Dashboard Home Assistant: карточки, Sections и мобильная панель

Home Assistant · Dashboard · Sections · Карточки Dashboard Home Assistant: как создать удобную панель для телефона, планшета и компьютера Панель умного дома должна показывать нужные состояния и давать быстрый доступ к управлению, а не превращаться в каталог всех датчиков. Разбираем создание dashboard с нуля в Home Assistant 2026, виды представлений, Sections, Tile и Heading, условную видимость, мобильную компоновку и типичные ошибки. Sections Tile / Heading Views / Subviews Visibility 2026.10 Mobile YAML

Сначала структура Комнаты, сущности и сценарии должны быть понятны до оформления. Потом управление Для повседневных действий используйте крупные штатные карточки. Потом детали Графики, камеры и служебные показатели вынесите в отдельные views.

Основы Что такое dashboard в Home Assistant Dashboard - это пользовательский интерфейс Home Assistant. Он показывает состояния entities, графики, камеры, кнопки, климат, сценарии и другую информацию. Панель может управлять устройствами, но сама по себе не заменяет автоматизации, integrations и защитную автоматику оборудования. Integration → Entity → Card → View → Dashboard → Пользователь Например, датчик температуры передаёт значение в sensor.bedroom_temperature . Tile или Sensor card показывает его на экране. А автоматизация отдельно решает, когда менять уставку термостата. Если разница между device, entity, area и helper ещё неочевидна, начните с материала Entities, devices, areas и helpers.

Встроенный интерфейс Что уже есть после установки Home Assistant Home Assistant поставляется с готовыми системными dashboards. В современных версиях есть автоматически наполняемый Home dashboard и встроенные разделы вроде Energy, History, Activity и других, доступность которых зависит от версии и конфигурации. Их не обязательно переделывать. Для своего рабочего интерфейса практичнее создать отдельную пользовательскую панель. Она не будет автоматически меняться из-за добавления очередного устройства, а расположение ключевых элементов останется под вашим контролем.

Первый шаг Как создать новую панель через интерфейс Откройте Settings → Dashboards. Убедитесь, что вы вошли с правами, позволяющими создавать панели. Выберите Add dashboard. Для полностью своей структуры используйте New dashboard from scratch. Задайте имя. Например, «Дом», «Планшет» или «Техническая». Выберите иконку и параметры sidebar. Не обязательно выводить каждую служебную панель в боковое меню. Создайте dashboard и откройте его. Добавьте view, затем sections и cards. Проверьте результат на телефоне. Ширина рабочего экрана меняет восприятие компоновки. Не путайте создание своей панели и Take control. Если вы берёте управление над автоматически создаваемым dashboard, он перестаёт пополняться автоматически. Для нового проекта удобнее создать отдельный dashboard с нуля.

Архитектура Dashboard, view, section и card: четыре уровня Dashboard «Дом» View «Главная», «Климат», «Свет», «Камеры» Section «Гостиная», «Статус», «Климат» Card Свет, температура, кнопка, график Dashboard содержит одну или несколько views. View определяет тип компоновки. В Sections view можно сгруппировать cards по секциям, добавить заголовки и выставить размеры элементов. Это понятнее, чем пытаться разместить все объекты на единственной бесконечной странице.

Компоновка Sections, Masonry, Panel и Sidebar: что выбрать Тип view Как работает Где уместен Sections Сетка с управляемыми секциями и размерами карточек. Основной домашний интерфейс, телефон и планшет. Masonry Карточки располагаются по колонкам в зависимости от размеров. Старые dashboards или подборка разноразмерных блоков. Panel Одна карточка занимает доступную ширину. Крупная карта, график, обзор камер или специальная панель. Sidebar Две колонки, одна широкая, другая боковая. Информационные desktop-экраны и специальные layouts. Для нового dashboard в 2026 году чаще выбирают Sections. Он удобен для ручной компоновки, группировки управления по зонам и адаптации к узким экранам.

