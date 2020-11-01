Дополнительная камера к видеодомофону: нужна ли и как подключить

Видеодомофон · дополнительная камера · второй ракурс Нужна ли отдельная камера, если уже есть видеодомофон: второй ракурс у двери и калитки Камера вызывной панели отлично показывает посетителя у кнопки, но не всегда видит подход, посылку на полу, человека сбоку или общую ситуацию перед дверью. Разбираем, когда действительно нужна дополнительная камера, куда её ставить, как подключить к Tantos, Slinex, Hikvision, Dahua или Akuvox и когда лучше сразу писать её на NVR. Панель видит лицо её основной ракурс рассчитан на человека рядом с кнопкой вызова Камера видит ситуацию подход, руки, посылку, боковую зону и то, что происходит до звонка Для архива лучше NVR если нужно хранить несколько дней или недель, а не только события вызова Подобрать схему в MAX Видеодомофоны Камера у двери Отдельная камера нужна, если важно видеть кто подходит до нажатия звонка;

что человек держит в руках;

посылку или предмет на полу;

зону сбоку от панели;

попытку закрыть объектив рукой;

входную дверь и часть коридора;

калитку вместе с воротами или парковкой.

Главный вопрос Если камера уже есть в панели, зачем ставить ещё одну У вызывной панели и отдельной камеры разные задачи. Панель располагают примерно на уровне лица и направляют на человека, который подошёл нажать кнопку. Это хороший ракурс для разговора и идентификации посетителя. Но он часто слишком узкий по задаче: камера панели может не видеть пол у двери, дальний подход, человека, который стоит сбоку, или действия перед тем, как посетитель нажал звонок. Камера панели Кто звонит прямо сейчас лицо на близкой дистанции;

вызов на монитор;

двусторонний разговор;

открытие замка;

событие нажатия кнопки. Отдельная камера Что происходит вокруг входа подход к двери;

более широкий или верхний ракурс;

запись до вызова;

архив 24/7 через NVR;

дополнительная слепая зона. Вторая камера особенно полезна не во время звонка, а до и после него. Она позволяет понять, откуда человек пришёл, был ли он один, что оставил у двери и что происходило возле входа, когда кнопку вообще не нажимали.

Не перепутать Дополнительная камера не является второй вызывной панелью Функция Вызывная панель Дополнительная камера Кнопка вызова Да Нет Разговор Да Обычно нет Открытие двери Да, через штатную логику Нет собственной дверной логики Видео Да Да Обзор подхода Ограничен местом панели Можно выбрать оптимальный ракурс Архив 24/7 Зависит от модели Удобно через DVR/NVR Именно поэтому нельзя смотреть на характеристику «4 видеовхода» и считать, что монитор поддерживает четыре вызывные панели. Производители обычно разделяют Door/Panel и Camera/CCTV.

Квартира Что даёт отдельная камера у двери квартиры 01 Подход к двери Видно человека ещё до того, как он встал перед панелью. 02 Посылка на полу Верхний ракурс показывает зону, которую панель на высоте лица может не видеть. 03 Боковая зона Камера перекрывает место сбоку от двери или у электрощита. 04 Попытка закрыть панель Второй объектив остаётся независимым от камеры у кнопки. 05 Запись без звонка При движении или непрерывной записи фиксируется событие без нажатия кнопки. 06 Общий архив PoE-камера может писаться на тот же NVR, что и остальные камеры. Для квартиры разумно не дублировать ракурс панели, а поставить вторую камеру выше и под другим углом. Тогда две камеры дополняют друг друга. Видеонаблюдение в квартире в Туле Камера у двери, PoE, архив и просмотр с телефона.

Частный дом На калитке дополнительная камера решает ещё больше задач Панель на столбе хорошо показывает лицо у кнопки. Но хозяину часто нужно видеть не только посетителя, а всю входную зону. Калитка + парковка Отдельная камера показывает автомобиль и общую ситуацию перед участком. Калитка + ворота Видно, свободен ли проезд и кто находится рядом с воротами. Доставка Камера фиксирует момент, когда оставили посылку. Ночная зона Можно подобрать отдельную камеру с более сильной ночной съёмкой. Если участок уже имеет систему видеонаблюдения, логичнее включить отдельную камеру входа в NVR, а монитор домофона использовать как дополнительный экран, если модель это позволяет.

AHD / TVI / CVI / CVBS Как дополнительная камера подключается к аналоговому видеодомофону У многих современных мониторов Tantos и Slinex есть отдельные входы Camera 1 / Camera 2 или CCTV 1 / CCTV 2. Они не связаны с кнопкой вызова и используются именно как дополнительные видеоканалы. Камера видео + питание → Camera/CCTV input совместимый видеосигнал → Монитор просмотр / запись / движение У Tantos Like HD Wi-Fi и ряда других моделей официально заявлены две панели и две дополнительные камеры. В инструкции Violet HD Wi-Fi отдельные разъёмы прямо подписаны «Камера 1» и «Камера 2». Вход камеры не обязательно питает саму камеру. У аналоговых систем монитор часто принимает только VIDEO/GND и тревожный сигнал. Питание камеры проектируют отдельно по её напряжению и току.

