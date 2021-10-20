Poclink Motion Ultra: гибридная рация LTE + PMR446 с GPS

Новости · автономная связь · LTE · PMR446 Poclink Motion Ultra: гибридная рация с LTE, GPS и связью без сотовой сети Poclink Motion Ultra объединяет два разных способа связи в одном носимом устройстве: Push-to-Talk через LTE, когда доступна мобильная сеть, и прямую аналоговую радиосвязь между устройствами там, где сотового покрытия нет. Разбираемся, как это работает, откуда берётся заявленная дальность до 32 км, что умеют GPS и SOS и насколько такая рация интересна для России. Актуально на 5 октября 2026 года Проект на стадии Kickstarter

LTE + аналоговая рация Два независимых канала связи в одном устройстве до 20 миль Заявленный максимум аналоговой связи только в идеальных условиях прямой видимости GPS + SOS Передача положения участникам группы, геозоны и тревожный сигнал

Главное за минуту Poclink Motion Ultra не заменяет спутниковый коммуникатор: LTE-режиму нужна работающая сотовая сеть.

Когда покрытия нет, можно использовать встроенную аналоговую радиостанцию напрямую между устройствами.

Для LTE и аналогового канала предусмотрены отдельные PTT-кнопки. Официальное описание говорит о выборе канала пользователем и одновременном мониторинге двух режимов, а не о гарантированном автоматическом переходе.

Производитель заявляет до 20 миль, около 32 км, для аналоговой связи в идеальной прямой видимости. Для леса и гор сам Poclink указывает типичный ориентир около 1–3 миль, то есть примерно 1,6–4,8 км.

Есть GPS, отображение участников группы на карте, SOS, геозоны, Bluetooth, USB-C, защита IP67 и аккумулятор 2000 мА·ч.

Европейская версия заявлена с PMR446, но возможность законного использования конкретной модификации в России нужно проверять по диапазону, мощности и другим радиопараметрам. Одного слова «PMR446» недостаточно.

Для России также пока нельзя считать подтверждённой работу встроенного «пожизненного» LTE-тарифа: на сайте производителя встречаются разные цифры по числу стран, а перечень поддерживаемых сетей и LTE-диапазонов нужно проверять перед покупкой.

Что такое Poclink Motion Ultra Motion Ultra позиционируется как носимый гибридный коммуникатор для походов, лыж, велосипедов, водных видов спорта, путешествий, работы на открытом воздухе и других ситуаций, где смартфон неудобно постоянно доставать, а обычной рации может не хватать по дальности. Главная идея устройства не в новой радиотехнологии, а в объединении двух уже известных подходов. Первый — PoC, то есть Push-to-Talk over Cellular: голос передаётся через мобильную сеть как пакетные данные. Второй — обычная прямая радиосвязь между портативными станциями без базовой станции оператора и без интернета. Важно: фраза «работает без сотовой сети» относится только к аналоговому радиорежиму. GPS сам по себе определяет координаты без LTE, но передача координат на карту другим участникам требует доступного канала обмена данными.

Как работает гибридная связь LTE + рация 01 Есть мобильная сеть Нажимается LTE-PTT. Голос передаётся через инфраструктуру оператора и платформу Poclink. Участники могут находиться далеко друг от друга, пока их устройства имеют доступ к поддерживаемой сети. 02 Сотового покрытия нет Используется отдельная кнопка аналоговой рации. Устройства связываются напрямую по радиоканалу, без SIM, вышки оператора и интернет-сервера. 03 Покрытие меняется Motion Ultra умеет одновременно контролировать PoC- и аналоговый канал. Пользователь выбирает, через какой канал передавать голос, нажимая соответствующую PTT-кнопку.

Что означает «неограниченная дальность» по LTE В рекламе PoC-устройств часто используется формулировка unlimited range. Технически это не дальность радиопередатчика. Расстояние между двумя устройствами действительно перестаёт определяться мощностью их собственных радиомодулей, потому что голос идёт через сеть мобильного оператора и серверную инфраструктуру. Но ограничения всё равно есть. Для LTE-связи одновременно нужны: покрытие совместимой мобильной сети у каждого участника;

поддержка нужных LTE-диапазонов устройством;

активный сервис Poclink или собственная SIM-карта с передачей данных;

доступность серверной инфраструктуры PoC;

достаточное качество канала для передачи голоса. Поэтому корректнее говорить не о «бесконечной дальности», а о связи на расстоянии, не ограниченном прямой радиовидимостью между двумя рациями.