Sections Как устроить главную страницу из секций В Sections view создайте несколько коротких смысловых блоков, а не десятки несвязанных карточек. Для квартиры или дома обычно хватает 3-5 групп на главной странице: статус, быстрые действия, климат, освещение и безопасность. Мой дом 23,1 °C · Дома Свет Гостиная Кухня Климат Термостат Влажность Безопасность Входная дверь Протечки В редакторе можно перетаскивать sections и cards. Для Sections доступны настройки ширины, размещения и Dense section placement. Плотное размещение помогает заполнить пробелы, но может сделать порядок менее контролируемым.

Карточка Heading Как оформлять секции без лишних карточек Heading card задаёт понятное название группы и может показывать badges с дополнительными состояниями. Например, заголовок «Климат» и рядом температура с влажностью. Это избавляет от отдельной большой карточки ради одной подписи. Пример конфигурации YAML type: heading heading: Гостиная icon: mdi:sofa badges: - type: entity entity: sensor.living_room_temperature - type: entity entity: sensor.living_room_humidity Названия entities в примере условные. В своей системе выбирайте реальные идентификаторы из Developer Tools → States.

Карточки Какие штатные карточки использовать Карточка Назначение Когда выбирать Tile Состояние и быстрое управление сущностью. Свет, розетка, климат, шторы, режим. Heading Название секции и небольшие статусы. Заголовок «Климат», «Свет», «Камеры». Entities Компактный список нескольких параметров. Настройки, диагностика, техническая панель. Sensor / History graph Текущее измерение и его динамика. Температура, влажность, расход. Gauge Текущее значение относительно шкалы. Загрузка, влажность, заряд, если шкала имеет смысл. Area Сводка по комнате или зоне. Обзор нескольких устройств одной комнаты. Picture entity / Camera Изображение и видео. Камеры, домофон или фото сущности. Shortcut Навигация одним нажатием. Переход к камерам, Energy, настройкам. Conditional Показ блока по состоянию. Предупреждения и контекстные подсказки. Не каждой entity нужна отдельная карточка. Заряд батареи датчика или качество Zigbee-связи обычно полезнее оставить на технической странице, чем выносить на главный экран.

Tile card Карточка Tile как базовый элемент управления Tile отображает состояние сущности и поддерживает дополнительные features, если их предоставляет тип устройства. Например, для света могут быть доступны яркость и температура света, для climate - режимы и уставка, для штор - позиция. Пример конфигурации YAML type: tile entity: light.living_room name: Свет в гостиной tap_action: action: more-info icon_tap_action: action: toggle Здесь нажатие по основной части карточки открывает подробности, а по иконке переключает свет. Это намеренная разница: у Tile основной tap_action и icon_tap_action могут работать по-разному.

Быстрые настройки Как добавить features и не перегрузить Tile Features - встроенные элементы управления внутри поддерживаемых карточек: ползунки, выбор режима, позиция шторы и другие действия. Набор зависит от домена и поддерживаемых возможностей entity. В визуальном редакторе откройте карточку, найдите раздел Features, выберите нужный элемент. Не копируйте список features из чужого dashboard без проверки устройства: один климат-контроллер поддерживает preset modes, другой нет. Пример конфигурации YAML type: tile entity: light.living_room name: Свет features: - type: light-brightness Достаточно добавить один полезный feature. Пять ползунков, которыми никто не пользуется, занимают место и увеличивают вероятность случайного нажатия.

Верхняя строка Badges: что действительно стоит показывать всегда Badges подходят для коротких состояний, которые важно быстро увидеть: «Кто дома», «Температура», «Есть открытые окна», «Режим дома», «Есть ошибки». Их удобно разместить в header view. 🏠 Дома 🌡 22,5 °C 💡 3 лампы 💧 Протечек нет Не переносите в badges всю техническую телеметрию. Когда строка превращается в десять мелких индикаторов, её перестают читать.

