17e из актуального списка моделей, поддерживающих проводные внешние дисплеи.

Почему это важно для XR-очков

Производители очков также имеют свои ограничения. Например, VITURE отдельно исключает некоторые USB-C iPhone из совместимости своих XR-решений. Поэтому нужно проверять и Apple, и конкретного производителя очков.

Старые iPhone с Lightning

Прямого USB-C DisplayPort у них нет. Для некоторых очков используются Lightning → HDMI решения, специализированные HDMI → USB-C адаптеры или отдельные вычислительные блоки.

Такой путь сложнее и может ограничивать дополнительные функции.

Android: почему с совместимостью сложнее

Android работает на устройствах десятков производителей, поэтому одинаковый разъём USB-C может иметь совершенно разную аппаратную реализацию.

Даже дорогой смартфон не обязан иметь DisplayPort Alt Mode.

Кроме того, нужно разделять:

аппаратную возможность вывести видео;

зеркалирование экрана;

desktop mode;

поддержку фирменного XR-приложения;

поддержку конкретных пространственных режимов.

В 2026 году Android также развивает системную работу с подключёнными дисплеями. Android 16 QPR3 сделал connected displays и desktop windowing общедоступной функцией на совместимых устройствах, но аппаратная поддержка внешнего видеовыхода всё равно зависит от конкретного телефона.

Google Pixel: важное исключение из старых советов

В интернете до сих пор много старых материалов, где утверждается, что Pixel не поддерживает проводной видеовыход вообще.

Для современных моделей это устаревшее обобщение.

Google в актуальной справке прямо указывает Pixel 8 и более новые модели как устройства, которые можно подключать кабелем к внешнему дисплею для зеркалирования экрана и презентаций.

Что это значит для AR/XR

Базовый проводной видеовыход у современных Pixel есть, но конкретные очки и приложения могут иметь дополнительные ограничения.

Например, VITURE для некоторых режимов Immersive 3D отдельно отмечает ограничения Pixel 8/9 по требуемому разрешению. На форумах XREAL также встречаются случаи, когда Pixel с работающим видеовыходом нестабильно взаимодействует с конкретной прошивкой очков.

Вывод: «у телефона есть DP output» означает, что базовый уровень совместимости выполнен. Это не гарантирует, что конкретное приложение, 3D-режим или прошивка будут работать идеально.

Samsung Galaxy: DisplayPort и преимущество DeX

Samsung остаётся одним из самых удобных Android-вариантов для display glasses, потому что многие Galaxy S, Z Fold и другие поддерживаемые устройства умеют работать с внешним дисплеем через Samsung DeX.

DeX превращает внешний экран не просто в зеркальную копию телефона, а в более привычную desktop-среду с окнами, клавиатурой и мышью.

Почему DeX особенно удобен в очках

телефон можно использовать как тачпад;

на виртуальном экране появляется отдельный рабочий стол;

приложения открываются в окнах;

проще работать с браузером, документами и удалённым рабочим столом;

экран телефона не обязан полностью дублироваться.

XREAL в собственной таблице возможностей One Series отдельно различает Android без desktop mode и Android с desktop mode, например DeX. Некоторые режимы, включая UltraWide, доступны не во всех сценариях без desktop mode.

Не переносите поддержку DeX со всей серии на любую модель Samsung. Официальный список Samsung нужно проверять по точной модели. Galaxy A, FE, Flip и другие семейства могут иметь отличия между поколениями.

Motorola: хороший пример, почему нельзя судить по цене и названию серии

Motorola публикует собственную таблицу Smart Connect, где отдельно отмечает проводное USB-C подключение.

Она хорошо показывает, насколько выборочна аппаратная поддержка.

Например, в актуальной таблице:

часть старших Edge поддерживает wired display;

некоторые более новые Edge поддерживают Smart Connect по беспроводной сети, но не по USB-C;

многие moto g не имеют проводного display mode;

в одной и той же продуктовой семье результат различается от модели к модели.

То есть правило «дорогой современный телефон точно умеет DP Alt Mode» не работает.

Xiaomi, OnePlus, OPPO, vivo и другие Android-смартфоны

Здесь универсального списка, который останется актуальным на годы, не существует.

Правильная стратегия:

взять точный номер модели; проверить официальный spec sheet; найти wired display / DisplayPort over USB-C; проверить compatibility list выбранных очков; посмотреть опыт владельцев именно этой версии телефона; по возможности проверить телефон на обычном внешнем мониторе.