IP-система В IP-домофонии отдельная камера становится обычным сетевым источником У IP-систем физически тянуть видеосигнал от камеры к монитору уже не обязательно. Камера и Indoor Monitor находятся в общей локальной сети, а видео открывается по сетевому протоколу. PoE-камера Один Cat.6 передаёт данные и питание. PoE-коммутатор Связывает камеру, NVR и домофонную сеть. Indoor Monitor Показывает добавленный поток, если модель поддерживает IPC. NVR Хранит длительный архив независимо от монитора. Hikvision DS-KH6320 позволяет открывать Live View добавленной network camera. Dahua Digital VTH имеет отдельный раздел Monitor для VTO и IPC. Akuvox позволяет добавлять сторонние RTSP-камеры к indoor monitor именно для расширения зоны наблюдения и просмотра посетителя с нескольких ракурсов. ONVIF или RTSP дают видео, но не превращают камеру в Door Station. Открытие замка, SIP-вызов и двусторонняя домофонная связь остаются функциями панели и контроллера доступа.

По брендам Как реализована дополнительная камера в популярных системах Tantos Отдельные Camera-входы Like HD Wi-Fi, Elly, Amelie HD SE Slim, Joker HD Wi-Fi и другие модели поддерживают две дополнительные камеры. Slinex Аналог + IP SL-10N Cloud поддерживает две дополнительные камеры, IP и аналог до 2 Мп, quad screen и детекцию по четырём каналам. Hikvision Network Camera Live View Совместимые Indoor Station показывают добавленные сетевые камеры в разделе Live View. Dahua VTH + IPC Digital VTH позволяет мониторить не только VTO, но и отдельную IPC. Akuvox RTSP third-party camera Совместимые Indoor Monitor принимают сторонние RTSP-потоки и могут показывать несколько источников. Перед покупкой камеры проверяется не только бренд, но и конкретная модель монитора. Даже внутри одной линейки число каналов, поддерживаемое разрешение, AHD/CVBS и возможность IP-просмотра отличаются.

Архив Куда записывать вторую камеру: монитор, microSD или NVR Вариант Когда подходит Ограничение microSD монитора Короткие события, движение, вызовы Ограниченный объём и функции конкретного монитора DVR в мониторе Нужна локальная запись без отдельного регистратора Не каждый монитор пишет все каналы постоянно NVR Нужен архив за дни/недели и несколько камер Требует сети, HDD и совместимости microSD самой камеры Небольшая автономная запись Архив физически находится у входа Если задача звучит как «хочу видеть, кто подходил к двери, даже если не звонил», одной памяти вызовов домофона часто мало. Тогда отдельная камера с NVR или собственной событийной записью намного предсказуемее. Запись видеодомофона: движение, microSD и NVR Подробно про виды архива и круглосуточную запись.

Запись до звонка Детекция движения является одной из главных причин ставить второй ракурс Вызывная панель фиксирует идеальный момент только тогда, когда посетитель уже подошёл к кнопке. Камера с детекцией может начать запись раньше. Человек входит в зону ещё не нажал кнопку → Камера видит движение создаёт событие → Запись microSD / DVR / NVR → Вызов если человек всё-таки нажал панель Некоторые Tantos имеют тревожный вход для дополнительной камеры. В актуальной инструкции Like HD Wi-Fi описано, что при замыкании тревожного входа монитор выводит тревожный канал, включает сирену и отправляет уведомление в приложение. Это уже другой сценарий, чем простая программная детекция изображения. Программная детекция движения может давать ложные события. Снег, фары, тени, насекомые и открывающаяся дверь меняют картинку. Для ответственного архива лучше использовать камеру с нормальной аналитикой или отдельный датчик.

Проводка Что заложить к дополнительной камере до ремонта AHD/CVBS Видео + питание Кабель выбирают по формату, длине и требованиям производителя. IP/PoE Cat.6 медь Одна линия до PoE-коммутатора или слаботочного шкафа. Alarm Резервные жилы Могут понадобиться для датчика или тревожного входа. На будущее Труба с протяжкой Позволяет сменить архитектуру без вскрытия отделки. Для AHD/TVI/CVI нельзя автоматически считать обычную UTP универсальным кабелем. Например, Tantos для ряда HD-мониторов прямо запрещает подключать AHD/CVI/TVI по UTP без соответствующего видеотракта. Для IP-камеры, наоборот, нормальная медная витая пара и PoE являются естественным вариантом.