Навигация Как разделить dashboard на views Рабочая структура обычно проста: Главная для повседневных действий, Комнаты для подробностей, Климат для режимов и температур, Камеры для видео и Сервис для технических состояний. Главная Комнаты Климат Камеры Сервис Количество вкладок не должно быть самоцелью. Если вся семья пользуется только освещением и климатом, большой интерфейс с 12 views будет менее удобен, чем две-три понятные страницы.

Вложенные страницы Что такое Subview и когда она нужна Subview - детальная страница, которую обычно открывают переходом из другой карточки. Например, с главной панели можно перейти в «Гостиная: все устройства», а затем вернуться назад. Это полезно для редко используемых параметров: история термостата, питание камер, показания отдельных линий, диагностика Zigbee. Subview не нужно превращать в ещё одну основную вкладку. Subview не является защитой. Если у пользователя уже есть право использовать систему и доступен соответствующий URL, отсутствие вкладки в меню не гарантирует, что он не откроет страницу напрямую.

Ссылки в интерфейсе Как сделать переход на отдельную view Для поддерживаемых карточек используйте действие navigate и точный путь нужной view. Его лучше скопировать из адресной строки после создания страницы, а не угадывать. Пример конфигурации YAML type: button name: Камеры icon: mdi:cctv tap_action: action: navigate navigation_path: /dashboard-dom/kamery /dashboard-dom/kamery здесь условный пример. Реальный префикс URL зависит от созданной панели. Не все dashboards имеют маршрут /lovelace/ .

Новое в 2026.10 Как работает условная видимость карточек и секций В Home Assistant 2026.10 вкладка Visibility получила расширенный набор условий из редактора автоматизаций. Помимо проверки пользователя и экрана, доступны проверки состояния сущности, Template, Time, Sun, Zone, Device и другие условия, которые поддерживает конкретная система. Вы можете показывать карточку с предупреждением только при открытой двери, блок управления уличным освещением после заката или отдельный элемент только на телефоне. Откройте редактирование dashboard и выберите карточку или секцию. Перейдите во вкладку Visibility. Добавьте условия и проверьте Current visibility. Сохраните изменения и проверьте их под нужным пользователем и на нужном устройстве. Несколько условий могут работать совместно; в стандартном интерфейсе текущая видимость объясняется результатом их проверки. Скрытие карточки не является управлением правами. Условие User меняет интерфейс, но не запрещает выполнять действие через API, другую панель или прямой маршрут. Для безопасности нужны отдельные учётные записи, правильные права и архитектура доступа.

Видимость Conditional card или Visibility: что применять Если нужно просто спрятать обычную карточку по условию, начните с встроенной вкладки Visibility. Если нужен отдельный составной блок с условиями, может пригодиться Conditional card. Для Sections часто удобнее скрывать целую секцию. Не дублируйте одну и ту же логику сразу в Template, Conditional, Visibility и автоматизации. Один понятный источник условия проще сопровождать.

Мобильная версия Как создать dashboard, которым удобно пользоваться на телефоне Первый экран: режим дома, освещение, климат и важные предупреждения.

режим дома, освещение, климат и важные предупреждения. Крупные зоны нажатия: не используйте микроскопические кнопки и случайно соседствующие опасные действия.

не используйте микроскопические кнопки и случайно соседствующие опасные действия. Одна задача на группу: не смешивайте климат с настройками интеграций.

не смешивайте климат с настройками интеграций. Короткие названия: длинная строка чаще всего хуже читается и обрезается.

длинная строка чаще всего хуже читается и обрезается. Стратегия разного экрана: учитывайте перенос и порядок секций на ширине телефона.

учитывайте перенос и порядок секций на ширине телефона. Проверка в реальном приложении: не только в уменьшенном окне десктопного браузера. Sections автоматически перестраивает сетку на меньших экранах, но итог зависит от размеров карточек и контента. Панель нужно проверять на реальном устройстве после каждого крупного изменения.

