Home Assistant 2026.10.1: исправления Matter, Zigbee, камер и отопления

10 октября 2026 года вышло исправительное обновление Home Assistant Core 2026.10.1. Разработчики устранили ошибки, связанные с термостатами Matter, управлением Zigbee через ZHA, подсветкой WLED, автоматизациями и некоторыми интеграциями видеонаблюдения. Разбираем изменения, которые действительно могут быть заметны в работающем умном доме.

Что это за обновление

Основной релиз Home Assistant 2026.10 опубликован 7 октября. Версия 2026.10.1 от 10 октября относится к исправительным выпускам и не является новым поколением платформы. В списке изменений есть как исправления поведения интеграций, так и обновления библиотек, от которых они зависят.

Если умный дом стабильно работает, обновляться в ту же минуту необязательно. Но владельцам систем с термостатами, Zigbee-устройствами, светодиодной подсветкой и IP-камерами стоит проверить, затрагивает ли патч их конфигурацию.

Не путайте релизы. Новые карты, изменения интерфейса и другие крупные функции относятся к основному выпуску 2026.10 от 7 октября. Ниже рассматриваются именно исправления 2026.10.1.