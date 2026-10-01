Home Assistant 2026.10.1: исправления Matter, Zigbee, камер и отопления

Новости · Home Assistant · Умный дом · 11 октября 2026
Home Assistant 2026.10.1: что исправили в умном доме и стоит ли обновляться
10 октября 2026 года вышло исправительное обновление Home Assistant Core 2026.10.1. Разработчики устранили ошибки, связанные с термостатами Matter, управлением Zigbee через ZHA, подсветкой WLED, автоматизациями и некоторыми интеграциями видеонаблюдения. Разбираем изменения, которые действительно могут быть заметны в работающем умном доме.
Что это за обновление
Основной релиз Home Assistant 2026.10 опубликован 7 октября. Версия 2026.10.1 от 10 октября относится к исправительным выпускам и не является новым поколением платформы. В списке изменений есть как исправления поведения интеграций, так и обновления библиотек, от которых они зависят.
Если умный дом стабильно работает, обновляться в ту же минуту необязательно. Но владельцам систем с термостатами, Zigbee-устройствами, светодиодной подсветкой и IP-камерами стоит проверить, затрагивает ли патч их конфигурацию.
Главные исправления Home Assistant 2026.10.1
Уточнена обработка TemperatureOffset у термостатов
Разработчики разделили диапазоны параметра
TemperatureOffset в зависимости от версии кластера Thermostat (
ClusterRevision). Это изменение затрагивает корректность обработки параметра у совместимых Matter-устройств, но не означает, что у каждого термостата появится новая функция калибровки.
Что проверить: если вы используете Matter-термостат и ранее наблюдали некорректное отображение или применение доступной поправки температуры, сравните показания и работу управления после обновления. Фактические возможности зависят от модели, прошивки устройства и поддерживаемых атрибутов.
Исправлен ответ при перенастройке устройства через WebSocket
Для ZHA исправлена отправка результата подписки на операцию
reconfigure через WebSocket. Кроме того, включено обновление зависимости ZHA до версии 2.3.1.
Что это означает: исправление относится к взаимодействию интерфейса и интеграции при перенастройке устройства. Оно не гарантирует устранения обрывов радиосвязи, слабого маршрута Zigbee, разряженных батарей и несовместимости конкретных устройств.
Исправлены цветовые режимы и лишние сетевые датчики
После изменения конфигурации светодиодов интеграция WLED могла неправильно отражать доступные цветовые режимы. Патч исправляет это поведение. Отдельно исправлено создание Wi-Fi-датчиков для WLED-устройств с проводным Ethernet-подключением; библиотека WLED обновлена до версии 1.1.1.
Что проверить: режимы RGB/цветовой температуры (если они поддерживаются конкретной лентой), доступные элементы управления и набор диагностических сущностей после перезагрузки интеграции.
Generic Thermostat раньше повторно проверяет условия включения
Исправлена ситуация, при которой встроенная интеграция
Generic Thermostat могла слишком поздно повторно оценивать необходимость переключения после минимального времени цикла или периода ожидания (
cooldown).
Практический смысл: при определённой настройке цикла логика обогрева может реагировать своевременнее. Это не универсальное исправление перегрева помещения: температура также зависит от инерции отопления, гистерезиса, места установки датчика и команд исполнительному оборудованию. Если отопление управляется сторонней интеграцией или аппаратным термостатом, этот пункт может к нему не относиться.
Исправлено сохранение трассировок сценариев
В патч включено исправление сохранения traces для автоматизаций без заданного ID, а также исправление ссылок на несохранённые дочерние трассировки. Это важно при поиске причин, почему сценарий не выполнился или сработал не так, как ожидалось.
Что проверить: после обновления запустите несколько тестовых сценариев и откройте их трассировки. Старые пропущенные записи от этого автоматически не восстановятся.