Настенная панель Почему dashboard для планшета лучше отделить от телефона Телефон используется короткими действиями, планшет висит на стене и должен быть читаем с расстояния. Для планшета важны крупные кнопки, обзор комнат, режимы дома, иногда домофон и камеры. Сервисные меню и мелкую аналитику лучше убрать. Home Assistant позволяет назначить отдельный dashboard по умолчанию каждому пользователю. Поэтому для настенного планшета разумно создать отдельную учётную запись с ограниченными правами и собственной стартовой панелью. Специальный сценарий старого Android-планшета, Kiosk Satellite и голосового управления уже разобран в материале Старый Android-планшет как панель Home Assistant.

Нажатия Tap, Hold и Double tap: управление без случайных команд Поддерживаемые карточки могут выполнять разные действия на обычное нажатие, удержание и двойное нажатие. Есть действия more-info , toggle , perform-action , navigate , url , assist и другие. Для потенциально опасных или неудобных при случайном нажатии действий лучше использовать удержание, отдельную кнопку и подтверждение. Пример конфигурации YAML type: button name: Запустить сценарий icon: mdi:play-circle tap_action: action: more-info hold_action: action: perform-action perform_action: script.night_mode confirmation: text: Запустить сценарий «Ночь»? Это пример для безопасного бытового сценария. Критические электрические нагрузки, газовое оборудование и СКУД не должны зависеть только от dashboard и подтверждения в интерфейсе.

Безопасность Почему не стоит выводить всё на главную панель Если вы показываете панель детям, гостям или на общедоступном настенном экране, минимизируйте команды, которые могут неожиданно отключить важные линии, открыть дверь или изменить инженерные настройки. Скрыть кнопку недостаточно. Пользователь, у которого есть доступ к соответствующему действию Home Assistant, может получить к нему доступ другим способом. Для реального ограничения используйте роли и права, отдельные учётные записи, архитектуру контроллера и физические защиты. Даже правильно оформленный dashboard не заменяет штатные защиты котла, насосов, аварийного освещения и доступа. Подробнее об этом: что должно работать при отказе Home Assistant.

Источники данных Откуда dashboard получает данные Карточки используют уже существующие entities и attributes. Если на карточке unknown или unavailable , это не всегда ошибка dashboard. Сначала проверьте integration, доступность устройства и Developer Tools → States. Датчик → Integration / Entity → Card Для корректной структуры имен, устройств, комнат и вспомогательных состояний полезна статья об entities, devices, areas и helpers.

Пример YAML Пример простой Sections view без сторонних карточек Ниже пример одной view, а не полного файла конфигурации. Его можно использовать как основу при редактировании YAML конкретной view. Перед вставкой замените entities на свои. Пример конфигурации YAML title: Главная path: glavnaya type: sections max_columns: 3 sections: - type: grid cards: - type: heading heading: Гостиная icon: mdi:sofa - type: tile entity: light.living_room name: Свет - type: tile entity: climate.living_room name: Климат - type: grid cards: - type: heading heading: Состояние дома icon: mdi:home-check - type: tile entity: binary_sensor.front_door name: Входная дверь Не смешивайте YAML view с YAML полной панели: полная панель обычно содержит views: , а в редакторе отдельной view этот уровень не требуется.

Без YAML Когда визуального редактора достаточно Для большинства бытовых панелей редактора хватает полностью: добавление сущности, выбор карточки, её размеры и features, порядок секций, badges, отображение и действия на нажатие. Начиная с Home Assistant 2026.6 окно добавления карточки умеет показывать живые previews по выбранной entity. В совместимых custom cards предложения также могут появляться отдельно, но это зависит от поддержки со стороны автора карточки. YAML имеет смысл применять там, где нужен точный перенос конфигурации, воспроизводимость нескольких одинаковых панелей или параметры, которые неудобно менять графически. Он не обязателен для красивого и работоспособного dashboard.