Расположение Вторая камера должна давать другой ракурс, а не копировать панель Выше панели Лучше видны пол, руки, посылка и общая входная зона. Сбоку Перекрывается зона, которую человек может закрыть телом перед основной панелью. Напротив подхода Камера фиксирует движение к двери ещё до звонка. Под козырьком Для частного дома уменьшается прямой дождь и снег на объективе. Самый слабый вариант: поставить вторую камеру в 15 см от панели на той же высоте и с тем же направлением. Разница между двумя изображениями будет минимальна. Домофон и камера на калитке Кабель, питание, ворота, замок и наружная установка.

МКД и приватность В квартире нельзя выбирать ракурс только по принципу «чем больше видно, тем лучше» Камера возле двери квартиры находится в общем пространстве дома. Поэтому ракурс лучше ограничить собственной входной зоной и действительно необходимой частью коридора. не направлять объектив внутрь соседней квартиры при открывании двери;

не делать неоправданно широкий обзор чужих дверей;

не использовать скрытую аудиозапись без отдельной оценки правовых требований;

учитывать решения собственников и правила дома, если затрагивается общее имущество;

хранить архив с нормальной защитой доступа. Для задачи «кто подошёл к моей двери» обычно не нужен обзор всего этажа. Узкий осмысленный ракурс одновременно лучше решает задачу и создаёт меньше вопросов по приватности.

Ошибки 14 ошибок при добавлении камеры к видеодомофону 01 Покупают вторую панель вместо камеры Хотя нужен только обзор без звонка и второго замка. 02 Путают Camera и Panel У этих входов разные функции. 03 Не проверяют формат AHD, TVI, CVI и CVBS должны поддерживаться входом. 04 Ждут питание от Camera input Камере часто нужен отдельный БП. 05 Дублируют тот же ракурс Вторая камера почти ничего не добавляет. 06 Ставят слишком низко Камеру легко закрыть рукой вместе с панелью. 07 Не продумывают архив После монтажа выясняется, что монитор хранит только фото вызова. 08 Считают microSD полноценным NVR Для длительного архива возможностей монитора может не хватить. 09 Не проверяют движение ночью ИК, снег и фары создают ложные записи. 10 Тянут неправильный кабель После отделки HD-камера работает нестабильно. 11 Используют CCA для PoE На длинной линии возникают питание и сетевые проблемы. 12 Надеются на случайный Wi-Fi У двери или калитки уровень сигнала может быть нестабильным. 13 Снимают весь коридор МКД Получается избыточный ракурс вместо контроля собственной двери. 14 Не проверяют просмотр в приложении Не каждый монитор выводит дополнительную камеру удалённо.