Почему нельзя ориентироваться на USB 3.x

Производитель может поставить быстрый USB-контроллер для данных и не развести линии DisplayPort. И наоборот, видеовыход может существовать без акцента на нём в рекламной карточке.

Нужен ли desktop mode для AR/XR-очков

Для базового изображения - не обязательно.

Если смартфон выводит DisplayPort-видео, очки могут показать зеркальную копию экрана и без DeX или другой desktop-среды.

Но desktop mode значительно улучшает productivity:

Возможность Обычное зеркалирование Desktop mode Показ экрана телефона Да Да / отдельный рабочий стол Несколько окон Ограниченно Обычно удобнее Мышь и клавиатура Зависит от ОС Ориентировано на периферию Телефон как тачпад Не всегда В некоторых системах да Большой рабочий стол Менее удобно Лучше подходит

Если очки покупаются именно для работы, наличие хорошего desktop mode следует считать отдельным критерием выбора смартфона.

Фирменное приложение: второй уровень совместимости

Производители очков используют собственное ПО для расширенных возможностей.

Приложение может отвечать за:

3DoF;

multi-screen;

виртуальный ultrawide;

head tracking;

3D-конвертацию;

обновление прошивки;

настройки изображения;

медиафункции.

Видео работает ≠ все XR-функции работают

Пример VITURE

Для Immersive 3D в SpaceWalker Mobile VITURE указывает отдельные требования к видеовыходу, версии ОС, версии приложения и некоторым моделям или процессорам.

Пример XREAL

У One Series значительная часть базовых режимов выполняется самим X1-чипом в очках, но таблица совместимости всё равно показывает различия между iPhone, Android без desktop mode и Android с desktop mode.

Питание: почему совместимый телефон может быстро разряжаться

Display glasses без собственного аккумулятора питаются от смартфона.

XREAL One Series требует источник примерно 5 В / 1 А. Реальное потребление меняется в зависимости от яркости, частоты обновления, пространственных режимов, громкости и нагрузки самого телефона.

Одновременно смартфон расходует энергию на GPU, декодирование видео, приложение и беспроводную связь.

Поэтому длительный просмотр или работа могут заметно сократить автономность.

Как одновременно использовать очки и заряжать телефон

Для длительной работы нужен специальный адаптер, который одновременно:

принимает питание от зарядного устройства;

передаёт видеосигнал в очки;

заряжает смартфон;

не ломает согласование USB-C.

Такие устройства выпускают сами производители очков, например VITURE USB-C XR Charging Adapter и XREAL Hub.

Обычный USB-C разветвитель не обязательно подходит. Одновременная передача DisplayPort Alt Mode и Power Delivery требует правильной схемы. Проверяйте поддержку видео и charge-through прямо в спецификации.

Какой USB-C кабель нужен

Кабель должен поддерживать видеопередачу, а не только зарядку.

Лучший первый тест - комплектный кабель очков.

Если нужна замена, ищите:

full-featured USB-C;

DisplayPort Alt Mode / video support;

достаточную мощность питания;

разумную длину;

гибкость, если кабель идёт от головы к карману.

Чехол смартфона тоже может мешать

У некоторых толстых чехлов отверстие вокруг USB-C слишком узкое или глубокое. Штекер визуально вставлен, питание иногда проходит, но полноценный контакт всех линий нестабилен.

Если соединение пропадает

снимите чехол;

полностью вставьте комплектный кабель;

очистите USB-C разъём телефона от ворса;

проверьте отсутствие люфта;

не используйте магнитные USB-C наконечники без подтверждённой поддержки видеолиний.

Стриминговые сервисы, DRM и защищённый контент

Обычное зеркалирование рабочего стола и просмотр DRM-защищённого видео - не всегда один и тот же сценарий.

При нативном DisplayPort подключении совместимость обычно выше. Проблемы чаще возникают, когда цепочка содержит:

необычный USB-графический адаптер;

capture-схему;

беспроводное зеркалирование;

конвертер без нужной поддержки HDCP;

приложение, которое запрещает вывод защищённого видео.

VITURE, например, отдельно указывает поддержку HDCP для своего HDMI XR Adapter. Это показывает, что защита контента является отдельной характеристикой адаптера, а не только телефона.

Если основная цель - стриминговое видео, проверяйте именно этот сценарий. То, что браузер и рабочий стол выводятся нормально, ещё не доказывает совместимость с каждым видеоприложением.