Энергомониторинг Почему Energy Dashboard не следует пересоздавать вручную У Home Assistant уже есть отдельный Energy Dashboard для долгосрочной статистики электроэнергии, солнечной генерации, батарей, газа и воды. Для него критичны корректные device_class , state_class и показания накопленной энергии. В пользовательской панели можно сделать краткий обзор текущей мощности, а подробные потоки и историю оставить Energy Dashboard. Как подобрать источники и настроить учёт, разобрано отдельно: Home Assistant Energy Dashboard: электричество, solar, батарея, газ и вода.

Графики Как показывать графики, не превращая главный экран в лабораторию История температуры, влажности и мощности полезна, когда помогает заметить проблему или принять решение. На главном экране достаточно краткого графика одного-двух ключевых параметров; подробные графики лучше перенести в view «Статистика». История зависит от Recorder и long-term statistics. Если sensor не записывает историю либо её данные не подходят для статистики, красивый график не исправит исходные измерения. Для проблем с размером базы и историей есть отдельный материал Recorder, backups и storage.

Видео Как добавить камеры, не перегрузив интерфейс Камеры в dashboard полезны для быстрого просмотра входа, двора или калитки. Но несколько постоянно воспроизводимых потоков могут заметно нагрузить браузер, слабый планшет и сервер обработки видео. Практичный подход: на главной оставить одну важную камеру или статичный preview, а остальные вынести в отдельную view. Проверяйте задержку, кодек, качество сети и то, действительно ли нужна live-трансляция постоянно.

Внешний вид Темы, цвета и custom cards Встроенная тема и штатные карточки уже позволяют создать аккуратный интерфейс. Пользовательские темы и HACS-карточки нужны только там, где встроенных возможностей объективно не хватает. Не устанавливайте десятки custom cards только ради единого визуального стиля.

Перед обновлением сторонних карточек проверьте совместимость с версией Home Assistant.

После обновления фронтенда проверьте критичные панели на телефоне и планшете.

Держите резервную копию конфигурации и понимайте, какие элементы зависят от HACS. Сторонняя карточка может перестать отображаться после изменения API фронтенда. Для критически важного управления лучше иметь понятный запасной доступ через стандартные entities и приложение.

Производительность Почему dashboard начинает тормозить Симптом Возможная причина Что проверить Медленно открывается Много сложных карточек и потоков камер. Количество cards, видео, network waterfall и слабый клиент. Долго рисуются графики Большой объём исторических данных или сложная статистика. Recorder, запросы истории, интервал отображения. Отображается ошибка custom element Не загрузилась сторонняя карточка. HACS resource, cache, совместимость версии. На телефоне всё съехало Неудачная ширина карточек и порядок секций. Sections layout, размеры, реальное мобильное устройство. Некоторые значения серые Entity недоступна или не существует. Developer Tools → States, integration, entity_id. Перед установкой очередной «красивой» карточки проверьте, работает ли такой же сценарий на штатной Tile/Sensor. Это быстро отделяет проблему фронтенда от проблемы источника данных.

Диагностика Карточка не отображается или исчезла: что проверить Проверьте entity. Существует ли она и есть ли актуальный state. Проверьте Visibility. Не скрывают ли карточку условия пользователя, экрана или состояния. Проверьте view. Не находится ли карточка внутри скрытой секции. Проверьте browser cache. Особенно после обновления custom cards. Проверьте ресурс HACS. Если ошибка касается только custom card. Откройте панель под другим пользователем. Это помогает отличить пользовательские настройки от ошибки сущности. Не удаляйте integrations вслепую. Сначала выясните, почему конкретный объект не отображается. Если сущности массово стали unavailable после обновления, начните с диагностики Home Assistant после обновления.

Практический план Как собрать удобную панель за один последовательный проход 1 Выберите главные действия. Что семья делает ежедневно? 2 Приведите в порядок entities и areas. Иначе карточки получат хаотичные названия. 3 Создайте dashboard с нуля. Не разрушайте работающий автоматически формируемый интерфейс. 4 Выберите Sections view. Организуйте статус, свет, климат, безопасность. 5 Добавьте штатные Tile и Heading. Начните без HACS. 6 Настройте второстепенные views. Камеры, графики, диагностика. 7 Отдельно настройте телефон и планшет. При необходимости создайте разные dashboards и учётные записи. 8 Проверьте безопасность. Никаких случайных кнопок опасных команд. 9 Сохраните backup. Перед крупным редизайном и после проверки результата.