Что ещё изменилось: камеры, безопасность и энергетика
В исправительном выпуске есть изменения, полезные владельцам видеонаблюдения, сетевого оборудования, локального хранилища фотографий и систем мониторинга энергии.
|Интеграция
|Изменение
|Что учитывать
|UniFi Protect
|Изменена проверка TLS при подключении RTSPS-потоков.
|Если поток не открывался из-за проверки сертификата, проверьте подключение после патча. Само по себе ослабление проверки TLS не является усилением безопасности.
|EZVIZ
|Исправлено представление доступности интеграции при неудачных обновлениях.
|Это не заявлено как универсальное исправление просмотра видеопотока или облачного доступа.
|Потоковое видео
|Возвращена поддержка источников с непроверяемым TLS и добавлен параметр
verify_ssl.
|Предпочтительны корректные доверенные сертификаты. Отключение их проверки допустимо оценивать только с учётом собственной защищённой сети и рисков.
|Bosch Smart Home Controller
|Переключатель блокировки от детей создаётся только при наличии возможности
ChildProtection.
|Доступность переключателя зависит от поддерживаемой функции устройства.
|SolarEdge Modbus
|Для чтения по Modbus задан тайм-аут 30 секунд; улучшено сохранение сведений о недоступных блоках.
|Если используется мониторинг инвертора, проверьте данные и журнал ошибок после обновления.
|Immich
|Уточнён вывод изображений, включая отредактированные, и перезагрузка интеграции при изменении версии сервера.
|Полезно тем, кто объединяет собственный сервер фотографий и Home Assistant.
Стоит ли устанавливать 2026.10.1 прямо сейчас
Обновление имеет смысл
- Вы используете один из затронутых компонентов и наблюдаете похожую ошибку.
- Сервер подготовлен: есть проверенная резервная копия и доступ к локальной консоли.
- Можете проверить свет, климат, камеры и автоматизации после перезапуска.
Лучше выбрать окно обслуживания
- Контроллер постоянно управляет отоплением, протечками или доступом.
- Есть сторонние интеграции HACS, совместимость которых ещё не проверена.
- Отсутствует резервная копия или понятный способ восстановления.
Проверка перед обновлением
- Запишите текущие версии Home Assistant Core, ОС/контейнера и важнейших интеграций.
- Создайте полную резервную копию доступным для вашей установки способом и сохраните копию вне устройства Home Assistant.
- Изучите официальный список изменений и раздел Backward-incompatible changes основного релиза 2026.10, особенно при переходе со старой ветки.
- Проверьте совместимость кастомных интеграций, если используете HACS.
- Выберите время, когда перезапуск не оставит дом без необходимого управления.
- После обновления проверьте журнал ошибок, доступность устройств и фактическое выполнение критичных сценариев.
Для Home Assistant OS обновление Core обычно выполняют из интерфейса управления обновлениями. При установке Home Assistant Container обновляют контейнер штатным способом его развёртывания. Не смешивайте обновление Core с заменой версии host OS, прошивки Zigbee-координатора или приложений.
Частые вопросы
Когда вышел Home Assistant 2026.10.1?
Исправительный выпуск датирован 10 октября 2026 года. Основная версия 2026.10 вышла 7 октября.
Исправит ли обновление перегрев комнат?
Не обязательно. Патч изменяет повторную проверку условий у встроенного Generic Thermostat. Причины перегрева могут находиться в настройках, датчиках, инерции отопления и исполнительной автоматике.
Нужно ли заново подключать все Zigbee-устройства?
Нет, в официальном описании патча нет требования заново создавать Zigbee-сеть. Перед обновлением всё равно следует сохранить резервную копию и проверить работу важных устройств после перезапуска.
Поможет ли патч, если не открывается камера?
Только если причина связана с исправленными особенностями соответствующей интеграции или видеопотока. Патч не заменяет проверку IP-связи, учётных данных, сертификатов, кодеков, RTSP/RTSPS и сетевых политик.
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