FAQ Частые вопросы про дополнительную камеру и видеодомофон Нужна ли отдельная камера, если в вызывной панели уже есть камера? Не всегда. Она нужна, когда требуется второй ракурс, обзор подхода, запись зоны до нажатия кнопки или полноценный архив. Чем камера панели хуже отдельной камеры? Она не хуже, а решает другую задачу: показывает человека у кнопки. Отдельную камеру можно поставить выше и шире, чтобы видеть подход, руки, посылку или коридор. Можно ли подключить обычную камеру к видеодомофону? Да, если монитор имеет совместимый вход Camera/CCTV или поддерживает IP-камеру по сети. Можно ли подключить AHD-камеру к монитору? Да, если конкретный вход монитора поддерживает AHD нужного разрешения и формата. Можно ли подключить IP-камеру к обычному 4-wire монитору? Только если сам монитор умеет работать с IP-камерами. Наличие Wi-Fi в мониторе само по себе этого не гарантирует. Сколько дополнительных камер поддерживает Tantos Like HD Wi-Fi? Производитель заявляет две дополнительные видеокамеры вместе с двумя вызывными панелями. Сколько камер поддерживает Slinex SL-10N Cloud? Заявлены две дополнительные камеры, включая поддержку аналоговых и IP-камер до 2 Мп. Можно ли смотреть IP-камеру на Hikvision Indoor Station? Для совместимых моделей да. В руководстве DS-KH6320 предусмотрен Live View добавленной network camera. Можно ли смотреть IP-камеру на Dahua VTH? Да. В актуальном руководстве Digital VTH предусмотрен мониторинг VTO и IPC. Можно ли добавить стороннюю камеру в Akuvox? На поддерживаемых indoor monitor да. Akuvox документирует добавление сторонних RTSP-камер. Заменяет ли дополнительная камера вторую вызывную панель? Нет. У камеры нет собственной кнопки вызова, переговорного тракта и штатной логики открытия двери. Можно ли сделать запись по движению с дополнительной камеры? Да, если монитор, камера или NVR поддерживает детекцию и запись по событию. Что лучше для записи: microSD в мониторе или NVR? Для коротких событий удобна microSD. Для длительного и важного архива обычно надёжнее NVR с HDD. Можно ли писать отдельную камеру 24/7? Да, если она подключена к NVR/DVR или монитор действительно поддерживает постоянный DVR-режим. Почему камера домофона не показывает, кто стоял у двери до звонка? Панель обычно ориентирована на лицо человека у кнопки. Для подхода и длительного наблюдения лучше отдельная камера. Куда ставить дополнительную камеру у двери квартиры? Так, чтобы она видела подход и входную зону, но не была направлена внутрь соседних квартир и не нарушала приватность. Куда ставить дополнительную камеру у калитки? Выше панели и под другим углом, чтобы видеть подход, пространство перед калиткой и действия человека. Нужно ли прятать дополнительную камеру? Не обязательно. Важнее правильный обзор, защита от вандализма и обслуживание. Можно ли использовать дверной глазок-камеру как второй канал? Только если её видеовыход и питание совместимы с монитором. Современные цифровые глазки часто являются самостоятельными устройствами. Зачем второй ракурс у двери квартиры? Он помогает видеть не только лицо у панели, но и человека сбоку, посылку на полу, попытку закрыть объектив и общую ситуацию у входа. Зачем второй ракурс на калитке? Чтобы видеть автомобиль, посылку, руки посетителя, подход к воротам и зоны, которые не попадают в камеру панели. Можно ли поставить камеру прямо над вызывной панелью? Можно, но лучше проверить, что ракурс действительно отличается. Две камеры почти с одной точки дают мало дополнительной информации. Можно ли смотреть дополнительную камеру во время разговора? На некоторых мониторах можно переключаться между источниками. Функция зависит от конкретной модели. Можно ли открыть замок, смотря дополнительную камеру? Зависит от монитора. Обычно замок связан с вызывной панелью, а CCTV-канал сам по себе не является дверной станцией. Питается ли дополнительная камера от монитора? Не всегда. У многих мониторов вход Camera принимает видео и общий провод, а камере нужен отдельный источник питания. Какой кабель нужен для аналоговой дополнительной камеры? По требованиям конкретного формата и производителя. Для AHD/TVI/CVI не следует автоматически считать обычную UTP универсальной заменой видеокабеля. Какой кабель нужен для IP-камеры? Обычно медная витая пара Cat.5e/Cat.6 и PoE, если камера и коммутатор его поддерживают. Можно ли подключить камеру по Wi-Fi? Можно только если монитор или общая система умеет принимать такой IP-поток. Для стационарной камеры Ethernet обычно стабильнее. Что такое тревожный вход дополнительной камеры? На некоторых мониторах камера может иметь отдельный alarm input. Его срабатывание выводит тревожный канал или запускает событие. Можно ли использовать PIR-датчик с камерой домофона? Если монитор имеет совместимый тревожный вход, да. Схему нужно смотреть в инструкции конкретной модели. Почему дополнительная камера показывает, но не записывает? Проверяются режим записи, выбранный канал, microSD, расписание, детекция и ограничения конкретного монитора. Почему монитор не видит AHD-камеру? Проверяют формат AHD/TVI/CVI/CVBS, разрешение, питание камеры, видеолинию и выбранный вход. Почему изображение с дополнительной камеры чёрно-белое ночью? Для камеры с ИК-подсветкой это нормальный ночной режим, если модель не поддерживает полноценный цвет ночью. Нужна ли отдельная ИК-подсветка? Не всегда. Если встроенной подсветки камеры недостаточно или рядом есть отражения, освещение подбирают отдельно. Можно ли вывести отдельную камеру в приложение видеодомофона? Зависит от платформы. Slinex, Akuvox и часть IP-систем поддерживают просмотр дополнительных источников, но функции различаются. Можно ли использовать камеру панели для NVR и отдельную камеру одновременно? Да, если панель поддерживает сетевый поток или отдельный видеовыход, а NVR имеет свободные каналы. Нужно ли отдельной камере писать звук? Не обязательно. Для обзорной камеры у двери часто важнее видео. Запись аудио требует отдельной оценки приватности и законодательства. Можно ли ставить камеру в общем коридоре МКД? Технически возможно, но необходимо учитывать права соседей и не направлять камеру внутрь чужих квартир или на избыточно широкую приватную зону. Когда отдельная камера действительно лишняя? Когда камера панели уже полностью закрывает нужный ракурс, архив не требуется и нет слепых зон. Что прислать для подбора второй камеры? Фото входной зоны с места панели, фото подхода, желаемый архив и модель монитора или NVR.

Не дублируйте камеру панели Вторая камера должна показывать то, чего сейчас не видно Пришлите фото входной зоны с места панели и общий вид подхода. Можно заранее понять, нужен ли второй канал монитора, отдельная PoE-камера или полноценный NVR. Написать в MAX Написать в Telegram