Что происходит без мобильной сети Вне зоны LTE Motion Ultra превращается в обычную портативную аналоговую радиостанцию. Для разных регионов Poclink заявляет разные стандарты: GMRS для США и Канады, PMR446 для Великобритании и европейских стран, UHF CB для Австралии и Новой Зеландии. Производитель указывает совместимость с обычными рациями других брендов при совпадении частоты или канала и настроек CTCSS/DCS. Это важное отличие от LTE-части: PoC-связь Poclink работает в закрытой экосистеме и напрямую не совместима с PoC-радиостанциями других производителей.

Реальная дальность: почему 32 км нельзя считать обычным результатом Заявленные 20 миль, около 32 км, относятся к идеальным условиям: открытая местность, большая высота, прямая видимость и минимум препятствий. Это не та дальность, которую следует ожидать в городе, лесу или между склонами. В официальном FAQ Poclink приводит более реалистичную оценку для леса и гор: около 1–3 миль, то есть примерно 1,6–4,8 км. Реальный результат зависит от рельефа, высоты установки, положения тела, застройки, растительности, помех, антенны и разрешённой мощности передатчика. Условия Что ожидать LTE и стабильное покрытие Расстояние между участниками практически не определяется локальной радиодальностью Гора, открытая вода, прямая видимость Возможна большая дальность; Poclink заявляет максимум до 20 миль Лес, пересечённая местность Сам производитель приводит ориентир порядка 1–3 миль Плотная городская застройка Дальность аналогового канала может резко снижаться из-за зданий и радиопомех

GPS, SOS и геозоны: что именно умеет устройство Motion Ultra оснащена GPS и связана с мобильным приложением Poclink. В группе можно видеть местоположение участников, контролировать выход устройства за заданную геозону и передавать тревожный сигнал. При нажатии SOS устройство передаёт сигнал и положение другим членам группы. Это полезно, но здесь важно не путать функцию с профессиональной системой экстренного реагирования. SOS не равен спутниковому спасательному сервису. Производитель описывает отправку тревоги участникам группы. Это не то же самое, что интерактивный SOS через спутниковую сеть с диспетчерским центром спасательной координации. В полностью автономном походе за пределами мобильного покрытия радиосвязь Motion Ultra ограничена расстоянием прямого аналогового канала.

Основные характеристики Poclink Motion Ultra Параметр Заявлено производителем Что важно понимать LTE / PoC Групповая голосовая связь через мобильные сети Нужны покрытие, совместимые диапазоны и работа сервиса Связь без сети Аналоговая радиостанция device-to-device Дальность зависит от местности и разрешённых параметров Радиостандарт Региональные версии: GMRS, PMR446, UHF CB Версию нужно выбирать под конкретную страну Дальность вне LTE До 20 миль в идеальной прямой видимости В лесу и горах производитель указывает примерно 1–3 мили GPS Положение участников, геозоны, SOS Для удалённого обмена координатами нужен канал передачи данных Защита IP67 Пылезащита и кратковременное погружение по условиям стандарта Масса Около 100 г Ориентировано на ношение на экипировке Аккумулятор 2000 мА·ч Производитель обещает работу в течение дня; фактическое время зависит от режима Зарядка USB-C, 5 В / 2 А Заявлено около 1–1,5 часа до полной зарядки Температура от −20 до +60 °C На морозе ёмкость аккумулятора закономерно снижается Аудио Два динамика, шумоподавление, Bluetooth и USB-C-гарнитуры Полезно для спорта, шлемов и шумной среды LTE SIM Встроенный виртуальный SIM-профиль и слот Nano-SIM Поддержку России и конкретных операторов нужно проверять отдельно

Чем Motion Ultra отличается от обычной рации, Meshtastic и спутникового коммуникатора Решение Голос Без сотовой сети Большая дальность GPS / координаты Главное ограничение Motion Ultra Да Да, по аналоговому радио Да через LTE; локально зависит от радиоканала Да LTE зависит от инфраструктуры, аналоговый канал имеет обычные радиофизические ограничения Обычная PMR446-рация Да Да Нет без ретрансляторов Обычно нет Небольшая реальная дальность и симплексная связь PoC-радиостанция Да Обычно нет Да при наличии сети Часто да Полная зависимость от LTE/Wi-Fi и сервера Meshtastic / LoRa Как правило, нет Да Может увеличиваться через mesh-узлы Да Небольшая скорость передачи, в основном текст и телеметрия Спутниковый коммуникатор Обычно сообщения; у части решений есть голосовые сообщения Да Глобальная при видимости спутников Да Цена устройства, подписка и требования к обзору неба По концепции Motion Ultra занимает промежуточное место. Это удобнее обычной рации, когда группа часто выходит за пределы локальной радиодальности, но не заменяет спутниковую связь там, где нет ни сотовой сети, ни возможности достучаться до другого участника по обычному радио.