Что делать, если в телефоне нет DP Alt Mode

1. Другой смартфон Самое простое и предсказуемое решение, если очки покупаются для постоянного использования. 2. Отдельный compute-блок XREAL, Rokid и другие производители предлагают собственные устройства, которые могут выступать источником изображения. 3. Беспроводное зеркалирование Работает в некоторых экосистемах, но добавляет задержку, зависимость от Wi-Fi и ограничения по DRM. 4. USB-графический адаптер Некоторые решения кодируют экран смартфона программно и выводят его через отдельный видеочип. Это обходной путь, а не настоящий DP Alt Mode.

Почему обычный адаптер не может «добавить» DisplayPort Alt Mode

Пассивный адаптер не создаёт видеосигнал, которого телефон не генерирует.

USB data → пассивный переходник → DisplayPort video

Чтобы телефон без видеовыхода всё-таки показал экран, нужен активный USB-графический адаптер. Он получает данные через USB, программно передаёт изображение и сам генерирует видеосигнал. Поэтому у него появляются собственные задержки и ограничения.

Можно ли полностью доверять спискам совместимости

Compatibility list полезен, но его нужно понимать правильно.

новый телефон мог выйти позже таблицы;

модель может иметь разные региональные версии;

после обновления ОС меняется поведение внешнего дисплея;

прошивка очков тоже меняется;

отдельная XR-функция имеет более строгие требования, чем обычное видео.

На форумах XREAL встречаются свежие случаи, когда телефон с подтверждённым DP Alt Mode работал раньше, но после обновления прошивки очков начал выдавать сообщение о неподдерживаемом видеовыходе. Это не доказывает массовую проблему, но показывает, что аппаратная совместимость и программная стабильность - разные вещи.

Чек-лист совместимости телефона перед покупкой AR/XR-очков

1. Точная модель Не просто Galaxy, Pixel или Xiaomi, а полный индекс устройства. 2. USB-C видеовыход DP Alt Mode / DisplayPort должен быть подтверждён. 3. Питание Проверить требования очков и возможность charge-through. 4. Комплектный кабель Уточнить тип разъёма и поддержку видео. 5. ОС Минимальная версия Android или iOS для фирменного приложения. 6. Процессор Некоторые режимы имеют ограничения по SoC. 7. Desktop mode DeX или аналог, если очки нужны для работы. 8. Spatial-функции 3DoF, UltraWide, multi-screen проверяются отдельно. 9. DRM Проверить стриминговые сервисы, если это основной сценарий. 10. Зарядка во время работы Нужен ли фирменный hub. 11. Чехол Штекер должен вставляться полностью. 12. Возврат Если связка новая или плохо документирована, возможность возврата особенно важна.

Телефон совместим по характеристикам, но очки не показывают изображение

01 Снимите чехол.

Исключите неполную посадку USB-C. 02 Используйте родной кабель.

Не начинайте диагностику со случайного charging cable. 03 Перезагрузите телефон и очки.

Повторная USB-C negotiation иногда решает сбой. 04 Проверьте телефон на другом дисплее.

Нужно подтвердить, что видеовыход работает сейчас. 05 Проверьте очки на другом источнике.

Например, ноутбуке с известным DP Alt Mode. 06 Обновите прошивку.

Телефон, приложение и очки должны быть на совместимых версиях. 07 Уберите charging hub.

Сначала тестируйте прямое соединение. 08 Потом верните hub.

Так можно понять, где именно ломается цепочка.

Симптом Что это обычно означает Что проверить Очки не включаются Нет питания или плохой контакт Кабель, порт, чехол, другой источник Логотип есть, затем No Signal Питание есть, видео не согласовалось DP output, кабель, прошивку, режим Зеркалирование работает, приложение нет Аппаратная совместимость есть, программная неполная ОС, SoC, версию приложения, compatibility list Работает без hub, не работает с ним Проблема адаптера, питания или negotiation Фирменный hub, зарядник, кабели Видео есть, телефон быстро садится Очки и GPU питаются от аккумулятора Charging adapter / power passthrough Рабочий стол виден, стриминг чёрный Возможное ограничение DRM/HDCP Нативное соединение, приложение, адаптер

Типовые ситуации

«У меня USB-C 10 Гбит/с, но картинки нет» Скорость USB не подтверждает DisplayPort. Ищите DP Alt Mode в официальной спецификации. «Samsung сразу открыл DeX» Это хороший сценарий для productivity. Телефон распознал внешний дисплей и запустил desktop environment. «Pixel показывает экран, но одна функция очков не запускается» Проводной видеовыход и совместимость фирменного XR-режима нужно проверять отдельно. «Motorola умеет Smart Connect, значит проводное видео есть» Не обязательно. Официальная таблица Motorola отдельно различает wired, wireless и PC-возможности. «Переходник USB-C → HDMI поможет телефону без DP» Нет. Это выходной адаптер для телефона, который уже умеет генерировать видео. Он не создаёт аппаратный видеовыход. «На телефоне всё работает, но через дешёвый hub нет» Hub может не поддерживать DP Alt Mode passthrough или неправильно согласовывать питание.