Ошибки Что обычно портит dashboard Главный экран из сотни entities без смысловой структуры.

Слишком мелкие карточки на телефоне.

Случайное нажатие на управление замком или серьёзной нагрузкой.

Скрытие карточки вместо реального ограничения прав.

Перегруженная главная страница постоянными видеопотоками.

Копирование чужого YAML с несуществующими entity_id.

Дублирование Energy Dashboard обычными карточками без причины.

Одинаковые названия нескольких светильников.

Зависимость всего интерфейса от неподдерживаемых custom cards.

Редактирование autogenerated dashboard без понимания Take control.

Отсутствие проверки после обновления приложения.

Одинаковый default dashboard для телефона и настенного планшета без учёта разных задач.

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Документация На какую официальную документацию опирается материал Home Assistant Dashboards Общая архитектура панелей и создание пользовательских dashboards. Dashboard views / Sections Sections, Masonry, Panel, Sidebar, ширина и компоновка. Dashboard cards / Tile / Heading / Features Карточки, настройки, быстрые элементы и действия. Dashboard actions Tap, hold, double-tap, navigate, perform-action и подтверждение. Home Assistant 2026.6 и 2026.10 release notes Выбор карточек по preview и расширенные условия Visibility. Названия пунктов меню соответствуют англоязычной документации. В русской локализации отдельные подписи могут отличаться.

FAQ Частые вопросы о Dashboard Home Assistant Что такое dashboard в Home Assistant? Это пользовательская панель, которая показывает состояния устройств и позволяет управлять ими через карточки. Она не заменяет integrations и automations. Что выбрать: Sections или Masonry? Для новой домашней панели чаще удобнее Sections: секции и размеры карточек управляются отдельно. Masonry подходит для старых или специфических компоновок. Можно ли создать dashboard без YAML? Да. Встроенный визуальный редактор позволяет создавать views, sections, cards, задавать действия и условную видимость. Как сделать отдельную панель для планшета? Создайте отдельный dashboard и отдельного пользователя планшета. Назначьте ему подходящую панель по умолчанию в профиле. Как добавить кнопку включения света? Добавьте Tile card нужной light entity и настройте действие нажатия. Проверьте разницу между tap_action и icon_tap_action. Как добавить ползунок яркости? Откройте настройки Tile, добавьте Feature управления яркостью, если light entity поддерживает соответствующую возможность. Как скрывать карточку по состоянию? Используйте вкладку Visibility и условие Entity state либо Conditional card. В Home Assistant 2026.10 набор условий расширен. Можно ли скрыть раздел только от гостя? Можно настроить видимость интерфейса, но это не защита доступа. Для безопасности нужны права и отдельные учётные записи, а не только скрытая карточка. Что такое Subview? Это дополнительная view, которую обычно открывают переходом из карточки. Удобно для деталей комнаты, истории и технической диагностики. Почему плитка показывает unavailable? Сначала проверьте саму entity и integration через Developer Tools → States. Проблема не обязательно связана с карточкой. Нужен ли HACS для красивого интерфейса? Нет. Штатные Tile, Heading, Sections, badges и темы позволяют создать полноценный современный dashboard. Как добавить камеры? Используйте поддерживаемые camera cards или подходящие варианты просмотра. Если много потоков, лучше выделить отдельную view. Можно ли встроить Energy Dashboard в свою панель? Можно сделать переход к Energy и краткий обзор ключевых датчиков. Сам специализированный Energy Dashboard удобнее оставить для детальной статистики. Почему карточка есть на компьютере, но нет на телефоне? Проверьте условия Visibility, включая Screen/User, настройки секции, размеры карточки и выбранную view.