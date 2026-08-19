BTHome в Home Assistant: BLE-датчики, bindkey и ESPHome
Home Assistant · Bluetooth Low Energy · 2026

BTHome в Home Assistant: BLE-датчики, bindkey, шифрование и ESPHome

Как подключить батарейные Bluetooth-датчики через BTHome v2, чем рекламные BLE-пакеты отличаются от GATT, где взять ключ bindkey, как работать с Xiaomi/PVVX и ESPHome и почему датчики иногда перестают обновляться.

BTHome v2BLE advertisingBindkeyESPHomeBluetooth Proxy
Локальные измерения

Температура, влажность, батарея и события без обязательного облака.

Без постоянного соединения

Большинство датчиков передают BLE advertisements, а не держат GATT-сессию.

Шифрование с оговорками

Bindkey скрывает содержимое сообщений, но не гарантирует безопасность критичных команд.

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