Главное

USB-C не равен DisplayPort Сначала подтверждаем аппаратный видеовыход. DP Alt Mode не равен полной совместимости Потом проверяем приложение, ОС и конкретные XR-функции. Desktop mode не обязателен Но для работы в виртуальном мониторе он часто сильно улучшает опыт. Точная модель важнее бренда Даже внутри одной серии проводной видеовыход может отличаться. Проверка монитором надёжнее слухов Если ваш телефон уже есть, тест внешнего дисплея быстро подтверждает базовый видеовыход. Для долгой работы продумайте питание Очки без аккумулятора заметно увеличивают нагрузку на батарею телефона.

Частые вопросы

Как узнать, поддерживает ли мой телефон AR/XR-очки? Сначала проверьте наличие DisplayPort over USB-C или другого проводного видеовыхода. Затем проверьте точную модель телефона в документации производителя очков и требования фирменного приложения. Если телефон имеет USB-C 3.2, очки будут работать? Не обязательно. USB 3.2 описывает передачу данных. Для прямого подключения display glasses нужен видеовыход, обычно DisplayPort Alt Mode. Можно ли определить DP Alt Mode по значку возле разъёма? Иногда маркировка помогает, но на смартфонах она часто отсутствует. Надёжнее официальная спецификация или реальный тест с внешним дисплеем. Как проверить телефон без AR-очков? Подключите его к совместимому USB-C монитору либо через заведомо рабочий USB-C → HDMI/DisplayPort адаптер. Если появляется внешний экран, проводной видеовыход работает. Все ли iPhone с USB-C поддерживают внешний дисплей? Нет. Apple публикует отдельный список. Например, iPhone 16e и iPhone 17e не входят в актуальный перечень моделей с проводным внешним дисплеем. Работают ли XR-очки с Pixel? Google официально поддерживает проводное подключение внешних дисплеев у Pixel 8 и более новых моделей. Но отдельные приложения и функции конкретных очков могут иметь собственные ограничения. Почему Samsung часто рекомендуют для XR-очков? Многие совместимые Galaxy имеют проводной видеовыход и Samsung DeX, который удобен для большого виртуального рабочего стола. Нужен ли Samsung DeX? Нет, для обычного зеркалирования достаточно видеовыхода. DeX полезен, если вы хотите использовать очки как рабочий монитор с окнами, мышью и клавиатурой. Можно ли подключить телефон без DP Alt Mode? Прямо - обычно нет. Возможны отдельный compute-блок, беспроводное зеркалирование или активный USB-графический адаптер, но это обходные решения с дополнительными ограничениями. Можно ли добавить DisplayPort программой? Нет. Нативный видеовыход зависит от аппаратной реализации USB-C. Приложение не может создать отсутствующие DisplayPort-линии. Почему очки включаются, но пишут No video signal? Питание до них доходит, а видеосигнал не установлен. Нужно проверять DP output, кабель, прошивку, USB-C negotiation и промежуточный hub. Почему простое зеркалирование работает, а 3D или multi-screen нет? Это разные уровни совместимости. Дополнительные режимы могут требовать определённую версию ОС, приложение, процессор, desktop mode или передачу USB-данных от сенсоров очков. Можно ли заряжать телефон во время использования очков? Да, с совместимым charging adapter или hub, который одновременно пропускает DisplayPort и питание. Обычный разветвитель для этого подходит не всегда. Почему через hub пропала картинка? Hub может не поддерживать DP Alt Mode passthrough, неправильно распределять питание или не поддерживать конкретную схему USB-C. Проверьте прямое подключение без него. Нужно ли проверять DRM? Да, если основная цель - стриминговое видео. Некоторые нестандартные адаптеры и способы зеркалирования могут иметь ограничения HDCP/DRM, хотя рабочий стол при этом отображается нормально. Можно ли верить списку совместимости производителя? Это лучший первый ориентир, но список может отставать от новых моделей. Если устройства в нём нет, дополнительно проверяйте официальный видеовыход телефона и реальные тесты exact model.