Будет ли Poclink Motion Ultra работать в России На этот вопрос пока нельзя ответить простым «да». Нужно разделять LTE-часть и аналоговый радиомодуль. LTE Poclink заявляет встроенный виртуальный SIM-профиль и возможность установить собственную Nano-SIM. На официальной странице одновременно встречаются разные формулировки по базовому тарифу: в одних блоках указано более 80 стран, в FAQ — 68 стран. Также отдельно заявляется расширенное покрытие более чем в 160 странах. Поэтому до покупки для России нужно получить точный актуальный список стран, список поддерживаемых LTE-диапазонов и подтверждение работы с российскими операторами. Наличие физического слота Nano-SIM само по себе не гарантирует совместимость радиомодуля с нужными сетями. Аналоговая радиосвязь Производитель относит европейскую версию к PMR446. В России Постановление Правительства РФ № 1800 относит к исключениям из обязательной регистрации портативные радиостанции в полосе 446–446,1 МГц с мощностью передатчика не более 0,5 Вт. При этом европейский PMR446 сегодня шире российской полосы, указанной в этом исключении. Производитель для европейской версии Motion Ultra заявляет 16 каналов, но на доступной странице не раскрывает достаточно подробную таблицу частот и мощность именно российской модификации. Практический вывод для России: Покупать устройство только по надписи «PMR446» и считать все 16 каналов автоматически разрешёнными не стоит. До использования нужно проверить точную модификацию, частоты, мощность, конструктивные параметры радиочасти и документы соответствия для российского рынка.

Почему Motion Ultra интереснее обычной «LTE-рации» На рынке давно существуют PoC-радиостанции, которые внешне похожи на обычные рации, но фактически работают через мобильную сеть. Их слабое место очевидно: как только нет LTE или Wi-Fi, пропадает и связь. Motion Ultra пытается закрыть этот разрыв отдельным аналоговым радиоканалом. В реальном сценарии это может выглядеть так: группа едет по горнолыжному курорту и общается через LTE, а при уходе в участок без покрытия переходит на прямую радиосвязь. Аналогично устройство может быть полезно на большой стройке, в колонне автомобилей, на мероприятии или в туристической группе. При этом гибридность не отменяет главного правила резервной связи: резерв действительно полезен только тогда, когда он заранее проверен в тех местах, где его планируют использовать.

Что настораживает и что нужно проверить до покупки Краудфандинг Motion Ultra на момент подготовки материала ещё не является обычным серийным товаром из розницы. Заявленный срок поставок может измениться. LTE в России Нужны точные LTE-диапазоны, список стран встроенного тарифа и подтверждение работы с российскими SIM. Радиочасть Нужно знать рабочие частоты, мощность и региональную модификацию, а не ориентироваться только на обозначение PMR446. «Пожизненный» тариф Такое обещание зависит не только от устройства, но и от дальнейшей работы производителя, его платформы и договоров с операторами. SOS Следует понимать, кому именно приходит тревога и работает ли выбранный сценарий вне мобильной сети. Закрытая PoC-система LTE-режим не предназначен для прямой совместимости с PoC-радиостанциями других брендов.

Кому такое устройство действительно может быть полезно туристическим и спортивным группам, которые часто перемещаются между зонами с хорошим и плохим LTE;

велосипедистам, лыжникам и сноубордистам, когда важны крупные физические кнопки и работа в перчатках;

бригадам на больших объектах, если часть территории покрывается мобильной сетью, а часть требует локальной радиосвязи;

организаторам мероприятий и выездных работ, где нужна групповая PTT-связь и контроль положения участников;

семьям и группам в путешествиях как дополнительный канал связи, если заранее проверены законодательство и покрытие. Для полностью автономных маршрутов, где участники могут разойтись на десятки километров и мобильной сети нет вообще, Motion Ultra не является прямой заменой спутниковому коммуникатору.

Что в итоге Poclink Motion Ultra интересна не рекордной дальностью и не одной отдельной функцией, а самой архитектурой связи. Пользователь получает быстрый PTT через LTE на больших расстояниях и отдельный локальный радиоканал, который остаётся доступным без сотовой сети. Идея практичная: одна и та же группа не обязана заранее выбирать только интернет-рацию или только обычную рацию. Но маркетинговые формулировки нужно читать внимательно. «Неограниченная дальность» относится к инфраструктурной PoC-связи, «до 32 км» — к идеальным условиям прямой радиовидимости, а SOS не превращает устройство в спутниковый спасательный терминал. Для российского пользователя главный вопрос пока не цена, а совместимость. До появления точных данных по LTE-диапазонам, работе встроенного тарифа в России и параметрам региональной PMR446-версии рассматривать Motion Ultra лучше как перспективную новинку, а не как уже проверенную готовую замену обычной рации.